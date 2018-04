U:fonovo volání zdarma – vyplatí se vám?

U:fonovo volání zdarma ve vlastní síti je poměrně unikátní nabídkou. U našich tří největších mobilních operátorů totiž za volání platíte vždy, kdežto od U:fona prakticky nemusíte dostat žádnou fakturu. Operátor minulý týden představil hned čtyři tarifní plány, z nichž na první pohled nejatraktivnější je ten první – jeho měsíční paušál je nula korun a volání ve vlastní síti je zdarma. Teprve za hovory do ostatních sítí platíte, zpoplatněny jsou i SMS zprávy.

U:fonova nabídka je lákavá, ale má také mnoho omezení. Tak především – U:fonovo pokrytí zdaleka nedosahuje kvalit ostatních českých mobilních operátorů. Ve velkých městech to uživatele trápit nemusí, ale v odlehlejších oblastech to bude problém. Svým způsobem se při využívání U:fonových služeb dostanete do situace, která v našich končinách panovala zhruba před deseti lety. Pravdou je, že pokrytí operátora se rychle rozšiřuje, ale na dnešní prakticky stoprocentní pokrytí ostatních operátorů se U:fon jen tak nedotáhne.

Ostatně právě díky slabšímu pokrytí a úrovni služeb se zatím U:fona nebojí naše velká trojka. „Nabídka U:fona svou agresivitou odpovídá situaci - jde o zaváděcí, cenově agresivní nabídku, která je typická pro společnost, která nově vstupuje na trh. Dá se předpokládat, že dokáže oslovit některé zákazníky velmi citlivé na cenu. Při současné úrovni služeb však nepředpokládáme, že by nějaký zákazník mobilního operátora zvyklý na vysoký standard služeb a téměř 100% pokrytí byl ochoten slevit ze svých nároků,“ komentovala vstup U:fona na trh Martina Kemrová, tisková mluvčí T-Mobile.

To u Vodafonu vidí v příchodu U:fona na trh i pozitivní prvky: „Doufáme že příchod čtvrtého operátora přispěje ke zrušení dalších nesmyslných pravidel na trhu ve prospěch zákazníků, jako jsou víceleté úvazky nebo diskriminace zákazníků s předplacenými kartami,“ řekl nám Filip Hrubý z Vodafone. U O2 zaujali tradičně zdrženlivější přístup a vstup nového operátora na trh nekomentují. „O2 kroky konkurence nekomentuje,“ řekl doslova tiskový mluvčí Martin Žabka.

Naši operátoři si tak z nabídky hlasových služeb U:fona hlavu nedělají. Tu by ale mohla nabídka zamotat zákazníkům. Komu se tedy U:fonovo volání vyplatí? Především je nutné říci, že pokud jste zvyklí krom volání a SMS využívat i mnohé další služby, U:fon pro vás rozhodně nebude dobrou volbou. Nefungují zatím záležitosti jako premium SMS, MMS nebo roaming, prozatím není jasné, jak bude operátor řešit třeba možnost připojení k internetu přes telefon. Je ale jisté, že portfolio U:fonových služeb se do budoucna bude rozšiřovat.

Ovšem třeba s roamingem bude potíž vždy – U:fon totiž používá v našich končinách neobvyklou technologii CDMA a to navíc na frekvencích 410 – 430 MHz. Roaming v zahraničí tak budou muset zákazníci řešit tím způsobem, že si koupí ještě jeden klasický GSM telefon a do něj přendají SIM kartu z telefonu od U:fona. Současné SIM, které se budou nacházet v prvních telefonech, však podle prvních informací v roamingu stejně fungovat nebudou a bude je nutné vyměnit. Je také možné, že by někdy v budoucnu mohl operátor nabídnout telefon, který bude zvládat jak CDMA tak GSM technologie najednou.

Ani pokud jste zvyklí na širokou nabídku telefonů a volnost při výběru, není U:fon pro vás. Prozatím má operátor v nabídce jeden velmi základní telefon. Za přístroj, který jinde dostanete u operátora k úvazku za korunu, u U:fona zaplatíte podstatně více. Navíc pokud si nezvolíte základní paušál „za nula“, platí se u U:fona tak trochu za nic. U všech ostatních paušálů totiž platíte měsíční poplatek, v něm přitom nejsou zahrnuty žádné volné minuty, SMS či něco podobného. Tedy ano, volání do sítě U:fona je stále zdarma, ale to je i u základního tarifu. Výše měsíčního paušálu tak spíše ovlivňuje základní cenu telefonu a zákazník jej tak vlastně dlouhodobě splácí.

Pro účely naší analýzy počítáme s tím, že telefon Ubiqam U-400 nebude mít o mnoho delší životnost, než je jeho záruční doba – tedy 24 měsíců. Tento fakt bude moudré vzít v potaz, pokud o využívání U:fonových služeb uvažujete.

Se základním tarifem stojí U-400 celých 5 000 korun. Pro prvních 10 000 zákazníků je zde dvoutisícová sleva. I tak je přístroj očividně předražený a v jeho ceně prostě zaplatíte ono volání zdarma. U základního tarifu se nemusíte rozhodovat mezi tím, zda si jej pořídíte s úvazkem či nikoli. Se smlouvou na dva roky jej prostě pořídit nelze. Minuta volání za 4,90 je velmi konkurenceschopná cena a nebýt vysoké investice do přístroje, tarif by se vyplatil nejednomu uživateli předplacených karet.

