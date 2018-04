TZ Winstar: Největší provozovatel pevného bezdrátového připojení předložil svou nabídku

Praha (15. srpna 2000) - Největší provozovatel pevného bezdrátového připojení na světě, společnost Winstar Communications předložila společně se svými partnery Českému telekomunikačnímu úřadu svou nabídku. Světový gigant se tím přihlásil do výběrového řízení na licenci pro sítě FWA v pásmu 26 Ghz pro provoz na celém území České republiky.

Mezi zákazníky Winstaru ve Spojených státech patří mimo jiné Newyorkská burza, Motorola, 20th Century Fox, Metro-Goldwin-Mayer/UA, řada televizních společností a vládních organizací. "Spolu s našimi partnery se zavazujeme, že využijeme naše globální zkušenosti ve prospěch telekomunikačního trhu v České republice."

Pevné bezdrátové připojení je jednou z nejprogresivnějších alternativ klasických telekomunikačních služeb. Jeho prostřednictvím lze přenášet telefonní hovory, datové služby i video. Síťová infrastruktura je podle představitelů společnosti tvořena tak, že je schopna přenášet hlas, data, obraz a Internet po stejných okruzích. Společnost Winstar Česká republika, která je společným podnikem globální společnosti sídlící v USA a česko-irské firmy eTel Globix, předpokládá, že do rozvoje tuzemských FWA sítí investuje 50 miliónů Euro. "V roce 2000 společnost předpokládá tržby ve výši 8 milionů Euro. Zaměstnáváme více než 40 Čechů v Praze, Brně a Plzni," oznámil předseda představenstva společnosti eTel Globix Enda O´Coineen.

"Naše nabídka neposkytuje pouze technické řešení na světové úrovni odpovídající vysokým požadavkům Českého telekomunikačního úřadu. Je to prostředek, jak nabídnout celou řadu širokopásmových produktů, které byly vyvinuty na jiných trzích za konkurenční ceny, a jak vybudovat celou síť podle specifických požadavků, která by byla plně integrována do Evropského kontextu," sdělil ředitel projektu Kais Ben Hamida a dodal, že jeho společnost hledí na možnosti českého trhu, kvalifikací českých pracovníků a technickou inovaci velmi optimisticky.

Firma Winstar obdržela řadu světových ocenění za poskytování alternativních telekomunikačních služeb. Na konferenci Supercom 98 v Atlantě získala cenu "Nejlepší nová konkurenční lokální síť" a cenu renomovaného deníku Financial Times za rozmístění inovativní, flexibilní a spolehlivé širokopásmé sítě schopné plnit potřeby firem po celých USA.

"Spolu s Winstar věříme, že naše jedinečné zkušenosti s budováním a provozováním této revoluční telekomunikační metody, jsou nejlepším doporučením, abychom se stali jedním z držitelů licence," řekl generální ředitel firmy eTel Globix Radek Brňák.