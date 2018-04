Týden s Clié T615 (1) - Co se skrývá v krabici?

Je to tady - po půlročním intenzivním používání počítače HandEra 330 přišel čas na změnu a na mém stole se objevil technologický zázraky firmy Sony Clié T615. Počítač, jehož příchod na trh předcházely rozporuplné informace o fantastickém displeji, mizerných tlačítkách a bezkonkurenčním alarmu.

Po několika dnech používání musím uvést toto - Sony Clié T615 je opravdický inovační posun a zaslouží si minimálně stejný prostor jako před časem počítač HandEra 330. Proto tedy týden s Clié T615.

A protože jsme se počítačům Clié zatím do takovéto hloubky nevěnovali, řada věcí, které se zde objeví, se dotýká i některých ostatních modelů Sony Clié (třeba problematika Hi-Res rozlišení, Jog-Dial apod.).

Dnes začneme obligátním tématem "rozbalujeme krabici", které by se v tomto případě mohlo doplnit souřadnou větou "a prohlížíme CDčko".

V krabici objevíme naprosto obligátní věci:

- handheld se zasunutým stylusem

- koženkový kryt na displej

- USB synchronizační kolébka

- AC nabíječka

- CD ROM

- několik brožurek se základy ovládání a nabídkou programů a příslušenství

- disketu s Pi-Loc lokalizací

Pár postřehů:

K přiloženému krytu displeje bych řekl asi tolik, že je docela praktický a Clié vám s ním příliš neztloustne, takže jej i s tímto krytem můžete pohodlně vložit třeba do kapsy košile. Dá se však odstranit a vložit Clié třeba do hardcase.

Kolébka má jednoduchý tvar, na stole sedí stabilně. V dolní části má indikační LED diodu, která svítí, je-li zapnuto napájení a Clié vloženo do kolébky. Jinak je dobíjení baterií Clié indikováno diodou přímo na handheldu, což je škoda, protože při zakrytém displeji tato dioda není vidět a vy nemáte kontrolu, jestli už je baterie Clié plně nabitá.

Nabíjení - nejde nabíjet Clié přímo nabíječkou do modelu, to je mrzuté, protože před cestou musíte z vašeho PC odkuchat USB konektor, což je v případech (jako je ten můj) věc dost nepohodlná ... nevadí mi ani tak, že jsem do kufru přibalil kolébku, jako že musím vytahovat z těžko přístupného USB konektoru ten kabel. Jsou už ale k dispozici "cestovní" kabely řešící tento problém.

Na CD najdete skutečně zajímavý software přímo od firmy Sony :

Palm™ Desktop v. 4.0.1 (PC)

PictureGear™ Pocket

PictureGear™ 4.4 Lite (PC)

Memory Stick® Gate

Memory Stick® Autorun

Memory Stick® Backup

Memory Stick® Import

Memory Stick® Export v. 1.1 (PC)

Sound Utility

Sound Converter v. 1.0 (PC)

World Alarm Clock

CLIÉ Paint

CLIÉ Remote Commander

Pro srovnání - s Palmy m125/500/505 a i705 obdržíte prohlížeč fotografií MGI Photo Suite Mobile edition a Palm reader na čtení eBooks. K HE330 vám zase přibalí firemní AutoCF, CardPro a Backup. Handspring přidává k Visorům jen svůj obligátní vylepšený DateBook+, vylepšenou kalkulačku a CityTime.

Programy dalších výrobců bych rozdělil do tří kategorií:

(1) Software, který dostanete v ceně modelu jako něco navíc (jinak byste za něj museli zaplatit):

Documents To Go® - Standard Edition (DataViz. Inc.)



Pro srovnání - s počítačem HandEra330 dostanete plnou verzi kancelářského balíku QuickOffice, s počítačem Palm m125/500/505 a i705 dostanete rovněž DocumentsToGo standard, k Visorům žádnou kancelář nedostanete.

(2) Plné verze programů, které byste si ale mohli sehnat i jinde, protože jsou zdarma (ušetříte ale za jejich stažení, protože jsou to vesměs rozsáhlé soubory):

AvantGo™ (AvantGo)

gMovie™ (Generic Media)

powerOne™ Personal (Infinity Softworks)

Vindigo™ (Vindigo)

StreetFinder® Express (Rand McNally)

Acrobat™ Reader v. 5.0 (Adobe Systems, Inc.)

Intellisync™ Lite v. 4.0 (Pumatech, Inc.)

QuickTime™ v. 5.0.2 (Apple Computer, Inc.)

(3) Trial verze programů - na vyzkoušení:

Amy Reiley's Pocket Vineyard™ (neohand)

Amy Reiley's Pocket Gourmet™ (neohand)

AcidSolitaire™ (Red Mercury)

Bejeweled™ (Astraware)

PhoneMate (MobiMate)

WorldMate (MobiMate)

Zap!2016™ (Astraware)

Race Fever™ (Digital Fiction)

Presenter-to-Go™ (MARGI)

Software od Sony bude věnována jedna samostatná kapitola této recenze, ten software je natolik zajímavý, že se nedá odbýt jen tak prostým výčtem.

Model nám poskytla firma PDAPlanet, a to v době, kdy se ještě velmi obtížně na trhu sháněl.

Zítra budeme v tématu Clié T615 pokračovat - podíváme se detailně na tento handheld z hlediska komfortu, který svému majiteli poskytne, všimneme si ale i některých omezení a slabin, kterým se ani tento famózní model nevyhnul.