Záběry, které jinde neuvidíte. Skrytá místa Týnského chrámu v 360 stupních

Už v recenzi kamery Samsung Gear 360 jsme předpovídali, že se tato metoda natáčení prostorového videa bude hodit například pro turisty, kteří by si rádi svůj zážitek z návštěvy daného místa natočili doslova celý. Toto tvrzení jsme si sami ověřili při nedávné návštěvě kostela Matky Boží před Týnem (lidově Týnského chrámu), kam jsme zavítali s T-Mobilem. S sebou jsme totiž přibalili i Gear 360.

Před prohlížením následujících videí se ujistěte, že máte nejnovější verzi internetového prohlížeče, jinak se obraz zobrazí deformovaně a roztaženě. Správně by se mělo ve videu pohybovat kolem dokola.

Kvůli snazšímu zacházení i z důvodu stability jsme kamerku tentokrát umístili na monopod. Pokud natáčíte „za pohybu“, tak výsledné video lehce kazí deformace obrazu v místě, kde kameru držíte (tedy na tyči monopodu či stativu) - místo pod sebou neumí zkrátka kvalitně zpracovat. Musíte počítat i s tím, že v záběrech budete často „překážet“. Kamerka zkrátka zachytí úplně vše, tedy i vás.



Řešením pro co nejméně rušivý obraz je její umístění na stativ, nicméně každý si asi uvědomuje rizika spjatá s ponecháním osamocené elektroniky na veřejném místě. Při návštěvě Týnského chrámu jsme navíc zkrátka nenašli moc vhodných míst pro umístění stativu, takže monopod přišel vhod.

Nespornou výhodou kamerky Samsung Gear 360 jsou kompaktní rozměry a nízká hmotnost, její přenášení na monopodu nám tak nečinilo žádné problémy. Respektive to vyšlo zhruba nastejno, jako bychom s sebou nosili běžný fotoaparát.

Není nutné s sebou mít mobil propojený s kamerkou prostřednictvím speciální aplikace, při nahrávání videa se bez něj klidně obejdete. Nicméně je příhodné sledovat, jak váš záběr v danou chvíli vypadá.

Záběry z míst, které byste pouze fotili či natáčeli běžnou kamerou, jsou tak ve výsledky daleko působivější. Každý si ve výsledném videu může prohlédnout to, co ho v danou chvíli zajímá, v podstatě jako by byl na místě s vámi. Při návštěvě Týnského chrámu se tato vlastnost hodila, díky kamerce Gear 360 se tak můžete podívat do míst, kam se veřejnost běžně nedostane.