Týden od 26. července do 2. srpna na Mobil.cz

DrinIt - pouhý překupník bez invence (Přehled, kde mají původ jeho telefony)

Italská společnost DrinIt na sebe poprvé upoutala pozornost zhruba před rokem. V době, kdy jiní výrobci spíš zanikali, DrinIt zaútočil na trh rovnou s několika novými telefony. Po roce začíná bublina splaskávat, některé atraktivní modely v nabídce již nemá a ty, které tam zůstaly, nejsou ničím jiným než asijským zbožím s italskou nálepkou.

vydáno: pondělí, 29. července 2002

Mobil ze zahraničí nedělá problémy

Nebo alespoň ne o moc větší problém, než jaký můžete mít s telefonem řádně zakoupeným od tuzemského dealera. To zhruba vyplývá z ankety čtenářů Mobil.cz na téma týdne „Přivezete si mobil z dovolené?“ Ale pozor - výsledek diskuse lze chápat dvěma způsoby.

vydáno: pondělí, 29. července 2002

Bude Český Telecom na prodej za 55 miliard?

Pokud dojde k privatizaci Českého Telecomu letos, dostane za něj vláda podstatně méně, než se původně očekávalo. Ostatní možnosti však nabízejí ještě nejistější výsledky. Jak se celá causa vyvíjela a jak dopadne?

vydáno: pondělí, 29. července 2002

Zažil jsem s mobilem: se sexem na infolinkáře

Čtenářská soutěž o Siemens ME45. Dnes se s vámi Martin podělí o to, co všechno by mohl zažít pracovník na infolince operátora. Z banálního telefonátu se vyklubala scénka, na kterou pořád nemůže zapomenout.

vydáno: pondělí, 29. července 2002

Palmare.cz - týden od 22. do 26. července

Takovou porci novinek jsme už dlouho nezažili - po čase převládly hardwarové články. Nové modely, slevy, problémy a mnoho dalších aktualit? Ale i software archivy se otřásaly v základech - třeba s novou HanDBase!

vydáno: pondělí, 29. července 2002

Atraktivní Palmax XG5 bere Evropu útokem

Čínská firma Palmax je ve světě mobilních telefonů poměrně neznámá. Málokdo ovšem ví, že její modely přejímá řada renomovaných výrobců - italský Drinit, americký Audiovox nebo rakouský Tel.Me. Hrozí Evropě expanze levnějších asijských telefonů?

vydáno: úterý, 30. července 2002

Exkluzivní fotografie smartphonu českého T-Mobilu!

Podařilo se nám získat první fotografie chytrého telefonu, který chce český T-Mobile začít nabízet zákazníkům již na podzim tohoto roku. V USA a v Německu se chystá oficiální zahájení prodeje každým dnem. Cena by měla být do 20 tisíc korun.

vydáno: úterý, 30. července 2002

Kapesní Bluetooth adaptér Acer je pro každého

Jednoduchá instalace, velikost pouhých pět centimetrů a rozumná cena jsou hlavními přednostmi nejnovějšího USB Bluetooth adaptéru od výrobce oblíbených notebooků, Aceru. Adaptér se jmenuje Acer BT 500.

vydáno: úterý, 30. července 2002

Technologie OLED: revoluce v displejích

Také displeje levnějších mobilních telefonů se brzy rozzáří barvami. Nová technologie výroby barevných displejů, kterou vývojáři pilují, bude totiž o poznání levnější než doposud. Podívejte se, jak vypadají průhledné displeje, pružné displeje, svinovací displeje, či dokonce displej promítající virtuální obraz. S některými z těchto novinek se jistě brzy setkáme.

vydáno: úterý, 30. července 2002

Reklamy na mobily hyzdí památky

Prodejny mobilních telefonů se zákazníkům připomínají většinou velmi výrazně. Některé dokonce neváhají zprznit památkovou rezervaci.

vydáno: úterý, 30. července 2002

TELeKONOM: ČSOB hodila Český Mobil na stát

...svůj podíl převedla na konsolidační agenturu; zákazníci vlastnící mobilní telefon zkrachovalé společnosti WorldCom se přesunou ke konkurenčním firmám; pokud máte zbytečné peníze, kupte si akcie Českých radiokomunikací, doporučuje banka ING; v Evropě i USA je to s mobilisty pořád lepší, chválí si mezinárodní operátor Vodafone...

vydáno: úterý, 30. července 2002

Sítě UMTS by se neměly bát WiFi, ale spíše nedostatku rozumných aplikací

V souvislosti s celosvětovým nadšením z bezdrátových sítí WiFi se často diskutuje otázka, zda tyto sítě nepohřbí UMTS. Málokdo si ale uvědomuje, že si oba typy sítí vlastně téměř nekonkurují. Vliv na sebe ale mají – operátoři WiFi budou přinuceni nabídnout lepší služby a operátoři UMTS zlevnit připojení k internetu.

vydáno: středa, 31. července 2002

Motorola V731 - Evropan může jen tiše závidět (preview)

Nová Motorola V731 je nejen pohledný, ale i velmi dobře vybavený telefon. Bohužel je ale určena jen pro sítě CDMA 2000, které v Evropě nenajdete. Podívejte se, jak vypadají současné telefony v Koreji a jak snad budou vypadat telefony v blízké budoucnosti i u nás.

vydáno: středa, 31. července 2002

Mobil funguje jako průvodce společností i jako deník

Mládež by ráda do mobilů ukládala velká množství SMSek a vytvářela si z nich tak svůj osobní deník. Desetitýdenní výzkum na britských školách nalezl v používání telefonů dokonce i prvky rituálu. Dále ukázal, jak středoškoláci projevují mobilem sympatie, co považují za vhodné sdělit textovkou a co už nikoliv, a především jak se prostřednictvím mobilu začleňují mezi své vrstevníky.

vydáno: středa, 31. července 2002

Zábavný moped aneb Alcatel OT 511 po půl roce ostrého provozu

Čtenář Mobil.cz Andrej Novik se s námi podělí o své půlroční zkušenosti s Alcatelem 511. Článek je podrobný, pěkný a především je psán z praktického pohledu na věc. Kdo o Alcatelu uvažujete, dozvíte se zde řadu praktických postřehů, které recenze ani nemusí obsahovat.

vydáno: středa, 31. července 2002

TELeKONOM: Na Slovensku má mobil každý druhý člověk

...z toho téměř 900 tisíc má paušální tarif; ve vesnicích by už veřejných telefonních automatů ubývat nemělo, snižování počtů je u konce; největší evropský dealer mobilních telefonů zaznamenal znatelné oživení trhu; Deutsche Telecom bude muset prodat své kabelové společnosti až na druhý pokus...

vydáno: středa, 31. července 2002

Oskar ruší bonusy k dobíjecím kupónům

Pokud jste si zvykli na dobíjení Oskaret drahými kupóny či vysokými částkami, za což dostáváte bonus ke kreditu, potom se připravte na změnu – zavádí se nové kupóny a bonusy se ruší. Oskar ale nabízí s novými kupóny i výhody - pokud vám vyprší platnost kreditu a vy si dobijete ještě před deaktivací čísla, dostanete zpět propadlý kredit, což dosud nebylo možné.

vydáno: čtvrtek, 1. srpna 2002

XDA je smartphone nové generace (recenze)

Seznamte se s komunikátorem pro nejnáročnější uživatele. S rychlým procesorem, dostatkem paměti a vestavěným GPRS telefonem má ambice pokořit trh mobilních zařízení. Snadné ovládání i přítomnost posledních funkcí mu pak zajišťuje nejnovější operační systém od Microsoftu.

vydáno: čtvrtek, 1. srpna 2002

Barevné krásky na displejích nových fototelefonů

Japonský gigant DoCoMo představil nové telefony s fotoaparáty. Oba mají dva barevné displeje s kvalitním rozlišením a jsou kompatibilní s i-shot centrem, speciální službou pro zasílání fotografií.

vydáno: čtvrtek, 1. srpna 2002

Postižení volají SMSkou o pomoc

V Británii funguje velmi užitečná služba, která umožňuje lidem s postižením sluchu a řeči přivolat pomoc odesláním SMSky na speciální číslo. Postižený musí být přihlášen v databázi, která k odeslání nouzové textovky opravňuje.

vydáno: čtvrtek, 1. srpna 2002

Kolo na Oskarově stožáru a reklamy v Krumlově

Dostali jsme několik zajímavých fotografií. Jedna dokumentuje, že liknaví památkáři a nevkusně umístěné reklamy jsou nejen v Klatovech, a druhá ukazuje zvláštní ozdobu anténního stožáru. Jak se na něj Oskarovi dostalo jízdní kolo, zůstává však záhadou.

vydáno: čtvrtek, 1. srpna 2002

TELeKONOM: Telekomunikace jdou dolů...

...včerejšek byl ve znamení hospodářských výsledků; Českému Telecomu klesl v pololetí zisk o více než deset procent; Eurotelu poprvé v historii meziročně klesly výnosy, prodej mobilů stagnuje; Radiokomunikace jsou za první pololetí 108 miliónů ve ztrátě; americký Verizon na tom není o mnoho lépe, jeho ztráta stoupá...

vydáno: čtvrtek, 1. srpna 2002

Přehled telefonů, které lze odblokovat

V pravidelném čtvrtletním intervalu vám přinášíme přehled telefonů, které lze momentálně odblokovat, přehrát jejich firmware či jejich menu doplnit o český jazyk. Většinu telefonů je v současnosti možné odblokovat bez problémů, v některých případech však musíte počítat s komplikacemi.

vydáno: pátek, 2. srpna 2002

Oskar téměř dohnal T-Mobile v počtu nových zákazníků

Ze zveřejněných počtů zákazníků našich operátorů je zřejmé, že mobilní žně už skončily a začal tuhý boj o každého zákazníka. Eurotel si udržel i v počtu nových zákazníků svou pozici jedničky a svým konkurentům ještě o pár desítek tisíc utekl. Starosti má naopak T-Mobile – pro Oskara se totiž v posledním čtvrtletí rozhodl téměř stejný počet lidí.

vydáno: pátek, 2. srpna 2002

Lokalizace mobilu zachránila život u Hradce Králové

Možnost lokalizace mobilního telefonu může leckoho strašit, operátoři na ní mohou vydělávat a také může zachraňovat lidské životy. Jeden čtenář takový příběh, ve kterém kromě lokalizace hraje důležitou roli on sám a ochotní policisté, sepsal a poskytl nám jej ke zveřejnění.

vydáno: pátek, 2. srpna 2002

TELeKONOM: Eurotel prý kopíruje cizí reklamu

...alespoň to tvrdí pivovar Bernard, který si nárokuje reklamní slogan používaný k propagaci Go karet; od začátku roku 2002 již 80 000 zákazníků Telecomu využilo k aktivaci nebo změně služby internet; divize mobilních telefonů firmy Siemens předpokládá, že jí účetní rok 2001/2002 (končí v září) přinese zisky; nizozemský telekomunikační regulátor spustil pro zákazníky telefoních operátorů novou služby, přímé srovnání všech tarifů...

vydáno: pátek, 2. srpna 2002

Telecom oznámil finanční výsledky. V jaké je situaci?

Český Telecom oznámil své finanční výsledky za první pololetí letošního roku. Zisky za hovory poklesly, stoupá výnos z datových přenosů. Bude to stačit?

vydáno: pátek, 2. srpna 2002

Zajeďte si autem přímo do Oskarovy prodejny

Někteří zákazníci spěchají do prodejny svého oblíbeného operátora tak urputně, že se rozhodnou si zkrátit cestu autem po schodech před prodejnou. Fotografie jednoho takového „nešťastníka“ nám dorazila e-mailem – samozřejmě se o ně s vámi rádi podělíme.

vydáno: pátek, 2. srpna 2002

