Týden v záloze (3) - Zálohujeme na kartu

Hned na začátku je třeba uvést, že zálohovací programy jsou si na PalmOS podobné jako vejce vejci a ve svých schopnostech se odlišují jen velmi málo. Při jejich pořizování jde zejména o konkrétní model (aplikace se mírně liší v podporovaných médiích) a o pocit z GUI, který si může každý vyzkoušet v demoverzi. Některé programy podporují šifrování a kompresi.

Taky předesílám, že zde nejsou vyjmenovány a porovnávány všechny zálohovací programy, kterých jsou spíše desítky, vybrali jsme jen ty nejúspěšnější, nejstahovanější a nejvybavenější.

Pod představením jednotlivých programů můžete najít srovnávací tabulku.

BackUpBuddy VFS

Produkt firmy BlueNomad je pohodlným zálohovacím programem.

Firma nabízí ještě ke stažení FREE verzi, která umožní jen ruční kompletní zálohu (bez možností definovat jednotlivé soubory a rozvrhovat automatické zálohování).

Botzam Backup

Zálohovací aplikace firmy Botzam má podobné schopnosti a možnosti jako BackUpBuddy VFS. Má navíc plug-iny a umí zálohovaná data stlačit.

Podporuje navíc zálohování na víc karet, včetně CF. Ovládání a design je docela povedený.

PI Backup II

Portable Innovation Technology nám přináší program s tradičně silnou podporou Visorů (SpringBoardy), funguje ale i na dalších VFS zařízeních. Jinak je svými schopnostmi velmi podobným výše zmíněným, programům. Má zajímavou možnost definovat "Seznam výjimek" - to jest souborů, které nebudou při žádném backupu zálohovány. To může být v některých případech velmi užitečné.

JBBackup

Program HandFortu se vyvinul z bývalého JackBackupu. Jeho specialitou je možnost zálohovat do flash paměti a díky tomu se stává jednou z dobrých možností zálohování v handheldech bez karetního slotu (viz část o zálohování do flash ROM). Je však univerzální a podporuje řadu dalších médií (karet). Podporuje JackFlash i FlashPro.

Další specialitou je velmi účinná komprese pomocí kompresní SysZLib. To je velmi důležité zejména při zálohování do flash.

Jinak program nepokulhává ani za dalšími programy tohoto typu (viz tabulka). Kromě zálohování umí program vytvářet i tzv. archivy, tedy dočasně v něm zkomprimovat nepoužívaný program a uvolnit tak místo v palmu. Program dokáže vytvářet i tzv. "image" vaší paměti, to je otisk celé RAM bez nějakého členění databází. Přínos tohoto způsobu je v tom, že se dělá jednoduše a trvá kratší dobu. JackBackup je skutečná perla mezi zálohovacími programy.

BuBuddy VFS Botzam Backup PI Backup JBbackup Verze 2.02 1.0 II 1.6.3 Cena $16,95 $14,95 $14,95 $9,95 Výběr souborů Seznam výjimek Záloha všeho Automat.záloha Nastav.intervalu Při vypnutí Šifrování Odstranit Orph Log Trial/Demo Záloha na: - SpringBoard - SD/MMC - CF - flash ROM Komprese Obnovení po HR ? Archivace

Malý tip - souborové manažery...

Některé aplikace, fungující jako správci souborů, umějí provést jednoduchý hromadný Backup na kartu také, třeba McFile. Většina z těchto souborů ale umí přesouvat ručně jednotlivé i hromadně označené soubory na kartu, a tak provést alespoň nouzovou zálohu důležitých databází.

Zítra skončí zálohování pro majitele PalmOS handheldů; podíváme se spolu, jak můžeme vylepšit nejjednodušší zálohování (a pro uživatele bez flashky i bez karty jedině možné) - a tím je backup na velkém počítači (PC/Mac).