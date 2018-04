Týden s TomTom Route Plannerem (2)

Program RoutePlanner si můžete zakoupit v několika platformách i baleních :

Palm, Epoc, PocketPC CD ROM "Europe" se všemi mapami západní Evropy (jsme tam i my a Slovensko), je zde ale i souhrnná mapa západní a východní Evropy GBP 39,99 Německo, Rakousko, Švýcarsko, Benelux $34,99 Francie, Švýcarsko, Benelux $34,99 Anglie, Irsko, Benelux $34,99 Švédsko, Finsko, Norsko, Dánsko $24,99 Španělsko, Portugalsko, Itálie, Švýcarsko, Rakousko $24,99

Instalace

Po vložení CD ROM "západní Evropa" vás průvodce provede detailně instalací programu, mapových modulů a vrstev.

Zde mne hned na úvod "dohřála" jedna věc - při instalaci PalmOS verze jsem zjistil, že mi program nenabízí ani zdaleka takový počet map jako pro ostatní platformy. Zejména chybí - souhrnné mapy "východní Evropa" a "západní Evropa", na což jsem se nejvíc těšil, protože na nich šlo (i při malém detailu) plánovat konečně cestu i napříč několika zeměmi. Navíc vám instalace PalmOS nenabídne ani vrstvy (overlay). Vím, že PalmOS nemají tak výkonné procesory, ale i tak si myslím, že by se souhrnné mapy do Palmu vešly - s paměťovou kartou by to neměl být takový problém.

Je pravda, že na obale upozornění na tento nedostatek není a nejeden "palmista" bude zřejmě pěkně dopálený!

Takže nejdřív naistalujete vlastní aplikaci a poté přidáváte mapy a vrstvy, seč vám paměť handheldu stačí. Na zkoušku jsem nainstaloval všude Českou republiku v nejvyšším detailu (Holanďané ještě stále ignorují rozdělení Česko-Slovenska z 1. 1. 1993 a dodávají nás stále vcelku), na iPaq ještě mapu východní Evropa v nejvyšším detailu a na Psiona mapu východní Evropa v detailu 2.

Uvařte si kávu, protože mapy jsou poměrně rozsáhlé a jejich instalce není otázka několika málo minut.

Ještě k České republice :

Mapa existuje celkem ve čtyřech úrovních detailu, ne pro všechny platformy je však ve všech detailech dostupná :

Úroveň PalmOS Epoc PocketPC cca velikost 2 350 kB 3 575 kB 4 1.090 kB 5 2.500 kB vrstvy 85 kB

Z tabulky je patrné, že v PalmOS nejsou vrstvy (to už by asi procesor nestíhal), ale chybí zde i nejdetailnější mapa, což je velké zklamání a škoda.

Ostatní dostupné mapy na CD Europe (v několika úrovních detailu):

Rakousko

Belgie

Benelux

Česko a Slovensko

Dánsko

Finsko

Francie

Německo

Řecko

Irsko

Itálie

Lucembursko

Norsko

Portugalsko

Skandinávie a Dánsko

Španělsko

Švédsko

Švýcarsko

UK a Irsko

UK

souhrnná mapa - západní Evropa

souhrnná mapa - východní Evropa

(dvě poslední mapy jen pro PocketPC a Epoc). Západní Evropa v nejvyšším detailu zabere 26 MB.



Na čem všem tedy TomTom RoutePlanner pracuje:

PalmOS - minimum je verze OS 3.0 a vyšší

WindowsCE 3.0 a vyšší

EPOC - Psion Revo, Psion 5/5mx, Netbook/Series7 a kompatibilní

Vlastní program má několik jazykových mutací - anglickou a německou, na PocketPC a Epoc ještě holandskou, italskou a španělskou.

Ještě pro úplnost uvedu, na jakých PDA jsem celý program testoval - byla to HandEra 330 a Palm Vx, Psion Revo a iPaq 3630.

Zítra se podíváme detailněji, jak program pracuje a jak se dá použít pro plánování cesty.