U:fon pod novým majitelem ožívá, má neomezený tarif za 840 korun

Pod novým majitelem, společností Air Telecom, představil nejmenší český mobilní operátor U:fon nové tarify. Firma se vrací ke komplexní nabídce mobilních hlasových služeb, kterou předtím utlumovala.

Nově operátor nabízí především tarif s neomezeným voláním za 840 korun měsíčně. S ním mohou zákazníci volat zcela bez jakýchkoli dalších poplatků do sítě U:fona, do všech mobilních a pevných sítí v Česku a také na pevné linky ve vybraných zahraničních zemích. Mezi nimi je například Slovensko, Německo, USA, Velká Británie. SMS jsou zdarma jenom ve vlastní síti, jinam se platí 1,50 koruny.

Volání do zahraničí Na pevné linky v rámci volných minut Zóna 0 Dánsko, Finsko, Francie, Kanada, Kypr, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, USA Zóna 1 Andorra, Belgie, Estonsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Vatikán, Lucembursko, Monako, Velká Británie

Pro zákazníky, kteří nepotřebují tolik volného času na volání, má U:fon dva inovované levnější tarify. Za 299 korun nabízí tarif Volání za korunu Plus. V jeho rámci zákazníci získají 200 volných minut na volání kamkoli (včetně zmíněných zahraničních pevných linek), volání ve vlastní síti operátora je zcela neomezené a při přesáhnutí počtu volných minut stojí každá další minuta pouhou korunu.

Ještě levnější je tarif Volání za korunu, který za měsíční paušál 199 korun poskytne 100 volných minut. Volání se tentokrát platí i do vlastní sítě, opět stojí korunu a SMS vyjde na korunu padesát. Tarifikace je u těchto tarifů 60 + 30, u neomezeného tarifu je to 60 + 1, pro většinu případů je to však pouze technická záležitost.

Operátora U:fon, který u nás provozuje CDMA síť na vcelku nestandardní frekvenci 410 - 430 MHz, vlastní od prosince skupina Air Telecom. Firma získala operátora díky nejvyšší nabídce v rámci insolvenčního řízení.

Nevýhodou nestandardní technologie, kterou U:fon používá, je například nemožnost roamingu s klasickými telefony operátora. Také samotné přístroje jsou drahé a na dnešní dobu poměrně zastaralé, operátor si je musí nechávat vyrábět na zakázku. Ani pokrytí U:fona nedosahuje úrovně našich klasických velkých CDMA operátorů. Tato omezení však U:fon kompenzuje právě cenovou politikou.