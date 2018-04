Týden v záloze (2) - Zálohujeme do flashky

Zálohujeme do flashky

Dnešní část článku bude věnována programům, které dokáží zálohovat do flash ROM paměti. Využívat je budou zejména majitelé handheldů bez rozšiřujícího slotu, lze je ale spouštět i na ostatních PDA, když si to uživatel bude přát (a je-li na ně třeba zvyklý po upgrade staršího modelu, či má-li zakoupenou licenci a nechce se mu vyhodit program nemilosrdně "do šuplíku").

Problematice využívání flash paměti jsme se u nás věnovali již několikrát. Kromě možnosti přesunovat do flash RAM aplikace ke spouštění si můžete do této paměti zálohovat svoje data a životně důležité databáze. Jde o to, že volná část flash paměti nebývá nijak rozsáhlá (záleží zde na typu modelu, velikosti ROM a použitém PalmOS) a ukládat do ní lze jen některá data, ne celou RAM.

FlashPack

Aplikaci FlashPack jsme vám již představili v samostatné recenzi. Je to produkt firmy HandEra a byl to kdysi první a jediný program tohoto typu. Umožní vybrat ze všech aplikací a databází v RAMce ty, které se mají zálohovat, a u označených nastavit datum, čas a interval zálohování. Můžete tak zálohovat třeba o půlnoci, či ve tři ráno a ani o tom nebudete vědět. Obnovení zálohy po případné kolizi je pak otázkou vteřin a můžete tak mít zazálohovány třeba všechny své hlavní databáze (diář, adresář, úkoly apod.), důležité dokumenty apod...

Aby program fungoval, potřebujete mít ještě firemní program FlashPro, který dokáže flash paměť zpřístupnit. Program Flash Pack stojí $7,95 a v balíčku s FlashPro jej koupíte za $24,95.

BackUpPro

Pokud ale chcete do flash pouze zálohovat (a ne si tam třeba ukládat programy), můžete si koupit od téže firmy za zvýhodněnou cenu $9,95 aplikaci BackupPro - ta se chová jako FlashPack, jen nemáte flash paměť k dispozici třeba pro uložení programu apod.

DataBag

Další možnost zálohování do flash paměti nabízí Linkesoft. Program DataBag se prodává jako doplněk k některému z flashovacích programů (FlashPro, či JackFlash). Dokáže navíc zálohovat i na kartu.

Svá data po případném hardresetu pomocí DataBag snadno obnovíte. Registrace aplikace vás přijde na $12.

JBBackup

Program se vyvinul z bývalého JackFlash a umožňuje velmi variabilní možnosti zálohování, mimo jiné i do flash paměti. Podrobněji si tento rozsáhlý a skvělý program představíme v jedné z dalších částí naší recenze. Stojí $9,95.

Zde jen uvedu, že aplikace má právě pro flash zálohování jednu vynikající schopnost, a tou je komprese souborů pomocí SysZLib, která vám opravdu umožní využít vaši volnou ROMku do posledního kilobytu... Umí samozřejmě i rozvrh zálohování.

BackUp+

Tento program není určen k zálohování programů do flash paměti, nýbrž na speciální médium - BackUp modul na počítačích Visor. Výrobce je stejný jako u JBBackup, a to firma HandFort Solutions. K BackUp Springboardu sice dostanete základní zálohovací aplikaci, ta ale funguje jen ručně. Na BackUp+ si můžete nastavit datu, hodinu a interval zálohování (klasicky třeba zase někdy na noc) a program funguje rychleji než BackUp, který máte v ceně. Velmi doporučujeme všem majitelům Visorů a BackUp modulů, které si lze nyní poměrně levně zakoupit. BackUp+ samotný zakoupíte za $7,95.

Malý tip - jak zvětšit velikost volného prostoru v ROM - JackSprat

Tuto část článku berte jako inspiraci pro vyspělejší uživatele. Existuje program JackSprat, kterým můžete upravovat programy ve vaší flash ROM paměti. Vyvíjí jej firma Brayder Technologies a jeho druhá verze je stále ve stavu pokročilé betaverze, nakládejte s ním tedy proto velmi opatrně a dbejte pečlivě pokynů výrobce.

JackSprat vám umožní odstranit některé vestavěné PalmOS aplikace, dema, či nepoužívané lokalizace (jsou-li ve vaší ROMce). Tím se uvolní místo ve flash pro programy, které dokáží tuto volnou flash paměť využít - třeba pro zálohování. V některých handheldech můžete takto uvolnit až 2-3 MB další paměti, záleží ale na tom, jaký typ handheldu máte. JackSprat stojí $7,95 a v některých případech se určitě vyplatí.