Týden od 8. do 12. července na Mobil.cz

Pondělí

Eurotel bojuje proti nepoctivým taxikářům

Jako první z tuzemských mobilních operátorů se Eurotel rozhodl podpořit pražský magistrát v boji proti taxikářům okrádajícím zákazníky. Již dříve stejnou službu zavedl dispečink taxi AAA.

8.7.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Sony Ericsson R600 – sázka na jistotu (recenze)

Po téměř půl roce čekání můžeme prohlásit – Sony Ericsson R600 je konečně tady. Malý, jednoduchý a přitom funkčně dostatečně vybavený mobil, který by měl zaujmout v dražších předplacených sadách.

8.7.2002, Rostislav Kocman, rubrika Sony, Ericsson

Jak se rozvést jednou esemeskou?

Zatímco v zemích s evropskou kulturou dokáže žena po rozvodu udělat ze svého exmanžela miliardáře obyčejného milionáře, v muslimském světě může rozvod přijít jen na cenu jedné textové zprávy. Tam, kde se řídí islámským právem šaríjou totiž manželovi stačí, aby třikrát za sebou pronesl slůvko „talaq“. Tedy „zapuzuji tě“ nebo, chcete-li, „rozvádím se s tebou“. Moderní technologie tak významně urychlily rozvodové řízení, ale zároveň s tím přinesly řadu problémů.

8.7.2002, Pavel Lukeš, rubrika Ze světa

Nokia DTL-4: Bluetooth v praktickém balení

Praktický pomocník pro připojení vašeho Bluetooth mobilu k počítači. Bluetooth Connectivity Card DTL-4 můžete díky provedení Compact Flash rovněž použít u osobních organizérů, aniž byste cokoliv dokupovali. V konečném součtu je tedy jeho cena velice zajímavá. Posuďte sami.

8.7.2002, Petr Pavlík, rubrika Nokia

Funguje vlak jako mikrovlnná trouba?

Telefonování a nošení zapnutých mobilů v rychlovlacích může podle japonských vědců ohrozit vaše zdraví. Železné vagóny a pokovovaná skla totiž odrážejí záření z mobilů zpět přímo na cestující.

8.7.2002, Ivo Čermák, rubrika Zdraví a mobily

Jak se připojujete k internetu?

Připojujete se k internetu jen pevnou či telefonní linkou, nebo používáte také mobilní telefon? Proč preferujete ten či onen způsob?

8.7.2002, Vaše redakce, rubrika Okénko

Mobily budou mít foťáky s megapixelovým rozlišením

Letos se na trhu objevil první GSM mobilní telefony s integrovaným fotoaparátem. Jejich fyzické rozlišení zatím není větší než zhruba 80 000 obrazových bodů. Do tří let se však prý můžeme těšit až na megapixelové fotoaparáty v mobilech. Slibují to společnosti Fuji a Konica, které se právě vrhly na výrobu součástí fotoaparátů pro mobilní telefony.

8.7.2002, Jan Matura, rubrika Ostatní

Úterý

RoamingServis: Tunis, Chile a USA

Cesta z Prahy do Santiaga de Chile přináší nejedno roamingové překvapení. To samé ovšem platí o některých oblastech USA a ani v Tunisu není vše úplně jednoduché.

9.7.2002, Vaše redakce, rubrika Ze světa

Víte, kdo prodává nejvíc mobilů v Evropě?

Analytická společnost Gartner Dataquest před nedávnem uveřejnila výsledky prodeje mobilních telefonů koncovým zákazníkům v západní Evropě za první čtvrtletí letošního roku. Nikdo nečekal, že třetí místo obsadí korejský Samsung.

9.7.2002, Jan Matura, rubrika Ostatní

Vyberte svému dítěti dobrou elektronickou chůvu!

Elektronické chůvy jsou jednosměrné vysílačky, které kontrolují vaše dítě. Nepatří mezi mobilní zařízení, která přenášejí velké množství informací. Sdělení je prosté: nepláče/pláče. Tato nula a jednička ale mnohým zjednodušuje život (být/nebýt na večírku, když dítě spí o patro výš). Pokud děti máte, podívejte se, co potřebujete, pokud myslíte, že je někdy budete mít, podívejte se, co budete potřebovat. Nejprodávanější příposlechy jsme otestovali a porovnali.

9.7.2002, Marek Kuchařík, rubrika bezdrátové telefony

TELeKONOM: KPNQwest už má v Brně hotovou síť...

... druhý nejbohatší člověk světa, investor Warren Buffett, pomohl Level 3 a tím i telekomunikacím na celém světě; švédská Telia získala část sítě zkrachovalého operátora KPNQwest;

9.7.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Středa

Ceny baterií pro oblíbené starší telefony

Pokud jste si pořídili mobil ze second-handu, vedla asi vaše první cesta do obchodu s příslušenstvím pro mobily, kde jste si pořídili novou baterii. Je jednou z nejdůležitějších součástí přístroje, přímo ovlivňuje jeho funkčnost. Připravili jsme tabulku cen baterií pro bazarové telefony-stálice a dále stručnou charakteristiku baterií užívaných v mobilních telefonech. Zopakujeme také základní pravidla péče o jednotlivé typy baterií.

10.7.2002, Marek Kuchařík, rubrika Příslušenství k mobilům

Jak se změní Paegas na T-Mobile i na vašem displeji?

V průběhu července a srpna dojde ke změně názvu sítě Paegas na T-Mobile, a to i na displejích mobilů. Zajímá vás, jak bude změna probíhat a u kterých mobilů se povede a u kterých ne? Na zkušenosti se změnou názvu sítě jsme se zeptali i slovenského Orange, kde tato změna probíhala na začátku roku.

10.7.2002, Rostislav Kocman, rubrika Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

MSI - nejlevnější Bluetooth USB adaptér na trhu

Malé rozměry, velký dosah i zajímavá cena jsou největšími lákadly Bluetooth adaptéru určeného pro USB port počítače. Svými parametry předčí mnohou konkurenci, dorozumí se s každým mobilem a navíc ho dokážete použít i pro komunikaci mezi jednotlivými počítači.

10.7.2002, Petr Pavlík, rubrika Příslušenství k mobilům

Kdo je pravá konkurence alternativních operátorů

Volba operátora stále ponechává Telecomu jeho výsadní postavení. To, co je totiž na pevných linkách nyní nejvýnosnější, zůstává nadále pod jeho kontrolou. Přinášíme zajímavá čísla o tom, jak se změnilo chování volajících.

10.7.2002, Vaše redakce, rubrika Operátoři

Zažil jsem s mobilem: Obsluha mobilu, to je šichta

Soutěž o Siemens ME45: Dnes můžete oznámkovat další soutěžní čtenářský příběh s mobilním telefonem. Tentokrát jde o podrobný popis úskalí, která může přinést snaha podarovat rodiče mobilními telefony.

10.7.2002, Vaše redakce, rubrika Publicistika

TELeKONOM: Deutsche Telekom chce prodat divizi informačních technologií...

... projekt Českého Mobilu OskarZóna zatím přilákal 200 vývojářských návrhů; finanční ředitel WorldComu chtěl zatajit výsledky vnitřního auditu firmy; dodávky mobilů na japonský trh podvanácté v řadě poklesly; švédská Telia získala první část datové sítě zkrachovalé nizozemské společnosti KPNQwest.

10.7.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Čtvrtek

Absolutní novinka: Samsung SGH-A800 (exkluzivní fotografie)

Samsung si chce udržet pozici světové i evropské trojky, a proto chystá jeden nový telefon za druhým. Dnes vám představíme jednu absolutní novinku GSM, jejíž fotografie zatím nikde jinde nenajdete. Model SGH-A800 patří do kategorie stylových přístrojů a jedná se o jeden z vůbec nejmenších a nejlehčích véčkových telefonů.

11.7.2002, Jan Matura, rubrika Samsung

Byla Nokia 5510 propadák, nebo jen nepochopení?

Málokterý mobilní telefon očekávali lidé s takovým napětím, jako Nokii 5510. Její uvedení na trh však provázel jen velmi malý zájem zákazníků. Situace se změnila až potom, kdy došlo k jejímu výraznému zlevnění. Byla chyba v ceně, v telefonu nebo jinde?

11.7.2002, Ivo Čermák, rubrika Nokia

Ovládejte e-mail z mobilu

Seznamte se s profesionálním řešením vzdáleného přístupu k e-mailové schránce. S Datasys MobilChange můžete s elektronickou poštou pracovat stejně jako na stolním počítači, používat kalendář, schůzky, úkoly a všechny další funkce MS Outlook nebo Lotus Notes. Všechno poběží přes datové přenosy včetně GPRS či SMS.

11.7.2002, Petr Pavlík, rubrika Mobilní komunikace

Balóny budou šířit signál pro mobily

Napadlo by vás někdy, že může existovat nějaká spojitost mezi horkovzdušnými balóny a mobilními telefony? Vývojáře z americké firmy Space Data Corporation ano - a to už před několika lety. Po třech letech tichého vývoje si loni nechali svůj nápad patentovat a během letošního léta chtějí spustit zkušební provoz poskytování bezdrátových služeb v těch oblastech Spojených států, kde o signál mobilního telefonu ani nezavadíte…

11.7.2002, Pavel Lukeš, rubrika Ze světa

Umíte synchronizovat Sony Ericsson T68i s Mac OS X?

Uživatelé Macintoshů a současně vlastníci mobilních telefonů T68i mohou využívat nový synchronizační program Ericsson Client, částečně nahrazující některé základní funkce originálního balíku Ericsson Communications Suite.

11.7.2002, Vaše redakce, rubrika Počítače do dlaně

TELeKONOM: Lidé nechtějí nové tarify Českého Telecomu...

... americká prokuratura vyšetřuje problémovou společnost Qwest Communications; německý T-Mobile vydělal za prvních šest měsíců letošního roku podstatně více než loni - 2,4 miliardy eur; šéf Deutsche Telekomu Ron Sommer se asi bude pakovat; China Telecom si za sedm týdnů provozu GPRS připsal přes milion zákazníků.

11.7.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Pátek

Eurotel zavedl časové informace

Ode dneška Eurotel zavedl službu časové informace, kde se dozvíte aktuální časové údaje.

12.7.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

GSM zlepší zabezpečení proti odposlechu

Nový algoritmus A5 označovaný jako A5/3 poskytne uživatelům GSM lepší zabezpečení proti odposlechu. Měl by se tak vyřešit dnešní poněkud neutěšený stav v této oblasti a jeho tvůrci počítají i s využitím tohoto algoritmu v sítích třetí generace.

12.7.2002, Vaše redakce, rubrika Odposlech a bezpečnost mobilů

Legend - klamavá reklama po čínsku (preview telefonů)

Na konci června letošního roku představil světu šest nových telefonů čínský koncern Legend - Xoceco. Vlajkovou lodí této nové značky je model G808, podle výrobce nejmenší a nejlehčí véčkový telefon se dvěma displeji na trhu. Na tuto lež bohužel skočili výrobci i některá renomovaná světová média. Ke všemu se jedná o převzaté výrobky jiných firem. Který telefon je tedy nejmenší a nejlehčí?

12.7.2002, Jan Matura, rubrika Ostatní

Uvedení perspektivního Senda Z100 se opět oddaluje

Mladá britská firma Sendo (zal. 1999) se rozhodla konkurovat velkým výrobcům mobilních telefonů. Nástrojem pro to mělo být přizpůsobování přístrojů požadavkům velkých odběratelů, rychlost a velké objemy dodávek a v neposlední řadě také nový model Sendo Z100, který stojí na hranici mezi mobilem a PDA. Uvedení tohoto telefonu na trh se ale už poněkolikáté odkládá.

12.7.2002, Marek Kuchařík, rubrika Ostatní

Nokia a Foma představí telefony pro sítě 3G

Největší světoví výrobci mobilů se připravují na nástup sítí 3. generace, hned několik z nich chystá uvedení nových telefonů pracujících na bázi technologie UMTS. Nokia podrobnosti o svém modelu 6650 jako vždy tají. Štědřejší je japonský DoCoMo, provozovatel sítě 3G, který o očekávaném mobilu kombinovaném s PDA uveřejnil více informací.

12.7.2002, Marek Kuchařík, rubrika Ostatní

Eurotel a RadioMobil propagují stejné tváře

Přestože se Eurotel a RadioMobil navzájem úzkostlivě odlišují, používají při propagaci svých předplacených služeb stejné tváře. Jak je to možné?

12.7.2002, Přemysl Souček, rubrika Publicistika

GPRS roaming je už v osmi zemích

Služba GPRS roaming je pro zákazníky T-Mobile dostupná již v sítích osmi operátorů.

12.7.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Přímé volání s Twistem je v dalších zemích

Služba Twist Roaming s přímým voláním je pro uživatele předplacené karty Twist dostupná nově ve Španělsku a od zítřka také v Řecku; bez nutnosti zpětného volání tak lze volat již ve čtrnácti sítích dvanácti zemí světa.

12.7.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

TELeKONOM: Brno je v šoku, Flextronics končí...

... elektrotechnická firma nečekaně propouští 1000 lidí a možná se odstěhuje do Maďarska, analytici tvrdí, že za to může silná koruna, a varují, že Flextronics je jen první vlaštovka; německá vláda hledá nového šéfa Deutsche Telekomu; pád WorldComu připravil akcionáře o 1,1 miliardy dolarů.

12.7.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa