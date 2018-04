Týden od 25. února do 1. března na Mobil.cz

Pondělí

Novinky ve službách ClickBox a ClickBox Easy

RadioMobil dnes spustil některé nové služby v rámci ClickBoxu.

25.2.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Nový Siemens M50 umí Javu (první informace a fotografie)

Další novinka pro letošní CeBIT je na světě. Siemens představí za necelý měsíc nový telefon M50, který by měl konkurenci ve střední třídě pořádně zamotat hlavu. M50 bude umět GPRS, J2ME Java aplikace, EMS, chat a množství dalších funkcí. Výrobce nezapomněl ani na výměnné kryty. Doplněno (25.2.2002)

25.2.2002, Jan Matura, rubrika Siemens

GSM letos nabídne nové zajímavé služby

Příloha. Konference Asociace GSM v Cannes – bezesporu nejdůležitější událost roku ve světě mobilních komunikací, letos pojmenovaná příznačně Světový kongres 3G 2002 – definitivně skončila. Kongresový palác v Cannes už nezdobí (či spíš nehyzdí) obrovská loga 3G. Během čtyř dnů probíhala na 25 tisících čtverečních metrů také výstava, kde 526 výrobců, operátorů a dalších vystavovatelů ukazovalo různé produkty více či méně propojené se světem mobilních komunikací. Některé z těchto novinek jsme vám již přiblížil, dnes přinášíme podrobné shrnutí celé akce.

25.2.2002, Jan Kadeřábek, rubrika Ze světa

Nová Senda S230 a J530 – zábava především (preview)

Rodina mobilů Sendo se rozrostla o dva nové kousky – S230 a J530. Představení obou mobilů se odehrálo na kongresu GSM asociace ve francouzském Cannes. Jak už u Senda bývá zvykem, oba mobily obsahují to nejzajímavější od konkurence, a přitom si zachovávají svůj osobitý design.

25.2.2002, Rostislav Kocman, rubrika Ostatní

Do servisu s Motorolou – aneb jak ušetřit čas a peníze

Další firmou, kterou se v našem seriálu o záručních a servisních podmínkách budeme zabývat, je Motorola. Máte-li nejasnosti s původem vašeho telefonu, nebo jen chcete vědět, kde vám Motorolu opraví, je zde 13 otázek a odpovědí, které vám mohou ušetřit mnoho času a peněz.

25.2.2002, Vaše redakce, rubrika Tipy & triky

Palmare.cz - týden od 18. do 22.2.

Avizované změny na Avantgo vynutily sérií článků o free alternativě - programu Plucker. Konal se 3GSM kongres a byla zde k vidění řada novinek. Handspring dál snižoval ceny. A samozřejmě další novinky a články ze světa PDA.

25.2.2002, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

TELeKONOM: Šéf Deutsche Telekomu potopil akcie firmy...

...když zpochybnil plány na snížení jejího tíživého dluhu; česká firma Intercable zdraží poplatky o téměř polovinu na 329 Kč měsíčně; investiční supi se slétají okolo dodělávající britské společnosti Energis; nraketa vynesla do vesmíru telekomunikační satelit Intelsat.

25.2.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

IXI: mobilní telefon ve třech kusech

Proti současnému trendu spojování několika zařízení do jediného jde firma IXI, která v Cannes představila svůj prototyp osobní komunikační sítě. Jejím základem jsou tři zařízení, komunikující spolu pomocí bluetooth. Jedno z nich zajišťuje spojení se světem pomocí mobilní sítě, další je určené k telefonování a poslední odvede práci kapesního počítače.

26.2.2002, Luděk Zadražil, rubrika Zprávy - mobilní telefony

Nový Sony Ericsson T61 – mobil pro zbrusu nové pásmo

Pod novou značkou Sony Ericsson, ale stále ještě z původních dílen Ericssonu přichází nový mobilní telefon T61. Jedná se o GSM přístroj pro práci na frekvencích 800 a 1900MHz a nabízí GPRS, e-mail a mnoho dalších funkcí. Že se vám na použitých frekvencích něco nezdá…?

26.2.2002, Jan Matura, rubrika Ericsson

Naučte se využívat možnosti mobilu na maximum I

Všechny špičkové telefony jsou jím vybaveny, profesionálové o ničem jiném nehovoří, ale ostatní jen matně tuší, k čemu je dobré. Ano, řeč je o Bluetooth, rádiové síti, spojující nejen mobilní zařízení. Seznamte se s jeho přednostmi a vytěžte z nich maximum. Otestovali jsme všechna Bluetooth zařízení na trhu.

26.2.2002, Petr Pavlík, rubrika Mobilní telefony

Reklamní SMS by nevadily většině uživatelů internetu

Podle průzkumu provedeného v České republice by většině uživatelů internetu nevadilo dostávat pět i více reklamních SMS za týden. Přestože se průzkum nezabýval všemi majiteli mobilních telefonů, je to zajímavý názorový posun.

26.2.2002, Vaše redakce, rubrika Z domova

Část Pražanů již může volat strážníkovi na mobil

Obyvatelé některých částí Prahy mají možnost volat na mobilní telefon přímo svému okrskáři, tedy strážníkovi, který má na starosti přesně dané území. Obracet se s podněty či stížnostmi rovnou na strážníka, který lokalitu dobře zná, by mělo být efektivnější, než je hlásit na centrále celé městské části. Podívejte se, zda můžete okrskáři zavolat i vy.

26.2.2002, Přemysl Souček, rubrika Z domova

TELeKONOM: Hasiči do měsíce zjistí, proč vyhořel pražský Telecom...

... německý antimonopolní úřad zatrhl americké firmě Liberty Media koupi šesti kabelových společností od Deutsche Telekomu; Nokia chce letos ovládnout dalších 20 procent prudce rostoucího čínského trhu s mobily; Český Telecom zvítězil v tendru na propojení 1700 poboček České pošty; polský mobilní operátor Polkomtel loni ztrojnásobil zisk na 591 milionů zlotých (zhruba šest miliard korun).

26.2.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Pokles vynosů z hovorného Telecomu kompenzují příjmy z ISDN a internetu

Loňský pokles z výnosů hovorného Českému Telecomu vykompenzovaly příjmy ze služby euroISDN a internetových služeb. Počet ISDN B-kanálů meziročně vzrostl o 114 procent na 261 tisíc. Počet uživatelů internetových služeb Českého Telecomu se meziročně zvýšil o 159 procent na 481 tisíc, přičemž placených služeb IOL využívá zhruba 55 tisíc z nich.

27.2.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Exkluzivně: Nový Siemens bude véčko s barevným displejem

Siemens chystá na letošní CeBIT minimálně tři nové telefony. Informace o dvou z nich již pronikly na veřejnost, největší tajemství se zatím skrývá v novém TOP modelu této značky. Zatím není jisté, jestli se bude jmenovat SL55, a neexistují ani oficiální fotografie. Nám se však podařilo vypátrat, jak bude vypadat a co bude umět.

27.2.2002, Jan Matura, rubrika Siemens

Naučte se využívat možnosti mobilu na maximum II

Surfování po internetu, aniž byste mobil vyndali z kapsy, synchronizace kalendáře, jakmile se přiblížíte k počítači, i rychlý přenos souborů mezi dvěma přístroji jsou jedny z mnoha využití technologie Bluetooth. Navíc jsme otestovali první osobní organizér s integrovaným Bluetooth-Compaq iPaq 3870.

27.2.2002, Petr Pavlík, rubrika Mobilní telefony

Kryty s filmovými hity: Pán prstenů i Harry Potter

Pro všechny fanoušky Pána prstenů, kteří by si tento úspěšný film rádi připomínali co nejčastěji, máme dobrou zprávu. Na trhu jsou výměnné kryty pro telefony Nokia, inspirované právě postavami z tohoto díla. Podívejte se, jak vypadají - některé elegantní a vkusné, jiné přehnaně křiklavé.

27.2.2002, Luděk Zadražil, rubrika Příslušenství k mobilům

Sony Ericsson T68i - první fotografie

Na serveru "aperfectaudience" byly před týdnem uveřejněny první fotografie telefonu Sony Ericsson T68i. Chcete vědět jak vypadá inovovaný model Ericssonu - T68? První fotografie novinky jsou zde.

27.2.2002, Vaše redakce, rubrika Ericsson

Telefonní zácpu v sídle premiéra způsobila SMS zpráva

Jedna hloupá SMS zpráva, rozesílaná po celé Británii, způsobila komunikační chaos v sídle premiéra na Downing Street. Text zprávy, nabádající k telefonování na určité číslo, způsobil zavalení ústředny tisíci zbytečných hovorů.

27.2.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - mobilní telefony

Nosíte mobil do koupelny? Telefonujete v dešti nebo na dvoře cementárny? Co všechno mobil vydrží?

Chováte se k mobilnímu telefonu jako k jemné elektronice nebo jako k běžnému nástroji? Sjíždíte s ním řeky, berete ho na sjezdovku nebo do cementárny? Pořídili jste si na něj aspoň pouzdro? Věnujete mobilu nějakou zvláštní péči? Vážně vydrží víc outdoorový (odolný) aparát, nebo jde jen o tahání peněz z kapes zákazníků?

27.2.2002, Vaše redakce, rubrika Okénko

TELeKONOM: Paegas odmítl stáhnout reklamu proti pevným linkám...

...o které Český Telecom tvrdí, že je neetická a požaduje její stažení; zisk i tržby Českého Telecomu za loňský rok budou znatelně nižší než v roce 2000, odhadují analytici; British Telecom sníží měsíční poplatek za širokopásmové připojení k internetu na zhruba 700 korun; Rusové objevili kouzlo mobilní telefonie; ukrajinská vláda chce prodat čtvrtinu akcií tamního dominantního mobilního operátora.

27.2.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Eurotel v březnu: 3 hodiny volání zdarma a nové ceny telefonů

Každý nový zákazník s paušálním tarifem u Eurotelu získává tři hodiny volání zdarma, také se mění některé ceny telefonů a Go sad.

28.2.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Nové ceny Oskarových telefonů na březen

V březnu provětrají ceník Oskara dva nové telefony a také pár slev.

28.2.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

S Eurotelem zadarmo z mobilu na internet

V rámci speciální akce nabízí Eurotelu přístup na internet tři měsíce bez paušálu a se stovkou volných minut.

28.2.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Motorola C300 – nový low-end má jen 79 gramů! (první informace a fotografie)

Motorola představila včera další nový telefon. Nový low-endový model C300 zřejmě v nabídce výrobce nahradí současný nejjednodušší model T191. Oproti němu má integrovanou anténu, modré podsvícení a pouhých 79 gramů váhy. Ani výbava za zevnějškem v ničem nezaostává a nová Motorola má ambice výrazně uspět na trhu.

28.2.2002, Jan Matura, rubrika Motorola

Antény, které by měly spasit mobilní sítě

Jednu z cen na proběhlém světovém kongresu GSM asociace si odnesla i veřejnosti poměrně neznámá společnost, která vyrábí antény pro mobilní sítě. Cena byla konkrétně udělena za chytrou anténu ClearBeam, která by měla zlepšovat pokrytí i kapacitu sítě. Pomůžou chytré antény vytrhnout operátorům trn z paty tím, že jim výrazně vylepší kvalitu pokrytí?

28.2.2002, Rostislav Kocman, rubrika Vše okolo BTS

Paegas zlepší svoji síť

Všichni mobilní operátoři vyzdvihují kvalitu své sítě a jen neradi připouštějí chyby. Poslední dobou se na správnou cestu kvality obrátil Paegas. Investuje desítky milionů do měřicí techniky. Pomůže mu?

28.2.2002, Petr Pavlík, rubrika Služby Paegasu

Jaké jsou rozdíly mezi Ericssony T39, T65 a T68?

Na první pohled je to jasné – T39 má kryt klávesnice, T68 barevný displej a T65 nemá nic z toho. Při druhém pohledu už si tak jistí nebudete – funkce telefonů jsou téměř stejné. Jak se opravdu tyto telefony od sebe liší?

28.2.2002, Rostislav Kocman, rubrika Testy a srovnání mobilních telefonů

Hlasité hands-free pro telefony Nokia

I když Nokia do svých telefonů hlasité handsfree neinstaluje, přeci jen můžete naučit svou 3310 nebo 3330 mluvit nahlas. Stačí vám k tomu upravený zadní kryt, který v sobě skrývá reproduktor. Ačkoliv jde o řešení jednoduché a neznačkové, funguje překvapivě dobře.

28.2.2002, Luděk Zadražil, rubrika Příslušenství k mobilům

TELeKONOM: Zisk Českého Telecomu poklesl méně, než se čekalo...

... na 4,9 miliardy korun za loňský rok; největší řecký telekomunikační operátor OTE Telecoms si loni výrazně polepšil; slovenští bývalí estébáci chtějí ovládnout datové služby v zemi; Cesnet2 získá zdarma vysokorychlostní datové připojení od BCE Teleglobe; španělský mobilní operátor Telefónica Móviles zvýšil loni čistý zisk o více než polovinu.

28.2.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

S Paegasem můžete posílat zvukové pohlednice

Když chcete někoho opravdu překvapit, nevolejte mu, ale rovnou namluvte vzkaz, který mu pošlete.

1.3.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

NEC 515 – ukáže Nokii a Ericssonu, jak se dělají mobily? (preview)

Jako výrobce mobilů si v České republice japonský NEC téměř nikdo nepředstaví. Stejně tak ho neberou vážně ani Evropané. Jenže mobily NEC si vydobyly úspěch v Asii a začínají expandovat i do Evropy a USA. Úspěch by měl zajistit NEC 515, který je nejvážnějším konkurentem Ericssonu T68 a nových špičkových Nokií.

1.3.2002, Rostislav Kocman, rubrika Ostatní

Jaguár má špičkový mobil

Podívejte se na jeden z nejdokonalejších autotelefonů, co kdy byl vyroben. Spolupracuje s ostatní elektronikou vozu, můžete ho ovládat hlasem nebo přes velký dotykový displej. Nejen vzhled vás může přesvědčit o značce nového vozu.

1.3.2002, Petr Pavlík, rubrika Mobilní technologie

Mají vysílačky místo ve světě mobilních telefonů?

Ačkoliv se v éře mobilních telefonů na vysílačky stále více zapomíná, tyto přístroje mají rozhodně své uplatnění. Narozdíl od mobilů totiž fungují všude, i v zapomenutých koutech přírody, a navíc za možnost promluvit si neplatíte ani korunu. Jak se s takovou obyčejnou vysílačkou pracuje a k čemu se může hodit?

1.3.2002, Luděk Zadražil, rubrika Zvláštnosti, zajímavosti, speciality, ostatní

Telecom má lepší výsledky díky kurzu koruny a úsporám

Podle analytiků dosáhl Český Telecom lepších výsledků oproti původnímu očekávání především díky vývoji kurzu koruny a také díky vlastním úsporám. Pro jeho další vývoj však bude podstatně důležitější výsledek privatizace.

1.3.2002, ČTK , Vaše redakce, rubrika Operátoři

Palm a mobilní telefon (1)

V dnešní době, kdy je mobilní telefon pro většinu lidí samozřejmostí, hledá mnoho majitelů kapesních počítačů cesty, jak efektivně spojit obě zařízení. Jak to provést a jak maximálně využít všechny výhody tohoto spojení.

1.3.2002, Zdeněk Pechal, rubrika PalmOS, Palm/Pilot

TELeKONOM: NEC a Matsushita vytvořily softwarovou alianci pro 3G...

...Contactel možná kvůli politice ČTÚ přestane nabízet služby domácnostem; na ohrožené děti bude možné posílat peníze i mobilem; Aliatel získal dlouhodobý úvěr ve výši 3,3 miliardy korun.

1.3.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa