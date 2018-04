Týden od 21. do 25. dubna 2003 na Mobil.cz

Pokud potřebujete komunikační software pro telefonu Samsung, navštivte tuto stránku výrobce, kde jej najdete. Jsou zde programy pro všechny běžné modely Samsungu a najdete zde i nejnovější verzi programu Easy GPRS, v které již lze stahovat z modelu V200 fotografie z telefonu do počítače (starší verze programu to neumožňovala).

Na nedávno přepracovaných stránkách společnosti Samsung nás zaujala nová rubrika , v které výrobce popisuje postup pro "domácí" přehrání firmwaru. Bohužel, zatím je seznam podporovaných telefonů prázdný a také nevíme, jak to bude s jednotlivými jazykovými verzemi.

středa, 23. dubna 2003 00:00