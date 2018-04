Týdenní souhrn článků Palmare.cz - myš v PDA, přehled euro mincí, Pocket RAR a další

období pondělí, 4. října 2004 – pátek, 8. října 2004

pondělí, 4. října 2004

Uspořádejte si alarmy a finance (PalmareFreeware 99)

Osm novinek naší freewarové rubriky čeká na vaše stažení. Můžete si přečíst o programu NoAlarms, který zobrazí všechny nastavené alarmy a rovněž se postará o jejich vyřazení, pokud chcete. ProgramMenu udělá ve vašem Pocket PC kaskádovou nabídku Start známou z Windows a HiMoney pohlídá vaše finance.

úterý, 5. října 2004

Jak komprimovat v Pocket PC (recenze Pocket RAR 3.4)

Archivační nástroje ZIP a RAR patří zřejmě mezi dva celosvětově nejoblíbenější komprimační programy pro různé počítačové platformy a operační systémy kapesní počítače nevyjímaje. Zatímco ZIP najdeme implementovaný v mnoha aplikacích pro Pocket PC, RAR pro PPC je zatím k dispozici jen ve své originální podobě. Jak vypadá a co všechno umí RAR pro Pocket PC?

Windows Mobile Software katalog - seznam programů pro PPC

Firma Microsoft vydala pro uživatele PocketPC a SmartPhone s Windows Mobile katalog těch nejlepších aplikací. Brožurka v německé mutaci se nám dostala až na redakční stůl.

středa, 6. října 2004

SmartEuro – poznejte každou minci

Pro sběratele mincí, ale nejen pro ně, je určena aplikace SmartEuro. Ve svých útrobách skrývá informace a fotografie všech kovových euro mincí. Program rovněž disponuje přehledným rozřazením pro všechny členské státy.

čtvrtek, 7. října 2004

VirtualDisp – ovládejte PocketPC myší

Pokud vás nebaví věčné vytahování a zandavání stylusu, či jen chcete někomu ukázat možnosti kapesního počítače, vyzkoušejte program VirtualDisp. Díky němu lze ovládat PDA zcela bezdotykově - využít k tomu můžete klasickou počítačovou myš.

PALMAREPORT: Flipcover pro nové iPaqy, TomTom GO s předinstalovanými mapami a sblížení dvou gigantů

Nové iPaqy mají být dodávány s vyklápěcí ochranou displejů, tzv. flipcovery; Známý výrobce map začal nabízet zařízení s již předehranými mapami; palmOne bude více spolupracovat s Microsoftem.

pátek, 8. října 2004

Parádní fotbal Mater Kick a lovecký Chicken Hunt (Hry do kapsy 113)

Příliv herních novinek pro PDA pokračoval i v tomto týdnu a vaše příloha Hry do kapsy vám představí šestici nejzajímavějších placených i freewarových her. Potěší Matches - populární "sirky", na Billa Gatese si zase můžete zaházet ovocným koláčem.