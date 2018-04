Týden od 24. do 28. června na Mobil.cz

Pondělí

Platba Oskarových poplatků mobilem i s kartami Volksbank

Vedle Komerční banky a eBanky je Volksbank další finanční institucí, s jejíž platební kartou má zákazník možnost ovládat svůj telefonní účet jen pomocí svého mobilního telefonu.

24.6.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Síť KPNQuest bude v nejbližších dnech odpojena

Kvůli soudnímu rozhodnutí bude síť zkrachovalé KPNQuest v nejbližších dnech odpojena.

24.6.2002, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Ohňostroj barev: Samsung SGH T100 pro český trh (preview)

Tento mobil je nepřehlédnutelný. Je to pohodlné véčko s velkým TFT displejem, jehož zvuky vás překvapí stejně jako jeho barvy. Vše na něm i v něm vypovídá o úporné snaze konstruktérů vyrobit stylový a luxusní přístroj. Ale už náš první pohled si nemohl nevšimnout, že tomuto telefonu něco chybí.

24.6.2002, Marek Kuchařík, rubrika Samsung

Jaké mobily uvede Siemens do konce roku

Na veletrhu CommunicAsia se nám podařilo získat informace o tom, co nového chystá Siemens ve druhé polovině letošního roku. Pokud vše půjde podle plánu, lze očekávat véčkový telefon, přístroj s barevným displejem a na konci roku možná i špičkový model s integrovaným fotoaparátem.

24.6.2002, CommunicAsia Team, rubrika CommunicAsia 2002

Vliv záření mobilů na mozek už je dokázán

Tajemné úkazy, ke kterým dochází v mozku vystaveném záření mobilního telefonu, studují mnohé vědecké týmy. Jeden z nich konečně objevil, co konkrétně elektromagnetické záření z mobilů způsobuje. Neohrožuje totiž mozek přímo, ale oslabuje jeho schopnost bránit se nežádoucím látkám.

24.6.2002, Luděk Zadražil, rubrika Zprávy - zdraví

Budete vůbec používat zprávy MMS?

Nové telefony již mnohdy umějí pracovat s multimediálními zprávami MMS. To ovšem zdaleka neznamená, že je lidé budou opravdu používat. Zůstanete u klasických textových zpráv SMS, nebo přejdete na MMS, jak jen to bude možné?

24.6.2002, Vaše redakce, rubrika Okénko

Zapomeňte na textovky- přicházejí MMS

Za několik měsíců bude v ČR možné rozesílat multimediální zprávy z mobilních telefonů. V některých zemích již tato služba funguje a podle předpokladů mnoha odborníků by MMS měly do tří let předběhnout v celkovém počtu odeslaných zpráv dnes tolik populární SMS. Splní se nadějná očekávání, která firmy zabývající se mobilními komunikacemi do MMS vkládají?

24.6.2002, Ivo Čermák, rubrika Ze světa

Úterý

Bouřka je pro naše operátory stále vážný problém

Páteční večer prověřil odolnost tuzemských sítí GSM. Silné bouřky způsobily hodně problémů, nejlépe si s nimi poradil Eurotel. Ovšem i RadioMobil a Oskar mají pro své problémy vysvětlení.

25.6.2002, Marek Kuchařík, rubrika Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

Mobilní telefony se budou více přizpůsobovat ženám

Samsung ohlásil mimořádné úspěchy při prodeji mobilního telefonu SGH-A400 určeného pro ženy. Na veletrhu CommunicAsia 2002 připustili i ostatní výrobci, že některé své modely přizpůsobí potřebám a vkusu něžného pohlaví. Navíc zjistili, že i muži si často vybírají mobil podle toho, jestli je přitažlivý pro ženy.

25.6.2002, CommunicAsia Team, rubrika CommunicAsia 2002

Zavádíme rubriku RoamingServis 2002

Napište, jaké máte zkušenosti s roamingem. Stejně jako loni i letos otevíráme rubriku „Roaming servis“. Celé léto v ní budete nacházet praktické informace o mobilním volání ze zahraničí a v zahraničí. Budeme se snažit, abychom zmapovali praktické roamingové zkušenosti ze všech důležitých oblastí, kde budete trávit dovolenou. A opět počítáme s tím, že se na obsahu rubriky budete aktivně podílet.

25.6.2002, Vaše redakce, rubrika Roamingové zkušenosti

Soutěž o mobilní telefon Siemens: Zažil jsem s mobilem

Napište nám, co jste o dovolené zažili s mobilním telefonem, a můžete vyhrát redakční tričko nebo mobilní telefon Siemens. Celé prázdniny každý týden zveřejníme minimálně jeden čtenářský příběh na téma "Zažil(a) jsem s mobilem". Nezáleží na tom, zda je veselý či smutný, stačí když bude zajímavý. Třeba v sobě objevíte spisovatele.

25.6.2002, Vaše redakce, rubrika Publicistika

TELeKONOM: Microsoft nabízí Instant Messenger...

