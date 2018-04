Týden od 3. do 7. března 2003 na Mobil.cz

Nové telefony na Mobil.cz

Týdenní souhrn článků Mobil.cz

období pondělí, 3. března 2003 – pátek, 7. března 2003

pondělí, 3. března 2003

Otevřené versus uzavřené operační prostředí a mýtus killer app

Má být operační systém telefonů otevřený nebo uzavřený? Na tuto složitou otázku se Cannes marně hledala jednoznačná odpověď. Zdá se, že Microsoft je zatím téměř osamocen v názoru, že vše musí mít pod kontrolou jediná firma. Jaké tedy budou OS nových mobilů? A kdy přijde aplikace zabiják?

vydáno: pondělí, 3. března 2003

autor: Patrick Zandl

rubrika: UMTS - sítě třetí generace

diskuse: 12 příspěvků, poslední: 7. března, 2:15:58

hodnocení: průměrná známka 1,11, hodnotilo 9 čtenářů

Nokii si každý může odblokovat i na dálku

Pokud máte mobil blokovaný na použití v síti jednoho operátora, nemusíte už kvůli odblokování chodit do servisu, prodejny či platit svému operátorovi. Existuje totiž služba, která vám za poplatek sdělí odblokovávací kód. Takové odblokování navíc nikdo nepozná bez porovnání s databází blokovaných mobilů a neměli byste tak mít problémy s uznáním záruky.

vydáno: pondělí, 3. března 2003

autor: Rostislav Kocman

rubrika: Mobilní telefony

diskuse: 88 příspěvků, poslední: 5. března, 8:35:23

hodnocení: průměrná známka 1,65, hodnotilo 23 čtenáři

Simbanka uschová vaše čísla

Čtečka SIMkaret i elektronický diář. Tento kříženec má mnohé výhody – můžete zálohovat své karty, z podrobné databáze kontaktů je naopak můžete plnit. A své kontakty spravujete prostřednictvím počítače. Kromě předností má tento produkt ovšem i dost chyb…

vydáno: pondělí, 3. března 2003

autor: Marek Kuchařík

rubrika: Příslušenství k mobilům

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 3. března, 16:40:20

hodnocení: průměrná známka 5,00, hodnotil 1 čtenář

Vyhrajte bezdrátové příslušenství k mobilu

Pomalu, ale jistě se blíží konec drátové totality. Technologie Bluetooth propojuje mobilní zařízení a počítače bez jejich použití. Mobil.cz vám ve spolupráci se společností Procontrol přináší soutěž, v níž můžete vyhrát špičkové Bluetooth sluchátko či praktické a spolehlivé Bluetooth USB adaptéry.

vydáno: pondělí, 3. března 2003

autor: Vaše redakce

rubrika: Příslušenství k mobilům

hodnocení: průměrná známka 1,50, hodnotili 2 čtenáři

TELeKONOM: XCall zlevní o skoro celou korunu...

... což znamená, že volání do zahraničí z této karty Českého Telecomu se v následujících měsících více vyplatí; kanadský majitel Oskara snížil ztrátu, ale není si jist finanční budoucností; České radiokomunikace loni prodělaly téměř tři čtvrtě miliardy korun; Aliatel loni zvýšil tržby o více než 50 procent; Český Telecom, vyšetřovaný antimonopolním úřadem, bazíruje na technikáliích; japonští telekomunikační operátoři zpomalují investice.

vydáno: pondělí, 3. března 2003

autor: Daniel Deyl

rubrika: Ze světa

hodnocení: průměrná známka 4,20, hodnotilo 5 čtenářů

úterý, 4. března 2003

Maxon MX7920 - menší telefon jsme ještě neviděli (první dojmy)

Malý, menší, nejmenší. Maxon MX7920 je asi úplně nejmenší telefon na světě. Přesto má dva displeje a poměrně slušnou nabídku funkcí. Bude možné s takto malým telefonem ještě pohodlně pracovat? Odpověď najdete v tomto článku.

vydáno: úterý, 4. března 2003

autor: Jan Matura

rubrika: Ostatní

diskuse: 22 příspěvky, poslední: 7. března, 0:14:59

hodnocení: průměrná známka 2,08, hodnotilo 13 čtenářů

Oskaru se loni dařilo

Provozovatel sítě Oskar, společnost Český Mobil, zveřejnila své hospodářské výsledky za rok 2002. Zůstává sice stále trojkou českého mobilního trhu, ale může se pochlubit ze svého pohledu hned několika úspěchy – ať už jde o finanční ukazatele, počty zákazníků nebo úspěšným získáváním tarifních a firemních zákazníků.

vydáno: úterý, 4. března 2003

autor: Rostislav Kocman

rubrika: Trhy-business

diskuse: 60 příspěvků, poslední: 6. března, 5:45:34

hodnocení: průměrná známka 1,58, hodnotilo 24 čtenáři

Ulehčuje Český Telecom zlodějům práci?

Hlavně v Olomouci a okolí je v poslední době často vidět vykradenou telefonní budku. Podle našich zdrojů je možné kasičku automatu "udělat" dřív, než řeknete švec.

vydáno: úterý, 4. března 2003

autor: Tomáš Volyňský

rubrika: Odposlech a bezpečnost mobilů

diskuse: 6 příspěvků, poslední: 7. března, 11:00:37

hodnocení: průměrná známka 2,14, hodnotilo 7 čtenářů

Trendy v Bluetooth zařízeních

Bezdrátová komunikace Bluetooth zlevňuje, Bluetooth periferie se stále častěji objevují na pultech obchodů s příslušenstvím k mobilům, nové notebooky a palmtopy jsou již standardně "modrozubé". Jaké trendy můžeme tento rok očekávat?

vydáno: úterý, 4. března 2003

autor: Marek Kuchařík

rubrika: Příslušenství k mobilům

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 5. března, 0:18:57

hodnocení: průměrná známka 3,33, hodnotilo 6 čtenářů

TELeKONOM: Český Mobil je poprvé v provozním zisku...

... Nextra začala nabízet ADSL; ztráty pevného operátora Telefonia Dialog zkazily výsledky polské hutní společnosti KGHM Polska Miedz; naopak zisk další polské telekomunikační společnosti TPSA vzrostl na 213 milionů dolarů; nizozemská KPN měla loni ztrátu téměř 10 miliard eur; Nokia přestala spolupracovat s dánskou distribuční firmou BlueTel Group.

vydáno: úterý, 4. března 2003

autor: Daniel Deyl

rubrika: Ze světa

hodnocení: průměrná známka 3,00, hodnotili 2 čtenáři

středa, 5. března 2003

Nový Sony Ericsson T610 - důstojný nástupce T68i (první informace)

Včera Sony Ericsson oficiálně představil nový top model T610. Jedná se o nástupce legendárního modelu T68i, který je již na konci své životnosti. Novinka je ve všech směrech lepší a hlavním tahákem má být integrovaný fotoaparát a lepší barevný displej.

vydáno: středa, 5. března 2003

autor: Jan Matura

rubrika: Sony, Ericsson

diskuse: 63 příspěvky, poslední: 7. března, 14:32:20

hodnocení: průměrná známka 2,55, hodnotilo 40 čtenářů

Nový Sony Ericsson T310 - multimediální low-end (první informace)

Nástupce populárního modelu T300 se bude jmenovat T310 a přinese některá drobná vylepšení. Někoho potěší nový design, jinému se budou líbit nové hry a další zase přivítají širokou nabídku příslušenství.

vydáno: středa, 5. března 2003

autor: Jan Matura

rubrika: Sony, Ericsson

diskuse: 13 příspěvků, poslední: 6. března, 17:50:23

hodnocení: průměrná známka 2,25, hodnotilo 8 čtenářů

Jaké jsou webové stránky českého Sony Ericssonu?

Dnes pokračuje seriál věnovaný webovým stránkám jednotlivých výrobců mobilních telefonů. Zajímá vás, jak hodnotíme webovou prezentaci českého zastoupení společnosti Sony Ericsson?

vydáno: středa, 5. března 2003

autor: Vladislav Janeček

rubrika: Mobilní komunikace

diskuse: 12 příspěvků, poslední: 6. března, 18:58:35

hodnocení: průměrná známka 1,44, hodnotilo 9 čtenářů

Microsoft a mobily – další trefa váhavého střelce?

Společnost Microsoft se chystá na frontální útok, který vede do další oblasti spotřební elektroniky. Centrem jeho zájmu jsou přístroje, které již má snad každý z nás. Chcete vědět, kdy budeme mít Windows v mobilu a jaká vlastně budou?

vydáno: středa, 5. března 2003

autor: Vladislav Janeček

rubrika: Mobilní telefony

diskuse: 10 příspěvků, poslední: 7. března, 13:56:36

hodnocení: průměrná známka 4,50, hodnotilo 8 čtenářů

Nové příslušenství do Sony Ericsson (první informace)

Chyběla vám na cestách možnost poslouchat hudbu uloženou ve formátu MP3, nebo potřebujete rychlou datovou kartu ke svému notebooku? Jestliže je odpověď ano, nenechejte si ujít tento článek.

vydáno: středa, 5. března 2003

autor: Vladislav Janeček

rubrika: Sony, Ericsson

diskuse: 3 příspěvky, poslední: 5. března, 12:23:50

hodnocení: průměrná známka 2,67, hodnotili 3 čtenáři

TELeKONOM: Heslem CeBITu je co nejvíce zábavy...

... Motorola prodala 23 procent Nextelu; na Slovensku používá mobil 3,1 milionu lidí; firma Czech OnLine spustila ADSL.

vydáno: středa, 5. března 2003

autor: Daniel Deyl

rubrika: Ze světa



čtvrtek, 6. března 2003

Sony Ericsson T610 - nová vlajková loď (první dojmy)

Nikoho asi nepřekvapí, že funkčně nejvybavenější mobil Sony Ericssonu obvykle podporuje a nabízí vše, co v dané chvíli technologie umožňují. Stejně tak je tomu i u T610. Jenže absolutní podpora všeho vždy nestačí - zákazníci očekávají i design a použitelnost.

vydáno: čtvrtek, 6. března 2003

autor: Rostislav Kocman, Jan Matura

rubrika: Sony, Ericsson

diskuse: 63 příspěvky, poslední: 7. března, 14:32:20

hodnocení: průměrná známka 2,90, hodnotilo 21 čtenář

Sony Ericsson T310 - mobil nebo Sony Playstation? (první dojmy)

T310 by měl být mobil pro trošku náročnější uživatele, kteří nevyžadují podporu posledních technologií, ale chtějí si spíše zahrát hry a pobavit se třeba přes MMS. Tato novinka zvládá obojí, přičemž některé hry jsou mobilním klonem známých hitů ze Sony Playstation II

vydáno: čtvrtek, 6. března 2003

autor: Rostislav Kocman, Jan Matura

rubrika: Sony, Ericsson

diskuse: 13 příspěvků, poslední: 6. března, 17:50:23

hodnocení: průměrná známka 2,71, hodnotilo 7 čtenářů

Trendy jsou jasné: barevné displeje a véčka

Jak bude vypadat mobil na konci tohoto roku? S největší pravděpodobností bude mít barevný displej a dost možná se bude jednat o véčko. Ne, to není předpověď pro Asii, takhle budou vypadat mobily i v Evropě.

vydáno: čtvrtek, 6. března 2003

autor: Jan Matura

rubrika: CeBit

diskuse: 4 příspěvky, poslední: 6. března, 18:39:11

hodnocení: průměrná známka 1,75, hodnotilo 8 čtenářů

Palm je nejlepší platformou pro chytré mobily?

Nástup chytrých mobilů a komunikátor se nese ve znamení firem Nokia a Microsoft. Jimi používané operační systémy Symbian a Pocket PC Phone Editon zatlačují do pozadí systém, který se nejvíce zasloužil o rozšíření PDA. Přes tože je velkými společnostmi opomíjen, má Palm OS hodně co nabídnout. Podle mnohých odborníků je to nejlepší platforma pro mobilní zařízení vůbec.

vydáno: čtvrtek, 6. března 2003

autor: Otakar Schön

rubrika: Mobilní telefony

diskuse: 16 příspěvků, poslední: 6. března, 14:11:18

hodnocení: průměrná známka 4,25, hodnotili 4 čtenáři

Bude GPRS u T-Mobilu o 70% levnější?

Nadnárodní T-Mobile masivně podpoří datové služby své sítě, akce začne v dubnu v Německu, následovat budou všechny evropské národní odnože. T-Mobile uvede nové telefony připravené pro nehlasové služby, nové multimediální aplikace a především radikálně sníží ceny za GPRS tarify (paušály i jednotkové ceny). Známe některé nové ceny pro Německo.

vydáno: čtvrtek, 6. března 2003

autor: Marek Kuchařík

rubrika: Služby T-Mobile

diskuse: 37 příspěvků, poslední: 7. března, 13:45:17

hodnocení: průměrná známka 1,67, hodnotili 3 čtenáři

TELeKONOM: Český Telecom přiznal chybu a vrátí peníze...

... lidem, jimž neprávem vyúčtoval lednové hovory do zahraničí; agentura Standard & Poor's snížila rating závazků Českého Telecomu; France Télécom loni prodělal 22,6 miliardy dolarů; slovenský internetový provider Slovanet loni vydělal 18 milionů slovenských korun hrubého zisku.

vydáno: čtvrtek, 6. března 2003

autor: Daniel Deyl

rubrika: Ze světa



pátek, 7. března 2003

Na Siemensy řady 35 a 45 je možné zaútočit textovkou

Pokud máte mobil Siemens řady 35 nebo 45, měli byste si co nejdříve nechat nahrát nový firmware. Starší verze totiž obsahují chybu, která po přijetí textové zprávy s klíčovým slovem způsobí zamrznutí mobilu a rychlé vybití baterie.

vydáno: pátek, 7. března 2003

autor: Petr Nachtmann

rubrika: Siemens

diskuse: 101 příspěvek, poslední: 7. března, 15:07:20

hodnocení: průměrná známka 2,30, hodnotilo 10 čtenářů

Stane se Linux hitem v mobilech?

Operační systém Linux je připraven vstoupit také do chytrých mobilních telefonů. Mnozí v něm vidí spásu, jiní jej považují za novodobý mor. Jak je to doopravdy? Má šanci zaujmout výrobce mobilů, nebo bude odkázaný jenom na podporu pokročilejších uživatelů?

vydáno: pátek, 7. března 2003

autor: Vladislav Janeček

rubrika: Mobilní telefony

diskuse: 6 příspěvků, poslední: 7. března, 14:43:24

hodnocení: průměrná známka 2,80, hodnotilo 5 čtenářů

PhoneBuddy - SMS z pevné linky levně a rychle

Společnost Fincom uvádí nový typ služby - budete moci posílat SMS mezi pevnými linkami, ale i mezi pevnou linkou a mobilem. Zprávy píšete pomocí plnohodnotné klávesnice, výúčtování za odeslané textovky dostanete na účtu Českého telecomu. PhoneBuddy stojí tři tisíce, textovka dvě koruny. Zajímá vás to?

vydáno: pátek, 7. března 2003

autor: Marek Kuchařík, Petr Nachtmann

rubrika: Technologie pevných sítí

diskuse: 15 příspěvků, poslední: 7. března, 14:56:28

hodnocení: průměrná známka 1,33, hodnotilo 6 čtenářů

Eurotel nabízí firmám pohodlné a neomezené SMS brány

Zatímco SMS brána pro běžné uživatele je omezena vkládáním reklamního textu, firmám Eurotel nabízí možnost posílat textovky přímo z Outlooku nebo SMS brány umístěné ve firemní síti. Textové zprávy lze poslat do všech českých sítí. Nevýhodou těchto služeb oproti klasické bráně je skutečnost, že jsou placené.

vydáno: pátek, 7. března 2003

autor: Rostislav Kocman

rubrika: Služby EuroTelu

diskuse: 4 příspěvky, poslední: 7. března, 14:36:44

hodnocení: průměrná známka 3,00, hodnotil 1 čtenář

TELeKONOM: Webové SMS Eurotelu bude otravovat reklama...

... ale zůstanou zadarmo; privatizaci ruského telekomunikačního holdingu Svjazinvest může oddálit jeho restrukturalizace; Portugal Telecom loni přes pokles tržeb vydělal o 27,2 procenta více než loni; ruský Golden Telecom se vrátil k zisku.

vydáno: pátek, 7. března 2003

autor: Daniel Deyl

rubrika: Ze světa



Eurotel omezí svou internetovou SMS bránu

Po T-Mobile, který bezplatnou internetovou bránu pro SMS uzavřel úplně, ji nyní omezí i Eurotel. Budete moci poslat kratší text, zbytek vyplní reklama. Mnohem vstřícnější je Eurotel k firmám, kterým nabídne nové produkty pro posílání SMS.

vydáno: pátek, 7. března 2003 00:01

autor: Vladislav Janeček

rubrika: Služby operátorů

diskuse: 242 příspěvky, poslední: 7. března, 15:13:15

hodnocení: průměrná známka 2,91, hodnotilo 44 čtenáři

Týdenní souhrn zpráv operátorů a agenturních zpráv

Loňské tržby Aliatelu vzrostly o 52 procent

Meziročního nárůstu tržeb o téměř 52 procent zaznamenala loni telekomunikační společnost Aliatel.

vydáno: pondělí, 3. března 2003 09:35

rubrika: Agenturní zprávy

T-Mobile GPRS lze využít už ve 23 zemích

Nově také v Izraeli, Litvě, Norsku a Singapuru mohou zákazníci společnosti RadioMobil využívat služby T-Mobile GPRS.

vydáno: pondělí, 3. března 2003 09:35

rubrika: Agenturní zprávy

Telecom v březnu zlevní mezinárodní hovory přes Xcall

Za snížené hovorné ve výši 3,80 koruny za minutu budou moci během letošního března telefonovat uživatelé služby Xcall Českého Telecomu.

vydáno: pondělí, 3. března 2003 09:35

rubrika: Agenturní zprávy

Pevnou volbu operátora nabízí také GTS

Službu pevné volby operátora dnes spustil největší tuzemský alternativní telekomunikační operátor GTS.

vydáno: pondělí, 3. března 2003 11:53

rubrika: Agenturní zprávy

Nextra zveřejnila ceny služby ADSL

Ceny za ADSL připojení k internetu dnes zveřejnila společnost Nextra.

vydáno: pondělí, 3. března 2003 15:56

rubrika: Agenturní zprávy

V ČR je zhruba 8,58 milionu uživatelů mobilů

Zhruba 8,58 milionu uživatelů mobilních telefonů, tedy téměř 84 procent populace, bylo v České republice registrováno ke konci loňského roku.

vydáno: úterý, 4. března 2003 11:44

rubrika: Agenturní zprávy

Czech On Line zveřejnila ceny za své ADSL

Dalším z telekomunikačních operátorů a providerů, který oficiálně představil služby širokopásmového přístupu k internetu ADSL, je Czech On Line.

vydáno: středa, 5. března 2003 09:58

rubrika: Agenturní zprávy

Mlynář chce prosadit zavedení paušálu za dial-up

O urychlení zavedení plného neměřeného měsíčního paušálu za vytáčené připojení k internetu (dial-up) se chce zasadit ministr informatiky Vladimír Mlynář.

vydáno: středa, 5. března 2003 13:29

rubrika: Agenturní zprávy

Telecom špatně účtoval volbu operátora

K chybě v nastavení účtovacího systému Českého Telecomu došlo v lednu letošního roku při zavádění služby pevná volba operátora.

vydáno: středa, 5. března 2003 19:27

rubrika: Agenturní zprávy

Contactel je pobouřen chováním Telecomu

Contactel je pobouřen jednáním Českého Telecomu, který se svou nekompetentností či záměrně snaží podkopat důvěru zákazníků v alternativní provozovatele.

vydáno: čtvrtek, 6. března 2003 14:00

rubrika: Agenturní zprávy

Mobilní telefon slaví 20. narozeniny

První komerční telefon slaví 20. výročí. Model DynaTAC 8000x uvedla na trh v roce 1983 společnost Motorola.

vydáno: pátek, 7. března 2003 11:03

rubrika: Agenturní zprávy

Změna operátora bude jednodušší

První smlouvu založenou na službě přenositelnost čísla mezi konkurenčními telekomunikačními operátory uzavřela společnost GTS se společností Škoda IT Systems.

vydáno: pátek, 7. března 2003 11:20

rubrika: Agenturní zprávy

Týdenní souhrn aktualit Mobil.cz

pátek, 7. března 2003 00:00 Vyhrajte Bluetooth příslušenství, soutěž končí v neděli

Pomalu, ale jistě se blíží konec drátové totality. Technologie Bluetooth propojuje mobilní zařízení a počítače bez jejich použití. Mobil.cz vám ve spolupráci se společností Procontrol přináší soutěž, v níž můžete vyhrát špičkové Bluetooth sluchátko či praktické a spolehlivé Bluetooth USB adaptéry. Soutěžní formulář najdete zde... středa, 5. března 2003 18:00 T-Mobile chystá změny v datových tarifech

T-Mobile chystá změny v datových tarifech. Tento krok je součástí celoevropské kampaně, která má podpořit používání datových přenosů a messagingu. Součástí bude i prodej mobilních telefonů s tlačítkem v barvách T-Mobile pro rychlý přístup k internetu (přesněji, k portálu T-zones). Konkrétně jde o mobily Nokia 3650, Panasonic GD87 a Samsung V200. T-Mobile bude spolupracovat i se společností Research in Motion na uvedení komunikátoru Blackberry na evropské trhy. středa, 5. března 2003 16:18 Balík oblíbených programů pro Nokii 7650/3650

Pod názvem Nokia Essentials 7650/3650 vydalo německé nakladatelství X.Media balík nejoblíbenějších programů pro multimediální Nokie. Obsahuje software firem Epocware a Symbianware. Součástí balíku je program pro nahrávání hovorů (SmartAnswer), HandySafe (správa hesel a důvěrných informací), Stacker (de/komprimátor aplikací), AppMan (kontrola a správa systému), SmartCrypto (kódování obsahu paměti), ScreenTaker (tvorba screenshotů). Balík stojí 29,95 €, je v němčině.

