U:fon testuje na Facebooku zájem o svůj první komunikátor (video)

Profil U:fona na komunitním serveru Facebook (odkaz zde) se návštěvníků ptá, zda by se jim líbil komunikátor Ubiquam U-800. Na výběr pro hlasování uvádí i varianty, za jakých podmínek by si jej mohli zákazníci pořídit.

Ubiquam U-800 není komunikátor v pravém slova smyslu, jedná se spíš o messenger, tedy přístroj pro práci s e-maily, ICQ či jinými chatovacími službami. Vzhledem se přístroj nepokrytě inspiroval u široké palety komunikátorů s QWERTY klávesnicí a displejem orientovaným na šířku. Sám U:fon uvádí tento přístroj jasko "U:fonberry", a inspirací u populárních komunikátorů BlackBerry tak nezakrývá.

Komunikátor nepoužívá žádný běžný otevřený operační systém. Displej má rozlišení 320 na 240 obrazových bodů, je typu TFT a zobrazí 260 000 barev. Klávesnice má klasické QWERTY rozložení s dodatečnými funkčními klávesami. Ve výbavě najdeme Bluetooth a další běžné funkce. V přístroji je integrován vlastní e-mailový klient. S rozměry 113 x 67 x 15 mm a hmotností 102 gramy se jedná o poměrně kompaktní přístroj. Výrobce uvádí výdrž až 250 hodin v pohotovostním režimu.

Komunikátor Ubiquam je poměrně populární v Rusku, kde se prodává ve variantě pro sítě CDMA 450 MHz. U nás by musela být v prodeji upravená varianta pro síť U:fona.

Na portálu Facebook se U:fon návštěvníků dotazuje, za jakých podmínek by si komunikátor pořídili. Je velmi pravděpodobné, že minimálně jednu z variant U:fon nabídne, pokud se rozhodne přístroj nabízet. Nejlevnější měsíční paušál 300 Kč by platil při ceně přístroje 2000 korun. V balíčku by měl být neomezený internet a volání ve vlastní síti a minuta hovoru do jiných sítí by stála 4,50 Kč.

Další variantou je měsíční paušál 450 korun. V tomto případě by přístroj stál 1500 korun a minuta hovoru do jiných sítí by stála 3,50 Kč. V balíčku by bylo 50 volných minut do jiných sítí měsíčně. Neomezený internet a volání ve vlastní síti zůstává, stejně jako u třetí varianty. V té by se měsíčně platilo 600 Kč, přístroj by stál 900 korun. Cena minuty volání do jiných sítí by zůstala, ale v balíčku by bylo 100 volných minut.

Další informace přineseme, jakmile se nám podaří přístroj získat na test.