... jehož pomocí může přes 30 milionů Evropanů posílat e-maily mobilem; čeští alternativní operátoři budou nabízet omezenou volbu operátora; agentura Moody's dramaticky snížila rating France Télécomu a Orange; China Mobile vyplatí první dividendu v historii; slovenský EuroTel se chce soustředit na poskytování lepších služeb.

25.6.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Nová třípásmová anténa zlevní výrobu mobilů

Novou anténu mobilního telefonu, která funguje ve všech frekvenčních pásmech sítě GSM, uvedla na trh společnost SkyCross. S touto novou anténou je možné telefonovat téměř po celém světě, umožňuje totiž provoz v pásmech 900; 1800 i 1900 MHz.

25.6.2002, Ivo Čermák, rubrika Ze světa

Středa

Končí možnost připomínkovat losování o kmitočty GSM

Do konce měsíce zbývá čas k připomínkování chystaného losování volných kmitočtů GSM v pásmu 900 MHz.

26.6.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Sony Ericsson R600 – nový tahák předplacených sad? (preview)

Zanedlouho by se měl dostat na náš trh nový low-endový Sony Ericsson R600. V Asii se tento model prodává již několik měsíců a díky velmi příznivé ceně se stal jedním z nejpopulárnějších telefonů své kategorie. Bude R600 stejně úspěšný i u nás?

26.6.2002, Jan Matura, rubrika Sony, Ericsson

Levná hands-free sada, která je vlastně pěkně drahá

Hands-free sada Car-Kit je vzhledově zajímavá, ale pro bezpečné telefonování v autě vám rozhodně neposlouží. Je to sice levné příslušenství, ale natolik nepraktické, že je vlastně drahé...

26.6.2002, Ivo Čermák, rubrika Příslušenství k mobilům

Nové tváře na Svobodné Evropě - zábava s TWISTem

Na bývalém československém parlamentu, na stávajícím sídle Rádia Svobodná Evropa je umístěn největší reklamní billboard na předplacenou službu TWIST společnosti T-Mobile. Potřebujete si opravdu "přivolávat zábavu"?

26.6.2002, Marek Kuchařík, rubrika Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

Zažil jsem s mobilem: Motorolou na devianta

První čtenářské příběhy do soutěže o mobilní telefon Siemens se objevily hned po jejím vyhlášení. Rovnou vám proto přinášíme první z nich. A stojí za to.

26.6.2002, Vaše redakce, rubrika Publicistika

RoamingServis: Řecko, Malajsie a Singapur

První příspěvky do RoamingServisu na sebe ani letos nedaly dlouho čekat. Pokud chcete trávit dovolenou v Řecku nebo v Malajsii či v Singapuru, můžete se podívat, jak se tam volá z mobilu.

26.6.2002, Vaše redakce, rubrika Roamingové zkušenosti

TELeKONOM: Pád France Télécomu děsí celou Francii...

... firma Tiscali bude v Česku provozovat hlasové služby; norská Nextra/TBS postaví v Praze centrum pro střední a východní Evropu; Orange Slovensko očekává hrubý zisk 2,4 miliardy slovenských korun; Telecom Argentina přestal splácet úroky ze svých tíživých dluhů.

26.6.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Čtvrtek

Všechny barvy světa: Samsung SGH T100 (recenze)

Pokud chcete vědět, kam se bude ubírat design oblíbených véček, nepřehlédněte tuto recenzi. Výjimečný displej, výjimečné vyzvánění, elegantní řešení každého detailu. Jen si všimněte, kolikrát je v textu recenze použito "šokoval" či "udivil".

27.6.2002, Marek Kuchařík, rubrika Samsung

Kyocera 7135 - žhavá multifunkční novinka (preview)

Japonský výrobce Kyocera představil nové véčko 7135, určené pro americký trh. Telefon má dva displeje, MP3 přehrávač, USB port a mnoho dalších funkcí. Navíc nabízí možnost připjení k systému A-GPS, který v USA monitoruje pohyb telefonů.

27.6.2002, Ivo Čermák, rubrika Ze světa

Textovky na obrazovce vaší televize? Žádný problém!

Sedíte doma u televize a pípne telefon, že přišla zpráva. Kvůli fotbalu se nemůžete odtrhnout, ale stejně vám vrtá hlavou, kdo vám co píše. Firma Wireless Ocean z britského Devonu přišla s revolučním nápadem – textovku prostě přijmete přes dálkové ovládání televize, na jejíž obrazovce se vám také zobrazí. A pokud budete chtít, můžete na ni přes televizi rovnou i odpovědět…

27.6.2002, Pavel Lukeš, rubrika Ze světa

Samsung SPH-i330

Chytrý telefon s názvem SPH-i330 vyrábí korejský Samsung. Jde o inovovaný model i300 a jak je u této firmy zvykem, pracuje s operačním systémem PalmOs.

27.6.2002, Vaše redakce, rubrika Samsung

Contactel nabízí vysokorychlostní připojení k internetu

Vysokorychlostní satelitní připojení k internetu začala nabízet společnost Contactel. Platí se pouze měsíční paušál.

27.6.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Volbu operátora nabídnou jen Aliatel a Contactel

Zatím jen dva alternativní operátoři nabídnou zákazníkům službu Volba operátora.

27.6.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Jak se okrádaly telefonní automaty

Telefonních aparátů se v našich budkách vystřídala celá řada. Podívejte se, jak vypadaly a jak z nich bylo možno volat zadarmo.

27.6.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy-technologie pevných sítí

Rozvoji nových mobilních služeb brání pomalé účtování

Mobilní operátoři, kteří by rádi nabídli zákazníkům nové služby, narážejí na problém – jejich účtovací systémy jsou pomalé a nepřipravené na služby sítí 2,5. a 3. generace. Řešení mají v tuto chvíli tři – investovat obrovské částky do nového účetního systému, nabízet služby za paušální poplatek, nebo jejich spuštění odložit; nejspíše na neurčito.

27.6.2002, Rostislav Kocman, rubrika Operátoři

Červencové ceny mobilů u Eurotelu

Ani o prázdninách se nesmí zastavit prodej mobilních telefonů, a tak Eurotel přichází s novou nabídkou na červenec.

27.6.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Novinky Eurotelu v červenci 2002

Výhodnější roaming a nižší ceny internetu tvoří jen část červencové nabídky Eurotelu.

27.6.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Fujitsu Siemens má PDA s Bluetooth a GPRS

Pocket LOOX je nové modulární PDA s Bluetooth od firmy Fujitsu Siemens Computers. Bude mít i GPRS.

27.6.2002, Vaše redakce, rubrika Siemens

TELeKONOM: Liberalizace ano, konkurence jen napůl...

... to je většinou v blízkém zahraničí výsledek zavedení volby operátora; akcie WorldCom se propadly o více než 76 procent, nepomohlo ani odvolání finančního ředitele; stát ušetřil na telekomunikacích 186 milionů korun, tvrdí vláda ústy ministra Březiny.

27.6.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Pátek

Nokia 3610 - zbrusu nový low-end

Nokia tento týden představila v Asii další nový mobilní telefon. Po modelu 6610, který měl premiéru minulý týden na veletrhu CommunicAsia, přišel na řadu nový low-endový model 3610. Ten se však bude prodávat jen v Asii, a to jen na vybraných trzích. Z hlediska funkční výbavy nejde o nijak převratný model, design je však úplně nový.

28.6.2002, Jan Matura, rubrika Nokia

Co od 1.července přinese volba operátora?

Těšili jste se, že se zavedením Volby operátora ušetříte? Většina z nás však tuto možnost nebude ještě dlouho moci využít, což je bezesporu zklamání. Nová služba tak přinese úspory jen málokomu. Důvody vysvětlují analytici společnosti Wood & company i zástupce alternativních operátorů.

28.6.2002, Vaše redakce, rubrika Liberalizace

Dva Oskarovy tarify jsou v nabídce již jen dva dny

Populární Oskarovy tarify Dohoda a Slyším vás si můžete koupit již jen dva dny.

28.6.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Zavedení telefonu bude opět dražší

Pouze dva dny, do 30. června, bude platit možnost výrazně zlevněného zavedení telefonní stanice.

28.6.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Co už umějí displeje mobilů

Prohlédněte si, jak vypadají pozadí displejů telefonu Samsung SGH T100, který právě svým displejem a zvukovými efekty míří mezi elitu.

28.6.2002, Marek Kuchařík, rubrika Samsung

Obklady stěn nahradí rušičky mobilů

Znáte ten úporný pocit trapnosti, když zazvoní v kině nebo divadle při představení mobil? A je jedno, jestli zvoní vám nebo někomu jinému, vždy je to hodně nepříjemné. Ale těmto situacím je asi konec, v Japonsku totiž vymysleli levné obkladové panely, které pohlcují signál sítí GSM.

28.6.2002, Marek Kuchařík, rubrika Mobilní komunikace

Síť Telecomu je již plně digitální

Český Telecom čtyři dny před spuštěním služby volba operátora plně digitalizoval svou telefonní síť. Již v ní nenajdete ani jednu analogovou ústřednu. Díky tomu mohou všichni zákazníci využívat služby založené na technologiích digitálních pevných sítí a nic nebrání spuštění služeb volba a předvolba operátora, přenositelnosti čísel či velkému přečíslování v září.

28.6.2002, Rostislav Kocman, rubrika Fixní spojení

TELeKONOM: Český Telecom letos ztratí 10 procent zákazníků...

... v důsledku zavedení volby operátora, odhadují analytici; telekomunikační síť Telecomu je od včerejška plně digitální; americká Motorola propustí 7000 lidí; co je co ve skandálu další americké firmy WorldCom.

28.6.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa