U:fon zapracoval na své síti, otestovali jsme ji

Na konci minulého měsíce se potýkala síť U:fona s velmi závažnými problémy, stížnosti uživatelů se množily. My jsme vás o tom informovali v tomto článku. V následném on-line rozhovoru tvrdili zástupci U:fona, že na začátku prosince provedli některé opravy v nastavení své sítě. Nyní by už podle nich mělo být vše v pořádku.

Samozřejmě jsme to nemohli nechat jen tak a rozhodli jsme se vyzkoušet, jak to s kvalitou U:fonova připojení vlastně vypadá. Zaměřili jsme se především na Prahu, kde byly problémy podle našich informací – a také podle zkušeností uživatelů v různých diskusích na internetu – největší. Vyzkoušeli jsme připojení na několika místech v Praze, většinou v okolí větších sídlišť, kde se dá očekávat vyšší koncentrace potenciálních uživatelů. Testovali jsme samozřejmě jak přes den, tak v podvečer, abychom vyloučili možný vliv špičky.

Ve srovnání s našimi zkušenostmi z října a listopadu bylo skutečně patrné určité zlepšení. Především jsme prakticky nezaznamenali situaci, kdy by se nám nepodařilo připojit na první pokus. V listopadu se to stávalo poměrně často. Měření rychlosti na serveru Rychlost.cz ukázalo, že se situace v síti opravdu zlepšila. Prokazují to nejen naše měření, ale i statistiky u tohoto operátora na serveru.

Při našich testech se rychlosti služby Fofr Internet pohybovaly mezi 300 až 500 kb/s, upload přesahoval 100 kb/s. Dokonce jsme se párkrát dostali i přes 1 Mb/s. U pomalejší varianty připojení přes síť 1x RTT se rychlosti pohybovaly mezi 40 až 60 kb/s. Z toho je zřejmé, že zlepšení nastalo hlavně u rychlejší varianty. U:fon tak v průměru pořád zaostává za rychlostí sítě CDMA, kterou provozuje Telefónica O2. Na druhou stranu, jde o rychlosti dostatečné pro běžnou práci. Ostatně zlepšení v U:fonově síti potvrzují i statistiky na serveru Rychlost.cz, který jsme používali k měření také.

Poněkud nepříjemně nás překvapilo, že na mnoha místech v Praze jsme vůbec nenašli signál sítě EV-DO. Je pravda, že vždy jsme se připojili alespoň přes 1x RTT. Přitom jsme na problém narazili spíše v centru města - Pankrác, Anděl nebo Veleslavín. Na posílení své sítě bude muset U:fon asi ještě zapracovat.

Navíc Telefónica O2 nedávno spustila na své síti CDMA Rev. A, vylepšenou verzi sítě, kterou má i U:fon. Tato verze by měla přinést zvýšení rychlosti. Jakmile budeme mít k dispozici modem s podporou Rev. A, přineseme srovnání obou operátorů.

Zrádnost rychlého pokrytí

Už když jsme testovali U:fona poprvé v červnu letošního roku, upozorňovali jsme především na velkou závislost nové technologie na kvalitě signálu. To se ostatně znovu potvrdilo i v našem dalším testu – jakmile jsme byli v místech, kde byla kvalita signálu dostatečná, znatelně se zvyšovala rychlost a stabilita připojení. Je proto možná škoda, že U:fon zatím nemá v nabídce modem s možností připojení externí antény, přitom O2 dodává CDMA modemy zásadně v balení s externí anténou.

U:fon udělal při startu poměrně riskantní rozhodnutí – zvolil novější verzi technologie CDMA EV-DO, tedy Rev. A. Přitom v květnu a červnu, kdy U:fon síť stavěl, tuto technologii používalo jen minimum operátorů. Jako jedna z prvních na světě otestovala kompatibilitu nové technologie česká O2. Tenhle postup se dá ale pochopit, U:fon vstupoval na poměrně konkurenční trh, kde navíc technologie CDMA už několik let fungovala. Logicky tedy musel přijít s něčím navíc.

Všichni nadšenci do nových věcí a technologií – a hodně z nás mezi ně určitě patří – si podobnou situaci téměř jistě zažili. Pořídili si nějakou novinku, která neměla úplně vychytány mouchy, a na technické podpoře jim nedokázali poradit. S hodně podobnými problémy se potýkal U:fon, technologii CDMA EV-DO Rev. A nabídl jako jeden z prvních na světě v okamžiku, kdy byl problém s dostupností hardwaru, a hlavně, existovalo minimum zkušeností s fungováním této sítě. Jak nám neoficiálně potvrdili technici z U:fona, v některých případech nebyli schopni odhalit problém nejen technici ze ZTE, tedy od dodavatele sítě, ale ani specialisté firmy Qualcomm. Tento problém ale zdá se patří minulosti – Rev. A sítí už je na světě několik, druhá přibyla i v Česku, a jak se zdá, U:fonovi se podařilo efektivitu sítě výrazně zvýšit.