Týdenní souhrn článků Palmare.cz - programy pro studenty a komunikátor Treo 650

Týdenní souhrn článků Palmare.cz

období pondělí, 6. září 2004 – pátek, 10. září 2004

Durabrand – nové PDA vydrží na baterii až jeden rok

Nové PDA, které kloubí jednoduchost s elegancí, pochází z Německa. Jedná se o typ určený těm uživatelům, kteří touží mít své údaje o schůzkách, kontaktech a další informace v jednom malém elektronickém zařízení a přitom za něj nechtějí moc zaplatit.

PalmareFreeware 95 - v pondělí se neplatí

Osm novinek naší freewarové rubriky čeká na vaše stažení. Můžete si přečíst o programu KLeidoscop, který vám dá vzpomenout na krasohled, GSPlayer zase rozezní na vašich PDA hudební soubory Ogg Vorbis. ProfileMD Classic nahradí zdravotní kartu a CheckListette až pět nákupních lístků.

úterý, 7. září 2004

FlashCards - výuka slovíček hrou

Tento týden vám přineseme sérii článků věnovaných programům, které ocení zejména studenti. Začneme aplikací FlashCards. Ta usnadňuje výuku slovíček a jednoduchými způsoby vás donutí, abyste si je zapamatovali.

Jaký bude PalmOne Treo 650?

Komunikátor Treo způsobil ve vodách PDA značný rozruch již při svém zrodu. Nyní se připravuje jeho nástupce. Získali jsme informace o technických parametrech i bohatou fotogalerii.

středa, 8. září 2004

Active Student Organizer - zahoďte rozvrhy a diáře

Popisem studentského organizéru pokračujeme v týdnu věnovanému aplikacím, které usnadňují studium. Active Student Organizer hravě nahradí rozvrh, diář a další jinak nezbytné předměty.

Algernon – 3D bludiště

Pokud hledáte pro chvíle volna či relaxaci zajímavou hru na ukrácení času, můžete vyzkoušet Algernon. Jednoduchá hra vycházející z klasického bludiště třeba zaujme i vás.

čtvrtek, 9. září 2004

4.0 Students - dokonalá organizace výuky na PDA

Pokud patříte mezi studenty vlastnící kapesní počítač platformy Palm OS či Pocket PC, vaší pozornosti by neměla uniknout aplikace 4.0 Students. Ta se řadí mezi to nejlepší ve své kategorii. Co vše umí, se dozvíte v našem článku.

Nokia 9300 - kompaktní komunikátor (premiéra)

Nokia včera představila nový komunikátor 9300 s operačním systémem Symbian Series 80. Novinka má kompaktní rozměry, nemá fotoaparát a bezdrátové připojení Wi-Fi.

pátek, 10. září 2004

Hry do kapsy 109

Další porce herních novinek a aktualizací je tu pro vás. Tento týden se herně dařilo především platformě PocketPC, na kterou dorazila i jedna nestárnoucí klasika - Duke Nukem. Minitéma je dnes zaplněno čtyřmi hrami ze žánru lidově řečeného "krteček a lopatička."