Týden od 3. do 7. května na Mobil.cz

Pondělí

Další možnost ochrany proti spammu

Novela zákona nám konečně přináší další možnost ochrany proti nevyžádané mailové reklamě.

3.6.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Oskar nabízí novou Nokii3410 pod čtyři tisíce

Chtěli by jste získat nový model Nokie 3410 za čtyři tisíce korun, aniž byste se museli někde zavazovat smlouvou? V Oskarově červnové nabídce je možné jí získat.

3.6.2002, Josef Macháček, rubrika Zprávy - operátoři

Telecom a Aliatel už spustili volbu operátora

V UTO Jihlava již běží testovací provoz volby operátora. Pokud vše půjde hladce, budou mít stejnou možnost i v Táboře. Český Telecom spustil testovací provoz služby ve spolupráci s Aliatelem

3.6.2002, Rostislav Kocman, rubrika Zprávy - operátoři

Eurotel a RadioMobil dostanou pokutu

Antimonopolní úřad, ÚOHS, potvrdil již dřívější pokutu, kterou uložil Eurotelu a RadioMobilu za cenovou diskriminaci sítě Oskar. Oba operátoři totiž po svých zákaznících chtěli větší hovorné za volání do Oskara než do jiných sítí.

3.6.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

DBTEL 2039 - Asijská bomba s maximální výbavou

Chcete elegantní, lehký a funkcemi nadupaný telefon? Pak zapomeňte na nám dobře známé telefony a podívejte se, co na letošní druhé pololetí připravil tchajwanský DBTEL. A pozor, nejedná se o žádnou chiméru, tento telefon byl již na CeBITu vystaven jako funkční vzorek.

3.6.2002, Jan Matura, rubrika Ostatní

Bude národní operátor národní ostuda?

Vláda se rozhodla, že jmenuje Český Telecom národním operátorem. Ten tak získá v dobách krizí a přírodních katastrof rozsáhlé pravomoci, za které mu všichni prostřednictvím daní budeme ještě platit. ČTÚ i konkurence protestují – Telecom za služby dostane tolik, kolik si řekne. Jmenování je navíc v rozporu se zásadami liberalizace, tržního prostředí i norem Evropské Unie.

3.6.2002, Rostislav Kocman, Ondřej Hergesell, rubrika Liberalizace

Předplacené karty se mohou samy dobíjet

Oskarovo heslo "Čím víc voláte, tím méně platíte" by mohlo platit pro všechny uživatele předplacených karet. Navíc by neměli žádné starosti s tím, že v noci nebo na chalupě nemají možnost získat dobíjecí kupón. Líbilo by se to i vám? Přinášíme našim operátorům zajímavý námět.

3.6.2002, Josef Macháček, rubrika Ze světa

Přináší T-Mobile konečně levnější roaming?

RadioMobil po přejmenování sítě Paegas na T-Mobile nepřinesl žádnou výhodu zákazníkům, byť to sliboval. Až nyní - všichni zákazníci s paušálním programem si mohou aktivovat výhodný roamingový tarif WorldClass. Jenže, tento na první pohled výhodný tarif je vlastně většinou dražší než současný roaming...

3.6.2002, Rostislav Kocman, rubrika Služby Paegasu

Co říkáte na nové Osktarify?

Co si myslíte o nových tarifech Oskara? Jsou opravdu tak výhodné, aby mu přilákaly nové zákazníky? A jak by podle vás měla reagovat Oskarova konkurence? Mimochodem, Oskar zůstává jediným operátorem, u kterého se platí za výběr hlasové schránky.

3.6.2002, Vaše redakce, rubrika Okénko

Palmare.cz - týden od 27. do 31. května

Oč byl minulý týden ospalejší, tím rušnější byl týden tento - dalo by se lapidárně poznamenat na adresu končícího týdne.

3.6.2002, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

TELeKONOM: Sledujte fotbal na mobilu...

... poněvadž operátoři nabízejí speciální WAPové zpravodajství ze světového šampionátu; americká společnost Qwest Communications se vzdala služeb zdiskreditované auditorské firmy Andersen a najala konkurenční KPMG; Poláci budou co nevidět mít více mobilů než pevných linek; americká AT&T Corp. chce vydat nové akcie za 2,25 miliardy dolarů; Slovenské telekomunikácie prodaly českému Vegacomu Telemont, závod na budování spojovacích sítí, za blíže neupřesněnou sumu.

3.6.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Úterý

Aliatel zlevnil meziměstské hovory

Až do konce letošního roku budou u Aliatelu stát mezimestské a místní hovory stejně.

4.6.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Philips Fisio 820 - Stylový Holanďan s bluetooth (preview)

Nový TOP model Philipsu překvapí v mnoha směrech. Zajímavý design s integrovanou anténou, ovládání pomocí alfanumerické klávesnice a především barevný displej zaujmou hned na první pohled. V praxi pak oceníte podporu GPRS, e-mailového klienta a třeba i vestavěný bluetooth čip.

4.6.2002, Jan Matura, rubrika Philips

Barevné obrázky i na černobílých displejích

Pokud chcete, můžete mít bez problémů barevné obrázky na pozadí i na černobílých displejích. Bude vás to stát pár stovek a pár minut přemýšlení nad vhodným obrázkem. Pokud jste technicky zdatnější, dostanete obrázek na displej i doma. Takto vybavený mobil je navíc zlodějům k ničemu – hůře se prodává a odstranění obrázku něco stojí.

4.6.2002, Rostislav Kocman, rubrika Tipy & triky

Virtuální klávesnice nejen pro mobilní telefony

Pro pohodlné psaní textu do mobilního telefonu vyvinula společnost VKB virtuální klávesnici. Výrobci telefonů přinášejí stále menší a menší modely s miniaturními klávesnicemi, na kterých se obtížně vytvářejí delší texty. Virtuální klávesnice by se do konce letošního roku měla objevit na trhu.

4.6.2002, Ivo Čermák, rubrika Ze světa

i-GO 500: novinka z jihu, která je „smart“

Italská společnost Enteos je nováčkem v mobilních komunikacích. Nyní zahajuje prodej svého prvního chytrého telefonu, který je vybaven GPRS, má dotykový displej, umí přijímat e-maily s nejrůznějšími přílohami, samozřejmostí je adresář na 1000 telefonů. Mobil vznikl díky bezvadné spolupráci dvou firem, jeho přímým příbuzným je telefon A700 společnosti Purple Labs. Syn dostal jméno i-GO 500 a jeho vlastnosti jsou také bezvadné. A navíc není drahý...

4.6.2002, Marek Kuchařík, rubrika Mobilní telefony

Bomba v telefonu

Včera došlo v domě na kraji Moskvy k výbuchu, bomba byla pravděpodobně ukryta v mobilním telefonu. Není to první případ, kdy byla jako úložný prostor pro zbraň zvolena maketa telefonu.

4.6.2002, Marek Kuchařík, rubrika Odposlech a bezpečnost mobilů

TELeKONOM: Eurotelu a RadioMobilu se nelíbí pokuty za znevýhodnění Českého Mobilu...

... a proti rozhodnutí ČTÚ se odvolávají; francouzský Alcatel převezme amerického dodavatele internetových a hlasových technologií Teleru; japonské firmy Matsushita Communication Industrial a NEC otevřely v Číně společný podnik na výrobu softwaru pod názvem Cosmobic Technology; česká GTS má plán B pro případ kolapsu svého místního partnera KPNQwest.

4.6.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Středa

SMS by mohly být ochranou proti taxikářům

Průlomem v boji proti nepoctivým taxikářům by podle ředitele pražského magistrátu Zdeňka Zajíčka byla možnost informovat se mobilním telefonem o ceně jízdy prostřednictvím SMS zpráv.

5.6.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Telecom nezvládl zavedení SMS z telefonních budek

Český Telecom nezvládl v rozporu se svým původním tvrzením zavedení nové služby. Textové zprávy a e-maily sice z telefonních budek posílat jdou, ale budky nejsou označeny a chybí v nich návod k obsluze služby. Návod přiložený u karty navíc obsahuje chyby a problémy provázejí i distribuci karet Trick, které jsou k nové službě potřeba.

5.6.2002, Přemysl Souček, rubrika Z domova

Co všechno a za kolik umějí české předplacené karty

Připravili jsme pro vás přehled služeb, které mohou využívat majitelé českých předplacených karet. V článku najdete i přehled cen, za které můžete volat nebo esemeskovat, a nově i přehled cen za mezinárodní a roamingové hovory. Náš přehled jsme upravili tak, aby více vyhovoval vašim požadavkům.

