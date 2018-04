Týden od 4. do 9. května 2003 na Mobil.cz

Nové telefony na Mobil.cz

PalmNet



Onyx



Philips Fisio 822



Siemens CF45



Sharp GX20



Sony Ericsson HBH-35: výroční Bluetooth sluchátko déle vydrží (První informace)



Týdenní souhrn článků Mobil.cz

období pondělí, 5. května 2003 – pátek, 9. května 2003

pondělí, 5. května 2003

PalmNet: levný smartphone s Linuxem, Wi-Fi a foťákem (první informace)

Japonská společnost PalmNet se chystá prodávat chytrý mobil s operačním systémem Linux, nebo za příplatek s Pocket PC. Samozřejmostí je Wi-Fi a velmi dobrý digitální fotoaparát. Už tak obvyklá není příznivá cena.

vydáno: pondělí, 5. května 2003

ADSL by mělo být rychlejší a levnější

Studie Českého telekomunikačního úřadu i přes některé faktické nedostatky potvrdila to, co zástupci uživatelské veřejnosti říkají od začátku. ADSL je u nás pomalé a drahé, a proto o tento typ připojení není takový zájem. Řešením je nejen zrychlení, které navrhuje Telecom, ale současně i zlevnění, což požadují uživatelé.

vydáno: pondělí, 5. května 2003

V Polsku koupíte mobil nejlevněji v Evropě

Polsko je jedním z nejperspektivnějších trhů s mobilními telefony v Evropě. Zdaleka totiž není nasycen, a proto tamní operátoři pořádají hon na nové zákazníky. Ceny předplacených sad jsou v Polsku velmi nízké a výběr telefonů velmi bohatý. Vyhlídky polských operátorů na tento rok však nejsou příliš optimistické.

vydáno: pondělí, 5. května 2003

Multitooth: univerzální bluetooth hands-free do auta i na ulici

Pořiďte si jednu hands-free sadu a volejte v autě i na ulici. Multitooth komunikuje přes bluetooth, v autě se dává do zapalovače a velmi dobře pracuje i s telefony Nokia. Zvuk patří také k těm lepším.

vydáno: pondělí, 5. května 2003

Onyx: opravdu chytré véčko (první informace)

Chytrý mobilní telefon véčkové koncepce nabízí nejen operační systém PalmOS, ale také velký barevný displej, digitální fotoaparát i bohatou nabídku nejrůznějších funkcí.

vydáno: pondělí, 5. května 2003

TELeKONOM: Prodat? Ne, koupit! Dramatický obrat...

... zažili akcionáři francouzské společnosti Vivendi; Aliatel zůstává ve ztrátě, ale zvýšil tržby téměř o polovinu; kanadskému majiteli Oskara, společnosti TIW, klesl čistý zisk; Eurotel rozjel program pro vývojáře.

vydáno: pondělí, 5. května 2003

úterý, 6. května 2003

Philips Fisio 822: překvapivá novinka za výbornou cenu (první dojmy)

Kde se vzal, tu se vzal, nový mobil od Philipsu je tu. Již podle jeho označení je zřejmé, že se bude jednat o blízkého příbuzného modelu 825. Je tomu tak, oba telefony se od sebe liší jedinou funkcí a tisícikorunou v ceně. Levnější je právě model 822, který se vejde pod pět tisíc!

vydáno: úterý, 6. května 2003

Telecom může bez problémů nabídnout paušál na ISDN

Odpůrci zavedení internetového paušálu argumentují možným zvýšením počtu hovorů, které by infrastruktura Českého Telecomu nemusel zvládnout. Méně se hovoří o technologii AO/DI, která by mohla alespoň v omezené míře přinést internetový paušál na ISDN, aniž by hrozilo přetížení sítě. Jak se s AO/DI vyrovnal Český Telecom?

vydáno: úterý, 6. května 2003

Siemens CF45: triální mobil velikosti CompactFlash karty (první informace)

Miniaturní mobilní telefon Siemens CF45 je triální, umí rychlá data i klasické hlasové hovory. Můžete jej vložit do kapesního či přenosného počítače a tak být neustále on-line.

