Týden od 4. do 8. února na Mobil.cz

Pondělí

Oskar má SMS seznamku

Od 4. února se mohou zákazníci Oskara seznámit i pomocí SMS za 3,60 Kč.

4.2.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Levnější volání u Telecomu od 1. února

Nezapomeňte, že od 1. února můžete i u Telecomu na některá čísla volat levněji.

4.2.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

GiTy loni dosáhla výnosu 750 milionů korun

Podle předběžných výsledků skupina GiTy dosáhla loni výnosu 750 milionů korun. Ztráta z roku 2000 je zřejmě již dávnou minulostí.

4.2.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Na internetu nejčastěji hledáme slovo Nokia

Mezi 15 nejvyhledávanějšími výrazy na internetu v ČR tři přímo souvisí s mobilními telefony.

4.2.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Samsung T100 - nový král s barevným displejem (exkluzivní fotografie)

Korejský Samsung se chce stát hvězdou CeBITu. Jeho největší trumf se jmenuje SGH-T100 a přináší jako první do Evropy japonské manýry. Dva displeje, z toho jeden barevný, rozvírací koncepce, styl japonských telefonů a množství nejrůznějších funkcí. Příznivci značky se mají na co těšit a ostatní mohou tiše závidět. Doplněno (4.2.2002)

4.2.2002, Jan Matura, rubrika Samsung

Nový chytrý Siemens bude na trhu tím nejrychlejším

Chytrý telefon Siemens SX45 se ještě neprodává ani rok a již se objevil jeho přímý nástupce. Jmenuje se Loox a pokud se potvrdí první sliby společnosti Siemens, stane se nejrychlejším Pocket PC zařízením na trhu. Navíc již bude podporovat GPRS, bluetooth a samozřejmě i všechny funkce, které měl již SX45 - CompactFlash i SD karty, 16-bitový displej a baterii na 14 hodin provozu.

4.2.2002, Luděk Zadražil, rubrika Siemens

Historické pozadí GSM 4 - Československo chce být mobilní s AMR

Také Československo mělo svoji vlastní mobilní síť. Jmenovala se AMR a vyvinula ji pardubická Tesla. Jak tato síť fungovala a komu sloužila? Byla opravdu původně jen pro papaláše?

4.2.2002, Patrick Zandl, rubrika Mobilní technologie

Palmare.cz - týden od 28.1 do 1.2.

Týden byl ve znamení množících se dohadů a zvěstí o nových PDA - že by předCeBITové šumy? Chystá se skutečná invaze handheldů - telefonů, ale světlo světa spatří i nová klasická "PDAčka". Nejen to jste se v uplynulém týdnu mohli dočíst na serveru Palmare.cz.

4.2.2002, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

Jistý způsob, jak vyřadit ukradený mobil

Stoupající počet krádeží mobilních telefonů znepříjemňuje obyčejným lidem život. Nyní ovšem přišla firma Xilinx s novým čipem, který znechutí práci zlodějům. Umožní totiž pomocí mobilní sítě telefon vypnout a zablokovat tak, že bez zadání určitého kódu nebude možné ho oživit. Čip je navíc velmi levný.

4.2.2002, Luděk Zadražil, rubrika Zprávy - mobilní technologie

TELeKONOM: Požár u Telecomu pomohl konkurenci...

... píše týdeník Euro; Slovenské telekomunikácie chtějí rozvijet internet, ale po svém: proto spojení na síť sítí zdražují; Praha má digitalizováno 84 procent pevných linek, nejméně v ČR; pdominantní operátor polských telekomunikací TPSA prodělal za poslední loňské čtvrtletí v přepočtu 1,9 miliardy korun; Češi mají relativně levné mezinárodní hovory.

4.2.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Úterý

Od 7.února budou v provozu všechny linky Telecomu vyřazené požárem

Českému Telecomu se podařilo oproti dosavadním předpokladům zprovoznit všechny linky postižené požárem ústředny v Praze 2.

5.2.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Memobox od Telecomu posílá vzkazy na e-mail

Český Telecom zapojil do své služby Memobox nově také elektronickou poštu.

5.2.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

GTS se bude jmenovat KPNQwest

Pravděpodobně od 1.března se alternativní operátor GTS bude jmenovat KPNQwest. Oznámila to dnes jeho mluvčí.

5.2.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Telefony odhlásilo přes 50 tisíc klientů Telecomu

Většina lidí nespokojených se zdražením přechází na nejnižší tarif Home Mini.

5.2.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Nový Siemens S46 – čtyřpásmový univerzál (exkluzivní fotografie)

Siemens S46 bude druhým telefonem této značky fungující v Evropě i v Americe. Na rozdíl od ryze evropských bratříčků sice nemá integrovanou anténu, ale zato umí pracovat ve dvou standardech a hned čtyřech pásmech.

5.2.2002, Jan Matura, rubrika Siemens

Většině čtenářů stačí levný mobil

Při výběru mobilního telefonu se všichni ptají na funkce, ale většinu z nich stejně nakonec nepoužijí. Jaké schopnosti využíváte nejčastěji? Má vůbec smysl kupovat mobil za desetitisíce?

5.2.2002, Petr Pavlík, rubrika Zprávy - Mobilní komunikace

Dvě čísla na kartě aneb Jak budou volat starostové a ministři

Starostové, záchranné služby, policisté a další funkcionáři, kteří se podílejí na zvládání povodní, kalamit a jiných krizových situací, dostanou od Eurotelu nový komunikační prostředek. Mobilní telefony Siemens ME 45 a SIM karty se dvěma čísly. Eurotel ovšem chystá prodej karet se dvěma čísly i pro veřejnost.

5.2.2002, Přemysl Souček, rubrika Služby EuroTelu

Proč má každý firmware chyby?

Stávají se uživatelé mobilních telefonů nechtěnými testery, když jsou stále nuceni k nahrávání nového firmwaru? Proč jsou základní funkce mobilu často omezovány chybnými firmwary? Zapomínají výrobci na testování svých produktů, nebo zkrátka šetří? Nestálo by za úvahu vrátit se, alespoň v rámci lowendů, zpět k jednoduchosti?

5.2.2002, Vaše redakce, rubrika Okénko

Celostátní blokování kradených mobilů již není utopií

Italští operátoři ukázali světu, že dohodnout se na společném postupu proti zlodějům mobilních telefonů není nemožné. Všichni čtyři zavedli společný blacklist, databázi kradených mobilů. Přístroj, který se na tento seznam dostane, se nepřihlásí k žádné z italských mobilních sítí. U nás operátoři stále váhají.

5.2.2002, Luděk Zadražil, rubrika Služby operátorů

TELeKONOM: Nokia se chová jako Microsoft, říká konkurence...

... prodej mobilních telefonů před Vánoci poklesl na méně než polovinu ve srovnání z předcházejícími lety; Matsushita si nicméně věží a chce v příštím roce zvýšit prodej o polovinu; americký Williams Communications tvrdí, že nezbankrotuje.

5.2.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Středa

Olympijské speciality Eurotelu

Eurotel sponzoruje český olympijský tým a tak se rozhodl, že připraví také něco pro své zákazníky - informační služby, chaty, loga a další služby.

6.2.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Motorola V70 v Čechách! Exkluzivní fotografie revolučního telefonu.

Máte rádi véčka? Zapomeňte! Tradiční výrobce rozklápěcích telefonů Motorola přišel na něco nového. Od nynějška budou příznivci této značky místo vyklápění otáčet. Motorola V70, luxusní a netradiční telefon, dorazila do ČR a my pro vás máme exkluzivní fotografie. A V70 už umí i česky!

6.2.2002, Jan Matura, rubrika Siemens

Přehled cen všech předplacených sad

Přinášíme vám přehled cen všech předplacených sad, které nyní operátoři – alespoň v cenících – nabízejí. Zatímco na začátku ledna operátoři některé mobily zdražili, v únoru potkal tento osud jenom jeden telefon. V nabídce je několik nových modelů; jiné koupíte oproti lednu levněji.

6.2.2002, Rostislav Kocman, rubrika Pre-paid sady

Jak se budou letos prodávat mobily v ČR

Z obchodu snů, kterým byl ještě donedávna prodej mobilních telefonů, se stává nejistá živnost. Velcí distributoři a prodejci se chystají na hubenější léta, ti menší již zanikají. Ubývají noví zájemci o mobilní telefony, prodej dotovaných přístrojů klesá, budoucnost se skrývá v nejlevnějších předplacených sadách a moderních přístrojích. Je však dost lidí, kteří je koupí?

6.2.2002, Luděk Zadražil, rubrika Zvláštnosti, zajímavosti, speciality, ostatní

Téměř polovina Slováků má soukromý mobil

Soukromý mobilní telefon vlastní 46,1 procenta Slováků. Třetina obyvatel SR koupi mobilu vůbec neplánuje.

6.2.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Český Telecom chce textovky na pevné linky

Hradecká společnost Fincom včera představila celosvětově unikátní technologii, která umožňuje posílat textové zprávy (ale i EMS a MMS) z pevných linek. Nejlepší zprávou ovšem je, že odesílat textovky v pevné síti může každý už dnes; příjem zatím záleží na podpoře pevných operátorů. Český Telecom má ale o službu údajně velký zájem.

6.2.2002, Rostislav Kocman, rubrika Technologie pevných sítí

TELeKONOM: Qwest nekrachuje, ale...

... musí splácet dluhy emisí akcií a dluhopisů; další americká firma Sprint prohloubila ztrátu na 1,24 miliardy dolarů; britský operátor mm02 propustí pětinu zaměstnanců; americká Ciena loni prodělala více, než se očekávalo.

6.2.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Čtvrtek

Nový Alcatel OT512 klepe na dveře – první informace a fotografie!

Mezi firmami, které před CeBITem představují své novinky, nechybí ani Alcatel. Prvním jeho novým telefonem bude model OT512. Jak již z názvu vyplývá, jedná se o evoluci dobře známého modelu OT511. Zájemci o stylový Alcatel se mají na co těšit - nyní si budou moci vybírat ze dvou telefonů najednou.

7.2.2002, Jan Matura, rubrika Alcatel

Windhorst WE-H1 – Siemensu roste v Německu konkurence (preview)

Až donedávna se mohl Siemens chlubit tím, že je jediným významným producentem mobilů v Německu. Naprosto neznámý prodejce počítačů a počítačového příslušenství totiž začal prodávat za zajímavou cenu vlastní mobil, který je schopný konkurovat Siemensu S45. Zatím může být Siemens v klidu, ale pokud se Windhorstu bude dařit, bude se muset smířit s domácí konkurencí.

7.2.2002, Rostislav Kocman, rubrika Ostatní

Ericsson T68 za milion korun

Stále více telefonů má výměnné kryty; lidé chtějí, aby se jejich telefon od ostatních lišil. Jenže vyměnit kus plastu některým lidem zkrátka nestačí. Raději sáhnou hlouběji do kapsy a jdou za Zlatým králem v oblasti mobilních telefonů. Vídeňský zlatník Peter Aloisson obalí jejich telefony zlatem a diamanty a učiní z nich něco skutečně unikátního - mobil za pár milionů korun.

7.2.2002, Luděk Zadražil, rubrika Zprávy - mobilní telefony

Také Paegas má olympijskou nabídku

RadioMobil připravil pro své zákazníky nabídku olympijských informačních a fanouškovských služeb.

7.2.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Komfortní ISDN telefon pro náročné

Propracovaný telefonní adresář, digitální záznamník a propojení s počítačem jsou jen některé vlastnosti, jimiž se vás telefon Well ISDNtel-PCZ snaží oslovit.

7.2.2002, Petr Pavlík, rubrika ISDN

Nejrozšířenější značkou mobilů v ČR je Nokia

Výzkum provedený společnostmi GfK a TNSM potvrdil oblíbenost značky Nokia mezi soukromými uživateli mobilních telefonů v ČR. Alcatel pak preferují především mladší zákazníci, naopak Motorole dávají přednost ženy a starší lidé.

7.2.2002, Vaše redakce, rubrika Nokia

TELeKONOM: Britové budou volit esemeskami...

... Český Telecom začal předčasně splácet dluhopisy; korejský SK Telecom snížil v posledním čtvrtletí čistý zisk o 18,7 procenta na 166 milionů dolarů; polský Elektrim bez vysvětlení vyměnil ředitele a jeho náměstka; finská Sonera v posledním čtvrtletí utrpěla provozní ztrátu čtyři miliony eur.

7.2.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Pátek

Komerční banka GSM banking neplánuje

Majitelé účtů u Komerční banky si na GSM banking ještě hodně dlouho počkají.

8.2.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Za požár ústředny Telecomu zřejmě mohou bleskojistky

Podle názoru odborníků mohou za nedávný požár pražské ústředny Českého Telecomu tzv. bleskojistky – speciální ochranné prvky proti přepětí. V takovém případě, kdy je ústředna umístěná poblíž trafostanice nebo rozvodného zařízení, může dojít ke vzniku požáru. Kdyby Telecom používal v kombinaci s bleskojistkami i klasické pojistky, nemuselo by podle některých odborníků k požáru dojít. V článku najdete i více než třicet fotografií z vyhořelé ústředny.

8.2.2002, Rostislav Kocman, rubrika Fixní spojení

Nejdůležitější je výdrž baterie a velikost paměti (téma týdne)

Čtenáři Mobil.cz diskutovali o tom, jaké vlastnosti by měl mít mobilní telefon pro nejbližší roky. Přestože zadání debaty bylo velmi obecné, sešla se nám řada zajímavých názorů. Všichni diskutující se shodují v tom, že mobil má mít dlouhou výdrž a velkou paměť na textové zprávy a ostatní kontakty. Co si myslíte vy?

8.2.2002, Přemysl Souček, rubrika Publicistika

E-maily, kontakty, schůzky - všechno pěkně na mobilu

Program LoudPC vám umožní pracovat s e-mailem na mobilním telefonu vybaveném WAPem. To by nebylo nic zvláštního. Ovšem přístup k celému obsahu Microsoft Outlooku, který máte nainstalovaný na svém domácím počítači, se vám může také hodit - a to právě zajistí LoudPC.

8.2.2002, Luděk Zadražil, rubrika Software pro mobilní telefony

Microsoft chce ovládnout i mobilní telefony

Aktivity amerického softwarového giganta začínají pronikat i do světa přenosných zařízení. Po operačním systému Windows CE pro osobní organizéry plánuje přetáhnout uživatele na své speciální portály. Podaří se mu to?

8.2.2002, Petr Pavlík, rubrika Zprávy - mobilní technologie

TELeKONOM: Merrill Lynch snížil rating Českého Telecomu...

...z "akumulovat" na "neutrální"; vládní miliardová zakázka pro Telecom nepotřebovala výběrové řízení, tvrdí antimonopolní úřad navzdory protestu konkurenční GTS; British Telecom vydělal od října do prosince více, než se čekalo; GMC bude pro Hutchison vyrábět software na 3G; americký WorldCom vydělal za poslední loňské čtvrtletí pouze půl miliardy dolarů; Český Telecom štěpil akcie, jichž bude o 37 procent více než dosud; největší estonský telekom nečekaně snížil zisk o celých 30 procent.

8.2.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa