Týden s paměťovými kartami (4) - Karty u nás a Co dál ?

Nejdřív slíbený výsledek prosincové ankety mezi čtenáři Palmare.cz. Na naši otázku "POUŽÍVÁTE PAMĚŤOVÉ KARTY?" odpovědělo celkem 220 čtenářů s tímto výsledkem:

Z grafu vyplývá, že paměťovou kartu má už větší polovina čtenářů, ale jen asi třetina nemá ve svém PDA slot.

Převládají CF karty (ty jsou nejvíc rozšířené na WinCE platformě, Psinech 5mx a vyšších a počítačích firmy HandEra), ale slušné zastoupení mají i SD/MMC, které jsou implementovány do modernějších typů PocketPC počítačů a nových Palmů. Za zmínku stojí ještě 5% podíl MemorySticků, ostatní typy jsou zastoupeny spíše symbolicky.

Co můžeme do slotu dál vložit?

Vím, že periferie s tématem paměťových karet přímo nesouvisí, ale jistá souvislost zde je - rozhoduje-li se nový uživatel mezi několika handheldy s různými sloty, je pro něj otázka dostupných periferií věcí jistě důležitou.

Springboard - opravdická nadílka periferií...

Bezesporu nejuniverzálnějším slotem současného PDA světa je Springboard of firmy Handspring. Jen procházka jednotlivými dostupnými Springboardy je skutečný zážitek, a tak není v silách tohoto článku vyjmenovat všechna zařízení, která jsou dnes pro Visory dostupná. Takže aspoň telegraficky:

Díky Springboardům si můžete dnes k Visoru koupit:

- několik typů telefonů a modemů

- GPS moduly, měřiče kroků, masážní strojky

- kamery a fotoaparáty, snímače čárového kódu

- MP3 přehrávače i hlasové záznamníky

- masážní strojky, průvodce kvalitnějším spaním

- software - e-knihy, hry, slovníky, kalkulačky, dálkový ovladač apod.

- paměťové karty, zálohovací karty

- adaptéry pro čtení jiných paměťových karet

- moduly pro prezentaci (vstup na diaprojektor)

Seznam Springboardů je velmi dlouhý a nabídka je to velkolepá, to se musí nechat. A jsou to věci, které si můžete zakoupit/objednat - ne nějaké přísliby "ve vývoji".

Problém je v tom, že jsou SB moduly použitelné pouze v počítačích Visor od Handspringu. Jsou taky dost nákladné, ale zde platí, že kdo příslušný modul opravdu potřebuje, tak si jej koupí...

Compact Flash - těží z tradice

CF karty jsou již na světě nějaký ten pátek, a uživatel má tak na výběr ze slušné řady příslušenství a doplňků. Můžete mít modem, LAN modul, GPS modul apod.

Memory Stick - v rozjezdu...

Firma Sony je v PDA branži poměrným nováčkem a řada periferií je ve vývoji. V nabídce firmy Sony je tak dnes zatím pouze fotoaparát, v pokročilém vývoji je ale rovněž GPS modul a Bluetooth SD karta.

SDMMC - na začátku...

O SD/MMC kartách lze napsat asi tolik, co Memory Stick - vše se teprve rozbíhá, na SD/MMC kartách si dneska můžete koupit zatím pouze software a e-knihy, je ale přislíben vývoj SDIO periferií - Bluetooth karta (už se prodává v Japonsku), GPS, kamera.