5.6.2002, Rostislav Kocman, rubrika Přehled hovorného a služeb

Přídavné klávesnice pro SmartPhone

Majitelé kapesních počítačů mi dají jistě za pravdu, že psaní e-mailů a především dlouhých textů na těchto přístrojích bývá občas problém. Psát totiž na virtuální klávesnici bude jistě zajímavé, ale mnohdy zdlouhavé a neefektivní. Tento problém dobře řeší přídavné klávesnice.

5.6.2002, Josef Macháček, rubrika Počítače do dlaně

Umax ActionBook 830T: První notebook s integrovaným GPRS mobilem

Rychlý procesor, dostatek paměti a především vestavěný GSM modul posouvá tento notebook na špici trhu s mobilními kancelářemi. Najdete v něm vše, co potřebujete pro kvalitní práci. Podaří se mu pozvednout současnou kvalitativní laťku, nebo půjde jen o ojedinělý experiment?

5.6.2002, Petr Pavlík, rubrika Ostatní

Bezdrátový přenos pomocí Bluetooth, nebo WiFi. Proč vlastně?

Bezdrátové přenosy dat na krátké vzdálenosti mají údajně velkou budoucnost. Netýkají se zdaleka jen mobilních telefonů, i když právě tam se Bluetooth zatím nejvíce používá. Podívejme se na rozdíly, které Bluetooth odlišují od technologie WiFi dominující v oblasti výpočetní techniky.

5.6.2002, Petr Pavlík, Marek Kuchařík, rubrika Mobilní technologie

Český Telecom zavádí nové cenové programy

Český Telecom nabízí pro uživatele pevných linek nové cenové programy. Od 1. července 2002 zavede dvě varianty cenových programů bez hovorového kreditu Home zero a Business zero.

5.6.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

TELeKONOM: Multimediální zprávy předstihnou esemesky...

... do roku 2005, doufá Ericsson; Aliatel má na jihu Čech 22 přímo připojených zákazníků; Nokia bude dodávat španělskému operátorovi Telefónica Móviles software pro multimediální zprávy; ratingová agentura Fitch snížila hodnocení nezajištěného dluhu americké společnosti AT&T na BBB+; poslký Elektrim se chce zachránit emisí cenných papírů; Telekom Austria chce převzít kontrolu nad konkurentem Mobilkomem.

5.6.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Čtvrtek

RadioMobil chce prošetření zakázek pro Eurotel a Telecom

RadioMobil podal podněty Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Chce aby prošetřil přidělení státních zakázek kurenčnímu Eurotelu a Českému Telecomu.

6.6.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Motorola V70 - luxusní mobilní perla (recenze)

Extravagantní telefon s otáčecím flipem, kulatým a inverzním displejem, hliníkovým obalem, modrým podsvícením, to vše je Motorola V70. Tradiční výrobce rozevíracích telefonů přichází v červnu na náš trh s něčím naprosto originálním. Telefon Motorola V70 není ale jen módním výstřelkem progresivního designéra.

6.6.2002, Ivo Čermák, rubrika Motorola

Jak se klonují SIM karty

Zabezpečení GSM má od roku 1998 vážné trhliny. Vlivem úniku popisu algoritmu A38 a následného útoku na něj lze již více než čtyři roky určit v některých případech tajný identifikační klíč příslušející k dané SIM kartě a získat tak i přístup k jejímu účtu. Přestože MoU (Memorandum of Understanding, sdružení operátorů GSM sítí) ve svém oficiálním prohlášení z té doby útok na autentizační algoritmus poněkud zlehčilo, zdá se, že pomalu dozrává čas na nějaké dodatečné zabezpečení, nebo možná i nějaké radikálnější řešení. To je ovšem zcela v kompetenci jednotlivých operátorů GSM

6.6.2002, Tomáš Volyňský, rubrika Mobilní technologie

Zprávy MMS budou za pár měsíců i u nás

T-Mobile spustí v ČR službu multimediálních MMS zpráv již za několik měsíců. V článku přinášíme současné ceny za odeslání MMS zpráv u ostatních operátorů A1-Mobilkom (Rakousko) one2one (Británie) a Westel (Maďarsko), u kterých je tato služba již několik týdnů v provozu. Nezapomněli jsme ani na další podrobnosti o této progresivní službě.

6.6.2002, Josef Macháček, rubrika Ze světa

Konečně si můžete koupit ruční nabíječku mobilů

Objevili jsme pro vás ruční nabíječku, kterou si po krátké chvíli dobijete telefon pro několikaminutový hovor. Nabíječka navíc může posloužit jako příruční svítilna. O tom, že jde o praktického pomocníka na cesty, tedy nemůže být pochyb. Nabíječku je možné zakoupit už i u nás.

6.6.2002, Ivo Čermák, rubrika Příslušenství k mobilům

TELeKONOM: Ericsson versus Nokia - telefonů se prodá málo...

... i v příštím roce, tvrdí šéf Ericssonu; Český Telecom čeká, že mu 26 operátorských linek letos vynese zhruba tři čtvrtě miliardy korun; menší akcionář Českého Telecomu, konsorcium TelSource, navrhl výplatu zhruba jedenáctikorunové dividendy z loňského zisku; americký WorldCom možná propustí pětinu všech zaměstnanců.

6.6.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Co umožňuje Java v mobilních telefonech?

Jaká je vlastně technologie Java, kterou obsahuje čím dál víc mobilních telefonů? K čemu se dá používat a jak vlastně funguje? Jaké má možnosti? Přinášíme vám názor odborníka.

6.6.2002, Jan Šeda, rubrika Tipy & triky

Pátek

CellOn - designerské hrátky s Philipsem

Společnost CellOn před nedávnem představila několik velmi zajímavých telefonů. Překvapením je především jejich vybroušený vzhled a slušné technické parametry. Když se však na obrázky podíváte pozorněji, zjistíte, že všechny telefony jsou velmi podobné novým Philipsům.

7.6.2002, Jan Matura, rubrika Ostatní

Jsou digitální fotoaparáty v mobilech skutečně praktické?

Nejdříve Sony Ericsson T68i a nyní i Nokia 7650 mají digitální fotoaparát. Mobil určený pro síť UMTS by bez digitálního foťáku snad ani neměl existovat. Jsou ale tyto malé foťáčky vůbec použitelné? Vždyť odborníci si stěžují na kvalitu mnohem dražších plnohodnotných digitálních přístrojů, tak jak je to s těmi v mobilech?

7.6.2002, Rostislav Kocman, rubrika Publicistika

Tarify operátorů - každému vyhovuje něco, málokdo je spokojený (téma týdne)

RadioMobil a Oskar se cenově vyrovnávají, ale přesto mají co napravovat. Od Eurotelu stojí za zvážení pouze tarify v síti NMT, obecně jsou drahé tzv. volné minuty a vteřinové účtování také leckdo nepovažuje za opravdovou slevu. I takové jsou závěry čtenářů v diskuzi na téma „Jak jste spokojeni se svým tarifem?“.

7.6.2002, Přemysl Souček, rubrika Publicistika

Bluetooth handsfree konečně na našem trhu! (recenze)

Technologie bluetooth už není doménou jen osobních HF sad, nebo počítačových karet. Bezdrátové spojení můžete mít nyní i v autě. Výhody či nevýhody této varianty handsfree najdete v naší recenzi Vianect blue Handsfree.

7.6.2002, Marek Kuchařík, rubrika Příslušenství k mobilům

RadioMobil jde proti vládě

RadioMobil podal podněty Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Chce, aby prošetřil přidělení státních zakázek konkurenčnímu Eurotelu a Českému Telecomu. V obou případech je jeho soupeřem vláda. Zejména ve sporu proti Eurotelu je však jeho pozice velmi nejistá. Jak se k situaci staví Eurotel a Telecom?

7.6.2002, Vaše redakce, rubrika Operátoři

TELeKONOM: Internetové fámy o padělatelích SIM karet...

...se v posledních dnech šíří po elektronické poště; textové zprávy fungují na českém venkově jako kulturní nástěnka; firma provozující největší evropskou síť optických kabelů krachuje; českému SkyNetu se na začátku roku 2002 nevedlo špatně, jeho zisky stouply...

7.6.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa