U:fon končí s hlasovými službami, zní internetem. Nesmysl, oponuje firma

U:fon prý přemýšlí o opuštění segmentu hlasových služeb. Investice, které by do nich musel vložit, by se prý nikdy nevrátily. S tímto tvrzením přišel ekonomický deník E15 a lidé na internetu z něj udělali potvrzenou informaci. Firma ale uklidňuje: je to nesmysl.