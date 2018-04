Týden od 4. do 8. 11. na Mobil.cz

Nové telefony na Mobil.cz

Nokia 7210



Nokia 7250



Nokia 6800



Nokia 6100



Nokia N-Gage



Nokia 5100



Nokia 8910i



Nokia 2100



Philips Fisio 825



Týdenní souhrn článků Mobil.cz

pondělí, 4. listopadu 2002

období pondělí, 4. listopadu 2002 – pátek, 8. listopadu 2002

Chcete mít vlastní SMS centrum? (test programu)

Svět s textovkami je krásný! Jejich prostřednictvím můžete spouštět programy v počítači, zapínat si doma topení. Nebo za hodinu oslovit 900 zákazníků a přijmout 1000 objednávek, uspořádat hlasování či soutěž. Program SMSsend není pro operátory, jeho sharewarovou verzi může pro osobní účely používat každý zadarmo. Plná verze je o tři a půl tisíce dražší. Vaše SMS centrum: počítač, datový kabel, mobil a SMSsend. Nic víc.

vydáno: pondělí, 4. listopadu 2002

Barevný svět na displeji Nokie 7210 (fotogalerie)

Nová Nokia 7210 se pyšní nejen vyspělými funkcemi, jako jsou multimediální zprávy, javové aplikace či GPRS, ale především výborným barevným displejem. Ten má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a dokáže zobrazit plných 4096 barev.

vydáno: pondělí, 4. listopadu 2002

Čím nás dnes Nokia překvapí?

Na dnešní den Nokia naplánovala představení několika nových mobilních telefonů. Stane se tak v bavorském Mnichově při příležitosti Nokia Mobile Internet Conference. Jakých novinek se tedy dočkáme?

vydáno: pondělí, 4. listopadu 2002

Palmare.cz - týden od 28. 10. do 1. 11.

Opět je tu začátek týdne a s ním i naše pravidelné shrnutí všech článků na PDA serveru Palmare.cz.

vydáno: pondělí, 4. listopadu 2002

TELeKONOM: Dohodněte se o internetu...

...vyzval Český telekomunikační úřad operátory a poskytovatele připojení; Nokia, světový lídr trhu s mobilními telefony, je v oblasti mobilů s fotoaparátem daleko za asijskými firmami; ruský Centre Telecom spouští svou novou síť optických kabelů položenou v Moskvě a okolí.

vydáno: pondělí, 4. listopadu 2002

Nokia 7210 – avantgardní finská slunečnice (recenze)

Představte si telefon, který je plnohodnotně funkcemi nabitý, má barevný displej, MMS a javu, ale všichni jej stejně budou hodnotit podle klávesnice. Extravagantní pokus návrhářů Nokie, kdy z klasické klávesnice nezůstal kámen na kameni, bude určující faktor úspěchu či propadu modelu 7210... Jak se vám líbí?

vydáno: pondělí, 4. listopadu 2002 00:03

Nokia šokuje. Má sedm nových telefonů!

Ne jeden, ne dva, ani ne tři, ale rovnou sedm nových telefonů přichystala Nokia pro své zákazníky na konec letošního roku. Příznivci značky prožívají extázi, konkurenti si rvou vlasy. Téměř všechny novinky mají barevný displej a obsáhnou všechny prodejní kategorie.

vydáno: pondělí, 4. listopadu 2002 16:15

úterý, 5. listopadu 2002

Nokia 7250 – multimedia se stylem (preview)

Žhavá novinka Nokia 7210 se ještě ani nestačila ohřát na prodejních pultech a finský výrobce už představil nástupce – Nokii 7250. Jde o stylový mobil s orientací na zábavu a multimedia. Rozdíl oproti 7210 je v přidaném digitálním fotoaparátu a některých drobných vylepšeních. A samozřejmě také v tom, že 7210 si koupíte v těchto dnech, zatímco na 7250 si nejméně půl roku počkáte.

vydáno: úterý, 5. listopadu 2002

Nová Nokia 6800 - ještě větší zvláštnost, než jsme čekali (preview)

Na první pohled obyčejný telefon, ale vlastně to je spíš komunikátor. Tři klávesnice, displej na dva způsoby a to vše v kompaktním balení a s rozumnou hmotností. Když k tomuto bláznivému koktejlu přimícháte ještě skvělou výbavu, naservíruje vám Nokia nový mobil 6800.

vydáno: úterý, 5. listopadu 2002

Nokia 6100 – nejmladší z jednoho vrhu (preview)

První informace o nové Nokii 6100 prosákly na veřejnost již před časem a dá se říci, že se spekulace víceméně potvrdily. Model 6100 je variantou na ohranou písničku sourozenců 7210 a 6610, v jiném designu přináší stejné funkce, jen stereo rádio u tohoto mobilu chybí.

vydáno: úterý, 5. listopadu 2002

Přídavný foťáček pro Nokie je na světě

Nokia včera představila, kromě sedmi nových telefonů, také zbrusu nové mobilní příslušenství. Konečně je k dispozici přídavný fotoaparát pro všechny telefony s moderním konektorem Pop-Port. Příslušenství, které v sobě kombinuje bondovku a foťáček, je na světě!

vydáno: úterý, 5. listopadu 2002

Mobil jako herní konzole: N-Gage od Nokie (preview)

Přestává snad Nokia vyrábět telefony? Nikoliv, jenom se rozhodla zaútočit na další oblast, kterou jsou tentokrát mobilní herní konzole. N-Gage se svým designem už mobilu moc nepodobá, ovládací prvky jsou dokonale připraveny pro vášnivé prsty hráčů. Hry budou nahrány ve vyměnitelných paměťových kartách. Pro Nokii bude herní obsah vyrábět světoznámá Sega.

vydáno: úterý, 5. listopadu 2002

TELeKONOM: Mobilní porno je největším hitem MMS...

... budoucí majitel Českého Telecomu zvýšil ve třetím čtvrtletí zisk o téměř pětinu; Aliatel letos prudce zvyšuje tržby a snižuje investice; německý MobilCom je znovu na pokraji zániku; Telecom Italia prodá svůj téměř třetinový podíl v Telecomu Austria; australský operátor Virgin Mobile britského magnáta Richarda Bransona chce expandovat do Evropy.

vydáno: úterý, 5. listopadu 2002

středa, 6. listopadu 2002

Nová Nokia 5100: odolná a hodně dobře vybavená (preview)

Toužíte-li po odolném telefonu, ale nechcete se vzdát bohaté výbavy manažerských přístrojů, je pro vás nová Nokia 5100 jako dělaná. Nejenže jí nevadí prach, vlhkost a nějaký ten pád na zem, ona má i velmi bohatou výbavu, která uspokojí leckterého náročného zákazníka.

vydáno: středa, 6. listopadu 2002

Luxusní telefon Nokia 8910i má barevný displej a javu (preview)

Nová Nokia 8910i je vylepšený starší luxusní model 8910. V tomto vysoce high-endovém mobilním telefonu najdete vedle takových samozřejmostí, jako je bluetooth, wap či polyfonie, nově také barevný displej, podporu javových aplikací a MMS. Pokud nemáte hluboko do kapsy, čeká tato titanová krasavice právě na vás.

vydáno: středa, 6. listopadu 2002

Nová Nokia 2100: low-end pro nenáročné (preview)

Jediná včerejší novinka Nokie, která nemá barevný displej, je primárně určena pro méně rozvinuté „mobilní“ trhy. Přesto se s ní asi setkáme i na pultech našich prodejen, a to přibližně na začátku příštího roku. A její přednosti? Střízlivý design, slušná výbava a snad i příznivá cena.

vydáno: středa, 6. listopadu 2002

Fotoaparáty v mobilech: vedou Asiaté, Nokia zatím jen paběrkuje

Mobily s integrovaným fotoaparátem jsou v Evropě zatím jen popelkou. Naprostá většina takto vybavených telefonů se prodává v Asii a také se tam vyrábí. Nokia mezi výrobci jen paběrkuje, naopak u nás neznámý Sharp je světovou jedničkou.

vydáno: středa, 6. listopadu 2002

Volba operátora zatím Telecom neohrožuje

Volat levněji díky službě volba operátora už může téměř každý. Snad každý také ušetří. Přesto ale tato služba neznamená pro Český Telecom problém. Díky podmínkám, které nastavil Český telekomunikační úřad, může fungovat konkurence a přesto Telecom o své postavení nepřijde.

vydáno: středa, 6. listopadu 2002

TELeKONOM: Vláda hrozí zastavením prodeje Telecomu...

... protože jeho nastávající kupec chce záruky, že firma je v takovém stavu, v jakém vláda tvrdí; Telecom Italia chce za podíl v Telekom Austria přes půl miliardy eur; ruský největší operátor kupuje ukrajinský Ukrtelekom.

vydáno: středa, 6. listopadu 2002

čtvrtek, 7. listopadu 2002

Philips Fisio 825 - více barev, více zábavy (první dojmy a detailní fotografie)

256 barev nestačí, řekli si u Philipsu a inovovanou verzi modelu 820 vybavili novým barevným displejem s podporou 4096 barev. Jestli udělali dobře, můžete posoudit sami. Nabízíme vám totiž první zkušenosti s touto novinkou a detailní fotogalerii jeho displeje.

vydáno: čtvrtek, 7. listopadu 2002

Pokud můžete, využívejte volbu operátora

Pokud je u vás možné používat službu volba operátora, potom nemáte žádný důvod ke stížnostem na minutové ceny Telecomu – kdybyste chtěli, tak můžete využívat levnější konkurenci. Ta nabízí služby všem, od velkých podniků až po ty, kteří doma z pevného telefonu moc nevolají.

vydáno: čtvrtek, 7. listopadu 2002

Satelitní internet – připojení hned teď

O alternativě satelitního připojení se mluví stále víc – toto řešení můžete použít na kterémkoliv místě České republiky. Zjistili jsme, že všichni čeští poskytovatelé satelitního internetu jsou závislí na službách téže americké společnosti – koncová cena tedy závisí na jejich hospodaření. Podívali jsme se, jaké služby a jaké orientační ceny nabízí Astracom, vedle Contactelu další poskytovatel satelitního připojení.

vydáno: čtvrtek, 7. listopadu 2002

Máte mobil Siemens, co můžete čekat?

Siemens je v ČR druhá nejrozšířenější značka mobilního telefonu. Navštívili jsme jeho firemní servis i několik nezávislých prodejců a zeptali jsme se jich, s čím bývají u těchto přístrojů největší problémy. Podívejte se, na co si máte dát pozor právě vy. Ukážeme vám také, jak v servisu poznají „vyplavený“ telefon.

vydáno: čtvrtek, 7. listopadu 2002

Philips Fisio 825 - fotogalerie displeje

Inovovaný Philips Fisio 825 se na první pohled od svého předchůdce nijak neliší. Když se ale pozorněji podíváte na jeho displej, zjistíte, že umí zobrazit výrazně větší paletu barev. Nabízíme vám 40 detailních fotografií displeje.

vydáno: čtvrtek, 7. listopadu 2002

TELeKONOM: Švédové odhalili špionáž v Ericssonu...

... a jejich policie zatkla tři bývalé a současné zaměstnance firmy, kteří vynášeli informace konkurenci; americký WorldCom musí přepočítat dalších devět miliard dolarů příjmů; Český Telecom nepočítá se zvýšením kapacity kvůli summitu NATO; Telecom přišel za poslední rok o čtyři procenta zákazníků; Telecom Italia prodal deset milionů akcií Austria Telekomu, jehož akcie následně stouply.

vydáno: čtvrtek, 7. listopadu 2002

pátek, 8. listopadu 2002

Nejjednodušší a nejlevnější volání do zahraničí

Žádné smlouvy, žádné měsíční paušály a účtování po pěti vteřinách, právě tak vypadá nový způsob, jak levně volat do zahraničí. Pokud provoláte celou minutu, zaplatíte za ní čtyři koruny. Nejpozději od pondělka 11. listopadu bude oficiálně spuštěna nová služba společnosti New Telekom, která by měla fungovat i z mobilního telefonu.

vydáno: pátek, 8. listopadu 2002

Volba operátora zlevní internet – jenže se neví kdy…

Že může vytáčený přístup k internetu zlevnit díky službě volba operátora, je neoddiskutovatelný fakt. Jenže k tomu je potřeba udělat ještě několik kroků, které levný přístup k internetu umožní. Ty samozřejmě vyžadují ochotu Českého Telecomu. Výsledkem tak je čekání a nejistota, jestli levný internet nezůstane jenom na papíře.

vydáno: pátek, 8. listopadu 2002

Nový odolný Siemens - zatím falešná stopa!

Také čekáte, jestli Siemens bude mít nový odolný telefon? Pak by pro vás mohla být povzbuzující informace, že opravdu takový to telefon chystá. A pokud vše dopadne tak jak má, dočkáme se jej už za pár dní. Ovšem jaký telefon to bude, se zatím neví. Siemens totiž drží bobříka mlčení.

vydáno: pátek, 8. listopadu 2002

Záznamník telefonátů pro Nokii 7650

Chcete mít svoji hlasovou schránku pro příchozí telefonáty přímo v telefonu Nokia 7650? Nu, i takový software si k němu můžete pořídit. Bohužel za peníze. Ale jinak je velmi zajímavý...

vydáno: pátek, 8. listopadu 2002

Bezdrátové sluchátko pro (téměř) každý mobil

Společnost Logitech představila bezdrátové sluchátko, které nepoužívá bezdrátovou technologii přenosu Bluetooth. Vysílací adaptér napojíte 2,5mm jackem na mobil a můžete telefonovat. Tato technologie má i svou nevýhodu: dosah.

vydáno: pátek, 8. listopadu 2002

TELeKONOM: Nokia porazila Microsoft...

... v boji o zakázku u britského výrobce mobilů Sendo; České radiokomunikace získaly od ČTÚ licenci na provoz hlasových služeb; Telecom Italia zvýšil tržby o desetinu; British Telecommunications zvýšil zisk, ale očekává propad tržeb; odpisy téměř vynulovaly zisk japonského operátora NTT DoCoMo.

vydáno: pátek, 8. listopadu 2002

Týdenní souhrn zpráv operátorů a agenturních zpráv

Speciální edice Oskarty: Po páté minutě voláte zdarma!

S Oskartou z limitované edice platíte pouze prvních pět minut hovoru – pak můžete až hodinu volat do Oskara bezplatně. Platnost nové Oskarty je časově neomezená, což z ní činí výhodnou investici do budoucna. Oskarta ze speciální edice je exkluzivní vánoční dárek.

vydáno: úterý, 5. listopadu 2002 04:41

V síti T-Mobile bude možné posílat také videozáznamy

Zasílání videozáznamů prostřednictvím mobilního telefonu umožní zákazníkům T-Mobile nová služba Video MMS. První telefon umožňující zasílání videonahrávek je Nokia 7650. Aplikace a přehrávač pro využívání služby Video MMS budou pro zákazníky T-Mobile zdarma.

vydáno: úterý, 5. listopadu 2002 04:49

Oskar zlevňuje osm telefonů

Pokud chcete pod stromeček nový mobil za nejvýhodnější cenu, podívejte se po 4. listopadu do Oskarových obchodů. Oskar totiž vylepšil ceny hned u osmi různých modelů, přičemž největší radost udělal asi příznivcům značky Nokia.

vydáno: úterý, 5. listopadu 2002 04:54

Eurotel přináší snímky aktuální dopravní situace na mobily

Obrazové MMS dopravní zpravodajství z 36 dopravních uzlů umožní plynulejší cestování po Praze. V textu najdete i seznam klíčových slov a parametrů pro vyžádání MMS dopravní zprávy.

vydáno: úterý, 5. listopadu 2002 05:16

LOVEHUNT - další novinka v Oskarzóně, aneb "hon za láskou"

Oskarovi zákazníci mohou prostřednictvím hry LoveHunt neboli „Hon za láskou“ najít nové přátele, osudovou lásku a dobře se pobavit. Zahrajte si o týdenní zájezd do Tunisu pro 2 osoby a další zajímavé ceny.

vydáno: úterý, 5. listopadu 2002 12:41

Ceny telefonů od Eurotelu na listopad. Nové Go sady

Přinášíme vám přehled cen mobilů Eurotelu na listopad. Ceny, které se změnily, jsou zvýrazněny. Aktualizováno: nové Go sady a nové ceny Go sad.

vydáno: úterý, 5. listopadu 2002 13:17

Do Oskarzóny přispělo 400 vývojářů

Téměř 400 vývojářů zatím se svými náměty přispělo do projektu OskarZóna, který nejmladší tuzemský operátor Český Mobil představil začátkem července letošního roku.

vydáno: středa, 6. listopadu 2002 02:04

Analytici: Trh s prodejem Telecomu stále počítá

Průtahy s dokončením prodeje státního podílu v Českém Telecomu tuzemský akciový trh příliš neznervózňují.

vydáno: středa, 6. listopadu 2002 02:08

Klienti Eurotelu si mohou dobít kredit i u Union banky

Možnost dobít si předplacené telefonní karty od mobilního operátora Eurotel začala nabízet Union banka.

vydáno: středa, 6. listopadu 2002 02:23

Domací uživatelé se nejčastěji připojují přes Tiscali

Nejvíce uživatelů, využívajících doma vytáčeného připojení k internetu, používá i nadále služeb internetového providera Tiscali (dříve World Online).

vydáno: středa, 6. listopadu 2002 02:25

T-Mobile snížil cenu SE T68i a Nokie 7650

T-Mobile od včerejška změnil dotované ceny multimediálních telefonů Sony Ericssonu T68i a Nokie 7650.

vydáno: čtvrtek, 7. listopadu 2002 01:59

Sony Ericsson T68i je i v Go sadě

Eurotel přichystal na předvánoční trh dvě nové Go sady. V jedné najdete špičkový Sony Ericsson T68i a v té druhé jeden z prvních low-endů s barevným displejem - Panasonic GD67.

vydáno: čtvrtek, 7. listopadu 2002 02:24

Nokia dodá řešení MMS společnosti Ukrainian Mobile Communications

Nokia dodá komplexní MMS řešení na Ukrajinu.

vydáno: čtvrtek, 7. listopadu 2002 12:26

Konkurenti Telecomu proti rozhodnutí ČTÚ o univerzální službě

Alternativní operátoři se postavili proti podle nich neprůhlednému rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu o způsobu úhrady ztráty z univerzální služby.

vydáno: čtvrtek, 7. listopadu 2002 13:51

Stát dluží za Internet do škol přes 640 milionů korun

Více než 640 milionů korun dluží v současné době ministerstvo školství společnostem AutoCont On Line a Český Telecom za realizaci projektu Internet do škol.

vydáno: pátek, 8. listopadu 2002 02:36

Ani další operátoři nechtějí přispět na univerzální službu

Ani další operátoři nesouhlasí s příspěvkem na univerzální službu. Operátoři navrhují revizi rozhodnutí ČTÚ a zahájení nového, transparentního projednání způsobu úhrady ztráty z univerzální služby.

vydáno: pátek, 8. listopadu 2002 02:41

České radiokomunikace už nabízejí i hlasové služby

Licenci na poskytování hlasových služeb získala 1. listopadu společnost České radiokomunikace (ČRa). České radiokomunikace dosud hlasové a internetové služby nabízely pouze prostřednictvím dceřiného Contactelu.

vydáno: pátek, 8. listopadu 2002 02:46

Novou mediální agenturou Oskara je MindShare

Společnost MindShare vyhrála výběrové řízení na novou mediální agenturu Českého Mobilu, provozovatele nejmladší tuzemské mobilní sítě Oskar.

vydáno: pátek, 8. listopadu 2002 02:49

Volný je partnerem pražského summitu NATO

Internetový poskytovatel Volný (Czech On Line) se bude podílet na organizaci zázemí summitu NATO, který se 21. a 22. listopadu koná v Praze. Jeho úkolem je zabezpečit připojení na internet pro 500 novinářů z celého světa v tiskovém centru Kongresového centra Praha.

vydáno: pátek, 8. listopadu 2002 12:30

Zákazníci T-Mobile mohou nyní odesílat zprávy MMS také do sítě Eurotel

Zákazníci sítě T-Mobile mají nyní možnost zasílat multimediální zprávy MMS také do sítě Eurotel. Stejně tak mohou přijímat zprávy MMS odeslané zákazníky této sítě.

vydáno: pátek, 8. listopadu 2002 13:02

Odesílání MMS zpráv ze sítě Eurotel do T-Mobile je zdarma

Zákazníci Eurotelu si mohou 2 měsíce zdarma vyzkoušet MMS zprávy.

vydáno: pátek, 8. listopadu 2002 13:06

Týdenní souhrn aktualit Mobil.cz

pátek, 8. listopadu 2002 11:52 Všichni uživatelé sítí Eurotel a T-Mobile si mohou od dnešního dne posílat navzájem multimediální zprávy MMS. Až dosud bylo možné posílat MMS jenom v rámci jedné sítě. pátek, 8. listopadu 2002 02:53 Nokia Game hraje milion hráčů

K dnešnímu dni se do letošního ročníku Nokia Game přihlásilo už milion hráčů. Podle Nokie se jedná o nový rekord, který svědčí o popularitě hry. Bohužel, kapacita soutěžících je již pro tento rok vyčerpána a není možné se do soutěže dále přihlásit.

Mobil.cz přeje všem aktivním účastníkům soutěže štěstí. Pokud se budete chtít podělit o dojmy ze hry, budeme se těšit na vaše příspěvky. čtvrtek, 7. listopadu 2002 17:00 Sendo opouští Microsoft

Výrobce mobilů Sendo oznámil, že ustupuje od vývoje chytrých mobilů s Microsoft Smartphone 2002. Nové modely již budou mít platformu Symbian. Toto prohlášení přišlo jenom několik dnů po oficiálním zahájení Sendo Z100 s OS Microsoft Smartphone 2002. středa, 6. listopadu 2002 12:10 Další evropský operátor začne nabízet službu i-Mode. Tentokrát to je francouzský Bouygues Telecom; spuštění je plánováno na tento měsíc. úterý, 5. listopadu 2002 22:13 Nový ElectroWorld

Již druhý specializovaný elektro obchod otevírá společnost ElectroWorld, patřící do nadnárodní skupiny Dixons. Prodejna se nachází v Praze Čestlicích, nedaleko supermarketu Hypernova. Měli jsme možnost prodejnu navštívit v předvečer otevření. Nás samozřejmě zajímalo nejvíce oddělení s mobilními a bezdrátovými telefony. Najdete zde vcelku široký výběr mobilů a bezdrátových telefonů, některé i v akční nabídce k otevření prodejny za zvýhodněnou cenu. Ceny už ale nejsou tak "fantastické", jako při otevření první prodejny v Praze Zličíně. Pochybujeme ale, že se k těmto přístrojům dostanete, pokud si před prodejnu nepůjdete stoupnout již teď. Fronta se před obchodem začala tvořit před sedmou hodinou večerní a osobně obdivujeme nákupuchtivé zákazníky, že se jim chce čekat celou noc při teplotách jen chloupek nad bodem mrazu. úterý, 5. listopadu 2002 04:52 Telefonní automaty denně odešlou až sedm tisíc SMS

PRAHA (ČIA) - Hranici sedmi tisíc odeslaných krátkých textových zpráv (SMS) denně se přiblížilo využívání nových typů telefonních automatů Českého Telecomu. Odesílání SMS a e-mailů firma umožnila na začátku letošního června po zavedení multifunkčních telefonních karet Trick. "Celkem bylo odesláno zhruba tři čtvrtě milionu SMS a e-mailů," uvedla na dotaz ČIA Hana Hejsková z tiskového odboru společnosti.

Hranice rentability, která činí pět tisíc odeslaných zpráv za den, byla překročena již po měsíci provozu služby, tedy na začátku července. Odesílání SMS a e-mailů nyní umožňuje téměř 16 tisíc kartových a kombinovaných telefonních automatů. Do konce letošního roku je v automatech možné současně používat i staré typy telefonních karet, od nového roku však bude nutné používat právě karty Trick. úterý, 5. listopadu 2002 00:39 Nokia den

Nokia den: Jak jste si zajisté všimli, až na pravidelný TELeKONOM je celé dnešní vydání věnováno novinkám Nokie. Přeci jen představit v jeden den sedm zajímavých telefonů není příliš běžné, takže myslíme, že si Nokia dnešní vydání zaslouží. Přesto se všechny její novinky do dnešního vydání nevešly, takže pokud se těšíte na informace o telefonech 2100, 5100 a 8910i vězte, že je na našich stránkách najdete v dalších dnech stejně jako původně plánované články.

Údaje o průměrné známce, počtu známek a příspěvků v diskusi jsou platné k okamžiku vydání přehledu.