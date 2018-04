U:fon – nahlédněte na telefony, které možná nabídne

U:Fon bude používat síť CDMA2000 na frekvencích 410 až 430 MHz, v první části se zřejmě soustředí spíše na souboj s pevnými linkami, přesto s mobilními službami do budoucna počítá. Informace o konkrétních produktech, se kterými U:Fon přijde na český trh, přineseme hned po oficiální tiskové konferenci v pondělí.

Firma Mobilkom, která za U:Fonem stojí, provozovala dosud komerční síť digitálních vysílaček Tetra a stávající zákazníky bude převádět na novou technologii. Podle informací, které máme od jednoho z uživatelů Tetry, už U:Fon nabízí některé telefony z portfolia čínské firmy ZTE, která je i dodavatelem infrastruktury.

Konkrétně by mělo jít o model ZTE C133. Tenhle přístroj je opravdu asi blíže vysílačkám než dnešním mobilům. Má rozměry 109,5 x 48,5 x 23,9 mm a váží příjemných 90 gramů. Nabídne černobílý displej, 100 míst na kontakty, kalendář, úkoly a dvě hry. Nechybí ani vícenásobný budík. S Li-Ion baterií by měl vydržet ve stand-by módu až 200 hodin. Tento model prodává brazilský CDMA operátor za necelých 500 Kč. ZTE navíc doplňuje své telefony technologií GoTa umožňující, aby fungovaly podobně jako digitální vysílačky (tedy jde o obdobu služby PTT známé z GSM sítí).

Dalším potenciálním U:fonským mobilem by mohl být třeba ZTE G120, který má rozměry 115 x 51,7 x 21,5 mm a váží 100 gramů. S ním by se na český trh mohl vrátit odolný mobil určený do extrémních prostředí – je totiž odolný vůči vodě, prachu i nárazu. Je vybaven barevným displejem s 65 tisíci barev, čtyřicetihlasou polyfonií, budíkem, kalkulačkou a velkým telefonním seznamem. Navíc podporuje poměrně širokou řadu funkcí pro PTT (právě díky GoTa), čímž komfortem přibližuje službu technologii Tetra.

Pro zájemce o véčka by mohl přiletět ZTE G450C, telefon se dvěma displeji – vnitřní zvládne 65 tisíc barev, vnější je černobílý. Rozměry jsou 107,5 x 49 x 22,5 mm a váží 86 gramů. V režimu stand-by by měl vydržet asi 120 hodin, případně 3 hodiny hovoru v režimu PTT. Opět nabídne čtyřicetihlasou polyfonií, podporu SMS či velký telefonní seznam. Rozšířená podpora PTT je podobná jako u předchozího modelu.

V nabídce ZTE jsou ale i klasické stolní telefony, se kterými U:Fon pravděpodobně odstartuje. Může jít třeba o model WP520B podporující přenos hlasu v CDMA sítích, velkou klávesnici a displej. S „pevnými“ telefony a modemy se už ale setkáme za pár hodin, takže je o nich zbytečné spekulovat.