Týden od 23. do 27. dubna na Mobil.cz

Pondělí 23.4.

Analytici: Ve druhé polovině roku by české telekomunikace mohly růst

Podhodnocené akcie telekomunikačních společností mají naději na oživení ve druhé polovině roku.

23.4.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Už je nás více než pět milionů!

Podle posledních údajů o počtech zákazníků našich operátorů sítí GSM má mobilní telefon už každý druhý občan České republiky. Přečtěte si, jak se vyvíjel trh mobilních komunikací v uplynulém půlroce a který operátor si nejvíce polepšil.

23.4.2001, Rostislav Kocman, rubrika Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

Nokia 6210 je s novým firmwarem 5.02 znatelně lepší

Nový update firmwaru pro telefony Nokia 6210 ve verzi 5.02 již dorazil do ČR a my vám jej můžeme s klidným svědomím doporučit jako další podstatný update. Co přináší nového? Hodně!

23.4.2001, Patrick Zandl, rubrika Srovnání telefonů

SMS a WAP – kolik za tyto služby chtějí operátoři?

Zvláště obliba textových zpráv dokazuje, že mobilní telefon zdaleka není jen hlasové volání. Uživatelé mají na výběr z různých nehlasových služeb, z nichž právě SMS jsou nejoblíbenější. Podobně by na tom mohl být časem i WAP. Je tedy dobré vědět, kolik si za tyto služby účtují čeští operátoři.

23.4.2001, Luděk Zadražil, rubrika Služby operátorů

Palmare.cz - týden sedmý...

Co nového přinesl uplynulý týden ve světě PDA a na serveru Palmare?

23.4.2001, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

Skandinávský souboj – Nokia vítězí

Souboj věčných rivalů ze severu má jasného vítěze. Nokia poráží Ericsson k.o. v kategorii mobilních telefonů a brousí si zuby i na dominantní postavení firmy Ericsson v oboru mobilních sítí. Oba soupeři vydali výsledky svého hospodaření za uplynulý kvartál. Ve Finsku mají důvod k oslavám a u sousedů nejvyšší čas k razantním změnám. Vydrží Ericsson drtivý útok svého rivala?

23.4.2001, Jan Matura

Úterý 24.4.

Paegas usnadňuje cestu ke ClickProfilu a k českému WAPu, a mění ceny telefonů

Ode dneška mohou uživatelé sítě Paegas nastavovat služby a další nastavení svého tarifu přímo z mobilního telefonu přes WAP. Také se jim otevírá nový wapový portál ClickKatalog.

24.4.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Vláda otáčí: telekomunikační licence prodáme až o polovinu levněji

Ministr financí ČR Jiří Rusnok přiznal, že zisk státu z prodeje licencí na provozování sítí UMTS bude nejméně o čtvrtinu nižší, než vláda dosud očekávala. Namísto 20 miliard korun nyní počítá ministerstvo jen s deseti až patnácti.

24.4.2001, Daniel Deyl, rubrika Zprávy

ČTÚ vyhlásí tendr na provoz FWA

ČTÚ chce prodejem tří licencí na FWA v tendru získat 60 milionů.

24.4.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Prodej Českého Telecomu se nezpozdí

Ministr financí Rusnok je přesvědčen, že se prodej Českého Telecomu nezpozdí.

24.4.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Dividendy z Radiokomunikací skončí v Konsolidační bance

Pět miliard z dividendy od Českých Radiokomunikací dá Fond národního majetku na ekologické škody a do Konsolidační banky.

24.4.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Zabaveno 60.000 padělaných mobilů

Italská policie zabavila 60.000 padělaných mobilních telefonů.

24.4.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Ericsson A2628s – vylepšený Ericsson A2618s s WAPem

V nejbližších dnech se u nás začne prodávat Ericsson A2628s. Oproti předchozímu modelu A2618s má rychlejší menu a plně funkční wapový prohlížeč. Cena obou mobilů by měla být přibližně stejná.

