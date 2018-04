Týden od 4. do 8. března na Mobil.cz

Pondělí

Twist můžete dobíjet prostřednictvím SMS

RadioMobil dnes dopoledne rozeslal novou tiskovou zprávu. Pokud máte Twist a používáte platební kartu Komerční banky, je určena právě pro vás.

4.3.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

ČTÚ bude vysvětlovat své metody

Zřejmě v reakci na chystanou žalobu svolá Český telekomunikační úřad tiskovou konferenci, na níž bude vysvětlovat způsoby své postoje a postupy okolo liberalizace trhu.

4.3.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Nová véčka Samsungu pro CeBIT umějí opravdu hodně

Korejský Samsung představil před CeBITem další porci nových telefonů. Všechny novinky mají rozvírací koncepci a představují ve své kategorii špičku světové produkce. Škoda jen, že Samsung chrlí jednu novinku za druhou a ty předchozí ani nestačí uvádět na trh.

4.3.2002, Jan Matura, rubrika Samsung

Oficiální fotografie Siemensu M50 a S45i

Siemens na konci minulého týdne uvolnil první oficiální fotografie svých dvou novinek. Siemens S45i je inovovaný současný model S45, který se liší barvou krytu a několika vylepšeními ve výbavě přístroje. Naopak model M50 je úplně nový low-endový přístroj s podporou Java aplikací.

4.3.2002, Vaše redakce, rubrika Siemens

Palm a mobilní telefon (2)

V dnešní době, kdy je mobilní telefon pro většinu lidí samozřejmostí, hledá mnoho majitelů kapesních počítačů cesty, jak efektivně spojit obě zařízení. Jak to provést a jak maximálně využít všech výhod tohoto spojení.

4.3.2002, Zdeněk Pechal , rubrika PalmOS, Palm/Pilot

UMTS dá prý operátorům vydělat přes bilion dolarů

Ačkoliv se spuštění sítí třetí generace oddaluje, neznamená to podle odborníků z UMTS Fora vážné problémy. V Evropě si sice zatím UMTS neužijeme a na zajímavé služby si navíc budeme muset počkat ještě o něco déle. Ale i tak by operátoři měli do roku 201 0 vydělat na sítích třetí generace přes bilion dolarů.

4.3.2002, Luděk Zadražil , rubrika Trhy-business

Palmare.cz - týden od 25.2. do 1.3.

Uplynulý týden na P almare.cz byl hodně softwarový, ale byla zde i řada hardwarových novinek, zpráv i klípků. Povídali jsme si o Bluetooth, o počítači Sony Clié T615, o propojení Palmu a mobilu, témat ale bylo daleko víc.

4.3.2002, Ivan Trnečka , rubrika Počítače do dlaně

TELeKONOM: Eurotel a Oskar nabízejí na čtvrt roku internet zdarma...

... satelitní společnost UPC začala klientům půjčovat samostatné přístupové karty pro příjem vysílání; polské telekomunikační společnosti ohlásily hospodářské výsledky: TPSA (největší firma svého druhu ve střední Evropě) snížila zisk, Elektrim (balancující na pokraji krachu) snížil ztrátu stejně jako třeté největší mobil operátor Centertel; Belgacom, belgický te l ekom, naopak podstatně zvýšil provozní zisk.

4.3.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Úterý

Oskarova Nokia 3330 je za pět tisíc

Oskar zlevnil populární mobil Nokia 3330 těsně pod hranici pěti tisíc korun. Chcete znát podmínky této nabídky?

5.3.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Březnové ceny telefonů u Paegasu

Chcete si u Paegasu koupit nový mobil? Přinášíme vám jeho aktuální ceny.

5.3.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Oskar: textovka na sedm čísel současně

Oskarovi zákazníci nyní mohou z internetu posílat skupinov é textovky až sedmi přátelům najednou. Podrobnosti jsou v následující tiskové zprávě.

5.3.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Aktuálně: Sony Ericsson dnes představil tři nové mobily

Nový multimediální chytrý telefon, mobil určený především pro zábavu (ale i kancelář) a vylepšený T68 - to je jen několik produktů, které před chvíli v Londýně představila společnost Sony Ericsson.

5.3.2002, Rostislav Kocman, rubrika Zprávy - mobilní telefony

Sagem na CeBITu ukáže, že mu GPRS nedělá potíže (nové telefony)

Francouzský Sagem připravuje pro CeBIT několik nových telefonů. Společným jmenovatelem novinek je podpora datových přenosů GPRS, a to v jednom případě i levného low-endového modelu. Na CeBITu se od Sagemu očekává i telefon s barevným displejem.

5.3.2002, Jan Matura, rubrika Sagem

Čtenáři: Mít hlasovou schránku je rána pod pás (téma týdne)

Názory čtenářů v diskusním fóru “Je hlasová schránka neférový kšeft?” tomu napovídají. Ovšem zdaleka ne všichni hlasovou schránku odsuzují. Jsou dokonce tací, kteří ji vychvalují. A co si o vašich příspěvcích myslí operátoři?

5.3.2002, Přemysl Souček , rubrika Publicistika

Inovujte Siemens SL45, rozšiřte jeho funkc e

Udělejte ze starého mobilu nový. Stačí mít datový kabel a během chvíle budete mít z SL45 novější model SL45i. Velmi snadno pak získáte mnoho nových aplikací, volně dostupných na internetu.

5.3.2002, Petr Pavlík, rubrika Tipy & triky

Palm a mobilní telefon (3)

V dnešní době, kdy je mobilní telefon pro většinu lidí samozřejmostí, hledá mnoho majitelů kapesních počítačů cesty, jak efektivně spojit obě zařízení. Jak to provést a jak maximálně využít všech výhod tohoto spojení.

5.3.2002, Zdeněk Pechal , rubrika PalmOS, Palm/Pilot

TELeKONOM: Alternativn í operátoři si oficiálně stěžují na Český Telecom...

... Deutsche Bank má údajně zájem o koupi majoritního podílu v Českém Telecomu; vláda oznámí rozhodnutí o prodeji svého podílu v této společnosti (telekomu, ne Deutsche Bank) do poloviny března; řecký operátor Stet Hellas loni zvýšil čistý zisk o třetinu.

5.3.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Středa

ČTÚ vydal novou metodiku, která může snížit ceny hovorného

Nová metodika, kterou dnes vydal Český telekomunikační úřad, by měla způsobit snížení cen za propojení jednotlivých telekomunikačních sítí. To může vést i ke snížení cen za samotné volání.

6.3.2002, ČTK , rubrika Agenturní zprávy

Oskarova ztráta je jen jedna a půl miliardy korun

Nejmladší český operátor Oskar dnes zveřejnil své hospodářské výsledky. Počet jeho zákazníků se zvolna blíží jednomu milionu.

6.3.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Nové mobily Sony Ericsson, které vás dostanou - T68i, Z700 a P800

Pokud jste fanoušky značky Sony Ericsson, máte se na co těšit. Včera totiž byly představeny tři nové mobily určené pro sítě GSM, které by měly nadchnout i ty, kdo zatím preferovali jinou značku. Jeden mobil je určený především pro zábavu, druhý náročnějším manažerům a třetí je tak trochu pro všechny – i když náročnější – uživatele. Mezi novinkami je i PC karta do počítače a mob i ly určené pro americké sítě. Doplněno: Exkluzivní fotografie nových telefonů Sony Ericsson!

6.3.2002, Rostislav Kocman, rubrika Zprávy - mobilní telefony

Severomoravská policie našla čtvrtinu ukradených mobilů

Severomoravští policisté loni našli každý čtvrtý odcizený mobilní telefon.

6.3.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Do servisu s Panasonikem aneb Jak ušetřit čas a peníze

Po krátké přestávce se v našem seriálu o záručních a servisních podmínkách podíváme na značku Panasonic. Máte-li mobilní telefon této značky nebo se jej teprve chystáte koupit, mohou vám následující řádky přijít vhod.

6.3.2002, Vaše redakce, rubrika Tipy & triky

Sony Ericsson má nové příslušenství s bluetooth

Skupina příslušenství pro nejnovější mobily Sony Ericsson a také poslední Ericssony je opět bohatší o dvě hands-free sady využívající pro komunikaci s mobilem technologii bluetooth. Vedle tří stávajících headsetů přibyl ještě čtvrtý a těšit se můžete i na těžkou hands-free sadu do automobilu. Inovován byl i digitální fotoaparát, který se připojuje k mobilům.

6.3.2002, Rostislav Kocman, rubrika Zprávy - mobilní telefony

Podle GTS Český Telecom brání liberalizaci a tím i zlevnění hovorů

Společnosti GTS a Český Telecom dosud nemají podepsanou platnou propojovací dohodu a to i přes existenci několika cenových rozhodnutí ČTÚ. Až dosud se obě firmy jenom soudily, nyní přestává GTS Telecomu platit za propojení. Podle GTS za vše může Čes ký Telecom – ten vinu odmítá a svaluje ji na GTS.

6.3.2002, Rostislav Kocman, rubrika Liberalizace

TELeKONOM: Němci, Američané i Rusové hlásí propad...

... v hospodaření svých telekomunikačních společností: německý Deutsche Telekom se po šesti letech propadl do ztráty ve výši 3,5 miliardy dolarů; americký Verizon letos propustí o 10 000 lidí více, než čekal; ruský operátor Golden Telecom prodělal 30 mili o nů dolarů; naopak český výrobce GSM bran 2N zvýšil tržby o třetinu na téměř 250 milionů korun.

6.3.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Čtvrtek

Manažerská Nokia 6310 má utajené vady

Nejnovější manažerská Nokia se bez složitých dodatečných instalací mnohdy nedokáže spojit s počítačem. Ovšem při zakoupení tohoto mobilu vás na potíže telefonu nikdo neupozorní. Je chyba na straně Nokie, nebo za to může někdo jiný? Naštěstí můžeme přinést návod, jak z modelu 6310 dostat opravdu plný výkon. Oprava: Systémová chyba způsobila, že dnešní článek o potížích telefonu Nokia 6310 vyšel v nesprávné (vývojové) podobě. Všem čtenářům i firmě Nokia se omlouváme. Nyní zde již najdete správnou verzi textu.

7.3.2002, Petr Pavlík, rubrika Nokia

Všechny známé nové telefony pro CeBIT (První část)

Letošní CeBIT se opět stane výkladní skříní mobilních komunikací. Všichni významní výrobci mobilních telefonů chystají pro tento veletrh své novinky, aby se měli čím pochlubit a aby konkurenci ukázali, že se s nimi musí počítat. Některé novinky si výrobci schovávají až na CEBIT, ale mnoho z nich se již podařilo vypátrat před začátkem veletrhu.

7.3.2002, Jan Matura, rubrika CeBit

Jedna akce z GPRS běžnou službu neudělá

Přenos dat v mobilních sítích je stále dokonalejší, telefony přinášejí lepší možnosti a operátoři zdokonalují své sítě. Jenže ani to samo o sobě nemůže udělat z datových služeb masovou záležitost. Ceny jsou totiž zatím stále příliš vysoké, a nic na tom nezmění krátkodobé akce operátorů, nabízející zvýhodněné připojení. Dokud nepůjdou ceny natrvalo dolů, nebudou data zajímat nikoh o kromě pár nadšenců a firemních zákazníků.

7.3.2002, Luděk Zadražil , rubrika Služby operátorů

Nekonečný spor: SMS nebo zavolat? (téma týdne)

Čtenáři Mobil.cz diskutovali o tom, v jakém případě je vhodné poslat textovou zprávu a kdy se naopak vyplatí problém vyřídit telefonátem. Oba ”trendy” mají své příznivce i odpůrce, přesto se všichni diskutující shodli, že obzvlášť pro zábavu jsou SMS zprávy nenahraditelné. Také cena a nevtíravost hovoří spíše ve prospěch textovek. Co si myslíte Vy?

7.3.2002, Vaše redakce, rubrika Publicistika

TELeKONOM: Sedm Čechů z deset i má mobilní telefon...

...TransgasNet začal nabízet vysokorychlostní internetové připojení; hovorné pro koncové zákazníky by měl snížit nový způsob výpočtu propojovacích poplatků, který zavádí ČTÚ; Oskar loni zvýšil tržby na šestinásobek a snížil ztrátu na 1.5 miliardy korun.

7.3.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Pátek

Všechny známé nové telefony pro CeBIT (Druhá část)

CeBIT klepe na dveře a my pro vás máme přehled všech dosud známých nových mobilních telefonů, které budou na tomto veletrhu oficiálně představeny. V dnešním, druhém díle vás seznámíme s novinkami Nokie, Panasoniku, Philipsu, Sagemu, Samsungu, Siemensu a Triumu. Chystáte se koupit nový telefon? Nespěchejte, novinek je spousta a některé jsou opravdu zajímavé.

8.3.2002, Jan Matura, rubrika Ostatní

Sony Ericsson - první setkání s novými telefony

Česká pobočka Sony Ericsson na včerejší tiskové konferenci poodhalila své plány a ambice: chce být světovou jedničkou na trhu multimediálních komunikačních produktů. Současně nám také ukázala nové mobily – v článku najdete spoustu nových fotografií a první zkušenosti s těmito telefony.

Článek je doplněný o fotografii pořízenou MCA-20 a T68i.

8.3.2002, Rostislav Kocman, rubrika Ericsson

Bluetooth headset i pro starší telefony

Bezdrátových handsfree stále přibývá, a to především díky technologii bluetooth. Jednou z firem, která vyrábí headsety podporující bluetooth, je Plantronics. Ten navíc začne velmi brzy prodávat sadu, která umožní použití bezdrátového sluchátka i se starším telefonem. Kromě headsetu je totiž v balení i bluetooth adaptér, připojitelný k telefonu přes standardní výstup.

8.3.2002, Luděk Zadražil , rubrika Příslušenství k mobilům

Odolný může být každý mobil (téma týdne)

Poměrně často se ve vašich příspěvcích do zatím posledního tématu týdne o odolnosti mobilů objevily historky o aparátech politých pivem. Nejvíce zkušeností však čtenáři Mobil.cz nasbírali s telefony padajícími z různých výšek na beton, případně do vody. Vaše zážitky však vypovídají o tom, že odolnost přístroje nelze odvodit od jeho ”outdoorové” úpravy.

8.3.2002, Přemysl Souček , rubrika Publicistika