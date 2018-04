Týden od 3. do 7. února 2003 na Mobil.cz

čtvrtek, 6. února 2003 16:01

Víte, jak se spolehlivě dostat i do přetíženého T-zones?

Pokud se nemůžete přihlásit do portálu T-zones, protože je přetížený, vyzkoušejte následující odkazy: Mobile Box

Mobile Box Easy Odkazy vedou na stránky pro opětovné přihlášení v případě nečinnosti. Podle našich zkušeností krátce před publikováním této aktuality se na tímto způsobem do T-zones spolehlivě přihlásíte. Doufáme, že RadioMobil tuto možnost přihlášení nezablokuje a že celý systém je dimenzovaný na více uživatelů, než kolik jich tento způsob začne využívat po přečtení této informace na Mobil.cz, dalších serverech a v konferenci GSM, jejímž členům tímto děkujeme za poskytnutí odkazů.