24.4.2001, Rostislav Kocman, rubrika Ericsson

Peer-to-peer pro mobilní telefony: zrušte operátory

Mít vlastní síť GSM telefonů nemusí být úplnou utopií. Stačí, aby se do sítí mobilních telefonů rozšířil systém peer-to-peer, dosud známý především z oblasti počítačových sítí.

24.4.2001, Patrick Zandl, rubrika Zprávy

Kompletní návod na úpravu vaší Motoroly

Telefony Motorola mají mnoho skrytých funkcí. Jejich aktivace je za určitých okolností možná jen přes klávesnici telefonu. Máme pro vás aktualizovaný a dosud nejkompletnější přehled kódů, doplněný o kódy dříve neznámé a o nejnovější kódy pro nové modely telefonů Motorola. Pomocí těchto kódů a návodu, jak je používat, můžete využít potenciál svého mobilního telefonu Motorola na maximum.

24.4.2001, Jan Matura, rubrika Tipy & triky

Je těžké stavět sítě 3G, zvláště ty první

Přes celou zeměkouli nyní létají jako dělové koule zprávy o tom, jak dva operátoři dokončují stavbu prvních dvou sítí třetí generace na světě. Japonské NTT DoCoMo a British Telecom se předhánějí, kdo spustí komerční test své sítě dřív. Britové již mají telefony, Japonce zas nebrzdí karanténa spojená s kulhavkou.

24.4.2001, Luděk Zadražil, rubrika Zprávy - Mobilní komunikace

Středa 25.4.

Český Mobil získá nového partnera

EBRD vstoupí do Českého Mobilu nákupem akcií za 25 milionů USD

25.4.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Proč to RadioMobil dělá?

RadioMobil chrání své zákazníky před finanční újmou zkrácením životnosti SIM karet. Bez předchozího varování si ovšem za ochranu nechá zaplatit 400 korun. Právě tolik vás totiž bude stát výměna karty, na které proběhlo stanovené množství operací.

25.4.2001, Přemysl Souček, Tomáš Volyňský, rubrika Publicistika

Jak to jde s joystickem na Nokii aneb s holí na hada

Jaké to je mít na svém telefonu joystick? Ne žádnou malou ovládací klávesu, ale opravdovou hůl na ovládání her. Ten pocit si klidně můžete vyzkoušet, stačí mít Nokii a koupit si Snake Bite. Nejste si jisti, jestli je takový joystick k něčemu? Vyzkoušeli jsme ho za vás.

25.4.2001, Luděk Zadražil, rubrika Příslušenství k mobilům

Jak si co nejjednodušeji nastavit WAP? Na internetu.

Majitelé wapových Ericssonů a Nokií už nemusí nastavovat wapový prohlížeč ve svých telefonech ručně. Mohou si nechat poslat textovku se všemi potřebnými informacemi. Jejich mobil umí tyto informace přečíst a nastavit si podle nich WAP sám.

25.4.2001, Rostislav Kocman, rubrika Tipy & triky

Kompletní návod na úpravu vaší Motoroly - dokončení

Včera jsme vám nabídli první část tabulky s kódy pro aktivaci skrytých funkcí telefonů Motorola. Dozvěděli jste se, jak zajistit, abyste mohli kódy zadávat přímo z klávesnice telefonu. Dnes vám nabídneme konkrétní příklady, jak udělat ze své Motoroly dokonalejší přístroj.

25.4.2001, Jan Matura, rubrika Tipy & triky

Peer-to-peer pro mobilní telefony: zrušte mobilní operátory - dokončení

Přinášíme dokončení popisu sítě mobilních telefonů, která nepotřebuje operátora. Splní se tato vize někdy?

25.4.2001, Patrick Zandl, rubrika Publicistika

Alphatech předběhl Siemense?

Proč čekat na novinky představené na CeBITu, když je můžete mít už dnes! Plnohodnotná alternativa Siemense TC35 terminal totiž právě přichází.

25.4.2001, Petr Pavlík, rubrika GSM moduly

Čtvrtek 26.4.

Nové tarify Eurotelu platné od 1. května

Eurotel dnes představil nové tarify. A jsou zajímavé.

26.4.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Majitelé mobilů začínají šetřit. Jak se to projeví v Čechách?

Evropa zaznamenala nový trend v mobilních komunikacích. Majitelé mobilů začínají šetřit, což je další špatná zpráva pro operátory. Jak to ovlivní vývoj trhu, který vyžaduje stále nové investice? Neopozdí se zavádění nových technologií? Zpomalí se nástup konkurence?

26.4.2001, Přemysl Souček, rubrika Publicistika

Motorolu přijde i propouštění draho

Krize průmyslu mobilních telefonů zasahuje téměř všechny výrobce. Některým se však problémy ještě násobí kvůli špatným strategickým rozhodnutím z minulých let. Americká Motorola ruší své továrny v Evropě, aby ušetřila na platech. Znamená to pro ni ovšem jiné výdaje, jako je vracení státních subvencí v Británii a Německu.

26.4.2001, Luděk Zadražil, rubrika Trhy-business

Kdo dohoní Nokii?

Podle údajů společnosti Goldman Sachs prodala Nokia za rok 2000 na celém světě téměř tolik telefonů, kolik Motorola, Ericsson a Siemens dohromady. Velmi dobrých prodejů dosáhli také japonští a korejští výrobci.

26.4.2001, Rostislav Kocman, rubrika Trhy-business

Oskar = neslyším vás!

Mobilní operátor Oskar včera zažil perné chvíle. Na většině území Moravy nebylo možné využívat jeho síť. Někteří uživatelé nemohli použít většinu služeb, jiní byli ochuzeni jen o příchozí hovory nebo SMS zprávy.

26.4.2001, Jan Matura, rubrika Služby Oskara

Pátek 27.4.

Nokia 3330 u Paegasu

Známe cenu mobilu Nokia 3330 u Paegasu. Platí od 7. května.

27.4.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Eurotel zahájil velkou dubnovou tarifní revoluci

Největší český operátor včera oznámil, že svým zákazníkům nabídne sedm nových tarifů. Zájemcům o mobilní internet zároveň připravil překvapení v podobě speciálního datového balíčku a ohlásil úmysl vedení rozšířit sféru své působnosti v ČR mimo dosavadní rámec. Eurotel už zkrátka není EuroTel.

27.4.2001, Jan Matura, rubrika Služby EuroTelu

SMS Eurotelu se mohou dnes večer zpozdit

V noci na zítřek bude Eurotel upravovat své centrum pro rozesílání komerčních SMS. Příjem těchto zpráv se proto může zpozdit.

27.4.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Ericsson R520m přenáší data jako divý

Vyzkoušeli jsme na mobilním telefonu Ericsson R520m datové přenosy. Rychlá data GPRS i HSCSD zvládnul na jedničku. Až bude R520m oficiálně uveden na trh, bude nejvhodnějším telefonem pro mobilní kancelář.

27.4.2001, Rostislav Kocman, rubrika Ericsson

Jak se píší SMS aneb zkrať to, co to jde

Když se píše textová zpráva, není místa nazbyt. Povolených 160 znaků zmizí, než se stačíte vypovídat - a pak nezbývá než psát SMS další. Nebo si také můžete zvyknout na zkratky a symboly, a ušetřit tak místo i čas. Nestyďte se své vyjádření osekat až na holý kmen, dělá to mnoho lidí.

27.4.2001, Luděk Zadražil, rubrika Zvláštnosti, zajímavosti, speciality, ostatní

Spuštění UMTS se odkládá

Když se před rokem mluvilo o spouštění prvních sítí třetí generace, bylo slyšet plno slibů a hovorů o jarních a letních měsících. Dnes, když se slíbené termíny blíží, se najednou množí problémy. Španělsko mělo být v Evropě první s fungujícími sítěmi UMTS, a to již v létě. Poslední zprávy ukazují, že si Španělé počkají minimálně tři čtvrtě roku. Ani jinde na světě nemusí být takové zpoždění nic neobvyklého.

27.4.2001, Luděk Zadražil, rubrika Zprávy - Mobilní komunikace