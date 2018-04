Týdenní výdrž je utopie, říká šéf Motoroly. Nahradí ji supernabíjení

„Každý na světě, ať už zákazníci, či celá řada výrobců, by mohl z technologického průlomu v oblasti výdrže baterií výrazně těžit. (...) Znamenalo by to obrovské změny v každodenním životě, a to nejen u telefonů,“ řekl Osterloh serveru BBC během uvádění nových modelů Motoroly (více o nich zde).

Narážel při tom na další průmyslová odvětví, která jsou na ukládání elektrické energie přímo závislá, ať už jsou to elektromobily, nebo například záložní zdroje třeba v nemocnicích či velkých průmyslových halách. Dodal, že by za takový průlom v technologii byl samozřejmě jako šéf jedné z nejvlivnějších značek na telekomunikačním trhu rád. Nic nadějného však v tomto smyslu prý nyní nevidí.

Osterloh však optimismus neztrácí. „Myslím, že se jednou objeví něco, co bude opravdu jiné a zajímavé,“ odpověděl na přímý dotaz reportéra a odkázal na celou řadu výzkumných projektů zejména ve vesmírných programech.

Pojďme na to jinak, naznačuje Osterloh

Nyní je podle něj týdenní výdrž baterie u chytrých telefonů jen utopie. „Myslím, že od toho jsme ještě opravdu daleko. Jako pravděpodobnější, a my se na to soustředíme, vidím rychlý vývoj v supernabíjení, kdy lidé budou moci nabít baterii v opravdu krátkém časovém úseku,“ řekl Osterloh. Za 15 minut lze podle něj nabít baterii na zhruba čtyřicet procent kapacity.

V řeči čísel to znamená, že telefon vydrží zhruba dalších osm hodin plného provozu. „Je to odlišný způsob, jak se na tento problém podívat: až budete mít možnost opravdu rychle nabít baterii, přestane vás problém s malou výdrží pálit,“ vysvětlil nynější strategii firmy, kterou před časem koupilo čínské Lenovo.

Šéf někdejšího amerického gigantu přitom o rychlém nabíjení nemluví nadarmo. V tuto chvíli prý jeho firma dělá vše, co může, aby uživatele výdrž baterie příliš neomezovala. „Od specifického designu baterií, přes ladění softwaru, až po vývoj technologií pro rychlé nabíjení,“ vysvětlil. Prvními zástupci této filosofie jsou právě nové modely, které se chlubí „nejrychlejším nabíjením ve světě smartphonů“.