Týden od 20. do 24. března na Mobil.cz

Pondělí

Oskarneval napadl hacker

Regulérnost interaktivní hry Oskarův IQ test je zpochybněna. Znalostní soutěž totiž napadl hacker, který si do žebříčku nejúspěšnějších soutěžících vložil maximální počet bodů.

20.5.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Nokia nebude vyvíjet ovladač pro Windows XP

Vlastníte Nokii a nedávno jste si koupili nový počítač či inovovali operační systém na Microsoft Windows XP? Pak se rozlučte se vzájemnou komunikací obou zařízení. Nokia totiž nebude pro stávající produkty vyvíjet ovladač potřebný pro správnou funkci svých mobilů v systému Windows XP. Doplněno 21.5.2002

20.5.2002, Petr Pavlík, rubrika Nokia

Siemens postaví mobil na základech Nokie

Dva velcí rivalové začínají spolupracovat na vývoji nového smartphonu. Siemens plánuje použít platformu Serie 60, na níž je postavena například Nokia 7650. Jak to ovlivní evropský trh mobilními telefony?

20.5.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - mobilní telefony

Jakou baterii máte v mobilu a jaká je nejlepší?

Jakou baterii márte ve svém mobilním telefonu a jakou přitom považujete za nejlepší a proč? Používáte a doporučujete svým známým také neznačkové baterie? Vážně jsou Li-Pol baterie nejlepší a niklmetalovým už odzvonilo?

20.5.2002, Vaše redakce, rubrika Okénko

Proč lidé používají více SIM karet? (téma týdne)

Nechápete, proč kolegovi stojí za to, platit provoz několika SIM karet několika operátorů? Zdá se vám podivné, že s sebou někdo vláčí dva či tři mobilní telefony, nebo každou chvíli mění SIM kartu v mobilu? Více než sto čtenářů Mobil.cz vysvětlovalo, co je právě k takovému chování vede. Pro někoho to je možná překvapivé zjištění, ale většina z nich to nedělá z fandovství.

20.5.2002, Přemysl Souček, rubrika Publicistika

Palmare.cz - týden od 13. do 17. května

Převaha informací v hardwarových rubrikách, několik recenzí i šeptanda o novém modelu. Nezapomínáme ale ani na software a už podruhé připojujeme rekapitulaci týdne.

20.5.2002, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

TELeKONOM: Evropské telekomunikace? Nic moc...

... tvrdí nizozemský operátor KPN, sám zadlužený; J.P.Morgan chce po fiasku s Telecomem kupovat české kabelovky; kanadský majitel Oskara se dostal do černých čísel; Swisscomu klesl zisk na téměř třetinu.

20.5.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Úterý

ČTÚ určil ceny za internet

Český telekomunikační úřad vydal cenové rozhodnutí o propojení pevných sítí kvůli přístupu na internet.

21.5.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Oskar zvýšil bezpečnost hry IQ test

Po víkendovém prolomení ochrany nové hry společnosti Oskar již došlo k jejímu vylepšení.

21.5.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Oskar aktuálně: Takhle by měly vypadat nové tarify

Spuštění nových tarifů Oskara je naplánováno na středu příštího týdne. Máme pro vás další informace o cenách hovorného a doplňkových služeb.

21.5.2002, Vaše redakce, rubrika Služby Oskara

ČTÚ rozhodne o nových cenách propojení

Možná už od konce června by mohly platiti nové ceny za propojení telekomunikačních sítí. Český telekomunikační úřad už ma totiž pohromadě všechny podklady.

21.5.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Nové tarify spustí Oskar od 29. května!

Nové tarifní programy v síti Oskara spatří světlo světa ještě v květnu letošního roku. Vedle nových tarifů se dočká určitých změn i předplacená karta Oskarta. Levnější by mělo být především volání v rámci vlastní sítě a určitého zvýhodnění se dočkají hodně volající zákazníci.

21.5.2002, Vaše redakce, rubrika Služby Oskara

Úplná ochrana před zářením: dvoudílný Greenphone e688

Telefon Greenphone e688 společnosti Group Sense oddaluje od uživatele tu část přístroje, která vysílá elektromagnetické vlny. Hlava telefonujícího je díky tomu vystavena zanedbatelným dávkám mikrovlnného záření.

21.5.2002, Marek Kuchařík, rubrika Ze světa

Panasonic P504i - nejtenčí véčko na světě

Nová řada telefonů 504 pro japonského operátora NTT DoCoMo by měla zvrátit nepříznivý vývoj v prodeji mobilních telefonů na japonských ostrovech. Jako první byl představený Panasonic P504i, který by se měl stát nejtenčím véčkovým telefonem současnosti. Barevný displej a množství funkcí se pak již předpokládá jako samozřejmost.

21.5.2002, Jan Matura, rubrika Panasonic

Chytré už je kdeco – nyní i klávesnice

Máme už chytré telefony, chytrý software v počítačích, chytré začínají být i automobily a hodinky a nyní se dočkaly i klávesnice mobilů. Ovšem jejich rozšíření má zatím silného odpůrce – současné výrobce mobilů.

21.5.2002, Rostislav Kocman, rubrika Srovnání telefonů

TELeKONOM: Telecom zlevnil zřízení linky. Na chvíli...

...a ještě jen tehdy, když se mu zákazník upíše na půldruhého roku; ministr financí Rusnok se pustil do otevřeného sporu s vládou: prohlásil, že se pokusí prosadit prodej Českého Telecomu ještě do voleb; Český Mobil v prvním čtvrtletí poprvé ve své historii vydělal - rovný milion dolarů; Český Telecom nahradí současné karty do telefonních budek kartami chytřejšími.

21.5.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Středa

Eurotel dodá krizové telefony pro Liberecko

Eurotel v rámci zakázky pro Krizové řízení dodá Libereckému kraji 440 mobilních telefonů.

22.5.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

SMS a maily z budek fungují od 1. června

Textové zprávy a e-maily z telefonních budek bude možné posílat od 1. června. Ovšem pozor, pouze prostřednictvím karet Trick. Za mince můžete nadále pouze telefonovat.

22.5.2002, Vaše redakce, rubrika Z domova

Flexisazba: Čím víc budete s oskartou volat, tím méně budete platit

Provoláte-li s Oskartou více než 600 korun měsíčně, budete dalších 30 dnů volat do sítě Oskar za dvě koruny a posílat textovky za korunu.

22.5.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Capitel - čínská štika, která vyrábí i mobily od Nokie

Čínskou společnost Capitel bude v Evropě asi znát málokdo. To je ale chyba. Capitel je největší čínskou telekomunikační firmou a vyrábí od síťových prvků přes antény až po mobilní telefony téměř vše, co do oboru patří. Jeho mobily si pak často nechávají přejmenovat jiné firmy pro sebe a sám Capitel spolupracuje třeba i s finskou Nokií.

22.5.2002, Jan Matura, rubrika Ostatní

Policejní síť Pegas má být dokončena v roce 2003

Radiokomunikační síť Pegas má být konečně dostavěna v roce 2003. Po několika letech odkladů tak snad policejním složkám a integrovanému záchrannému systému (IZS) nastanou lepší časy. Na tiskové konferenci policie demonstrovala mobilní radiokomunikační systém Pegas spolu se systémem pro rozpoznávání státních poznávacích značek LOOK.

22.5.2002, Josef Macháček, rubrika Z domova

Jak jednoduše a zadarmo vytvoříte melodii pro svůj telefon

Chcete si do telefonu přidat oblíbené zvonění a nevíte jak? Vadí vám, že melodií pro Nokie je bezpočet a pro váš mobil téměř žádné? Máme pro vás řešení. Pomocí konvertoru si je jednoduše převedete.

