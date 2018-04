Týden s vrhcáby (3) - balíčky

Známé univerzální balíčky několika stolních her z pultů prodejen s hračkami mají svoji obdobu i v programech pro PDA. Uživatel má možnost zakoupit několik her současně - efekt je většinou v tom, že za jednu hru zaplatíte méně, než kdybyste je kupovali zvlášť. Důležité je ovšem zvážit, zda se vám mohou hodit všechny hry z balíčku, protože kupujete-li si balík devíti her kvůli dvěma z nich, zaplatíte de facto více, než kdybyste je kupovali zvlášť.

Specialitou této kategorie jsou i balíčky her, které jinak zvlášť nemůžete zakoupit - příkladem jsou třeba ChromaGames.

Chroma Games 1.7

Astraware, 19,95 USD

Balíček her firmy Whitehorse Games obsahuje šachy, dámu a Backgammon. Pokud jste příznivcem těchto stolních her, může to pro vás být zajímavá možnost na levní pořízení všech tří her dohromady. Šachy, dáma i backgammon by se opravdu mohly hodit hodně lidem, balíček je tedy velmi dobře "umíchán" a neobsahuje neprodejné ležáky...

Backgammon v tomto balíčku nemůžete koupit samostatně. Má hezké grafické zpracování, zvukové efekty, hint a několik málo nastavení. Součástí je i popis pravidel hry.

TETRIS Classic Game Pack for PalmOS

Handmark, 29,99 USD

Ještě větší porci her za 30 USD nabízí softwarový dům Handmark v podobě balíčku obsahujícího kromě Backgammonu ještě i Tetris, šachy, Colors, PocketDice, dámu a 3 karetní solitairy! Dostanete tedy celkem 9 her, což už možná stojí za přemýšlení...

Strategy GamePak 6.0

L3 Solutions, 19,95 USD

Svůj balíček her má i L3solutions. Najdete v něm samozřejmě Backgammon a dále hry Otella, Gomoku a Chinese Solitaire.

A co Java?

Backgammon si můžete samozřejmě zahrát na mnoha mobilech s Javou. Pro seznam těchto her klikněte třeba sem.