Týden od 21. do 25. ledna na Mobil.cz

Pondělí

Pozor! Telecom naslouchá

Bezpečnostní úsek Českého Telecomu, který zajišťuje odposlouchávání telefonních linek, je plný lidí, kteří dříve pracovali pro komunistické tajné služby. Odposlechy jsou navíc špatně zajištěné proti zneužití. Obojí představuje vážné bezpečnostní riziko.

21.1.2002, Vaše redakce, Daniel Deyl, rubrika Z domova

Mobilní sítě standardu CDMA

Minulý týden jsme psali o mobilním telefonu Motorola určeném pro sítě CDMA 1X. Nevíte, o co v těchto sítích jde? Věděli jste, že jde o americkou obranu proti nadvládě GSM? Je to lepší síť?

21.1.2002, Patrick Zandl, rubrika Mobilní technologie

Jak jsou na tom předplacené karty s voláním do (a ze) zahraničí?

Volání do zahraničí a ze zahraničí sice nepatří mezi široce používané služby předplacených karet, ale přesto pro vás může být rozhodující. Připravili jsme proto přehled cen za volání do zahraničí v a v roamingu.

21.1.2002, Rostislav Kocman, rubrika Přehled hovorného a služeb

Telefon v Kábulu? Děláte si legraci

Jak těžké je telefonování v hlavním městě Afghánistánu? Ministr spojů má problémy s připojením na internet, obyčejní lidé se dovolají třeba jen tehdy, když neprší.

21.1.2002, ČTK, rubrika Ze světa

Palmare.cz - týden od 14. do 18. ledna

Týden byl ve znamení dvou modelů Sony Clié - T615 a S320, které Sony představilo již oficiálně. Také Treo dobývá Evropu - zatím jen smlouvami s mobilními operátory, ale to je velmi důležité. K vidění a slyšení byly i další věci, o kterých jste si mohli u nás přečíst...

21.1.2002, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

TELeKONOM: Českou dvojkou mezi mobily je Siemens...

... jehož mobilní divize prodala loni v ČR 730 000 telefonů; China Mobile má již téměř 70 milionů klientů; Nextel a IBM ohlásily vytvoření aliance; Nortel prodělal od října do prosince přes půl miliardy dolarů; France Télécom buď chce, nebo nechce koupit celý německý MobilCom.

21.1.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Úterý

GPRS už umí i Nokia 9210

Komunikátor Nokia 9210 je svého druhu jedinečný telefon, ale něco mu přeci jen chybí. Chcete-li se totiž připojit k internetu, nezbývá, než se spolehnout na technologii HSCSD. Pokud byste ovšem raději používali GPRS nebo modem pro pevnou linku, dá se to zařídit, a to celkem snadno.

22.1.2002, Luděk Zadražil, rubrika Software pro mobilní telefony

Jak funguje vaše telefonní karta? Pokračujeme

Plastová kartička s čipem, na kartičce obrázek, někdy radost pohledět, jindy vrchol nevkusu. A v čipu telefonní jednotky. Jak telefonní automat s kartou komunikuje? Kde se v kartě berou telefonní jednotky? A jak to celé funguje?

22.1.2002, Vaše redakce, rubrika Technologie pevných sítí

Historické pozadí GSM – vznik standardu GSM

V minulých dílech našeho povídání jsme si pověděli o tom, jak vznikaly první generace mobilních sítí a jak se od sebe lišily. Dnes se podíváme na příčiny vzniku a vznik samotného standardu GSM. Co všechno mělo GSM umět?

22.1.2002, Patrick Zandl, rubrika GSM technologie

Prodá Slovensko licenci na UMTS?

Na Slovensku budou udělovat licence na UMTS. Cílem vlády a regulátora trhu je přilákat kromě současných operátorů i další mobilní společnosti. Stejně jako nedávno v ČR, budou i na Slovensku k mání licence na provoz sítí třetí generace. Zatím se zdá, že o Slovensko je mezi zahraničními operátory zájem.

