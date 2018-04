U:Fon se pomalu rodí. Místo přímého prodeje vsadí na prodejny

Podle prvotních informací to vypadalo, že U:Fon bude postupovat jako ve svých začátcích Oskar. Bude tedy svoje služby prodávat výhradně přímo – prostřednictvím internetu a telefonu. Podle včera zveřejněné tiskové zprávy se ale zdá, že U:Fon strategii změní a bude mít klasické prodejny.

„Původně jsme nepočítali s rozsáhlou prodejní sítí prodejen, ale zájem lidí předčil naše očekávání. Rozhodli jsme se jim proto vyjít vstříc, a nyní hledáme partnery, kteří by naše služby nabízeli exkluzivně v jednotlivých regionech.,“ řekl Marek Sláčík, výkonný ředitel pro marketing a prodej společnosti U:fon. Pro některé je stále přeci jen jednodušší dojít do prodejny a odnést si sebou zařízení, než čekat, až dorazí poštou.





Podle informací v tiskové zprávě chystá nový přístup k obchodnímu modelu tak, aby obchodníci neměli v produktech pro U:Fona vázány finanční prostředky. Zřejmě tedy budou obchodníci platit až v okamžiku, kdy zařízení opravdu prodají. To by mohlo být výhodné pro zákazníky i obchodníky. Prodejci totiž v podstatě bez investic získají další důvod, jak přilákat do svých obchodů další potenciální zákazníky. Zároveň budou moci vystavit v obchodě kompletní sortiment.

U.fon začne nabízet své služby v létě letošního roku. Nejprve bude nabízet připojení k internetu a statické hlasové služby. Mobilní telefonování nabídne U:fon až v příštím roce. Firma má již zaregistrované dvě internetové domény: ufon.cz a u-fon.cz. Kterou z nich ale bude používat, není v tuto chvíli jasné. Zatím jediné informace se objevují na webu mateřské společnosti Mobilkom.