Při současné ceně 3 000 korun je ale možná rozumné uvažovat o tom, koupit telefony dva – jeden pro sebe a jeden třeba pro svou drahou polovičku. Za 6 000 korun si tak bude moci se svou nejbližší osobou volat zdarma na doživotí. Nebo tedy vlastně na dva roky, než vám Ubiqam U-400 doslouží. A to není špatná nabídka. Nikdy vám nemusí přijít faktura od operátora a vy budete neustále ve spojení. A když budete mít štěstí, telefony vám vydrží funkční třeba pět let.

Tarif Za 100 si již můžete pořídit s dvouletým úvazkem. V případě úvazku stojí telefon 1 000 korun, bez něj pak 2 000. V obou případech to znamená, že za dva roky přeplatíte současnou zlevněnou cenu telefonu. Tarif Za 100 přitom nabízí stále stejnou minutovou sazbu 4,90 za minutu volání do ostatních sítí a 1,50 za SMS. Z tohoto pohledu tak není tarif Za 100 příliš výhodný, ale až vyprší omezená akce na prvních 10 000 zákazníků, bude na tom o něco lépe.

To tarif Za 300 nabízí již sníženou sazbu za volání – 3,90 za minutu. Navíc SMS do vlastní sítě jsou zdarma. Cena telefonu se ovšem opět promítá do výhodnosti tarifu – bez úvazku je opět za 2 000 korun, s ním pak za 500. To není oproti Za 100 moc výrazná sleva, paušál je však o hodně vyšší. V praxi se vám díky malému rozdílu v ceně telefonu tarif Za 300 vyplatí až tehdy, když provoláte do cizích sítí 300 minut měsíčně – tedy pět hodin. A to je na běžného uživatele už opravdu docela hodně. Samozřejmě tarif pro vás také bude tím výhodnější, čím více SMS pošlete do U:fonovy sítě.

A tak se zdaleka nejatraktivnější volbou jeví tarif Za 600. Ten nabízí obě výhody tarifu Za 300 – nižší minutovou sazbu a SMS do vlastní sítě zdarma. Telefony a čísla dostanete rovnou tři a to buď za 6 000 bez úvazku, nebo za 2 000 s dvouletou smlouvou. Výhodnost celého tarifu spočívá především v tom, že jde právě o balíček tří čísel a telefonů. Rázem totiž budete mít opravdu s kým využívat ona volání a SMS zdarma.

A právě v tom tkví celá výhodnost U:fonovy nabídky. Pokud si budete mít opravdu s kým volat zadarmo, oproti ostatním operátorům opravdu hodně ušetříte. Pokud ne, nemají pro vás U:fonovy tarify, kromě základního Za nula, prakticky žádný smysl. Tarif Za nula ale můžete pohodlně používat místo jakéhokoli základního tarifu ostatních operátorů nebo předplacené karty. Cena minuty hovoru je totiž nižší nebo srovnatelná s konkurencí a výhodou je, že ceník U:fona je velmi stručný a přehledný.

Vyšší tarify vám ale také mohou ušetřit poměrně dost peněz. Záleží ale hodně na tom, kolik provoláte měsíčně minut. U:fon totiž dovede opravdu nabídnout zajímavou minutovou sazbu za volání. A jeho tarify je dost složité přímo porovnávat s konkurencí. Jisté je, že různé příplatkové balíčky konkurence, které vám umožní volání s vybranými členy levněji nebo zdarma, nejsou tak přehledné jako U:fonova nabídka a nikdy nebudou ani tak výhodné.

Ostatně postačí třeba jen krátké srovnání s tarifem O2 Neon L. To je již poměrně vysoký tarif s měsíčním paušálem 650 korun. A proč jej srovnáváme s U:fonovými službami? Jednoduše proto, že nabízí již poměrně rozumné volání zdarma v rámci paušálu – do vlastní sítě a jen mimo špičku a o víkendech, ale na vybavování se s vašimi nejbližšími by to mohlo stačit. V paušálu je zahrnuto 120 minut volání, takže cena volné minuty je 5,42 koruny. Pokud provoláte 120 minut s U:fonem, zaplatíte i u základního tarifu 588 korun. SMS vás přitom budou stát shodně 1,50 Kč. S U:fonem budete moci volat zdarma celý den, ale na druhou stranu jen velmi omezenému počtu lidí. U O2 budete volat zdarma jen večer a o víkendech, ale množství lidí, které tak můžete obvolat, bude mnohem větší. U O2 k tomu budete potřebovat dvouletý úvazek, u U:fona nikoli.

U T-Mobile se nabízí srovnání s nedávno představenými zvýhodněními Rodina a Tým. Balíček Rodina pro 3 SIM vyjde měsíčně na 799 korun. K tomu bude nutné připočíst měsíční paušál správce ve výši minimálně 180,90 korun, ostatní SIM mohou být předplacené Twist karty. Volání zdarma mezi třemi členy rodiny vás tak u T-Mobile přijde na necelou tisícovku, u U:fona na šest stovek. A to je rozdíl podstatný.

Tyto dva případy, kdy operátoři nabízejí „volání zdarma“, ukazují, jak zajímavá dovede nabídka U:fona být.