22.1.2002, Rostislav Kocman, rubrika Ze světa

TELeKONOM: Kupovat či držet České radiokomunikace?

... Cyrrus Afin doporučuje první možnost, konkurence druhou; britský vydavatel zlatých stránek míří do USA; GlobalTel koupil zkrachovalou rakouskou společnost Kiwwi; slovenský regulátor rozjel prodej licencí na provoz sítí UMTS.

22.1.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Středa

Asi polovina telefonních stanic vyřazených požárem již funguje

Telecom pracuje na nápravě škod způsobených včerejším požárem ústředny.

23.1.2002, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Philips Fisio 820 – bomba s barevným displejem! (první exkluzivní fotografie)

Philips žije! Kdo si myslel, že pod značkou Philips si budeme pouze připomínat starší levné telefony Savvy, Azalis nebo legendární Fizz, bude velmi překvapen. Na letošní rok totiž Philips připravil hned několik novinek a dnes vám přinášíme první fotografie té nejprestižnější.

23.1.2002, Jan Matura, rubrika Philips

Ericsson T68 bude brzy umět MMS

Za několik týdnů bude oficiálně uvolněna nová verze firmwaru pro mobily Ericsson T68, která umožní pracovat s multimediálními zprávami – MMS. Téšedesátosmičky s tímto firmwarem se budou nazývat T68i – nejde tak o zcela nový telefon, jak jste se mohli někde dočíst.

23.1.2002, Rostislav Kocman, rubrika Ericsson

SUX - dost bezpečný hovor za 10 tisíc

Minulý týden jsme psali o superbezpečném telefonování s mobilem TopSec od Siemensu. Zájemce si však může opatřit podobné zařízení za zlomek ceny kousek od Nuselského mostu v Praze.

23.1.2002, Přemysl Souček, rubrika Z domova

Toshiba přinese až 20GB paměti pro nové mobily

Rádi posloucháte MP3 či často přenášíte velké soubory? Potom je nový produkt Toshiby přinášející mobilním zařízením kapacitu až 20 GB určen přesně pro vás.

23.1.2002, Petr Pavlík, rubrika Mobilní technologie

TELeKONOM: Sto milionů mobilních zákazníků? Jistě...

... může si říci největší světový operátor, britský Vodafone; Aliatel chce zvýšit letošní tržby o 50 procent; Lucent Technologies snížil ztrátu na 757 milionů dolarů; americký BellSouth loni vydělal jen 792 milionů dolarů.

23.1.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Čtvrtek

Okolo 21 tisíc telefonů v Praze 2 je stále mimo provoz

Český Telecom pokračuje v odstraňování škod po požáru ústředny v Praze 2. Již fungují dvě třetiny telefonních budek.

24.1.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Eurotel v únoru zlevní WAP, rozjede seznamku a tři hry

S únorem přijde mnoho změn v nabídce společnosti Eurotel. Udělejte si v tom raději jasno.

24.1.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Siemens má nový firmware pro S/ME45, ale ten pravý to ještě není

Začátkem letošního roku Siemens připravil pro své mobilní telefony S45 a ME45 nový firmware. Neradujte se však předčasně, očekávané zrychlení GPRS a třeba e-mailový klient se v této verzi FW nekoná. Na výraznější změny oproti současným verzím firmwaru si budeme muset ještě nějaký ten pátek počkat, pak si jej ale budeme moci nahrát i doma!

24.1.2002, Jan Matura, rubrika Siemens

Twist můžete dobíjet ve více bankomatech

RadioMobil rozšířil počet bankomatů, ve kterých můžete dobíjet předplacené karty Paegas Twist.

24.1.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Zakázat mobil už nemusí být problém

Je spousta míst, kde se sluší mobil vypnout, a další spousta míst, kde je mobil přímo zakázaný. Většina lidí si však z těchto zákazů nic nedělá. Nad mobily v zakázaných místech se tentokrát opravdu stahují mraky. Banky, vojenská zařízení, jednotky intenzivní péče nebo policejní stanice tak mohou mít o starost méně.

24.1.2002, Přemysl Souček, rubrika Mobilní technologie

Stáhněte si hudbu do 5510 nebo MP3 přehrávače Nokia

Neobejdete se na cestách bez posledních hitů svých oblíbených skupin? Pak internetový portál zaměřený na MP3 přehrávače Nokia je určen přesně pro vás.

24.1.2002, Petr Pavlík, rubrika Zprávy - mobilní telefony

V Kábulu už fungují GSM mobily

Teprve dva měsíce uplynuly od bombardování hlavního města Afghánistánu Kábulu a již zde funguje mobilní síť GSM. Věc nevídaná, neboť žádná podobná vymoženost v Kábulu nikdy nebyla. Komunikaci, potřebnou pro přípravu humanitárního programu, zajišťuje mobilní GSM síť od Ericssonu, pokrývající pomocí tří stanic celé město.

24.1.2002, Luděk Zadražil, rubrika Zprávy - Mobilní komunikace

TELeKONOM: Motorola čeká 420 milionů prodaných mobilů...

... zájemci o akcie Aliatelu se nehrnou; největší kanadská telkom firma BCE prodělala 326 milionů a bude propouštět; Bulhaři budou těžko prodávat svůl monopol BTC.

24.1.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Pátek

Únorové ceny telefonů u Eurotelu

Eurotel s příchodem nového měsíce změní cenu některých přístrojů ve své nabídce.

25.1.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Japonská Nokia J-NM02 pochází od Sanya

Ačkoliv je Nokia leader světového trhu s mobilními telefony, nestačí na všechno. V celé Asii nesmírně populární rozvírací telefony – véčka dělat neumí, a tak musí brát od konkurence. Nejinak je tomu u novinky - telefonu J-NM02, který pro Nokii vyrábí Sanyo.

25.1.2002, Jan Matura, rubrika Nokia

Paegas má nejlepší síť – alespoň podle brněnské VŠ

Brněnské Vysoké učení technické provedlo měření českých sítí GSM. Z výsledků vyplývá, že ve všech sledovaných parametrech je nejlepší síť Paegas. Eurotel skončil ve městech na překvapivém třetím místě; na venkově tuto nelichotivou příčku obsadila síť Oskar, která je ale ve městech srovnatelná s Paegasem. V článku najdete i informace o použité metodice měření.

25.1.2002, Petr Pavlík, Rostislav Kocman, rubrika Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

Přes mobily utrácíme snadněji než přes internet

Každý majitel telefonu v Evropě zaplatil za loga, melodie a info SMS průměrně 55 korun. Ano, loni z nás mobilní telefony vytáhly celých 590 milionů eur. Ačkoliv je zasílání log, melodií a SMS zpráv na mobily mnohem mladší než internet, lidé jsou za ně ochotni platit mnohem víc než za komodity na světové síti sítí. A to se ještě máme na co těšit.

25.1.2002, Luděk Zadražil, rubrika Služby operátorů

Infolinka Paegasu omezí provoz

Informační centrum RadioMobilu bude mít tuto sobotu a neděli omezený provoz. Přinášíme tiskovou zprávu společnosti.

25.1.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Nový předseda představenstva ČRa

Nové představenstvo společnosti si včera zvolilo nového předsedu.

25.1.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Nová Motorola umí ICQ

Kanadská Motorola představila nový mobil – komunikátor. Pod označením V101 se skrývá upravená V100, která umí textovky, e-maily, ale hlavně umožňuje posílat zprávy systémem ICQ. A to nejlepší na konec – mobil je určený pro sítě GSM.

25.1.2002, Vaše redakce, rubrika Motorola

TELeKONOM: Český Telecom sleví těm, které postihl požár...

... vláda bude posuzovat jen sedm nabídek na koupi Telecomu; Slovenské telekomunikácie ani přes kritiku nezlevní internet; americký operátor SBC mírně snížil loňský čistý zisk.

25.1.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa