Týden od 5. do 9. května na Technet.cz

Pondělí

Multimediální WC podle Microsoftu - konejte potřebu a surfujte

Současné přenosné záchodky jsou příliš stereotypní a při konání potřeby se dá "volný čas" lecjak zužitkovat, řekl si Microsoft. Nové multimediální WWW.C je toho důkazem.. Nebo se jedná o pouhý žert? Těžko říct.

Jak na Windows Update - aby vám Windows nezestárly

Stejně, jako se volají auta do servisů na prohlídky či opravy, tak je potřeba čas od času zavolat také Windows na kontrolu a údržbu. Chcete-li vlastnit systém bez chyb, pak je zapotřebí provádět aktualizace. Poznejte další významnou volbu systémů Windows!



Úřad šířil hoax - nejedná se prý o poplašnou zprávu

Česká inspekce životního prostředí šířila poplašnou zprávu. Přestože její text byl očividně nesmyslný, došlo k rozeslání hoaxu mezi všechny zaměstnance úřadu. Odpovědní pracovníci si z toho zřejmě moc nedělají...

Tornado UMW: hodinky sloužící jako úložiště dat jdou na trh

Původní smysl náramkových hodinek, tedy mít vždy doslova po ruce aktuální čas, doplňují mnohé další funkce. Po kalkulačkách, GPS systémech a dalších vymoženostech se začínají na trhu objevovat hodinky s flash pamětí. Tornáda jsou zcela vodotěsná a vejde se do nich až 256 MB.

Nejnovější audio a MP3 programy ke stažení - 17/2003

Potřebujete zdigitalizovat staré desky na 78 otáček, realizovat své hudební nápady, či mixovat skladby v profesionálním prostředí nebo převést soubory do jiného kompresního formátu? V dnešním přehledu utilit pro práci s počítačovým audiem si určitě vyberete.

Úterý

Jak vybrat DVD přehrávač šitý na míru?

Volba DVD přehrávače není nic jednoduchého. Přijde-li neznalý zákazník do obchodu, nezřídkakdy si odnese model, co nejde na odbyt, či nejdražší produkt. Rozhodně ne však přehrávač, který by opravdu využil. Podle čeho tedy vybírat?

RIAA se chystá ničit počítače pirátů účinnými softwarovými zbraněmi

RIAA přitvrzuje v boji proti internetovým pirátům. Organizace vyvíjí nové nástroje, které by měly spolehlivě "sestřelit" počítače uživatelů, nabízejících na internetu copyrightovaný materiál. Co utility s poetickými názvy Mráz a Ticho způsobí a jak se proti nim bránit?

Zajímavé programy a utilitky ke stažení zdarma - uklízíme a čistíme pevný disk

Kdy jste naposledy čistili svůj harddisk? Zřejmě to již pár měsíců bude. Pak neváhejte a pusťte do svých plechových miláčků úklidovou četu. Nejenže se postará o zničení zbytečných, vámi nevytvořených souborů, ale také odstraní duplicitní a nevyužívané soubory.

Athens - jak vypadá počítač podle Microsoftu

Výroční setkání Microsoftu a jeho partnerů má přinést mnohá odhalení. Na konferenci WinHEC se mimo dalších podrobností o Longornu a Palladiu objeví některé hardwarové novinky. Mezi nimi koncept PC se jménem Athens.

Středa

Exkluzivně: Dioneer DCP-400, MP3 discman s prostorovým zvukem (recenze)

O přízeň tuzemských zákazníků se co nevidět začne ucházet nový výrobek. Produkt korejské firmy Dioneer má ladné štíhlé tělo, skvělý hlas, přehraje MP3 i WMA a chlubí se netradičním ovladačem s displejem. Zvuk obohatí prostorové efekty známé z Windows Media Playeru.

Pozor na ICQ - kouše !

O tom, že ICQ není zrovna nejbezpečnějším software, si vrkají i holubi na střeše. Jak velké a závažné jsou některé bezpečnostní chyby, možná vyděsí mnohé uživatele. Vypnete ICQ?

Firmy stále ignorují nebezpečí spojené s bezdrátovými sítěmi Wi-Fi

Euforie, která provází budování bezdrátových sítí na bázi protokolu WiFi (802.11b), by se mohla podle varování odborníků jejich zřizovatelům velmi rychle vymstít. Drtivá většina z těchto sítí je totiž neuvěřitelně lehce napadnutelná a mnoho z nich ani nepoužívá žádné metody zabezpečení.

Pochroumanou pověst společnosti nVIDIA má zachránit nový čip NV35

To, co se společnosti nepovedlo s NV30, má zachránit alespoň model NV35. Tak nějak by se dal komentovat nástup další karty z laboratoří nVIDIA. Již za týden bude vylepšená verze oficiálně představena veřejnosti. Co tedy můžeme očekávat od GeForce FX 5900?

Čtvrtek

Koberec, který může křičet: „Hořím!“

Další a další technologie pronikají do všech oblastí lidského života. Nový čip od německé společnosti Infineon je například možno použít v obyčejném koberci, kde může klidně sloužit jako hlídač.

Jaké jsou nejméně časté internetové dotazy?

Portál MSN sestavil seznam nejméně hledaných dotazů - vyplývá z něj, že Britové brouzdají po nejnezvyklejších internetových serverech. Opravdu jen málokdo se ptá na "pravidla hraní pétanque pro nudisty", či "jak nejlépe vycídit domácí křišťálovou kouli."

Pátek

Kyocera L3V vs. Panasonic F1: digitální jezevčíci s 3x zoomem (duel)

Kapesní fotoaparáty značek Kyocera a Panasonic se chlubí 3 megapixely a 3x optickým zoomem. Zatímco Kyocera nabízí zajímavé fotografické funkce a pyšní se největším displejem, Panasonic působí jako kvalitní stylový doplněk. Který z nich vyhraje boj o přízeň zákazníků?

Uživatelé přehrávače Media Player mají okna virům otevřená

Pokud rádi měníte vzhled svého přehrávače multimediálních souborů pomocí skinů, může být vás počítač napaden. Spolu s kabátkem pro program si můžete stáhnout vir či trojského koně. Microsoft chybu označil jako kritickou a již vydal záplatu.

Počasí ve světě 1.03 - počasí z celého světa hezky a rychle (recenze)

Pídíte a sháníte se po informacích o počasí v různých koutech naší modré planetky? Nebaví vás proklikávat se tunou odkazů na serverech, podávajících detailní zprávy o teplotě, tlaku a vlhkosti v daném městě? Pak zcela určitě uvítáte program pro aktuální přehled počasí ve světě.

Ceny: Další neuvěřitelné poklesy cen pamětí, ale také procesorů

Výrobci počítačových pamětí asi nemají v poslední době příliš klidné spaní. Trh je žene k dalším a dalším slevám, což se zase líbí zákazníkům. Ti si nemohou stěžovat ani na ceny procesorů.