U:fon pokrývá 30 % populace

V den spuštění nebylo pokrytí Česka skutečně nijak slavné a ani v červnu to nebylo výrazně lepší. Potvrdil to i náš test. Zatím se ale zdá, že technikům U:fona se daří udržet slibovaný plán postupného pokrývání území. Včera vydaná tisková zpráva pak ohlásila dosažení pokrytí území, kde žije 30 % populace. To je zhruba dva měsíce po oficiálním startu poměrně dobrý výsledek.

„Přibývají nám desítky nových základnových stanic a síť se rychle rozrůstá. Nyní pokrýváme zhruba 30 % obyvatel, na začátku srpna se dostaneme na polovinu populace," říká Luboš Bôrik, generální ředitel společnosti Mobilkom, která U:fona provozuje a doplnil „Výhodou je, že většina vysílačů je umisťována na již existující stožáry, takže jejich instalace je rychlejší a vyžaduje jen minimální zásahy do okolní krajiny. V průběhu srpna by se měla rozběhnout i slibovaná reklamní kampaň.