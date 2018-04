Týden s vůní benzinu (1) - AutoMobile

Palm a automobil - vývoj v kategorii...

Vracíme se k tématu, které zajímá velkou skupinu uživatelů - Palm a automobil. V naší velké srovnávací recenzi před Vánoci roku 1999 (ach jo, utíká to...) jsme zmínili programy AutoMobil a Highway Manager v tehdejších verzích. Byly tehdy asi nejlepší alternativou (viz naše doporučení v závěru tehdejší recenze), ale konkurence nespala.

Především se objevil dobrý TotalCar, který přinesl do této kategorie konečně grafické výstupy vkládaných veličin a další moduly (na zaznamenání údajů o vozidle, pojištění, nehodách apod.). StandAlone přišla s programem AutoSlate, který kombinuje tracker na evidenci čerpání pohonných hmot, dalších nákladů a cest. Objevily se i nadějné vlaštovky v freeware kategorii - FuelLog a jMileage. I ty se od naší recenze dále vyvíjejí...

AutoMobile - designová hvězda mezi auto-trackery

Když se zeptáte uživatelů programu AutoMobile, proč si oblíbili toho svého "miláčka", vesměs vám odpoví, že kvůli designu. Vstupy údajů se zadávají na číselnících připomínajících ukazatele na tachometrech aut, což nejen přispívá k snadnějšímu vkládání údajů hned "z první" u pumpy (což je nejlepší), ale takováto obrazovka jakoby lépe "voní" benzinem, těžko se to vysvětluje - chce to prozkoušet...

LinkeSoft nechal svůj AutoMobile dlouho ležet ladem. Vlastně od roku 1999, kdy vydal verzi 1.6, až do poloviny letošního roku. Pak následovala verze 2.0 (kompletně předělaná) a rychle po ní 2.2 (s grafy).

Vstup dat

Vstupu dat je věnováno nyní samostatné okno INPUT. Údaje vkládáte nejpohodlněji stylusem klikáním a držením na číselnících. Vložíte tři z pěti údajů (stav tachometru, počet kilometrů od posledního tankování, účet, počet litrů a cenu benzinu za litr) - dva další se dopočtou.

Můžete vložit poznámku (třeba čerpací stanici), kategorii a typ čerpání (plná nádrž, částečné, zapomenuté čerpání apod. - to je nezbytné pro zahrnutí údajů do statistik). Vkládá se ještě měna a datum.

Statistiky

Statistiky jsou na zvláštní obrazovce a jejich typy jsou zřejmé z obrázku.

Aktivní zobrazení dat

Novinkou je zobrazení aktivních log-views.

Dřív to byla souhrnná needitovatelná obrazovka, nyní zde máme nejen konfigurovatelné sloupce (co se v nich zobrazí), ale i možnost, že se vám po kliknutí na konkrétní údaje přepne do editačního okna.

Sloupce lze konfigurovat - ve středním lze zobrazit stav tachometru, ujeté kilometry, náklady, palivo, v pravém náklady, palivo, spotřebu, ekonomii a kategorii. (Ekonomií jsou míněny ujeté kilometry na litr paliva.)

Grafy

Grafy jsou novinkou verze 2.2, jsou konfigurovatelné pomocí "kategorie" - to je automobil - a zobrazí průběh několika ukazatelů:

- Spotřeba dle stavu tachometru

- Ekonomie dle stavu tachometru

- Spotřeba dle data

- Ekonomie dle data

- Měsíční náklady

- Měsíční vzdálenosti

- Cena benzinu

K dispozici je datový "zoom".

Ostatní údaje

V preferencích lze nastavit jednotky (kilometry, litry) a měnu. Dostupný je připomínač (Remider) důležitých událostí (třeba výměny oleje či garanční prohlídky) - dle data, kilometrů - a to i opakovaně. Do měsíčních nákladů je možno zahrnout i opakované výdaje (Recurring Costs) - třeba amortizaci, pojistné podle nejrůznějších sazeb (měsíční / kvartální / roční). Program podporuje použití více měn včetně eura. Užitečným údajem je odhad kilometrů do dalšího tankování.

Ke stažení je utilita k exportu a importu údajů mezi Palmem a desktop počítačem (CSV, Excel).

Shrnutí a závěr

AutoMobile zůstal intuitivní a jednoduchý, přidal i to, co mu chybělo (grafy, konfigurovatelnost a editaci logu). Ovládání přes číselníky je jednoduché, rychlé a příjemné.

Na programu mi chybí možnost vyfiltrovat data za určité období (grafy a statistiky), to samé se týká i kategorií.

Program přivítají uživatelé, kteří mají rádi přímočarý program, nepotřebují si sledovat odděleně soukromé a služební cesty (dá se to i přes kategorie, auta, ale je to klopotné, obdobně jako "dodělávání" těchto údajů v exportovaném souboru v desktopu).

AutoMobile Program pro zaznamenávání údajů o provozu automobilu. Autor: LinkeSoft Verze: 2.2 Jazyk: anglicky Podporované počítače: PalmOS Nároky na hardware: 69 kB Cena: $19 Hodnocení Palmare.cz + jednoduchá a intuitivní aplikace, snadné a rychlé vkládání dat, grafy - málo schopností filtrovat statistiky a grafy (časové období, kategorie) Užitné vlastnosti: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zpracování a uživatelská přívětivost: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rychlost a stabilita: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dokumentace a nápověda: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poměr cena/výkon: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkové hodnocení:

Zítra budeme v tématu pokračovat žhavou novinkou - v sobotu vydal třetí verzi vynikajícího programu Highway Manager TinyStocks!