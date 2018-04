Týden se skiny (1) - schémata

Uživatelské přizpůsobení je hitem posledních let a svědčí o tom nejen výměnné kryty mobilů, které jdou doslova na dračku. Výrazně si můžete upravit i svůj palm, a to nehledě na to, který typ máte, jestli má černobílý displej, nebo barevný, jestli má ARM procesor a virtual Graffiti, či jen "obyčejný" Dragonball s klasikou 160x160 pixelů...

Téma je to velmi široké a my je pro vás rozdělili do několika kapitol, se kterými se tento týden postupně na našich stránkách setkáte:

Změna nastavení barevných (šedočerných) schémat

Podkladové obrázky a skiny v launcherech

Skiny v dalších aplikacích

Skiny určené pro vaši Graffiti plošku

Dnes jsou tedy na pořadu dne barevná schémata a začneme hezky zčerstva, protože nabídka v této kategorii je poměrně široká. My jsme se některým produktům tohoto typu partikulárně již věnovali dříve - příslušný odkaz uvádím v textu.

Programy tohoto typu vám umožní nastavit si barevně prvky PalmOS: okna, texty, podklady atd. atd. - připomíná to třeba změnu schémat ve Windows. Ideální je jejich využití na barevných displejích, ale na černobílých mohou při citlivém použití příjemně oživit váš displej - samozřejmě čím víc odstínů šedi, tím lépe!

Začneme placenými produkty.

Butterfly 3.3

Autor: Radoslaw Nowak, shareware $10.

Tento program jsme vám už představili v recenzi, jednalo se o první verzi, kterou autor od té doby zdokonalil a (bohužel) zpoplatnil. Program má jinak velké možnosti: můžete třeba nastavovat schémata odděleně pro různé aplikace, k dispozici jsou různé grafické efekty a přechody. Aplikace uspokojí všechny hračičky, kteří chtějí experimentovat s možnostmi aplikace tohoto typu. Kdybych uvažoval o nákupu placeného software tohoto typu, asi bych zaplatil za Butterfly....

Chrome 1.1

Autor: Twinke Twinkle, shareware $10

Krátká recenze programu je u nás. Program se od té doby nijak nerozvíjel a v možnostech jej (dle mého soudu) předstihl Butterfly a i novinky freeware scény nabízejí podobné možnosti (viz další část recenze).

SprayPaint 2.5

Autor: RoGame Software, shareware $8,95

Novější placený software, kompatibilní s OS5. Obvyklý program tohoto typu s nastavenými schématy a možností vytváření a editace vlastních. Popravdě jsem program (verze 2.5) nerozchodil v m505 emulátoru a v Clié NX70V mi "rozházel" grafiku. :-(

Theme Pro 2.0

Autor: FocV Project, shareware $12

Tento program je určen pro opravdické nadšence - měnit lze takřka všechno, včetně tvaru PalmOS prvků ve zvláštním editoru. PalmOS může po vašich zásazích vypadat opravdu zcela jinak - dokumentuji několika obrázky ze stránek výrobce.

Jen jedno jsem dlouhodobě nezkoumal, a to stabilitu systémů (novější verze jsou totiž samá "beta") a mohu doporučit jen těm, kteří rádi experimentují, pravidelně zálohují a nevadí jim občasné pády...

Freeware programy

Khroma 1.11

Autor Bela Hackman, freeware

Krátká recenze programu je u nás. Přehledné nastavování barev v interaktivním schématu. Vyžaduje OS3.5 a vyšší.

Colorize 1.1

Autor: Christopher Antos, freeware

Novinka tvůrce HandyShopperu. Jednoduché, krátké a stabilní, obsahuje jednoduchý editor schémat a možnost importu/exportu s databází MemoPad. Podporuje HiRes i OS5.

Vypadá to, že se Christopher rozhodl po nákupních programech odstranit placený software z další kategorie. :-)

Color Theme 1.2

Autor Tatsuo Nagamatsu, freeware

Program zpřístupní zvláštní volbu v preferencích handheldu, kde můžete měnit přednastavená témata. Další nejde přidat, ani editovat, je jich však skutečně na výběr dost a autor slibuje brzy další. Vyžaduje OS3.5 a vyšší, ideální pro lidi, kteří chtějí něco jednoduchého a přímočarého.

Zítra se podíváme na další kategorii programů - řeč bude o skinech a o možnostech uživatelského přizpůsobení v kategorii launcherů.