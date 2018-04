Týden s nejlepším Sony Ericssonem – preview osmimegového C905

Nedávno představený Sony Ericsson C905 je telefon plný superlativů. Láká především na svůj vestavěný osmimegapixelový fotoaparát, ale ve skutečnosti toho v jeho výbavě stojí za pozornost daleko více. My jsme s raným prototypem strávili týden - a vypadá to, že čekání na precizně zpracovaný a výborně vybavený přístroj se vyplatí.

Z počátku musíme poznamenat, že se nebudeme příliš věnovat softwaru telefonu, který se vzhledem k ranému stádiu vývoje může ve finále ještě dost lišit. Přesto musíme konstatovat, že nás prototyp překvapil – vše víceméně fungovalo tak, jak mělo a telefon byl stabilní. Prototypové stádium se projevovalo spíše sníženou výdrží baterie (maximálně dva dny, spíše den a půl) a také zhoršeným příjmem signálu 3G sítí. Ve finálním telefonu samozřejmě můžeme očekávat daleko lepší výkony.







Lepší výkony máme očekávat i od vestavěného fotoaparátu C905 – prototyp je totiž vybavený jiným čipem, než bude mít finální vzorek. Přesto vám pár fotografií k posouzení nabízíme, tentokrát ale jejich kvalitu ponecháme bez komentáře.

Velký bumbrlíček

Sony Ericsson C905 je pořádný kus telefonu – svou velikostí se nijak zásadně neodlišuje třeba od Nokie N95 nebo Samsungu SGH-G800. Konkrétní míry telefonu jsou 104 x 49 x 19 mm, v místě krytky fotoaparátu je však tělo telefonu trochu tlustší. Nejde ale o žádný náhlý výstupek, tělo je elegantně tvarováno tak, že je krytka hezky zapuštěna, takže se nebude náhodně otevírat při vytahování z kapsy. Trochu brutálně působí při pohledu do specifikací telefonu jeho hmotnost – 136 gramů je opravdu hodně. Jenže v praxi díky velikosti telefonu hmotnost tak výrazně necítíte a vězte, že ani kapsu vám C905 neutrhne.





Díky rozměrům a hmotnosti alespoň cítíte, že něco držíte v ruce. Do ruky padne C905 opravdu dobře. Pochválit musíme i zpracování telefonu. Ačkoli na tom prototypy bývají v této oblasti tradičně hůře, C905 je již v současném stádiu dobře zpracovaný telefon. Jeho vysouvací mechanismus má hladký chod s jasnými dorazy a vůle je jen minimální a prakticky neznatelná. Jak navíc říkáme, vše se může ještě zlepšit.





Zadní kryt baterie na svém místě drží jako přibitý a jeho sejmutí není úplně snadné. I to je dobře, alespoň nezačne kryt po chvíli vrzat. Je to totiž asi jediné místo na těle telefonu, které by v budoucnu mohlo být zdrojem nepříjemných zvuků. Jinak je C905 jako kámen a to i přesto, že na jeho těle jsou použity převážně plasty. Jen krytka fotoaparátu je kovová a tipujeme, že kov je použit i pod povrchem. Když už jsme u těch krytek – krytka slotu pro paměťové karty na levém boku telefonu je rovněž bezproblémová, nikoli však už slot samotný. Je totiž docela dost zapuštěný, takže se z něj karta doluje dost nesnadno.





Na tiskové konferenci při představení telefonu jsme mohli vidět obě barevné varianty telefonu – stříbrnou a černou. Stříbrná se u nás začne prodávat jako první a je to také varianta, kterou jsme týden testovali. Obě barvy telefonu sluší, ve stříbrné vypadá C905 více jako technická hračka, v černé je spíše důstojnější.

Nová platforma a pár tlačítek navíc

Model C905 je dalším z mnoha telefonů postavených na nové hardwarové platformě, kterou poprvé přinesl Sony Ericsson K850i. Tomu je poplatné i ovládání telefonu, které se vrací ke kontextovým klávesám a tlačítkům pro ovládání hovoru. Jelikož je Sony Ericsson C905 velkým telefonem a navíc vysouvací konstrukce, pro všechna tlačítka se na jeho těle našlo dostatek místa. A tak je jak ovládací blok kláves, tak samotná klávesnice na špičkové úrovni, opravdu si není na co stěžovat.





Nad displejem telefonu se nacházejí ještě dvě další trochu nenápadná tlačítka – ta u prototypu slouží ke spuštění a ovládání fotogalerie, ale ve finále jistě budou mít více funkcí. Hromada tlačítek na pravém boku telefonu zase souvisí hlavně s fotoaparátem – je tu samozřejmě spoušť, dále tlačítko pro přepínání režimu fotoaparátu a videokamery a tlačítko pro prohlížení. Nad tím vším je kolébkové dvoutlačítko pro ovládání hlasitosti, které v režimu fotoaparátu ovládá zoom. Ten je pouze digitální.





Novinky ve výbavě

Ve výbavě špičkového modelu C905 najdeme několik zásadních novinek. Jednou z nich je třeba vestavěný GPS modul, který se sice již v několika modelech objevil (C702, Z750i), ale u špičkového typu byl Sony Ericssonům zatím cizí. Podobně jako u modelu C702 byl i v našem prototypu vestavěný navigační software Wayfinder 7, takže se dá očekávat, že ve finálním telefonu bude plnohodnotná navigace také. Na displeji s úhlopříčkou 2,4 palce už je navigace vcelku použitelná. Telefonu dále nechybí Google Maps. Je možné, že ve finální verzi najdeme ještě další programy pro práci s GPS.





Další novinkou ve výbavě je wi-fi. Tato technologie byla dosud vyhrazena pouze smartphonům Sony Ericsson, a tak je C905 prvním telefonem bez operačního systému, který ve své stáji touto technologií disponuje. Wi-fi můžete samozřejmě použít ke všem druhům připojení k internetu, nejčastěji jej asi budete využívat s vestavěným prohlížečem NetFront. Ten se mimochodem dočkal také několika vylepšení a stránky zobrazuje zase o něco lépe než předchozí verze, snazší je i ovládání.





V prohlížeči třeba využijete i další vestavěnou novinku – pohybový senzor – díky němu se zobrazení v prohlížeči automaticky otočí, když položíte telefon na bok. Stejně to funguje v sekci média a ve fotogalerii, senzor ale jistě bude mít i další využití.





Krátce se ještě dotneme fotoaparátu – tam nás totiž také čekají novinky ve funkční výbavě. Tou největší je asi funkce Smart contrast, která vám umožní pořizovat lepší snímky v podmínkách velkých světelných kontrastů. Mezi scénami je třeba novinkou režim pro focení dokumentů. Do pořízených fotografií se mohou uložit data o aktuální pozici.

Je na co se těšit

Sony Ericsson C905 je opravdu telefon, na který stojí za to se těšit. Nabízí špičkovou výbavu, výborné zpracování, ovládání a je radost jej používat. Testovaný prototyp samozřejmě nebyl bez chyb, ty ale budou z valné většiny ve finální fázi odstraněny. Jsme opravdu zvědavi, jaká bude nakonec prodejní verze telefonu. Hodně otazníků visí nad fotoaparátem a jeho novým čipem – to je totiž v současnosti asi největší neznámá C905. Inu, dozvíme se v říjnu.