vydáno: úterý, 6. května 2003

Stylové telefony Xelibri od Siemensu navrhnul Cellon

Design luxusních mobilů Siemensu, řady Xelibri, nemá původ v německých či evropských designerských studiích, ale u asijského Cellonu. Samotné telefony bude pro Siemens vyrábět Lite-On.

vydáno: úterý, 6. května 2003

Philips Fisio 822/825 - fotogalerie displeje

Inovovaný Philips Fisio 822/825 se na první pohled od svého předchůdce nijak neliší. Když se ale pozorněji podíváte na jeho displej, zjistíte, že umí zobrazit výrazně větší paletu barev. Nabízíme vám 40 detailních fotografií displeje.

vydáno: úterý, 6. května 2003

TELeKONOM: Český Mobil zdvojnásobil tržby, ale...

... zůstává ve ztrátě; tatáž firma získala kýženou internetovou doménu; německý mobilcom AG asi prodá svoji síť 3G nizozemské KPN; Telecom Italia Mobile zvýšil provozní zisk na 1,87 miliardy eur; podle šéfa Tele2 budou sítě 3G ziskové až po roce 2010.

vydáno: úterý, 6. května 2003

středa, 7. května 2003

Eurotelu zlobí webová SMS brána

Stalo se vám, že při posílání SMS zprávy z webové brány Eurotelu se místo odeslání zprávy zobrazilo chybové hlášení "není k dispozici žádný reklamní text"? Podle našich informací by měly problémy brzy zmizet a navíc se objevila poměrně použitelná alternativa.

vydáno: středa, 7. května 2003

Sharp GX20 - operátoři ho budou milovat (první informace)

Sharp připravuje novou řadu mobilních telefonů. Nástupce populárního modelu GX10(13) se jmenuje GX20 a přináší oproti svému předchůdci několik vylepšení. Kreativní tvorbu nabídne především fotoaparát, který má větší rozlišení, blesk a další nové funkce.

vydáno: středa, 7. května 2003

Opera pro Symbian přináší na mobily plnohodnotný internet

Pro mobilní telefony s operačním systémem Symbian existuje několik aplikací, které slouží k prohlížení internetu. A ačkoli má Nokia 3650 vlastní internetový prohlížeč, novinka v podobě optimalizovaného prohlížeče Opera může ulehčit práci.

vydáno: středa, 7. května 2003

Nejvýhodnější předplacené sady má Oskar

I když Oskar žádné předplacené sady nenabízí, má nejširší nabídku mobilních telefonů, které je možné přímo zakoupit s Oskartou. Až na výjimky také nabízí levnější ceny než konkurenti a pro pořízení nejlevnějšího mobilu vám u Oskara stačí o pět stovek méně než u Eurotelu nebo T-Mobilu.

vydáno: středa, 7. května 2003

Jabra BT 200: Bluetooth i pro telefony bez Bluetooth...

Nové sluchátko od Jabry lze použít i na mobilech, které Bluetooth nemají. Nabíjecí adaptér má totiž v sobě čip Bluetooth. Zapojuje se do běžného výstupu handsfree a hlas převádí na radiový signál, který přijímá sluchátko. Sadu lze použít pro většinu značek mobilů včetně Nokií. Poradí si i s neposlušnou Nokií 7650.

vydáno: středa, 7. května 2003

TELeKONOM: České radiokomunikace přenechají Contactel Dánům...

... Chorvatsko chche vydat čtyři licence na provoz sítí UMTS; ruský operátor Vimpelcom se chce zaregistrovat na ruské burze; korejský operátor SK Telecom překvapivě zvýšil čtvrtletní zisk.

vydáno: středa, 7. května 2003

pátek, 9. května 2003

Sony Ericsson vypadnul z první pětky!

