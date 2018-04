Týden od 26. do 30. srpna: MMS a čtyři nové telefony na Mobil.cz

Nové telefony na Mobil.cz

Motorola T192 emo

Magcom

Bird 8288

Sony Ericsson T200

— — — — — — —

Týdenní souhrn článků Mobil.cz

období pondělí, 26. srpna 2002 – pátek, 30. srpna 2002

pondělí, 26. srpna 2002

Motorola T192 emo - hodně muziky za málo peněz (Recenze)

Od minulého měsíce nabízí Oskar za velmi výhodnou cenu mobilní telefon Motorola T192 emo. Pokud jste si téměř identicky označeného telefonu všimli i v nabídce ostatních operátorů, jistě vás překvapil výrazný cenový rozdíl ve prospěch nabídky Oskara. O co je tedy chudší Oskarova verze označená „emo“?

vydáno: pondělí, 26. srpna 2002

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Motorola

diskuse: 21 příspěvek, poslední: 28. srpna, 14:08:37

hodnocení: průměrná známka 1,00, hodnotilo 14 čtenářů

Dovolejte se pokaždé, když potřebujete

Kolikrát se vám stalo, že vás v důležité situaci vyrušil úplně nedůležitý hovor, kolikrát jste se mnohokrát za sebou zkoušeli neúspěšně někomu dovolat. Zajímavý soubor aplikací iConnect využívá informace o aktuální dostupnosti čísel tak, aby k podobným situacím už nedocházelo. Vždy se dovoláte, protože víte, že dotyčný je dostupný a přijímá hovory; už nikdy vás při jednání nevyruší hovor z nedůležitého čísla. Zcela nové možnosti nabízí iConnect pro konferenční hovory.

vydáno: pondělí, 26. srpna 2002

autor: Marek Kuchařík ...další články tohoto autora

rubrika: Mobilní technologie

hodnocení: průměrná známka 2,22, hodnotilo 9 čtenářů

Český Telecom nesplnil své sliby, sníží se vybraná částka obětem povodní

V souvislosti s nedávnými povodněmi zavedl Český Telecom speciální telefonní číslo SOS povodně, jehož prostřednictvím můžete přispět finanční částkou na konto pomoci lidem postiženým povodní. Od minulého čtvrtka navíc umožnil příspěvek poskytnout i prostřednictvím veřejných telefonních automatů. Vyzkoušeli jsme tedy, jak to funguje.

vydáno: pondělí, 26. srpna 2002

autor: Tomáš Volyňský ...další články tohoto autora

rubrika: Zprávy-technologie pevných sítí

diskuse: 16 příspěvků, poslední: 27. srpna, 12:39:50

hodnocení: průměrná známka 1,88, hodnotilo 8 čtenářů

Zažil jsem s mobilem: Ukrajinští stavbaři mi zachránili mobil

Soutěž o mobilní telefon Siemens ME45: Euforie z letních prázdnin vyvolává ve studentech nejrůznější nápady. Někdy to může skončit i na nedaleké stavbě, o čemž se mohla přesvědčit naše čtenářka.

vydáno: pondělí, 26. srpna 2002

autor: Vaše redakce ...další články tohoto autora

rubrika: Publicistika

hodnocení: průměrná známka 3,00, hodnotilo 360 čtenářů

Palmare.cz - týden od 19. do 23. srpna

Týden po ničivých povodních jsme zahájili "první pomocí" uživatelům PDA. Pak už ale bylo vše jak obvykle - tedy mnoho novinek a aktualit a řada zajímavých recenzí.

vydáno: pondělí, 26. srpna 2002

autor: Ivan Trnečka ...další články tohoto autora

rubrika: Počítače do dlaně



TELeKONOM: Příští rok se vyrobí více mobilů než letos...

... odhaduje japonský průzkum trhu - očekávaných zhruba 400 milionů kusů by bylo o asi patnáct milionů více než letos; belgický telecom Belgacom zvýšil v prvním pololetí provozní zisk o čtvrtinu; Český Telecom má mimo provoz 42 000 linek, tedy více než jedno procento.

vydáno: pondělí, 26. srpna 2002

autor: Daniel Deyl ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa



úterý, 27. srpna 2002

Nokia 6310i má nový firmware

Nejnovější firmware 4.80 do Nokie 6310i přináší mnoho zásadních inovací. Zlepšuje Bluetooth, GPRS, WAP i Javu. Pokud ho ještě nemáte, rozhodně zamiřte do nejbližšího servisu.

vydáno: úterý, 27. srpna 2002

autor: Petr Pavlík ...další články tohoto autora

rubrika: Nokia

diskuse: 37 příspěvků, poslední: 29. srpna, 17:54:52

hodnocení: průměrná známka 1,00, hodnotilo 9 čtenářů

Magcom: první mobil, který vám neničí zdraví (preview)

Nejnižší hodnoty vyzařování ve své třídě, podpora třech frekvenčních pásem a velký displej jsou hlavními lákadly nového mobilu ze severu. Okolí upoutá elegantním vzhledem, při používání pak oceníte magnéziové šasi, které ledacos vydrží. Kromě toho si velmi snadno můžete dohrát nové funkce.

vydáno: úterý, 27. srpna 2002

autor: Petr Pavlík ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 10 příspěvků, poslední: 29. srpna, 14:04:47

hodnocení: průměrná známka 1,50, hodnotilo 6 čtenářů

Nové paměti přiblíží mobily počítačům

Multimediální výbava nových mobilů má značné nároky na paměť a bez dostatečně velké paměti se neobejdou ani aplikace pro sítě třetí generace. AMD přineslo řešení tohoto problému, nové typy pamětí mají velkou kapacitu a zároveň minimální odběr proudu. A zdá se, že toto řešení bude za rozumnou cenu.

vydáno: úterý, 27. srpna 2002

autor: Marek Kuchařík ...další články tohoto autora

rubrika: Mobilní technologie

diskuse: 8 příspěvků, poslední: 27. srpna, 11:20:41

hodnocení: průměrná známka 3,67, hodnotilo 6 čtenářů

Spasí hudba v telefonech mobilní sítě?

Digitální rozhlasové vysílání a možnost poslouchat písničky v mobilu by se mohly pro mobilní operátory stát významným zdrojem příjmů a současně impulsem k většímu zájmu o sítě a telefony UMTS. Současné sítě to neumožní a i UTMS musí ještě udělat pár kroků, ale hudba v mobilech by se měla stát tím, kvůli čemu si možná UMTS v budoucnu pořídíme.

vydáno: úterý, 27. srpna 2002

autor: Rostislav Kocman ...další články tohoto autora

rubrika: UMTS - sítě třetí generace

diskuse: 4 příspěvky, poslední: 27. srpna, 17:40:39

hodnocení: průměrná známka 1,00, hodnotili 3 čtenáři

TELeKONOM: Český Telecom sleví z paušálu...

... všem zákazníkům, jimž nefungoval telefon kvůli povodním, a zároveň prodlouží lhůty splatnosti svých účtů; šéf WorldComu Ebbers nutil zaměstnance, aby ještě před krachem firmy neprodávali její akcie; Český Telecom přijde o ředitelku komunikace a České radiokomunikace o tiskovou mluvčí - první míří do slovenského a druhá do českého bankovnictví; hongkongský operátor Hutchison Whampoa zažádal o licenci na provoz sítě 3G ve Finsku.

vydáno: úterý, 27. srpna 2002

autor: Daniel Deyl ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa

hodnocení: průměrná známka 1,00, hodnotil 1 čtenář

středa, 28. srpna 2002

TCL - diamantové telefony z Číny za rozumnou cenu (preview)

Chcete se odlišit? Pokud ano, tak v případě telefonů TCL máte jedinečnou možnost. Za cenu 600 € můžete získat některý z jejich telefonů, které mají okolo displeje vysázeno 42 diamantů. Telefony TCL nejsou jen atraktivní, ale i docela dobře vybavené. Nevěříte?

vydáno: středa, 28. srpna 2002

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 4 příspěvky, poslední: 29. srpna, 21:21:50

hodnocení: průměrná známka 1,00, hodnotili 2 čtenáři

Aktivujte si servisní menu u svého telefonu Siemens

Chcete si aktivovat servisní menu u svého Siemense řady 35, a nevíte jak? Přinášíme vám podrobný návod, pomocí kterého se dostanete do tajných vod svého telefonu. Stačí vám k tomu dva nové programy, datový kabel a počítač.

vydáno: středa, 28. srpna 2002

autor: Ivo Čermák ...další články tohoto autora

rubrika: Tipy & triky

diskuse: 45 příspěvků, poslední: 30. srpna, 11:22:25

hodnocení: průměrná známka 1,00, hodnotilo 13 čtenářů

Svět mobilům zaslíbený - Japonsko země telekomunikací

Vše, co jste kdy chtěli vědět o mobilním světě v nejpokrokovější telekomunikační zemi, najdete v našem seriálu. První díl se zabývá japonskými operátory a jejich bohatou nabídkou služeb. Naši mobilní operátoři jim mají co závidět.

vydáno: středa, 28. srpna 2002

autor: Vaše redakce ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa

diskuse: 17 příspěvků, poslední: 29. srpna, 15:20:04

hodnocení: průměrná známka 1,67, hodnotilo 18 čtenářů

Chcete znát své číslo po přečíslování?

Zkuste jednoduchou aplikaci, kterou nabízí zdarma Český Telecom. Program vám po zadání vašeho starého čísla snadno vygeneruje nové, které budete vlastnit po přečíslování.

vydáno: středa, 28. srpna 2002

autor: Ivo Čermák ...další články tohoto autora

rubrika: Tipy & triky

diskuse: 6 příspěvků, poslední: 29. srpna, 13:24:32

hodnocení: průměrná známka 3,67, hodnotili 3 čtenáři

TELeKONOM: Nokia upevnila náskok, SonyEricsson ztratil...

... část podílu na trhu, zatímco Siemens mírně získal; RadioMobil v prvním pololetí zvýšil tržby o více nž 10 procent (korunové tržby však stagnovaly); kanadský Nortel propustí dalších 7000 lidí nad plán; australský operátor Telstra snížil v prním pololetí meziroční čistý zisk o téměř 10 procent; šéf nizozemské telekomunikační firmy KPN Paul Smits rezignoval.

vydáno: středa, 28. srpna 2002

autor: Daniel Deyl ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa



Už i T-Mobile nabízí MMS

RadioMobil od dnešního dne nabízí všem svým zákazníkům možnost používat multimediální zprávy MMS. Komerční spuštění v síti T-Mobile je tak dva dny před dopředu ohlášeným termínem Eurotelu, který veřejně testoval MMS již od června. Ceny a podmínky u obou operátorů jsou prakticky stejné.

vydáno: středa, 28. srpna 2002 00:30

autor: Rostislav Kocman ...další články tohoto autora

rubrika: Služby operátorů

diskuse: 41 příspěvek, poslední: 30. srpna, 12:44:19

hodnocení: průměrná známka 1,00, hodnotilo 8 čtenářů

On-line zprávy z tiskové konference RadioMobilu o MMS

Dnes ve 14 hodin oficiálně začíná tisková konference RadioMobilu, který komerčně spouští službu MMS. V článku najdete aktuální zprávy přímo z tiskové konference.

vydáno: středa, 28. srpna 2002 14:00

autor: Rostislav Kocman, Ivo Čermák ...další články tohoto autora

rubrika: Služby Paegasu

diskuse: 10 příspěvků, poslední: 29. srpna, 12:43:04

hodnocení: průměrná známka 3,40, hodnotilo 5 čtenářů

čtvrtek, 29. srpna 2002

Svět mobilům zaslíbený - Evropská budoucnost

Vše, co jste kdy chtěli vědět o mobilním světě v nejpokrokovější telekomunikační zemi, najdete v našem seriálu. V druhém díle se dozvíte, proč je levnější e-mail než SMS, co všechno potřebujete, když si chcete koupit telefon, jak funguje karaoke v mobilu a další zajímavé informace.

vydáno: čtvrtek, 29. srpna 2002

autor: Vaše redakce ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa

diskuse: 17 příspěvků, poslední: 29. srpna, 15:20:04

hodnocení: průměrná známka 1,00, hodnotilo 8 čtenářů

Mobily pro krizové řízení obstály – přesto jsou na ně stížnosti

Když letos na jaře Eurotel vyhrál zakázku na dodávku mobilních telefonů pro účastníky krizových štábů, jistě netušil, že jeho služby projdou zatěžkávací zkouškou již za pár měsíců při povodních. Dá se říct, že vše fungovalo nejlépe, jak mohlo. Jenže to neznamená, že se neobjevilo několik problémů a stížností.

vydáno: čtvrtek, 29. srpna 2002

autor: Rostislav Kocman ...další články tohoto autora

rubrika: Odposlech a bezpečnost mobilů

diskuse: 15 příspěvků, poslední: 29. srpna, 18:21:33

hodnocení: průměrná známka 1,73, hodnotilo 11 čtenářů

Využívejte MMS od T-Mobile, poradíme vám jak

Zákazníci T-Mobile mohou od včerejška využívat multimediální zprávy, které umožňují zasílat a přijímat obraz, video a zvuk mezi jednotlivými telefony a internetem. Zaváděcí cena jedné MMS je 10 korun, od října se bude platit podle objemu zpráv.

vydáno: čtvrtek, 29. srpna 2002

autor: Ivo Čermák ...další články tohoto autora

rubrika: Služby Paegasu

diskuse: 41 příspěvek, poslední: 30. srpna, 12:44:19

hodnocení: průměrná známka 1,50, hodnotili 2 čtenáři

TELeKONOM: Po RadioMobilu spouští MMS i Eurotel...

... finanční ředitel zkrachovalé americké firmy WorldCom Scott Sullivan půjde před soud kvůli zpronevěře; Český Telecom očekává v Praze výpadky služeb kvůli opravě těšnovského telekomunikačního uzlu; řecký operátor CosmoTE si v prvním pololetí vylepšil čistý zisk o téměř čtvrtinu; ruský operátor Mobile Telesystems zvýšil meziročně čistý zisk ze 35 na 66 milionů dolarů.

vydáno: čtvrtek, 29. srpna 2002

autor: Daniel Deyl ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa

hodnocení: průměrná známka 3,00, hodnotili 2 čtenáři

pátek, 30. srpna 2002

Bird 8288 - Sagem převlečený za Nokii 8850 (preview)

Bird není jen anglický výraz pro opeřence, ale i čínský výrobce mobilních telefonů. Ten se ani nezatěžuje vymýšlet vlastní produkty a přebírá přístroje známých značek. Zajímavým telefonem v jeho nabídce je model 8288, který zřetelně vychází z telefonu Sagem, ale vypadá jako kopie Nokie 8850. Podobný Sagem se v Evropě neprodává.

vydáno: pátek, 30. srpna 2002

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 30. srpna, 9:51:18

hodnocení: průměrná známka 1,00, hodnotili 3 čtenáři

U nás jsou nejlevnější MMS v Evropě

Ve srovnání cen MMS vycházejí čeští operátoři nejlépe. Eurotel i T-Mobile stanovily cenu jedné zprávy na 10 Kč, zatím bez rozlišení jejího objemu, v Maďarsku stojí velká zpráva až 40 Kč, v Anglii se platí paušálně, rakouský operátor nabídl MMS dočasně zdarma.

vydáno: pátek, 30. srpna 2002

autor: Ivo Čermák ...další články tohoto autora

rubrika: Služby Paegasu

diskuse: 41 příspěvek, poslední: 30. srpna, 12:44:19

hodnocení: průměrná známka 1,00, hodnotil 1 čtenář

Zažil jsem s mobilem: Zbytečná destrukce

Soutěž o mobilní telefon Siemens ME45: Stále existují lidé, kteří mobil nejenže nechtějí, ale jakémukoliv kontaktu s ním se důsledně vyhýbají. Může to vyvrcholit až totálním zničením přístroje.

vydáno: pátek, 30. srpna 2002

autor: Vaše redakce ...další články tohoto autora

rubrika: Publicistika

hodnocení: průměrná známka 3,18, hodnotilo 61 čtenář

Jak je to s MMS v našich sítích?

Největší tuzemští operátoři za hlasitého ryku o prvenství spustili multimediální textovky, Oskar je zatím jen ve fázi výběru dodavatele. Podívejte se na souhrnný přehled spouštění MMS u nás.

vydáno: pátek, 30. srpna 2002

autor: Vaše redakce ...další články tohoto autora

rubrika: Služby operátorů

diskuse: 41 příspěvek, poslední: 30. srpna, 12:44:19

hodnocení: průměrná známka 2,50, hodnotili 2 čtenáři

TELeKONOM: Levnější volání než s Českým Telecomem...

...začne od neděle nabízet společnost Tele2, a to především domácnostem; podle odhadů škod způsobených záplavami Českému Mobilu uplavalo deset milionů korun; řecký bývalý monopolní operátor OTE snížil zisky kvůli restrukturalizaci; německý MobilCom je v krizi a bojuje o přežití.

vydáno: pátek, 30. srpna 2002

autor: Daniel Deyl ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa



Aktuálně: Sony Ericsson T200 je tady! (první zkušenosti a detailní fotografie)

Nový low-endový telefon z dílen společnosti Sony Ericsson se začíná prodávat právě v těchto dnech. Od jeho prvního představení na veřejnosti uběhly jen dva měsíce, což od výrobce čekal jen málokdo. To na předchozí model R600 se čekalo měsíců devět a díky tomu teď patří do starého železa.

vydáno: pátek, 30. srpna 2002 00:01

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Sony, Ericsson

diskuse: 15 příspěvků, poslední: 30. srpna, 12:51:46

hodnocení: průměrná známka 2,13, hodnotilo 16 čtenářů

Spouštíme MMS informační kanál

Chcete být v obraze o aktuálních novinkách v mobilních komunikacích či ekonomickém zpravodajství? Ať jste kdekoliv, s MMSkami budete vždy v obraze. Právě dnes totiž spouštíme informační kanál využívající multimediální textovky na maximum.

vydáno: pátek, 30. srpna 2002 12:00

autor: Petr Pavlík ...další články tohoto autora

rubrika: Zprávy

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 30. srpna, 13:23:15

hodnocení: průměrná známka 1,00, hodnotil 1 čtenář

— — — — — — —

Týdenní souhrn zpráv operátorů a agenturních zpráv

Největší nárůst zákazníků zaznamenal český T-Mobile

V rámci skupiny T-Mobile zaznamenala největší růst zákazníků společnost RadioMobil.

vydáno: středa, 28. srpna 2002 21:49

rubrika: Zprávy - operátoři

Telecom krátkodobě přeruší spojení v centru Prahy

V ranních hodinách bude docházet ke krátkodobým výpadkům telefonní sítě.

vydáno: středa, 28. srpna 2002 22:00

rubrika: Agenturní zprávy

Oskar vybírá dodavatele MMS

Společnost Český Mobil vybírá dodavatele technologie MMS.

vydáno: čtvrtek, 29. srpna 2002

rubrika: Zprávy - operátoři

Vláda odložila telekomunikační zákon

Ministři přerušili na středečním zasedání projednávání telekomunikačního zákona.

vydáno: čtvrtek, 29. srpna 2002 13:19

rubrika: Agenturní zprávy

OskarZóna přijímá i SMS projekty

Vývojáři a dodavatelé mobilních aplikací už mohou prostřednictvím OskarZóny nabízet také projekty na bázi SMS.

vydáno: pátek, 30. srpna 2002 10:43

rubrika: Zprávy - operátoři

Domácnosti budou moci volat i přes TELE2

Alternativní operátor TELE2 chce konkurovat Českému Telecomu i v domácnostech.

vydáno: pátek, 30. srpna 2002 10:54

rubrika: Agenturní zprávy

— — — — — — —

Týdenní souhrn aktualit Mobil.cz