Týdenní souhrn článků Palmare.cz - nový LOOX 720

Týdenní souhrn článků Palmare.cz

období pondělí, 23. srpna 2004 – pátek, 27. srpna 2004

pondělí, 23. srpna 2004

Osm novinek naší freewarové rubriky čeká na vaše stažení. Můžete si přečíst o programu, který umožní sestavování lidských portrétů, pokud se rádi a netradičně seznamujete, zaujme vás aplikace BuZZone. Program Registers si zapamatuje všechna vaše hesla a klíče k programům, Animator rozpohybuje vaše obrázky a Groceries nahradí lístek na nákup.

Spojte PDA zaměstnanců s firmou

Infrastruktura a aplikace potřebné k vybudování spravovatelné mobilní firmy rychle dospívají. Dva takové produkty – OneBridge Mobile Solutions Platform a Intellisync Mobile Suite – dokáží skutečně dostat informace z firemního e-mailu a PIM aplikací prostřednictvím prakticky libovolného kapesního zařízení. Jak si vedly v testu?

úterý, 24. srpna 2004

Fahrplan – najdi si svůj vlak

Cestujete často vlakem a potřebujete mít jízdní řád stále při sobě? Pak není nic jednoduššího, než si pořídit aplikaci, kterou vás dnes provedeme.

středa, 25. srpna 2004

Nejvyšší model FS Pocket LOOX 720 jde do prodeje, známe cenu

High-end PDA od Fujitsu-Siemens se již začalo prodávat na některých trzích. LOOX 720 nabízí rychlý procesor, velký VGA displej, dostatek paměti, Bluetooth, Wi-Fi a 1,3mpix fotoaparát.

pátek, 27. srpna 2004

Hry do kapsy 107

Máme tu poslední prázdninové číslo Her do kapsy a nový školní rok je tu co nevidět. i nadále vás ovšem budeme informovat o všech zajímavých herních novinkách a aktualizacích pro vaše handheldy. Pomalu se loučíme i s olympiádou, a proto se v dnešním minitématu objeví oblíbená sportovní disciplína mnohých hráčů.