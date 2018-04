Týden se skiny (4) - virtuální Graffiti, odkazy

Handheldy s virtuální Graffiti ploškou mají oproti ostatním několik výhod, mezi které patří především možnost zobrazovat na plošce další údaje z hlavní obrazovky (můžete natáhnou svou tabulku, text, obrázek apod. přes celý displej). V druhé řadě můžete virtual Graffiti využít k zobrazení jiných informací (třeba virtuální klávesnice, či vložení skinu - což může být i kombinace).

Virtual Graffiti na Clié NR/NX

Virtuální ploška handheldů Sony Clié NR/NX má dostatečnou rozlišovací kapacitu k vytváření působivých i užitečných utilit a skinů. Pochopitelně ji využívá už výrobce k zobrazení virtuální klávesnice, na trhu jsou i některé další produkty, které vám do ní přidají klávesnici s netypickým rozložením, či tlačítka s dalšími funkcemi. Mezi nejznámější řešení tohoto typů produktů patří zejména virtuální klávesnice FITALY a produkt TapPad. TapPad v současné době funguje jen na Sony Clié NR, na verzi pro NX (OS5) však autor pracuje.

Právě TapPad, který na Graffiti plošku přidává numerickou klávesničku pro snadnější vstup číslic a několik dalších ovládacích tlačítek, je dobrou příležitostí k oskinování plošky, přičemž fantazii se opravdu meze nekladou (viz ilustrační obrázky).

Vše, co potřebujete, je příslušný software, třeba

SkinManager , což je $5 shareware produkt firmy Brochu Software, nebo

PhotoSkin od RaySolutions - ten sice stojí $9,99, ale umožní vám opravdu luxusní práci se skinym včetně jejich editace v desktopu, maskování, práce se šablonami i kooperaci s fotoaparátem Clié (máte-li NR70V). Funguje už i na NX, i když zatím trošku omezeně (bez podpory kamery). Můžete si s ním také do Graffiti plošky nechat promítnou měsíční kalendář (polohu lze volit).

Pomocí těchto programů si zkrátka můžete plošku svého Clié velmi výrazně přizpůsobovat, a to jak směrem funkčním (tlačítka do TapPadu), rodinným (fotografie vašeho Kleofáška u drtu), tak i uměleckým (viz naše další ukázky). Možná je i kombinace výše uvedeného.

Samostatně lze skinovat i úzký proužek v dolní části displeje Clié - tzv. "status bar"

Tedy, ne že bych vás k tomu nabádal, ale i takhle může vypadat váš displej (když se to přežene)....

Virtual Graffiti na počítači HandEra 330

Virtuální Graffiti plošce HandEry 330a jejím možnostem jsme se věnovali už před rokem v samostatném článku. Popsali jsme i programy, kterými můžete měnit její vzhled, či přidávat do spodní nástrojové lišty další funkce.

I HandEra 330 má svoji virtuální klávesnici; jmenuje se Silkyboard a kromě HE330 je vyráběna i pro třetí PalmOS handheld s virtuální graffiti ploškou - telefon Samsung I-300/330.

Jak si vyrobit skiny?

Třeba pomocí utility SilkMaker - uvádíme link na stažení všech potřebných komponent. Další popisy na tvorbu skinů najdete zde.

Jestli se vám je nechce vytvářet, stáhněte si některý hotový, několik jich najdete na stránkách FORUM330.de, zajímavá je i aplikace G-Area. Seznam HE aplikací je zde.

Odkazy, odkazy, odkazy

Závěrem povídání o skinech jsem slíbil užitečné odkazy a tady jsou: