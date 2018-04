Týden s Clié T615 - (4) - Shrnutí, Odkazy, Další informace

Informační zdroje

Prvním dobrým krokem je přihlásit se do konference na YahooGroups - je tam jedna velká CLIE Users Group, má už skoro deset tisíc členů a tisíce příspěvků rozdílné hodnoty - dobře se v ní i vyhledává. V databázích najdete odkazy na Clié-friendly software (launchery, souborové manažery. prohlížeče obrázků a textu apod.), je zde pár zajímavých hlasování i obrázků a dobré odkazy.

Dobrým informačním zdrojem je specializovaný server ClieSource, kde najdete především mnoho diskusních skupin (FORUMS) nad jednotlivými tématy a aspekty požívání Clié. Novou rubrikou je CLIE FILES - přehled software, který umí dobře spolupracovat s Clié (má hi-res, podporu jog-dialu apod.). Cenné rady naleznete ve FAQ rubrice a jsou zde i dobré odkazy.

Další stránky

Je jich dost a čím dál víc - ostatně už existuje i Clié WebRing. Doporučuji zejména Sony Clié Information Page.

Další fonty

Další fonty pro vaše Clié si můžete stáhnout na stránkách Lubo Veselovského, české a slovenské fonty včetně popisu instalace najdete na skvělém serveru pilot.sk, který příznivcům Palmů jistě netřeba představovat.

Příslušenství k Clié T615

Měřeno v širších souvislostech je příslušenství k počítačům Sony Clié T615 dalším slabým místem tohoto PDA - je to totiž nový model, má nekompatibilní konektor s předchozí řadou a v současné době do něj můžete zakoupit jen nějaké obaly a USB kabel (náhrada za kolébku).



Na klávesnici si zatím musíte nechat zajít chuť, což je velmi mrzuté. Sony si je ale jistě tohoto handicapu vědomá a pokud bude jejich "T" řada komerčně úspěšná, nějaké příslušenství se jistě brzy objeví. Výrobci zde možná trošku váhají s rozpaky nad dosavadní "politikou nekompatibility" firmy Sony, to Palm je se svým "universal" konektorem zatím jistější a stabilnější partner...

Ještě k MemoryStickům

Ceny paměťových MS karet tento měsíc výrazně poklesly a jsou nyní zhruba na úrovni SD karet. Sony ovšem stále ještě neuvedla na trh již loni avizovaný Infostick (Bluetooth MS), kdežto Palm již svůj SD Bluetooth začíná v těchto dnech prodávat.

Na závěr shrnu vše, co jsme si o Clié T615 napsali, do tabulky:

Sony CLIÉ T615 PalmOS kapesní počítač Výrobce: Sony Cena: $399,99 (cena výrobce)

19.990 Kč bez DPH - cena u PDAPlanet - v ceně je lokalizace Pi-Loc a knížka Hodnocení Palmare.cz +

Design handheldu

Rozměry/tloušťka a váha

Vylepšený osmihlasý alarm

Dobrý kontrast a jas displeje

Vylepšený IrDa port

Dobrý software v ceně modelu

Jog-dial a tlačítko Back k lepšímu ovládání

16 MB RAM paměti

Hi-Res rozlišení 320x320 pixelů

-

Nepovedená tlačítka Up/Down

Málo sytá červená barva

Zatím málo dostupného příslušenství (je to ale nový model)

Podtrženo a sečteno

Clié T615 je vynikající handheld s několika drobnějšími nedostatky, ale s obrovitou fůrou předností a vylepšení. Kdo shání tenký manažerský model s barevným HiRes displejem a nevadí mu námi popsané drobné nedostatky (včetně toho, že na obvyklé příslušenství si asi ještě bude muset chvilku počkat), je zde na správné adrese.