Týden plný ikon (3) - Kde je vzít a nekrást?

Dnes si uvedeme několik tipů na ikony, které si můžete stáhnout do vašich PDA zcela zdarma.

Udělejte si pořádek v ikonách

Než ale začneme s tímto tématem, je dobré si říct pár slov o tom, jak si můžete ikony ve svém PDA nejlépe organizovat.

Můžete mít totiž několik sad ikon, každou pro jiné aplikace, každý program ale s ikonami pracuje trošku jinak a přiřazuje si je třeba automaticky podle názvu, v jiných aplikacích to lze nastavit. Nebo můžete mít jednu velkou databázi ikon členěných tématicky, či jakkoliv jinak podle vašich podmínek. Je dobré si hned zkraje obstarat správce a editor ikon - skvělý Icon Manager je od verze 1.6 zcela zdarma a stáhnout byste si jej měli automaticky a dřív, než budete vůbec číst dál. K jeho popisu a návodu k jeho použití se ale vrátíme až v poslední části našeho tématu v pátek. Ideální je si stáhnout nějaké ikony a poté je v tomto programu prohlédnout a ikony, které se vám mohou hodit, překopírovat do vaší databáze ikon. Jak na to, to si popíšeme v pátek.

Pár ikon dostanete s programy

Agendus, DateBk a další aplikace obsahují již několik zajímavých ikon jako bonus v ceně. Jsou přiloženy v některých případech i ke zkušebním verzím - vyzkoušejte je, třeba se vám budou hodit!

Nabídka PDA Shine

Na stránkách PDA Shine si můžete stáhnout několik rozmanitých sad opravdu skvělých ikon. Firma nabízí několik sad ikon v low-res i hi-res a několik tématických sad (sport, symboly, software, profi, loga apod.).

Pokud se vám nechce hledat na poněkud nepřehledných stránkách, zde je rychlý link na downloady.

Hromada ikon na YahooGroups - Icon Manager

Na diskusní skupině k manažeru ikon je v adresáři Files ke stažení několik velmi zajímavých sad ikon, které tam umístili různí tvůrci. Najdete zde hromadu ikon zařazených tématicky i abecedně, některé obsahují jen pár ikonek, jiné zase několik stránek ikon, kvalita j velmi proměnlivá. Obecně lze jen poradit - nainstalujte si Icon Manager, stahujte a zajímavé ikony si zařaďte do vašich databází ikon!

Další zdroje zajímavých ikon zdarma

Přikládáme několik odkazů na zajímavé freewarové sady ikon ve formátu 20x18 (10x9):

A ještě několik freewarových zajímavostí:

TIP: Kde vzít další ikony zdarma? Udělejte si je sami - o tom bude poslední část našeho tématu v pátek!

Víte o dalších zajímavých ikonách zdarma? Napište nám vaše tipy do diskuse!

Už jsme si zvykli, že PDA scéna nabízí velmi kvalitní produkty bez poplatku a vedle nich se najde místo i pro několik komerčních produktů nabízejících zpravidla (ne vždy) vyšší kvalitu, či řešení specifických úkolů. Zítra na Palmare.cz!