22.5.2002, Ivo Čermák, rubrika Tipy & triky

Alternativní operátoři se sjednotili

Na půdě Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) vznikla nová zájmová sekce – alternativních operátorů. Vznik sekce je důsledek nedávných sporů a konfliktů s Českým Telecomem, ke kterým docházelo nejen mezi operátory přímo, ale i v rámci asociace.

22.5.2002, Rostislav Kocman, rubrika Liberalizace

O zavedení ADSL se přou alternativní operátoři s Telecomem

Nevraživost mezi Českým Telecomem a alternativními operátory pokračuje. Tentokrát se týká údajného nebezpečí omezení technologie ADSL ze strany Telecomu, který takové nařčení ovšem odmítá.

22.5.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

TELeKONOM: Internet bude za 47 haléřů za minutu...

... nařídil operátorům ČTÚ; ministr Schling neví nic o tom, že by vláda měla znovu projednat prodej Českého Telecomu; China Mobile do konce dubna získal přes 76 milionů klientů; řecký operátor CosmOTE vydělal za první čtvrtletí 49 milionů eur.

22.5.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Čtvrtek

Eurotel dává k volným SMS 30% navíc

Tarifní zákazníci dostanou další SMS zdarma.

23.5.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Virtuální kancelář od RadioMobilu

RadioMobil již také nabízí svým firemním zákazníkům možnost "virtuální kanceláře".

23.5.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

SMS z radnice se osvědčily

V Letohradě se osvědčilo užívání krátkých informačních SMS zpráv.

23.5.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Eurotel nabízí všem dvě čísla na jedné SIM kartě

Dvě telefonní čísla na jedné SIM kartě už u Eurotelu nejsou problém. Tuto službu mohou využívat všichni, kdo si pořídí tarifní program – to bude první číslo. Na druhém čísle můžete mít libovolný tarif nebo kartu Go. Volat budete moci vždy jen z jednoho čísla (dá se libovolně přepínat); k zastižení budete na obou číslech.

23.5.2002, Rostislav Kocman, rubrika Služby EuroTelu

Který výrobce to vzdá nejdřív (téma týdne)

Která značka mobilních telefonů zmizí z trhu nejdřív? Takovou otázku jsme vám položili minulý týden. Některé názory byly opravdu zajímavé. Horkým kandidátem na zánik je podle čtenářů Mobil.cz především francouzský Sagem, ale černým předpovědím se nevyhnuly ani některé další značky. Pozornosti laických analytiků nezůstala ušetřena ani Nokia, i když zde bylo spíše přání otcem myšlenky.

23.5.2002, Přemysl Souček, rubrika Publicistika

Blaupunkt Monte Carlo: autorádio s vestavěným mobilem

Nechcete si kupovat hands-free sadu a přesto při jízdě telefonujete? Řešením může být autorádio s vestavěným mobilem. Kvalitní reprodukcí zvuku, citlivým mikrofonem, ale také minimálním zásahem do interiéru vozu se uchází o vaši pozornost.

23.5.2002, Petr Pavlík, rubrika Ostatní

Eurotel nabizí komerční využití služby Cell Info

Zahájení již dříve plánované komerční nabídky služby Cell Info dnes oficiálně oznámil mobilní operátor Eurotel. Zkušební provoz služby byl zahájen vloni na podzim.

23.5.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Zahltí reklama naše mobilní telefony?

Reklama nás stíhá na každém kroku, nevyhnou se jí už ani naše mobily. Reklamní agentury za příjem inzertních SMS zpráv nabízejí příjemcům zajímavé provize. Je tedy reálná možnost, že se nám reklama usadí na mobilech?

23.5.2002, Ivo Čermák, rubrika Zvláštnosti, zajímavosti, speciality, ostatní

Odstavení bankomatů v noci na 2. června

V noci na 2. června budou odstaveny bankomaty řady českých bank.

23.5.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

TELeKONOM: Kolaps? Mobilů se prodává stále méně..

a to nejen v Česku, ale po celém světě; Český Telecom počítá, že lidé z jeho budek odešlou 400 000 textovek měsíčně; finská Nokia koupí americkou firmu Redback Networks za 35,8 milionu dolarů; Deutsche Telekom vydělal v prvním čtvrtletí více peněz než loni, ale méně, než se čekalo.

23.5.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Pátek

Telecom nesouhlasí s cenami za internet

Telecomu se nelíbí rozhodnutí ČTÚ o cenách za propojení k internetu. Tvrdí totiž, že jde proti zájmům uživatelů. Alternativní operátoři ovšem s jeho názorem nesouhlasí.

24.5.2002, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Vláda zveřejnila kritizovanou smlouvu

Česká vláda konečně zveřejnila kritizovanou smlouvu s Českých Telecomem, která se týká zpochybňované zakázky pro veřejnou zprávu.

24.5.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Pouzdro do extrémních podmínek a pro většinu mobilů

Telefonování v extrémních podmínkách je extrémně nebezpečné pro váš mobil. Pouzdro Boxit Dolphin 5.0 finské firmy Moduleo Oy je spolehlivým řešením: je nárazuvzdorné, pracho- a vodotěsné; díky své konstrukci se do něj vejdou téměř všechny typy mobilních telefonů. A telefon je možné normálně používat.

24.5.2002, Marek Kuchařík, rubrika Příslušenství k mobilům

Japonci naučí mobily odezírat ze rtů

Nevěříte? Opravdu nejde o opožděný aprílový žertík, japonští vědci skutečně intenzivně pracují na mobilním telefonu, který bude umět odezírat ze rtů. Bude za vás také mluvit nebo psát textové zprávy či emaily, a dokonce už zkoušejí jeho první prototypy. Informoval o tom server Ananova, specializovaný na mobilní komunikaci, s odvoláním na dubnové vydání renomovaného britského vědeckého časopisu The New Scientist. Do pěti let už by prý tyto přístroje měly být běžně používány.

24.5.2002, Pavel Lukeš, rubrika Ze světa

Policisté jsou nespokojeni se starými vysílačkami

Všichni policisté dosud nemohou používat moderní digitální síť, která umožňuje zcela bezpečnou komunikaci policejních složek. Od konce zasedání MMF v roce 2000 se budování sítě Pegas zastavilo a dokončení výstavby je plánováno na osmý měsíc příštího roku, tedy v současné době signál Pegasu pokrývá asi jen třetinu území ČR. Přinášíme rozhovor s příslušníkem policie, který porovnává stávající vysílačky s vysílačkami typu Matra. Srovnání vysílaček vyznívá jednoznačně.

24.5.2002, Josef Macháček, rubrika Z domova

TELeKONOM: Černý den světových telekomunikací...

... odstartoval nizozemský operátor KPNQwest, která požádala o soudní ochranu před věřiteli (česky řečeno zbankrotovala); ratingová agentura Moody's snížila výhled ratingu německého giganta Deutsche Telekom ze stabilního na negativní; francouzský Alcatel oznámil, že ze své americké pobočky bude nucen propustit 450 lidí; řecká pobočka britského Vodafonu loni vydělala o 3,4 procenta méně než v roce 2000; Českému Telecomu se nelíbí rozhodnutí ČTÚ o cenách za internetové propojení; 54 procent maďarů vlastní mobilní telefon.

24.5.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Mobilní operátoři se připravili na fotbalové mistrovství

Největší sportovní událost roku je na dohled, stovky tisíc návštěvníků z celého světa se chystají na odlet do Jižní Koreje nebo Japonska. Mistrovství světa ve fotbale nebude jen zkouškou fotbalistů, ale i mobilních operátorů. Ti očekávají velký nápor, zvlášť díky roamingu s většinou evropských operátorů.

24.5.2002, Luděk Zadražil, rubrika Zprávy - Mobilní komunikace