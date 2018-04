Týden s PalmOS freeware (3) - Utility

1. EasyLaunch

Opravdická perla PalmOS freeware utilit - je to velmi propracovaný (a přitom jednoduchý na ovládání) pomocník k usnadnění spouštění aplikací (popřípadě vyvolání nějaké systémové utility) pomocí mačkání tlačítek či tahů pera. Autor je z Česka.

2. SilkyPad

Velmi užitečná utilitka, která rozloží numerickou část vaší Graffiti plošky na sektory, ve kterých můžete zapisovat čísla klikem na příslušný sektor. Jsou zde dva formáty klávesnice a volitelné znaky.

3. QuietSync

Vyřadí zvuk pro signalizaci ukončení synchronizace - velmi užitečný hack.

4. ClockPopHack

Hack, který po delším stisku tlačítka DateBook vyvolá hodiny a mnoho dalších informací na displeji Palmu ! Další funkce, události, skiny.

5. XMaster

Plnohodnotná freewarová alternativa ke správcům hacků na PalmOS. Jinak přináší tato vylepšení - aktivní hacky (tedy rozšíření) jsou chráněny proti výmazu či přepsání, v menu Details je povel Delete k bezpečnému výmazu hacku lze volit konfigurace nastavení aktivních hacků, informační obrazovka v menu Details o instrukcích Trap podpora "stand-alone" aplikací (lze vyzkoušet na příkladu TapType).

6. AppDA Launcher

Přináší zase jeden dobrý nápad - rozdělí vám tlačítko Applications na čtyři pomyslné části, přičemž kliknutí na každou z nich vyvolá jiný povel. Nastaveno je spouštění seznamů všech aplikací (vlevo nahoře), DA aplikací (vlevo dole), historie (nahoře vpravo) a vyvolání normálního OS launcheru - None (vpravo dole).

7. GrafAid

Dělá vám problém Graffiti? Jedna z možností je nechat si zobrazovat vaše tahy na displeji - máte pak mnohem větší kontrolu nad tím, co skutečně píšete! Freewarovou možností je program GrafAid.

8. Mass Transit

V mnoha případech se setkáte s požadavkem na úpravu kategorií v mnoha položkách (třeba adresář po nechtěném výmazu kategorií). Tento program to zvládne nesmírně pohodlně a rychle.

9. PDA Check

Utilita k zobrazení nejrůznějších systémových informací o vašem palmu. Jsou členěny do kategorií a poskytnou vám detailní pohled na různé údaje - baterie, displej, HotSync, paměť, procesor, ROM a podobně.

10. Filez

Správce souborů, který se svými schopnostmi a vlastnostmi vyrovnává placeným produktům. Umožní vám editační práci s vašimi soubory, nastavování parametrů - a to i na kartách.

11. MSMount

Zpřístupní SD/MS kartu pro aplikace a databáze - vytvoří adresář na kartě, který se "tváří" jako součást RAM a umožní tak spouštět z karty i aplikace, nepodporující VFS, popřípadě přemístit na kartu velké databázové soubory (slovníky).

12. DigiFix

Utilitka, která si zapamatuje vaše nastavení kalibrace displeje! Vyřeší nepříjemný problém s "ujížděním" displeje, který trápí některé uživatele, je ale použitelný i pro všechny ostatní!



Tolik pro dnešek moje tipy z oblasti utilit a pomocných programů, které byste někdy mohli na svých palmech upotřebit. Zítra se podíváme do kategorie s názvem OSTATNÍ - sem zahrneme vše, co se nám nevešlo do první třicítky freeware aplikací s výjimkou her, kterým bude věnován páteční díl.