Mobily se prodávají dobře. Sony Ericsson z toho ale nic nemá a nechal se předstihnout firmou LG. Korejská štika tak pronikla do elitního klubu největších světových producentů mobilů. Vede stále Nokia a na druhou Motorolu se dravě tlačí Samsung.

vydáno: pátek, 9. května 2003

SMSoperator.cz nabízí textové zprávy dlouhé až tisíc znaků zdarma

Nová SMS brána umožňuje posílat dlouhé textové zprávy a to zcela zdarma. Vkládá do nich totiž reklamu. Polovinu zprávy tvoří text zadaný uživatelem, druhou polovinu vyplní reklamní text. SMS chodí do všech sítí a brána spolupracuje s programem DreamCom.

vydáno: pátek, 9. května 2003

Začínáme s XDA (T-Mobile MDA, Eurotel Dataphone)

Mobilním operátorům se podařilo prodat na našem malém trhu již několik desítek tisíc svých přístrojů označovaných jako XDA. Pro jejich majitele i zájemce o koupi podobného zařízení je určený náš nový seriál, který vás provede instalací a nastavením zařízení až po speciální aplikace, které na svém XDA můžete používat.

vydáno: pátek, 9. května 2003

Firmy stále ignorují nebezpečí spojené s bezdrátovými sítěmi Wi-Fi

Euforie, která provází budování bezdrátových sítí na bázi protokolu WiFi (802.11b), by se mohla podle varování odborníků jejich zřizovatelům velmi rychle vymstít. Drtivá většina z těchto sítí je totiž neuvěřitelně lehce napadnutelná a mnoho z nich ani nepoužívá žádné metody zabezpečení.

vydáno: pátek, 9. května 2003

Sony Ericsson HBH-35: výroční Bluetooth sluchátko déle vydrží (První informace)

Protože od uvedení technologie Bluetooth na trh již uplynulo rovných pět let, představil Sony Ericsson k tomuto výročí nové modrozubé sluchátko HBH-35. Nabízí prodlouženou dobu životnosti baterií, lepší zvuk i vylepšení spolupráce s mobily jiných značek.

vydáno: pátek, 9. května 2003

TELeKONOM: Japonci konečně nabrali dech...

... a jejich největší operátor NTT DoCoMo se vrátil k ziskovému hospodaření; bulharská vláda odmítla prodat operátora BTC americkému Adventu; norský Telenor překvapil analytiky a zvýšil čistý zisk o 44 procent; jeho součást, maďarský operátor Pannon zvýšil v prvním čtvrtletí zisk o téměř 40 procent.

vydáno: pátek, 9. května 2003

Týdenní souhrn zpráv operátorů a agenturních zpráv

TDC navýší základní kapitál v Contactelu

Celkem o 803,47 milionů korun formou peněžitého vkladu navýší firma TDC základní kapitál společnosti Contactel.

vydáno: pondělí, 5. května 2003 10:41

Tiscali nabízí až tři měsíce ADSL služeb zdarma

První tři měsíce zdarma budou mít od dnešního dne uživatelé služby Tiscali ADSL, pokud uzavřou dvouletou smlouvu o využívání této služby.

vydáno: pondělí, 5. května 2003 12:18

S Oskarem volá 1,27 miliónu lidí

Bezmála 90,8 tisíce nových zákazníků získala v prvním čtvrtletí letošního roku společnost Český Mobil. Její síť Oskar tak ke konci března využívalo celkem 1 270 600 klientů.

vydáno: pondělí, 5. května 2003 13:06

Muzo poskytuje hromadné připojení platebních terminálů

Připojení, díky kterému mohou obchodníci ušetřit polovinu nákladů na komunikaci platebního terminálu, začala poskytovat společnost Muzo. Na jednu euroISDN2 přípojku Muzo umožňuje připojit 32 platebních terminálů najednou.

vydáno: pondělí, 5. května 2003 13:06

Informace o EU jsou dostupné i na WAPu

Informace o Evropské unii (EU) lze před blížícím se referendem o vstupu České republiky do EU nalézt i pomocí mobilního telefonu. Všichni domácí operátoři mobilních telefonů je totiž bezplatně umístili na své wapové portály.

vydáno: pondělí, 5. května 2003 13:06

Tržby Aliatelu vzrostly v prvním čtvrtletí meziročně o 45 procent

Tržby za prodej telekomunikačních služeb společnosti Aliatel dosáhly v prvním čtvrtletí více než 594 milionů korun, což je o 45 procent více než za stejné období roku 2002.

vydáno: pondělí, 5. května 2003 15:18

LambdaNet integruje Prahu do evropské optické a IP sítě

LambdaNet Communications, panevropský poskytovatel telekomunikačních a internetových služeb, zaintegroval nyní také Prahu do své mezinárodní sítě IP a optické sítě a tím i do východního okruhu své sítě, který propojuje města Vídeň, Norimberk a Prahu.

vydáno: pondělí, 5. května 2003 15:18

T-Systems Czech loni pětinásobně zvýšila zisk

Obratu ve výši 680 milionů korun dosáhla v loňském roce společnost T-Systems Czech. Firma zaznamenala pětinásobné zvýšení zisku oproti předchozímu roku, a to díky výrazné orientaci na poskytování služeb.

vydáno: pondělí, 5. května 2003 15:18

MPSV se chce podílet na privatizaci Českého Telecomu

Zástupce ve vládní pracovní skupině pro privatizaci Českého Telecomu chce mít také ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

vydáno: úterý, 6. května 2003

Mlynář chce vydražit licence na digitální televizní vysílání

Dvě ze čtyř pásem v plánovaném digitálním vysílání by se podle ministra informatiky měla prodat v dražbě, zbylá dvě by pak připadla České televizi.

vydáno: úterý, 6. května 2003 10:26

Nabídka T-Mobile pro bývalé klienty Union banky

Zákazníkům bude zdarma vyměněna bankovní SIM karta.

vydáno: úterý, 6. května 2003 10:54

Domácí uživatelé se nejčastěji připojují přes Tiscali

Nejvíce uživatelů využívajících doma vytáčeného připojení k internetu používá i nadále služeb internetového providera Tiscali. Vyplývá to z výsledků dubnového iPanelu agentury TNS.

vydáno: úterý, 6. května 2003 15:06

Telecom vrátil Contactelu žádost o propojení

Žádost společnosti Contactel o řešení problematiky ADSL prostřednictvím propojovací smlouvy Český Telecom nepřijal s tím, že v dokumentu chybí podstatné náležitosti.

vydáno: středa, 7. května 2003

České dráhy budou používat síť Eurotel

České dráhy (ČD) budou v příštích pěti letech používat mobilní telefonní síť a služby společnosti Eurotel.

vydáno: středa, 7. května 2003 14:35

Podíl ČRa v Contactelu se sníží na 40,4 procenta

Podíl Českých radiokomunikací (ČRa) ve společnosti Contactel klesne z dosavadních 50 procent na 40,4 procenta.

vydáno: středa, 7. května 2003 14:35

ČD opět chystají vyběrové řízení na projekt radiové sítě GSM

Výběrové řízení na dodavatele pilotního projektu radiového systému GSM-R se chystají vypsat České dráhy (ČD).

vydáno: středa, 7. května 2003 14:35

Vláda rozšíření skupiny pro privatizaci Telecomu neprojednala

Rozšíření meziresortní pracovní skupiny pro privatizaci Českého Telecomu o zástupce z ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) dnes vláda neprojednala.

vydáno: středa, 7. května 2003 18:43

Týdenní souhrn aktualit Mobil.cz

pátek, 9. května 2003 00:00 Samsung vydělává na prodeji telefonů více, než Motorola

Samsung inkasoval za prodané telefony v prvním čtvrtletí letošního roku 2,53 miliardy USD. Motorola jen 2,4 miliardy. Přesto v prodeji jednotlivých kusů má stále navrch Motorola. Prodala 16,7 milionů mobilních telefonů, Samsung "jen" 13,2 milionů kusů. V příjmech za prodané telefony tak Samsung již Motorolu předstihnul a je druhý na světě. S přehledem vede Nokia, která je první i podle počtu prodaných kusů (38 milionů kusů). Motorola je v tomto případě druhá a Samsung třetí. Z výše uvedeného je zřejmé, že Samsung prodává mnohem dražší telefony, než Motorola. Pro důkazy není nutné chodit daleko, nejlevnější Samsung na našem trhu, model A800, se stěží vejde pod 10 000 Kč. pátek, 9. května 2003 00:00 Kolik zákazníků využilo doplňkové služby Českého Telecomu?

Český Telecom nás informoval, kolik zákazníků v březnu využilo jeho doplňkových služeb: Přesměrování hovorů - 14 tisíc zákazníků

Čekající hovor - 127 tisíc zákazníků

Memobox - ke konci měsíce využívá 455 tisíc zákazníků

Malá konference - 65 tisíc zákazníků

e-účet - ke konci měsíce využívá 17800 zákazníků

Telekonto - 16 tisícům zákazníků Telecom vydal 19 tisíc karet čtvrtek, 8. května 2003 14:37 T-Mobile má problém s GPRS. Blokuje používání jiných portů než 80 a 21. Pokud chcete rozumně pracovat s e-maily nebo se přihlašovat na zabezpečené stránky prostřednictvím https, máte smůlu. T-Mobile zřejmě usoudil, že lidé by dnes neměli pracovat, ale bavit se jenom surfováním po webu a stahováním warezu z ftp... úterý, 6. května 2003 12:42 Eurotel nabízí nový videopřehrávač pro Nokie 7650/3650

Oplayer ve verzi 2 nabízí kvalitnější obraz, ostřejší zvuk, přeposílání playlistů pomocí SMS a mnohé další. Klipy pro novou verzi přehrávače v Oplayeru 1 nespustíte. Více se o přehrávači dozvíte zde. pondělí, 5. května 2003 17:54 Přehrávání a komponování melodií pro Nokie v RTTTL

Freewarový program má velmi přehledné ovládání. Melodie se přehrávají ve vestavěném reproduktoru počítače (nepotřebujete zvukovou kartu ani reproduktory). Program (260kB)stáhnete z těchto stránek. pondělí, 5. května 2003 16:55 Britský T-Mobile a British Telecom sdílejí BTS pro sítě 3. generace

T-Mobile International a mmO2 (síť British Telecomu) podepsaly dohodu, podle níž budou v Británii a Německu v omezené sdílet infrastrukturu pro sítě třetí generace. Konkurenční společnosti musely získat povolení Evropské komise, která jim udělila výjimku z antimonopolního zákona. Operátoři budou spolupracovat v menších městech (výjimka je udělena do 31. prosince 2007) a na venkově (výjimka končí o rok později). V deseti největších britských městech je vzájemná spolupráce výslovně zakázána. Podle Evropské komise povede sdílení infrastruktury k rychlejšímu pokrytí sítěmi třetí generace, zároveň ovšem ponechá prostor pro soutěž mezi operátory. Ve „společných“ základnových stanicích budou podle smlouvy mezi T-Mobilem a mmO2 společné jenom některé prvky - nosné sloupy, přívod energie, přípravky pro ukotvení přístrojové části stanice, chlazení.

pondělí, 5. května 2003 14:06 CommunicAsia 2003 nebude

Letošní ročník největšího telekomunikačního veletrhu na světě CommunicAsia byl zrušen. Tento veletrh se pravidelně koná na konci června v Singapuru. Důvodem ke zrušení byly podle IDG přetrvávající obavy z rozšiřování SARS. Ze stejného důvodu byly odložen veletrhy Computex a CeBIT China. pondělí, 5. května 2003 00:00 Zajímavé stránky pro majitele Motorol T720(i) a T722i

Vlastníte Motorolu T720(i), nebo T722i? Pak by se vám mohly hodit informace, obrázky a další soubory, které nabízejí dvě fanouškovské stránky pro tyto telefony. Ta starší s velmi kvalitními informacemi a návody je slovenská a najdete ji zde: T720 Inside Na té druhé (české) je zase ke stažení množství obrázků, spořičů displeje a melodií: Motorola T720i

