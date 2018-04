Týden od 27. do 2. května 2003 na Mobil.cz

Nové telefony na Mobil.cz

Motorola T722i



Sagem MY 3088



Siemens SL55



Týdenní souhrn článků Mobil.cz

období pondělí, 28. dubna 2003 – pátek, 2. května 2003

pondělí, 28. dubna 2003

Motorola T722i: inovace vně i uvnitř (preview)

V zahraničí se již prodává, u nás se chystá na trh. Motorola T722i je velmi zlehka inovovaná verze modelu T720i. Má jiný vnější kryt a jedno vylepšení v menu telefonu. Tento model je určen pro nadnárodní skupinu T-Mobile, takže i u nás by měl být k dostání u tohoto operátora.

Sagem MY 3088: francouzská elegance v krabičce (recenze)

Mobilní telefon Sagem MY 3088 je stylové hranaté véčko, které se již prodává také v naší republice. Je to ten pravý telefon pro vás, či raději potřebujete něco úplně jiného?

iHear – telefon pro třetí tisíciletí (recenze)

Značka „iHear“ je na českém trhu novinkou. Telefon už na první pohled zaujme svým vzhledem. Na základně sice nic zajímavého neuvidíte, ale sluchátko je zvláštní hned v několika směrech.

Mějte s Nokií 9210 peníze pod kontrolou

Každý měsíc se divíte, kam se poděly všechny peníze z účtu? Přemýšlíte, jak a na čem ušetřit, ale nevíte si rady? S Nokií 9210 a jednoduchým programem ABP, který je zdarma, svoje finance velmi rychle zkrotíte.

Policie v Malajsii radí: Sprosté textové zprávy pečlivě uschovejte...

Tento týden se v přehledu zpráv ze světa budeme věnovat výhradně textovým zprávám. V poslední době u nich dochází k technickému i společenskému vývoji, události ve světě nám mohou napovědět, co můžeme očekávat na našem trhu.

úterý, 29. dubna 2003

Siemens SL55 – šperk mezi mobily (recenze)

Novinka od Siemensu je jedinečná svým vzhledem i velikostí. Funkcemi nabitý mobil zaujme ženy i manažery, ve společnosti se stane obdivovaným doplňkem. Displej si můžete uzpůsobit podle svého, potěší vás i rychlá data. Méně vás nadchne cena.

Samsung integruje véčkům antény, jmenují se intény

Integrované antény u mobilů si zákazníci velmi oblíbili. U běžně koncipovaných mobilů se nejedná o nic nového, ale véčka se jich ne a ne zbavit. Samsung se rozhodnul přání zákazníků vyslyšet a připravil své první véčko s integrovanou anténou, takzvanou inténou.

D-Link DVC-1000: konečně videotelefon pro každého?

Bude přístroj pojmenovaný i2eye představovat přelom ve videokonferencích po telefonu? Přinášíme detailní informace o zařízení, které dobylo německý trh a zanedlouhou zaútočí i na český.

Sony Ericsson P800 je v Evropě velmi úspěšný

Podle průzkumu společnosti Canalys se chytrý mobil Sony Ericsson P800 velmi dobře prodává v regionu Evropy, Středního východu a Afriky. Celkové prvenství si ale i nadále drží Nokia a platforma Symbian. Druhou nejoblíbenější platformou je Microsoft Pocket PC. V posledním čtvrtletí totiž předběhla dosud úspěšnější Palm OS.

Siemens SL55 - fotogalerie displeje

Barevný displej Siemensu SL55 podporuje 4 096 barev. To je sice více než u modelu S55, významnější rozdíl však na první pohled patrný není. Prohlédněte si 35 detailních fotografií displeje SL55.

Český Telecom připravil nové paušály pro domácnosti

Čtyři nové programy pro domácnosti zavádí od 1. května společnost Český Telecom. K dosavadním cenovým balíčkům přibudou volitelné plány Telefon 120, Telefon 120 Plus, Telefon 240 a Telefon 240 Plus. Ve srovnání se službou Home Standard by mělo v rámci nových cenových plánů dojít ke snížení cen dálkového volání ve špičce až o 34 procent, mimo špičku téměř o 24 procent a do mobilních sítí bezmála o 16 procent.

středa, 30. dubna 2003

Budeme si volat jen po internetu?

První veřejnou telekomunikační službu založenou na internetové telefonii (VoIP) hodlá provozovat společnost Fayn.cz, která již zažádala Český telekomunikační úřad o přidělení telekomunikační licence. Na telefony fayn se tedy v budoucnu dovoláte nejen v počítačové síti, ale též z vnějšku. Nahradíte pevnou linku internetovým telefonem?

Novinky u placených internetových SMS bran

Zatímco odeslat SMS na mobilní telefon umí již nejméně osm subjektů, jejich nabídka se liší nejen cenami, ale i rozsahem dalších služeb. Během dubna byly představeny některé zajímavé nabídky, přinášíme vám jejich přehled.

Mobilům letos propadlo přes 11 milionů Číňanů

Zlatý důl pro výrobce mobilních telefonů a dva místní operátory - to je čínský trh. Nasycen jen tak nebude, mobil ještě nemá přibližně miliarda Číňanů. Zhruba dvě stě milionů si mobil již pořídilo, z toho jenom za první čtvrtletí tohoto roku jich bylo přes jedenáct milionů.

Drátové bezdrátové sluchátko

Bluetooth sluchátko BT 3061 od společnosti Tecom má unikátní konstrukci: z těla přístroje vede krátký drát s reproduktorem. Sluchátko se velmi pohodlně nosí, třeba na krku, a vždy je připraveno pro použití. Výdrž má skvělou, pouze některé ovládací prvky mohly být vyřešeny lépe.

Jaké jsou webové stránky Oskara?

V hodnocení webových stránek mobilních operátorů jsme se dostali až k Oskarovi. Zajímá vás, jak vypadají webové stránky nejmladšího českého mobilního operátora?

TELeKONOM: Zaručí nám úřad levnější ADSL…?

…nebo se jen bude dlouho hádat s Českým Telecomem?; opravy mobilních sítí v metru postupují, volat se dá již v devíti povodní postižených stanicích; France Télécom prodává více a snad se mu podaří o něco snížit svoje nebezpečně vysoké dluhy; Ericsson sice pořád prodělává, ale jak se zdá, nastoupil na správný vlak do stanice Záchrana.

čtvrtek, 1. května 2003

TELeKONOM: Internetový paušál od T-Mobile? Ano, ale...

... jen do 50 megabytů měsíčně; Česko zpozdí zákon o elektronických telekomunikacích, tvrdí ministr Mlynář; Českému Telecomu klesl v prvním čtvrtletí zisk pod miliardu korun a lepší to prý nebude; České Radiokomunikace zaznamenaly ve stejném období ztrátu 1,8 milionu korun namísto lonského zisku 9,1 milionu.

pátek, 2. května 2003

T-Mobile má neomezený paušál pro GPRS, ale jenom na tři měsíce

Po několika týdnech čekání zveřejnil T-Mobile informace o nových tarifních programech pro GPRS. Čtyři tarify by měly pokrýt potřeby většiny uživatelů. Pro nejnáročnější je připravený GPRS Business s 50 MB dat za 734 korun. Až do konce července ale omezení přenosu dat neplatí, takže po tu dobu nabízí T-Mobile neomezený paušál.

Zlikviduje Wi-Fi tradiční bezešňůrové telefony?

Utrženým sluchátkům roste konkurent v podobě internetové telefonie po Wi-Fi. Černým koněm se mohou stát kapesní počítače vybavené pro zpracování zvuku a bezdrátovou komunikaci.

Česká inspekce životního prostředí šířila poplašnou zprávu

Českým internetem se opět masivně šíří nepravdivé řetězové dopisy. Tentokrát nevarují před smyšlenými počítačovými viry, ale podávají nepravdivé informace o mobilních telefonech. Šiřitelem nepravdivého řetězového e-mailu se tentokrát stal i významný státní orgán. Přinášíme exkluzivní informace.

GEOS: tragický konec jedné legendy

Při vyslovení těchto čtyř písmen se doslova dotkneme počítačové historie. Přestože v moderních chytrých telefonech tento systém zřejmě nepotkáme, byl to právě GEOS, který používaly první komunikátory.

TELeKONOM: RadioMobil definitivně zavěsil...

... a přejmenoval se na T-Mobile Czech Republic; akcionáři Contactelu navýšili jmění firmy o více než 800 milionů korun; čistý zisk korejského operátora KT se zdvojnásobil na 800 milionů dolarů.

Týdenní souhrn zpráv operátorů a agenturních zpráv

Nextra ČR a SR bude mít nového regionálního ředitele

Vedením aktivit v oblasti služeb pevných sítí ve střední Evropě byl s platností od 1. května pověřen nový regionální Chief Executive Officer (CEO) Reinhard Mjaatvedt.

Český Telecom zvýší rychlost ADSL v létě

Nové služby založené na technologii ADSL s rychlostí připojení již od 512/128 kbps představí v průběhu letošního léta společnost Český Telecom.

ČRa v prvním čtvrtletí snížily provozní ztrátu

Negativní hospodářský výsledek ve výši 12 milionů korun vykázala podle neauditovaných a nekonsolidovaných českých účetních standardů za první čtvrtletí letošního roku společnost České radiokomunikace (ČRa).

Český Telecom má za první čtvrtletí miliardu zisku

Konsolidovaného čistého zisku ve výši jedné miliardy korun podle neauditovaných mezinárodních standardů dosáhl za první čtvrtletí letošního roku Český Telecom.

Eurotel nabízí nový Eurotel Smartphone

V nabídce společnosti Eurotel se objevuje další telefon vyráběný speciálně podle požadavků Eurotelu. Nový Eurotel Smartphone je první mobilní telefon využívající SW Microsoft Windows pro Smartphone.

Nejnižší ceny mobilů u Eurotelu

Od 1. května do 30. června 2003 nabízí Eurotel vybrané mobilní telefony za výjimečné ceny. Nabídka je určena pro nové i stávající zákazníky a platí do vyprodání zásob.

Eurotel: ceny telefonů na květen

Přinášíme vám pravidelný přehled cen dotovaných i nedotovaných mobilů od Eurotelu.

Eurotel: Novinky věrnostního programu Benefit a nový přehrávač Oplayer 2

Zákazníci Eurotelu mohou od 1.5. 2003 získat nový telefon z aktuální Speciální nabídky, a to s využitím nižšího počtu Benefit bodů než doposud. Spolu s uvedením Nokie 3650 na trh bude spuštěna nová verze přehrávače Oplayer 2 pro službu Eurotel Video Servis.

Alternativní operátoři vítají regulaci ADSL

Rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) regulovat služby ADSL přivítala společnost Contactel.

Týdenní souhrn aktualit Mobil.cz

čtvrtek, 1. května 2003 00:00 Panasonic uvolnil novou verzi softwaru pro GD87

Minulý týden jsme vám nabídli ke stažení synchronizační software pro Panasonic GD87, který ze stránek výrobce záhadně zmizel. Důvodem je nová verze tohoto softwaru, který výrobce uvolnil tento týden. Tu najdete buď na stránkách výrobce (sekce GD87/Software Support), nebo si jej můžete stáhnout zde (cca 5 MB). Nová verze programu GD87 Edit Tool 3.0 spolupracuje s Windows 2000 a XP, naopak nepodporuje starší Windows 98. Majitelé tohoto operačního systému si musí stáhnout starší verzi. Novou verzi 3.0 jsme úspěšně vyzkoušeli. Telefon se přes kabel (přes IrDA nelze) úspěšně k programu připojil. Se starší verzí se nám to nepodařilo. Sám výrobce ale na svých stránkách upozorňuje, že chystá další verzi tohoto programu s podporou synchronizace telefonního seznamu. středa, 30. dubna 2003 13:36 Český mobil konečně získal doménu Oskar.cz

Český mobil, a.s., provozovatel mobilní sítě Oskar, se 28. dubna stal držitelem domény Oskar.cz. Nebude se již tedy muset spoléhat na náhradní doménu Oskarmobil.cz, kterou dosud používá. Podle našich informací se Český mobil pokoušel získat doménu právní cestou, ale nakonec se s jejím držitelem dohodl na odkoupení za nezveřejněnou cenu. středa, 30. dubna 2003 08:30 T-Mobile dnes na tiskové konferenci, která začíná v deset hodin, zveřejní informace o nových tarifech pro GPRS a datové přenosy. středa, 30. dubna 2003 00:00 O nových cenových tarifech Českého Telecomu jsme informovali již včera v tomto článku. úterý, 29. dubna 2003 16:15 SMS diskuse je opět plně funkční. Za výpadek se omlouváme. úterý, 29. dubna 2003 16:04 Český telecom v létě představí službu ADSL o rychlosti 512/182 kbps úterý, 29. dubna 2003 09:30 Český telekomunikační úřad na svých stránkách oznámil, že hodlá regulovat ADSL. úterý, 29. dubna 2003 02:00 Zajímavé zkušenosti uživatelky tarifu Eurotel Data Nonstop si můžete přečíst na stránkách sdružení Internet pro všechny. pondělí, 28. dubna 2003 17:00 V metru jsou pokryty další tři stanice

V pražském metru jsou pokryty signálem všech mobilních sítí další tři stanice. Jsou to stanice trasy B - Anděl, Karlovo náměstí a Náměstí republiky. O plánovaném pokrývání dalších stanic jsme informovali v tomto článku ze 17. ledna 2003. Již v minulosti jsme provedli měření pokrytí v pražském metru. pondělí, 28. dubna 2003 13:53 Zubní kartáček je užitečnější než mobil

V průzkumu, jehož výsledky zveřejnil americký Massachusetts Institue of Technology (MIT), zvolili respondenti z řad dospělých i dospívajících lidí zubní kartáček jako vynález, bez kterého si nedovedou představit život. Ohodnotili jej přitom výš než auto, osobní počítač, mobilní telefon a mikrovlnou troubu (v tomto pořadí). Agentura Taylor Nelson Sofres Intersearch oslovila loni v listopadu reprezentativní skupinu dospělých i dospívajících Američanů s otázkou, který z pěti výše uvedených vynálezů považují za nejužitečnější. Více než třetina dotázaných, 34 % dospívajících a 42 % dospělých, vybrala za vítěze zubní kartáček. Jako druhý skončil ve výběru automobil, PC bylo třetí, následoval mobilní telefon a mikrovlnná trouba. Mezi dospělými přitom poslední tři uvedené vynálezy posbíraly jen po 6 % hlasů. Výzkum byl proveden v rámci programu Lemelson-MIT, jehož nejznámější částí je zřejmě tzv. Lemelson-MIT Prize. Vybranému vynálezci je v tomto případě udělována cena, doprovázená částkou 500 000 dolarů. Zdroj: ComputerWorld pondělí, 28. dubna 2003 00:00 Software pro synchronizaci Panasoniku GD87

V recenzi Panasoniku GD87 jsme se zmínili o synchronizačním softwaru pro tyto telefony, který jsme našli na stránkách výrobce. Z těch však záhadně zmizel, takže vám jej nabízíme ke stažení z našeho serveru (na stránkách výrobce zůstal jen software pro datovou komunikaci). Dodejme, že v našem testu se nám telefon k tomuto softwaru připojit nepodařilo. Panasonic Edit tools najdete zde (velikost přibližně 5.2 MB)

Údaje o průměrné známce, počtu známek a příspěvků v diskusi jsou platné k okamžiku vydání přehledu.