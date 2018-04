Týden od 28. ledna do 1. února na Mobil.cz

Pondělí

Eurotel a Oskar: měření brněnské VŠ je neobjektivní

Provozovatelům sítí Eurotel a Oskar se nelíbí měření kvality sítí GSM, které bylo zveřejněno minulý čtvrtek. Výhrady mají k použité metodice – ta má podle nich chyby, a proto nejsou výsledky objektivní. Eurotel zpochybňuje i nezávislost VUT Brno, jehož Ústav radioelektroniky sponzoruje RadioMobil.

28.1.2002, Rostislav Kocman, rubrika Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

Jak nedostat desetitisícovou pokutu za nehomologovaný aparát

Homologace je jedna z věcí, kterých si málokdo všímá, dokud nenastanou problémy. Rozumnější je přesvědčit se, že telekomunikační zařízení jako telefon, záznamník nebo fax, které používáte, vyhovuje požadavkům českého prostředí. Pokud si totiž koupíte a používáte věc, která není homologovaná, můžete se dočkat pokuty až několik desítek tisíc. Také vám kvůli používání špatného výrobku hrozí nemožnost reklamace telefonního účtu. Na co je dobré dávat si pozor?

28.1.2002, Luděk Zadražil, rubrika Legislativa

Samsung dělá nejtenčí baterie na světě

Známý výrobce spotřební elektroniky a světová pětka ve výrobě mobilních telefonů, jihokorejský Samsung, na začátku roku představil svoji novou Lithium Iontovou baterii. Jedná se o nejtenčí nabíjecí článek na světě. Výrobci nečiní problémy ani výroba baterií s technologií Li-Polymer. (Doplněno 29.01.2002)

28.1.2002, Vaše redakce, rubrika Samsung

Jak funguje vaše telefonní karta? Závěr

Plastová kartička s čipem, na kartičce obrázek, někdy radost pohledět, jindy vrchol nevkusu. A v čipu telefonní jednotky. Jak telefonní automat s kartou komunikuje? Kde se v kartě berou telefonní jednotky? Jak si kartu můžete sami přečíst?

28.1.2002, Vaše redakce, rubrika Technologie pevných sítí

Palmare.cz - týden od 21. do 25.ledna

Hromada novinek, ale i polooficiálních informací a šeptandy - to vše byl další týden ve světě PDA a na Palmare.cz.

28.1.2002, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

TELeKONOM: Kdo zkazil prodej licencí na UMTS?

...Zemanův kabinet dnes má na tuto otázku hledat odpověď; japonský operátor NTT DoCoMo vyráží na burzy v Londýně a New Yorku; švédský výrobce Ericsson loni zaznamenal první celoroční ztrátu v historii; britský gigant Vodafone prodává svou německou divizi železniční signalizace Deutsche Bahn.

28.1.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Úterý

Nokia ví, co chceme a za co jí zaplatíme

Nokia si nechala zjistit, které funkce lidé na svých telefonech používají a které by chtěli mít co nejdříve k dispozici. Teď už tedy ví, že uživatelé se SMS zpráv nevzdají, těší se na fotografie, zasílání multimediálních zpráv, hudby a hraní her. Poněkud překvapivý, a pro nás také nemilý, je závěr, že lidé jsou ochotni za nové mobily platit víc než nyní. Jste na tom stejně?

29.1.2002, Luděk Zadražil, rubrika Zvláštnosti, zajímavosti, speciality, ostatní

Kdo má nejzdařilejší logo? U nás Oskar.

Grafický časopis Font hledal nejzdařilejší logo mobilního operátora. Přizval si další grafiky a všichni dohromady hodnotili originalitu, kvalitu a technické provedení jednotlivých značek operátorů. Pod drobnohled se dostalo celkem 27 log včetně všech tří tuzemských. Z nich dopadl nejlépe Oskar.

29.1.2002, Přemysl Souček, rubrika Publicistika

Testovací telefony Sagem - tajemství odhaleno

Minulé dny byly ve znamení nekončících debat okolo měření kvality sítě všech tří našich operátorů. Co se jednomu líbilo, druhý zpochybňoval, a jako rukojmí byly použity mobilní telefony Sagem, pomocí kterých testování probíhalo. Víte, jak vypadají a co umí testovací telefony Sagem?

29.1.2002, Jan Matura, rubrika Sagem

Vláda s prodejem třetí licence UMTS spěchat nebude

Podle včerejšího prohlášení ministra dopravy Schlinga není zatím žádný časový plán na prodej dalších licencí na UMTS. Vláda si myslí, že jejich cena může v budoucnu stoupnout.

29.1.2002, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

TELeKONOM: Číňané letos očekávají 200 milionů mobilů...

...ale připadá jim to málo; firma GiTy chce letos vydělat 750 milionů čistého zisku; české pobočce Telenoru bude šéfovat Odd-Egil Aasen; Verizonu Wireless přibylo od loňského října do prosince téměř čtvrt milionu klientů.

29.1.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Spasí metoda LRIC liberalizaci českých telekomunikací?

Po více než půl roce vypracovala Asociace provozovatelů veřejných pevných telekomunikačních sítí český model metody výpočtu propojovacích poplatků LRIC. Její aplikace by měla výrazně snížit ceny za propojení pevných sítí.

29.1.2002, Rostislav Kocman, rubrika Liberalizace

Středa

Oskar dnes začíná firemním zákazníkům nabízet virtuální síť

Firemní zákazníci Oskara, současní i budoucí, mají nyní možnost vytvořit si z mobilních telefonů ve firmě virtuální privátní síť, která jim přinese nižší hovorné a další služby, zjednodušující komunikaci a dohled nad ní.

30.1.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

První hvězda CeBITu - Siemens M45

Koho zajímají mobilní telefony, ten se již nemůže dočkat jarního CeBITu, nejdůležitější přehlídky telekomunikační techniky. Novinek najdeme na letošním CeBITu jistě nespočet, ale již dnes víme o jedné velmi zajímavé. Siemens M45, nový odolný telefon z dílen německého výrobce, bude představen právě na CeBITu 2002. Co bude umět? Doplněno (30.1.2002, 13:30)

30.1.2002, Vaše redakce, rubrika Siemens

Bluespoon: desetigramové handsfree s nejčistším zvukem

Nejlehčí bezdrátové handsfree se nazývá Bluespoon a kromě váhy je jeho výhodou i unikátní příjem hlasu. Je totiž také vybavené výjimečnou technologií pro minimalizaci okolního ruchu při hovoru - hlas proto nepřijímá mikrofonem u úst, ale přímo v uchu, kde naslouchá vibracím zvuku šířícím se ve vaší lebce. Je kompatibilní se všemi dnešními bluetooth telefony.

30.1.2002, Luděk Zadražil, rubrika Příslušenství k mobilům

Co všechno může způsobit jedno CD aneb liberalizace po česku

Pevní operátoři se velmi často hádají mezi sebou – alespoň před veřejností se jejich projevy jen hemží zásadními prohlášeními. Když ale něco zpackají na půdě vlastní asociace, snaží se vše co nejtišeji vyřešit. Podobně by se dal popsat více než roční proces návrhu české metody výpočtu propojovacích poplatků LRIC.

30.1.2002, Rostislav Kocman, rubrika Liberalizace

Policisté, lékaři i úřady v Praze 2 jsou stále bez telefonů

Českému Telecomu se zatím ani zdaleka nepodařilo odstranit nejzávažnější škody, způsobené požárem ústředny. Bez spojení tak zůstává obvodní úřad, staří lidé i policie.

30.1.2002, Vaše redakce, rubrika Z domova

Jaký telefon chcete právě vy?

Jak by měl v nejbližších letech vypadat mobilní telefon pro českého uživatele? Prosadí se v našich zemích stejné přístroje jako v jiných částech Evropy nebo naši uživatelé dají přednost něčemu, co se jinde uchytí až později? Nebo se Češi soustředí na jednoduché, ale levné telefony, které nebudou schopné přinášet pokrokové služby? Jaké funkce vlastně v nejbližších letech od mobilních telefonů očekáváte? Napiště nám. Doplněno o hlasování (14:52).

30.1.2002, Vaše redakce, rubrika Okénko

TELeKONOM: Největší telekomunikační krach historie...

...v pondělí ohlásila americká firma Global Crossing; po ostudě s prodejem dvou licencí na sítě UMTS vláda s prodejem třetí licence nepospíchá; americká společnost Qwest Communications prodělala v posledním loňském čtvrtletí přes půl miliardy dolarů; Český Telecom propojí samoobsluhy Delvita technologií frame relay; skupina Fincom loni zvýšila tržby na 340 milionů korun.

30.1.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Čtvrtek

Od února do dubna bude volání a SMS na Oskartě levnější

V rámci zvláštní akce Vjednomkuse budou všichni majitelé Oskaret volat o víkendu za 1,50 a SMS v týdnu budou za stejnou cenu.

31.1.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Nové telefony Philips - Styl a funkce především (světová premiéra)

Dnes společnost Philips představí čtyři nové mobilní telefony. Nejjednodušší dvojice telefonů Fisio 120/121 je určen do předplacených sad. Naopak Philips Fisio 620 bude stát na hraně stylových a manažerských telefonů. A to nejlepší na závěr, Fisio 820 s barevným displejem, GPRS a Bluetooth jistě zaujme i ty nejnáročnější. Exkluzivní fotografie vám všechny novinky přiblíží podrobněji.

31.1.2002, Jan Matura, rubrika Philips

Udělejte si wapovou stránku během pěti minut

Dokážete vytvořit wapovou stránku? Neodpovídejte příliš rychle, nejdřív se podívejte na server my.no. S jeho pomocí to totiž určitě dokážete, a to během několika minut. Ostatně vytvořit si svou osobní wapovou a zároveň i-modovou stránku na tomto serveru zvládne i malé dítě. Včetně obrázků a vzkazů, to všechno zadarmo.

31.1.2002, Luděk Zadražil, rubrika WAP a I-mode

Alcatel Biloba 150

Další bezdrátový telefon Alcatel, který přichází na trh, nepracuje v digitálním systému DECT, ale ve starším, analogovém CT0. Jde o jednoduchý přístroj, který nenabízí mnoho funkcí, ale určitě zaujme nízkou cenou.

31.1.2002, Milan Dědek, rubrika bezdrátové telefony standardu CT0

Průzkum: snesu tvůj pach, ale vypni si konečně zvonění

Na práci většina z nás potřebuje klid, někdo dokonce soustředění. Oboje dokáže spolehlivě narušit zvonění kolegova mobilního telefonu. Asi právě proto jsou otravné zvuky mobilu tím, co nás dokáže v práci nejvíce rozčílit. Lépe než mobil dokonce sneseme i nedoplněný toaletní papír a páchnoucí spolupracovníky. Jak jste na tom vy?

31.1.2002, Luděk Zadražil, rubrika Zprávy - Mobilní komunikace

Jednoduchý ISDN telefon za nízkou cenu

Vlastníte přípojku ISDN a poohlížíte se po dalším koncovém zařízení? Pak vás bezpochyby zaujme Well ISDNtel. Ukáže vám provolanou částku, zvládne obsluhovat hovory pro tři MSN a samozřejmě zobrazí číslo volajícího.

31.1.2002, Petr Pavlík, rubrika ISDN

Eurotel má nejvíc firemních zákazníků

Také v uplynulém roce nejvíc zákazníků z řad firem používalo služby Eurotelu.

31.1.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

TELeKONOM: Tarif u Telecomu změnilo 320 000 lidí...

...dohoda vlády s konsorciem TelSource ohledně prodeje Českého Telecomu platí, tvrdí Schling; AT&T snížila ztrátu, ale zároveň i tržby; France Télécom naopak zvedla obrat o 28 procent.

31.1.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Pátek

Únorové ceny Oskarových telefonů

V únoru přibyly v Oskarově nabídce dva nové telefony a změnily se některé ceny.

1.2.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Motorola Accompli 388 - Novinka Motoroly pro CeBIT (první fotografie)

Další novinka pro letošní CeBIT poodhalila svoji roušku tajemství. Motorola inovuje model Accompli, kombinaci mobilního telefonu a PDA. Oproti současnému modelu A008 příliš změn nečekejte, tou hlavní je okénko v horní části přístroje. Místo druhého displeje zvolila Motorola tuto jednoduchou možnost jak vidět, kdo volá, i když je přístroj zavřený.

1.2.2002, Jan Matura, rubrika Motorola

Siemens má nový komunikátor s GPRS -Gotive

Velký barevný dotykový displej, rychlý procesor Inter StrongArm a operační systém Windows CE.Net jsou jedny z lákadel nového komunikátoru Gotive WBC. Profesionální varianta má navíc vestavěný poziční systém GPS a je uzpůsobena pro práci v terénu.

1.2.2002, Petr Pavlík, rubrika Mobilní telefony

Zajímavé BTS: čím hyzdí krajinu operátoři v zahraničí

Pokud se občas rozpálíte doběla při pohledu na ošklivý stožár vysílače mobilní sítě, trčící v krajině, můžete se uklidňovat alespoň tím, že podobné problémy mají i v zahraničí. Rozhodli jsme se vám ukázat zajímavé BTS v negativním smyslu – takové, které běžně najdete ve „vyspělé” Evropě a ze kterých byste asi u nás příliš nadšení nebyli.

1.2.2002, Rostislav Kocman, rubrika Vše okolo BTS

Výrobci tvrdí, že mobily letos půjdou na dračku

Přestože prodej mobilních telefonů v minulém roce zklamal všechna očekávání a poprvé v historii poklesl, očekávají světový výrobci rekordní rok. V posledních dnech sice oznámili špatné výsledky za rok 2001, ale jedním dechem zároveň dodali, že přijde zlepšení. Na druhé pololetí 2002 slibují zázraky - oživení prodeje, který tak překoná všechny předešlé roky, což je velmi odvážné tvrzení. Kdo si bude mobily kupovat?

1.2.2002, Luděk Zadražil, rubrika Mobilní telefony

TELeKONOM: Český Telecom zlevní barevné linky...

...Swisscom chce prodat svůj podíl v Telecomu; Eurotel dodá státu spornou zakázku 19 000 telefonů; Verizon Communications loni v posledním čtvrtletí prodělal dvě miliardy dolarů; Telia spustila v ČR síť optických kabelů; firma Vegacom loni utržila o 39 procent více než v roce 2000; Alcatel skončil loňský rok se ztrátou 4,96 miliardy eur.

1.2.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa