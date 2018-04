Týden od 27. do 31. května na Mobil.cz

Pondělí

Maily kontroluje skoro 40 procent českých firem

Podle průzkumu téměř 40 procent společností v ČR kontroluje e-mailovou korespondenci svých zaměstnanců. Více než polovina firem také kontroluje internetové stránky, které jejich pracovníci navštěvují.

27.5.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Posílat SMS z budky se opravdu vyplatí

Od prvního června zavádí Český Telecom nové telefonní karty Trick, které umožní zasílání krátkých SMS a e-mailů z telefonních budek. Telecom nasadil velice nízkou cenu za odeslanou SMS 1,80 Kč. Celý červen ale můžete z telefonního automatu posílat textové zprávy za 90 haléřů.

27.5.2002, Ivo Čermák, rubrika Z domova

Světový prodej mobilů v 1Q/2002 - krize s kapkou optimismu

Celosvětový prodej mobilních telefonů všech standardů v prvním čtvrtletí letošního roku oproti loňským výsledkům stagnoval. Desetinky procenta ztratila Nokia, ale své dominantní postavení si nadále drží. Naopak Motorola, Siemens a Alcatel si trochu polepšily a Samsung vzal útokem stupně vítězů. V krizi je nadále Sony Ericsson a šampaňské pak asi nebudou otevírat ani u dalších firem.

27.5.2002, Jan Matura, rubrika Ze světa

Návod: Jak posílat SMS a maily z budky

Přinášíme podrobný obrázkový návod, jak posílat textové zprávy SMS a e-maily z telefonní budky. Služba se vyplatí všem majitelům předplacených karet a bude fungovat od soboty 1. června.

27.5.2002, Přemysl Souček, rubrika Z domova

Jak jste spokojeni se svým tarifem?

Operátoři postupně inovují své tarifní programy. Domníváte se, že je to vždy ku prospěchu zákazníka? Chybí vám na trhu tarif, který by vystihoval potřeby určité skupiny uživatelů, nebo je současná nabídka dostačující? Co byste změnili u svého paušálního programu? Zvýšili počet volných minut, nebo snížili poplatky za spojení?

27.5.2002, Vaše redakce, rubrika Okénko

Příslušenství, které si můžete odpustit

Problémy se signálem může mít uživatel kterékoli sítě. Všude existují místa, v nichž nemá signál ani ten nejspolehlivější operátor. Výrobci příslušenství prý mají řešení. Pasivní posilovač antény. Jde o revoluční novinku nebo další podvod?

27.5.2002, Marek Kuchařík, rubrika Příslušenství k mobilům

Palmare.cz - týden od 20.do 27.května

Rušno kolem nové řady Treo - nejen 270, ale i 90 se chystají na trh. Nová klávesnice, která by mohla vydržet hodně dlouho, a celá řada dalších novinek z PDA světa hardware i software...

27.5.2002, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

TELeKONOM: Deutsche Telekom hlásí dramatické propouštění...

... když jeho řady nedobrovolně opustí 22 000 zaměstnanců; neprůhledná firma TMP z Kajmanských ostrovů vyplatí dividendy; o takřka neprodejného bulharského dominantního operátora BTC mají zájem Řekové, Maďaři a Turci.

27.5.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Úterý

Juice rozšiřuje služby Mobilního průvodce

Mobilní průvodce Juice nabízí další užitečné informace, které využijete pří cestování po České republice.

28.5.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

ČTÚ vypsal další výběrové řízení pro operátory GSM

Český telekomunikační úřad získal další volné frekvence v pásmu GSM 900. Rozhodl se proto vypsat výběrové řízení na mobilní operátory, kterým tyto frekvence přidělí.

28.5.2002, Rostislav Kocman, rubrika Zprávy - operátoři

Jak poznáte, že má vaše Nokia displej z vadné série?

Podařilo se nám zjistit, jak snadno poznat displej mobilů Nokia 8210, který pochází z vadné série vyrobené na přelomu loňského a tohoto roku. V případě, že vám přestane displej u 8210 z důvodů výrobní vady fungovat, můžete být klidní - Nokia vám jej vymění v rámci záruky.

28.5.2002, Rostislav Kocman, rubrika Zprávy - mobilní telefony

Motorola infiltruje konkurenci, další „obětí“ je Sewon

Motorola nechce ponechat nic náhodě a odbyt svých produktů si zajišťuje i jinak než jen prodejem telefonů se svojí značkou. Výhodným exportním nástrojem Motoroly se v poslední době stávají její hardwarové platformy, na kterých stojí současné a budoucí telefony této značky. Po Benqu a Siemensu se Motorole upsal korejský Sewon.

28.5.2002, Jan Matura, rubrika Ostatní

Nokia 8910 - finská šlechtična (preview)

Máte rádi luxus a chcete se odlišit? Finská Nokia chápe vaše potřeby a má pro vás příspěvek do vaší sbírky luxusních doplňků. Nový luxusní telefon Nokia 8910 má nejen vytříbený vzhled a velmi slušnou výbavu, ale i patřičně vysokou cenu.

28.5.2002, Vaše redakce, rubrika Nokia

Vysoká cena za připojení brání masovému používání internetu

Z průzkumu veřejného mínění vyplynulo, že pro tři čtvrtiny populace je internet příliš drahý.

28.5.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Nové příslušenství pro váš mobil

Tančící a zpívající koala, veselé stojánky, přívěšky, které vás upozorní na příchozí hovor, a svítící zadní kryt pro Nokii 3310. Představujeme vám příslušenství, které si zřejmě najde oblibu zejména u dětí.

28.5.2002, Ivo Čermák, rubrika Příslušenství k mobilům

TELeKONOM: Deutsche Telekom chce vysílat fotbal...

... i když sám prodělává; o italského nejmenšího mobilního operátora Blu se zajímá tamní konsorcium Anthill; o bývalého internetového giganta Global Crossing není zájem.

28.5.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Středa

ČSOB zůstane u RadioMobilu

ČSOB prodloužila smlouvu o využívání služeb sítě T-Mobile.

29.5.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Oskarovy nové tarify

Oskar dnes představil své nové tarify. Podívejte se, zda se vám některý hodí.

29.5.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Nokia 7650: To tady ještě nebylo (první dojmy)

První dojmy z nového "chytrého" telefonu Nokia (který je ale více telefonem než počítačem) jsou opravdu dobré. Výborná klávesnice, dobrý displej, rozumná hmotnost a oproti prvním dojmům z fotografií i malé rozměry. Takové jsou naše první dojmy.

29.5.2002, Rostislav Kocman, rubrika Nokia

Dobijte si mobil vlastní silou

Již brzy se v Evropě objeví ruční nabíječky pro mobilní telefony. Na americkém trhu jsou již tato zařízení k dispozici pro telefony Motorola, na nabíječky pro Nokie a Ericssony zákazníci netrpělivě čekají. V létě bychom se mohli dočkat i u nás.

29.5.2002, Ivo Čermák, rubrika Příslušenství k mobilům

Nefunguje vám datové spojení s Nokií 6310i? (řešení)

Stále vám nefunguje Bluetooth datové spojení nebo nedokážete spojit Nokii 6310(i) s počítačem a to ani přes kabel? Poradíme vám, jak postupovat. Stačí provést několik nastavení a budete moci používat i konkurenční Bluetooth produkty.

29.5.2002, Petr Pavlík, rubrika Nokia

Nezapomnel sis píchnout, zeptá se mobil

Mobilní telefon se stává přístrojem dohlížejícím na zdraví mladých diabetiků. Textové zprávy dnes připomínají dětem s cukrovkou, aby si zkontrolovaly cukr v krvi nebo injektovali inzulín. Tento způsob by měl později nahradit ještě komplexnější systém SMS komunikace mezi doktory a pacienty.

29.5.2002, Luděk Zadražil, rubrika Zprávy - Mobilní komunikace

TELeKONOM: Vodafone loni vydělal téměř 15 miliard dolarů...

... tři firmy mají zájem o italského operátora Blu; šéf Deutsche Telekom tvrdí, že za pád akcií jeho firmy může neinformovaný trh; Japan Telecom skončil loni s miliardovou ztrátou.

29.5.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Nepodceňujte zabezpečení svého PDA

Ruku na srdce - patříte k uživatelům, kteří pravidelně chrání svoje PDA před spuštěním nějakým kódem a kteří používají další úroveň zabezpečení pro vysoce citlivá data v PDA? Anebo patříte k těm, které používání podobných bezpečnostních procesů zdržuje a spoléhají se, že se jim smůla bude navěky vyhýbat?

29.5.2002, Vaše redakce, rubrika Počítače do dlaně

Čtvrtek

Volby a MS ve fotbale dostupné na ClickW@P

Volební a fotbalové vření budou moci uživatelé sítě T-Mobile sledovat také na svých displejích.

30.5.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Varování před číslem 9090 je nesmysl

Po internetu se šíří falešná zpráva o nebezpečných firmách Esat a Ericell.

30.5.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Monopolizace trhu ADSL poškodí zákazníky...

...alespoň to tvrdí alternativní operátoři. Ti zásadně nesouhlasí s názory Českého Telecomu, prezentovanými na včerejší tiskové konferenci. Co se jim nelíbí:

30.5.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Nokia 3410 - mírný pokrok v mezích tradice (recenze)

Nová low-endová Nokia 3410 pokračuje v tradici jednoduchých, ale mezi zákazníky velmi oblíbených telefonů finského výrobce. Oproti předchozím modelům přináší několik vylepšení a jednu revoluční novinku. Nokia 3410 již nepoužívá NaviKey.

30.5.2002, Jan Matura, rubrika Nokia

Rychlý přístup k internetu přes ADSL je na dohled

Český Telecom konečně představil své plány s velmi rychlým přístupem k internetu pro uživatele telefonních linek (ADSL). Datové přenosy rychlostí až 1024 kbps a množství doprovodných služeb mají přilákat nové zákazníky především z oblasti firem. Bude nabídka ADSL vhodná i pro řadové uživatele?

30.5.2002, Petr Pavlík, rubrika Fixní spojení

Podrobné srovnání nových a starých tarifů Oskara

Některé nové tarify Oskara jsou levnější než jejich předchůdci. Program Řekni Mi vychází výhodněji než Volám málo, Povídej je výhodnější než Volám často. Nový tarif Nezavěšuj se ale ve srovnání s Volám stále zákazníkům nevyplatí.

30.5.2002, Ivo Čermák, rubrika Služby Oskara

Oskar má od včerejška nové tarify

Oskar dal nový kabát svým tarifům. Jeho cenové programy nyní kladou důraz na volání v rámci vlastní sítě či mezi jasně ohraničenými skupinami přátel a nezapomínají ani na spojení v rámci rodiny. Nové je však také účtování hovorů do sítí ostatních operátorů a změn se dočkali i podnikatelé.

30.5.2002, Josef Macháček, rubrika Služby Oskara

Nechte si přehrát firmware v Ericssonu T68 na verzi "i"

Již dnes si můžete nechat přehrát firmware Ericssonu T68 na verzi T68i. Doplněno 30.5.2002, 9:30

30.5.2002, Vaše redakce, rubrika Sony, Ericsson

TELeKONOM: Český Telecom dostane novou konkurenci...

... která tentokrát vzejde z tendru ČTÚ na provoz sítí FWA; nizozemský KPNQwest se nedočkal pomoci od bank a krach už asi neodvrátí; finská Sonera a švédská Telia požádaly Evropskou komisi o povolení k fúzi; kanadský Nortel prodá divizi optických komponentů, aby se vymanila ze ztráty; hrubý zisk maďarského operátora Pannon GSM za první letošní čtvrtletí činil téměř 20 milionů dolarů; Čína chce mít do tří let půl miliardy mobilistů; britský mobilní operátor mm02 vytvořil ve svém prvním úplném fiskálním roce zisk 433 miliony liber.

30.5.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Vláda neprojednala privatizaci Telecomu

Privatizace Českého Telecomu zřejmě definitivně zůstane na bedrech příští vlády. Ani včera totiž česká vláda o této společnosti nerozhodla.

30.5.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Další PDA dostal mobilní telefon

Čím dál víc kapesních počítačů umožňuje díky integrovanému telefonu či modulárně řešenému designu využívat počítač i jako mobilní telefon. PocketPhone Card je doplněk pro HP Jornadu 560 Series a na rozdíl od konkurenčních produktů je vybaven i vlastní baterií a reproduktorem.

30.5.2002, Vaše redakce, rubrika Počítače do dlaně

Pátek

Česká T9 pro starší Nokie už není problém

Tento týden se některým „specialistům“ podařilo implementovat českou lokalizaci prediktivního vkládání textu T9 do některých starších telefonů značky Nokia. Máte-li Nokii 3210, 8210 nebo 7110, můžete si aktuálně nechat nahrát nový firmware podporující českou T9. Do Nokie ale nechoďte, ta s tím nemá nic společného.

31.5.2002, Jan Matura, rubrika Nokia

Další tři mobily s fotoaparátem

Nové mobilní telefony Casio, LG Electronic a Samsung jsou nabité nejnovějšími funkcemi - digitálními CCD fotoaparáty, GPS lokalizátory, 40-akordovým polyfonním vyzváněním či vyzváněním v podobě zvukových sekvencí z nahraných MP3 souborů.

31.5.2002, Josef Macháček, rubrika Ze světa

Telefonujte v autě komfortněji a bezpečněji

Při telefonování v autě je na prvním místě bezpečnost. Plná instalační autosada Profi Blue nabízí díky technologii Bluetooth komfort: telefon není třeba upevňovat do držáku ani ho vytahovat z kapsy. Při telefonování za jízdy se nemusíte telefonu ani dotknout. Komfort tedy v tomto případě znamená také bezpečí.

31.5.2002, Marek Kuchařík, rubrika Příslušenství k mobilům

Sanitku volejte raději z pevné linky

Pokud v oblasti jižní Moravy voláte záchranku prostřednictvím pevné linky, jste propojeni přímo na okresní ústředí. Mobilem se dovoláte na centrálu do Brna, prosbu o pomoc tak na okres předává třetí osoba.

31.5.2002, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Textové zprávy začínají pomáhat českým občanům

Rozesílání textových zpráv v krizových situacích, informování o dění v obci či jen otevírací hodiny městského úřadu - nejen k tomu mohou být využity možnosti mobilních telefonů jednotlivými obecními samosprávami. Co může zaregistrování do místního informačního systému přinést právě vám?

31.5.2002, Radim Petratur, rubrika Mobilní komunikace

TELeKONOM: Příští rok se budou mobily znovu dobře prodávat...

... tvrdí jejich největší světový výrobce, finská Nokia; o jmění zkrachovalého nizozemského operátora KPNQwest se patrně zajímá americký gigant AT&T; Slovenské telekomunikácie začnou ve zkušebním provozu nabízet bratislavským klientům ADSL; čistý zisk největšího ruského operátora Mobile TeleSystems v prvním čtvrtletí klesl na 43,86 milionu dolarů; čistý zisk největšího řeckého operátora pevných linek OTE klesl v v prvním čtvrtletí na 140,6 milionu eur.

31.5.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Bude Evropa cenzurovat internet?

Pokud si myslíte, že cenzura internetu je v současné době možná jen v zemích s tvrdým komunistickým režimem, pak se hluboce mýlíte. Praktickou ukázku, jak lze kontrolovat obsah internetu, totiž předvedla jedna z členských zemí NATO. Blíží se doba temna?

31.5.2002, Vaše redakce, rubrika Publicistika