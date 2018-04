Týdenní souhrn článků Palmare.cz - první informace o Tungstenu T5 a nový Dell Axim X50

Týdenní souhrn článků Palmare.cz

období pondělí, 30. srpna 2004 – pátek, 3. září 2004

pondělí, 30. srpna 2004

PalmareFreeware 94 - v pondělí se neplatí

Osm novinek naší freewarové rubriky čeká na vaše stažení. Můžete si přečíst o programu, který nahradí aplikaci AvantGo, TipTap vám vypočítá optimální výši spropitného z vaší útraty a Weight Converter převede vaši váhu či výšku do jiných jednotek. S programem MetrO vám již nikdy neujede žádný spoj a PocketXchange se postará o převod mezi více než devadesáti měnami v aktuálním kurzu.

úterý, 31. srpna 2004

Šeptanda: Proč nebude nástupcem Tungstenu T3 model T4?

Přinášíme vám první informace o "pokračovateli rodu", Tungstenu T5. Kromě jeho parametrů se také dozvíte, proč výrobce toto zařízení nepojmenuje T4, když se jedná o nástupce populárního modelu T3.

Plumber Pete - Ať neunikne ani kapka

Máte dlouhou chvíli, nebo někam cestujete a bojíte se nudy? Pak můžete vyzkoušet freewarovou hru Plumber Pete, se kterou se rozhodně nudit nebudete. Čeká na vás 30 levelů skládání trubek a podmanivá grafika.

SmartMaps pro Symbian OS - kompletní autoatlas v mobilu

Navigační a mapové systémy pro kapesní počítače jsou již dávno běžnou záležitostí. Vzhledem ke stále větším displejům a rozsáhlejším možnostem současných smartphonů se ale ke slovu dostávají i mapové produkty určené právě pro tento typ mobilních zařízení. Jaký je program SmartMaps pro Symbian OS?

Jaký bude top model Axim X50 společnosti Dell

13:00|UPDATE O NOVÉ INFO A SNÍMEK - Ze schvalovacího úřadu FCC unikly informace o připravovaném high-end modelu X50 společnosti Dell. Ta s novým zařízením vstoupí do "klubu" modelů s VGA displejem, dočkáme se 624MHz procesoru, Wi-Fi 802.11g, Bluetooth a také nového grafického akcelerátoru.

PALMAREPORT: Hardcase pro Tungsten T5, stylus 3-in-1 a dojmy z LOOXe 720

Spolu s Tungstenem T5 bude dodáván hardcase - jak vypadá?; Na český trh dorazil užitečný stylus kombinující tři zařízení v jednom; Jaké jsou naše první dojmy z high-endového Pocket PC Fujitsu Siemens LOOX 720?

pátek, 3. září 2004

Hry do kapsy 108

První poprázdninové číslo vaší oblíbené herní přílohy na Palmare vám přináší další nadílku skvělých her pro vaše handheldy. V minitématu zamíříme do žánrů nepopulárnějších slovních her vůbec - Scrabble.