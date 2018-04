Týden od 2. do 6. září: Nové mobily od Nokie

Nové telefony na Mobil.cz

Sagem MY X-3



TCC Q285



Nokia 3610



Nokia 3510i



Nokia 3650



Týdenní souhrn článků Mobil.cz

období pondělí, 2. září 2002 – pátek, 6. září 2002

pondělí, 2. září 2002

Aktuálně: Sagem MY X-3 - nová éra začíná (první informace)

Francouzský Sagem se rozhodl kompletně obměnit svůj výrobní program. Po modelu X-5 s barevným displejem přichází s další novinkou, low-endem X-3. Nový design a slušná výbava by měly Sagemu vrátit prestiž a úspěch.

vydáno: pondělí, 2. září 2002

rubrika: Sagem

diskuse: 7 příspěvků, poslední: 2. září, 16:34:20

hodnocení: průměrná známka 1,33, hodnotili 3 čtenáři

Telecom chybně informoval – zaplatili za to zákazníci

Někteří majitelé linek ISDN od Českého Telecomu si pořídili dodatkový program i-Nonstop – aby se mohli připojovat k internetu za nižší minutové ceny. Přestože jim ale Telecom tvrdil, že se mohou připojovat i z jiné než hlavní linky, ve skutečnosti to je jinak. Postižení zákazníci tak na účtech zaplatili i o několik tisíc více, a to jenom kvůli tomu, že jim Telecom sdělil špatné informace.

vydáno: pondělí, 2. září 2002

rubrika: Služby operátorů

diskuse: 23 příspěvky, poslední: 7. září, 19:00:34

hodnocení: průměrná známka 1,75, hodnotilo 12 čtenářů

Máte nápad na využití SMS? Oskar ho od vás koupí!

Po úspěšném odstartování projektu Oskarzóna, kde Oskar nabízí spolupráci pro vývojáře wapových aplikací, přichází tento operátor s novým programem určeným těm, kteří dokáží vytvořit zajímavou službu pracující s krátkými textovými zprávami.

vydáno: pondělí, 2. září 2002

rubrika: Služby Oskara

diskuse: 22 příspěvky, poslední: 5. září, 18:09:13

hodnocení: průměrná známka 1,33, hodnotili 3 čtenáři

Sony Ericsson se možná rozpadne

Přetrvávající ztrátovost divize mobilních telefonů značky Sony Ericsson může skončit až odstoupením Ericssonu od založené akvizice. Jaký to bude mít vliv na mobilní telefony známého švédského koncernu? Dočkáme se vůbec avizovaných novinek?

vydáno: pondělí, 2. září 2002

rubrika: Zprávy - mobilní telefony

diskuse: 7 příspěvků, poslední: 5. září, 21:18:01

hodnocení: průměrná známka 1,50, hodnotili 2 čtenáři

Zažil jsem s mobilem: Dvojitý pohřeb

Soutěž o mobilní telefon Siemens ME45: Pátek třináctého je pro nejednoho z nás den nemilý. Stačí vyrazit s divokou fenkou na venkov a malér začíná být na světě.

vydáno: pondělí, 2. září 2002

rubrika: Publicistika

hodnocení: průměrná známka 3,40, hodnotilo 278 čtenářů

Palmare.cz - týden od 26. do 30.srpna

O vzruch kolem hardwarových aktualit se tradičně starala firma Sony. Přinesli jsme několik softwarových recenzí a taky tématický miniseriál S Palmem do školy. A samozřejmě mnohem víc.

vydáno: pondělí, 2. září 2002

rubrika: Počítače do dlaně



TELeKONOM: Nokia zasadila ránu Microsoftu...

... když se dohodla se Samsungem na softwarové spolupráci; šéf Telecomu Italia Enrico Bondi rezignoval; záchranáři provolali u Eurotelu 700 000 minut zdarma; Český Telecom zprovoznil telekomunikační uzel na pražském Těšnově.

vydáno: pondělí, 2. září 2002

rubrika: Ze světa



úterý, 3. září 2002

Kdo spustil jako první MMS? (analýza)

Zatímco Eurotel s RadioMobilem se dohadují, kdo spustil dříve službu multimediálních zpráv (MMS), a jiná média pro jistotu dávají přednost jenom tiskovým zprávám a vyjádřením tiskových mluvčí, pokusili jsme se zhodnotit nezpochybnitelná fakta. Asi vás nepřekvapí, že pravda je na obou stranách – byť jeden operátor má nárok na prvenství výrazně větší.

vydáno: úterý, 3. září 2002

rubrika: Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

diskuse: 18 příspěvků, poslední: 6. září, 14:36:36

hodnocení: průměrná známka 1,92, hodnotilo 13 čtenářů

Siemens S55 - víme téměř všechno (preview)

Novinka německého Siemensu, model S55, klepe na dveře. Přibližně za měsíc jej výrobce představí oficiálně, ale již dnes jsou známy všechny detailní informace. Podívejte se, co všechno nový Siemens umí a jak vypadá.

vydáno: úterý, 3. září 2002

rubrika: Siemens

diskuse: 79 příspěvků, poslední: 7. září, 11:54:22

hodnocení: průměrná známka 2,21, hodnotilo 14 čtenářů

Opravte si všechna čísla na SIM kartě během minuty

Přečíslování telefonnícvh stanic se blíží. Jednoduchý program Přečíslovač vám pomocí USB čtečky SIM karty přepíše do nové podoby všechna čísla ve vašem mobilním telefonu. Aplikací na přečíslování je celá řada. Chcete si jednoduše a rychle přečíslovat všechna čísla ve svém seznamu?

vydáno: úterý, 3. září 2002

rubrika: Tipy & triky

diskuse: 18 příspěvků, poslední: 6. září, 9:09:52

hodnocení: průměrná známka 1,67, hodnotilo 6 čtenářů

MMMG - nová éra her na mobilních telefonech

Minulý týden se v Londýně konala GameDevelopers Conference Europe. Kolegové z BonusWebu byli přitom a přivezli zajímavé informace o tom, že mobilní telefon bude herní platformou budoucnosti a to nejen podle mobilního operátora Orange či herního giganta Segy, kteří jsou ve vývoji her pro mobilní telefony nejaktivnější. Na co všechno se tedy můžeme těšit?

vydáno: úterý, 3. září 2002

rubrika: Software pro mobilní telefony

diskuse: 14 příspěvků, poslední: 4. září, 20:34:43



Modrozubý kufr je chytřejší než jeho majitel

Bezdrátové technologie nepatří jen do počítačů nebo telefonů, ale i do věcí, které normálně nemají s elektronikou nic společného. To se snaží dokázat výrobce kufrů, kabelek a jiných zavazadel Samsonite, který integroval bluetooth chip do svého nového kufříku. Hodí se k zamykání, ochraně před zloději a dokonce i k přenosu uložených dat.

vydáno: úterý, 3. září 2002

rubrika: Bluetooth

hodnocení: průměrná známka 1,00, hodnotilo 5 čtenářů

TELeKONOM: O málo levnější internet...

... nabízí od prvního října Český Telecom; polskému Elektrimu hrozí bankrot, pokud nedosáhne nové dohody s věřiteli; Vodafone chce převzít francouzského mobilního operátora SFR; nadcházející přečíslování Českému Telecomu neublíží, tvrdí firma.

vydáno: úterý, 3. září 2002

rubrika: Ze světa



středa, 4. září 2002

Vítejte na novém Mobil.cz

Design Mobil.cz se vám dnes změnil před očima - to jste jistě nepřehlédli. Víte, co nového díky tomu získáte a jak vám nový vzhled našich stránek umožní rychleji se dostat k informacím, lépe využívat služby Mobil.cz a snáze se orientovat na v jednotlivých sekcích? Přehled změn, které nový design přináší, najdete v tomto článku.

vydáno: středa, 4. září 2002

rubrika: Z domova

diskuse: 88 příspěvků, poslední: 6. září, 12:30:32

hodnocení: průměrná známka 3,67, hodnotili 3 čtenáři

TCC Q285 - véčko bez antény a s barevným displejem můžete mít i vy! (preview)

O telefonu TCC Q285 jsme vás již informovali. Jedná se o stylové véčko bez antény, které má barevný displej a množství zajímavých funkcí. Jednu dobu o tomto telefonu dokonce uvažoval Siemens jako o svém novém luxusním modelu. Nyní si můžete tento zajímavý telefon koupit i vy.

vydáno: středa, 4. září 2002

rubrika: Ostatní

diskuse: 7 příspěvků, poslední: 6. září, 11:56:46

hodnocení: průměrná známka 1,00, hodnotili 3 čtenáři

Nabijte si Nokii ze svého počítače

Výrobci příslušenství přicházejí se stále novými alternativami nabíjení mobilů. Jednou z nich je nabíječka do počítačového portu PS2, kam často patří konektory myši a klávesnice. Nabíječka má v sobě rozdvojku, takže si zásuvku PS2 nezablokujete.

vydáno: středa, 4. září 2002

rubrika: Příslušenství k mobilům

diskuse: 8 příspěvků, poslední: 6. září, 9:08:45

hodnocení: průměrná známka 1,00, hodnotilo 7 čtenářů

TCC Q285 - fotogalerie rozměrného barevného displeje

Atraktivní asijské véčko TCC Q285 není zajímavé jen tím, že má integrovanou anténu. Disponuje i barevným displejem, který rozhodně patří mezi to lepší, co současný trh nabízí. Nabízíme vám 35 detailních fotografií displeje.

vydáno: středa, 4. září 2002

rubrika: Ostatní

diskuse: 7 příspěvků, poslední: 6. září, 11:56:46

hodnocení: průměrná známka 1,00, hodnotil 1 čtenář

Siemens je čtvrtý na světě

Společnost Siemens zvýšila prodej mobilních telefonů o více než 40 procent, což je největší nárůst mezi výrobci těchto přístrojů. Zároveň však prodala o 27 miliónů méně mobilů než světový lídr Nokia. Nevýrazná pozice Motoroly v ČR zároveň nijak neohrožuje její celosvětové druhé místo. Renomovaná společnost Gartner Dataquest zveřejnila výsledky nejnovějších průzkumů trhu s mobilními telefony.

vydáno: středa, 4. září 2002

rubrika: Siemens



TELeKONOM: Peníze za Telecom bude vláda mít po Novém roce...

... tvrdí nový ministr dopravy a spojů Milan Šimonovský; finská firma Elisa Communications prodá svoji divizi instalačních jednotek americké společnosti Flextronics; Slováci přišli o možnost mít vbrzku třetího mobilního operátora, když firmě Profinet.sk odebral tamní regulátor licenci, za kterou firma nebyla schopna zaplatit dohodnutou půl miliardu slovenských korun.

vydáno: středa, 4. září 2002

rubrika: Ze světa



čtvrtek, 5. září 2002

Pouzdra pro drsňáky

Občas se vám může přihodit, že si s sebou vezmete mobil i tam, kam ho normálně nenosíte. K těmto příležitostem se mohou výborně hodit pouzdra, jejichž popis vám přinášíme. I když se jedná vesměs o modely do extrémních podmínek, není nikde řečeno, že je nemůžete používat i běžném životě.

vydáno: čtvrtek, 5. září 2002

rubrika: Příslušenství k mobilům

hodnocení: průměrná známka 4,20, hodnotilo 25 čtenářů

NEC umí vyrábět parádní véčka - brzy i pro vás

Mobilní telefony japonského NECu se pomalu prosazují na Evropském trhu. Před nedávnem se s úspěchem objevil luxusní NEC 515 a nyní jej následuje jeho mladší bratříček NEC 530i; oba telefony si jsou značně podobné, mají barevný displej a funkce, které by jim mohl leckterý evropský model závidět.

vydáno: čtvrtek, 5. září 2002

rubrika: Ostatní

diskuse: 7 příspěvků, poslední: 5. září, 23:56:22

hodnocení: průměrná známka 1,50, hodnotilo 10 čtenářů

Volat levněji než s Telecomem už může každý

Pokud chcete volat z pevného telefonu levněji a přitom nechcete přepojovat své telefonní linky ze sítě Českého Telecomu jinam (je to technicky náročné a drahé), potom můžete využít službu volba operátora. Nabízejí ji již čtyři operátoři. V článku se dočtete, pro koho jsou jejich služby určeny a kolik jim zaplatíte.

vydáno: čtvrtek, 5. září 2002

rubrika: Služby operátorů

diskuse: 33 příspěvky, poslední: 6. září, 14:12:45

hodnocení: průměrná známka 1,80, hodnotilo 5 čtenářů

Přehled bezšňůrových telefonů na českém trhu

Trh na poli bezšňůrových telefonů stagnuje. Ale stále se bezšňůrové telefony prodávají a proto jsme připravili přehled na trhu dostupných přístrojů. Kategorie CT1 a CT2 se ještě může používat, ale od začátku roku 2003 se již nesmí prodávat. Budoucnost má tedy tedy pouze kategorie DECT/GAP.

vydáno: čtvrtek, 5. září 2002

rubrika: DECT-Bezdráty

hodnocení: průměrná známka 2,40, hodnotilo 15 čtenářů

TELeKONOM: Zákazníci Telecomu ušetří 20 procent, mobilisté pět...

... tvrdili včera zástupci Českého Telecomu a mobilních operátorů, kteří zohlední nižší propojovací poplatky; Eurotel zavedl ememesky z předplacených karet; České radiokomunikace se rozdělily do tří divizí; zadlužený Qwest získal po jednání s bankami naději; eTel umožní volbu operátora.

vydáno: čtvrtek, 5. září 2002

rubrika: Ze světa

hodnocení: průměrná známka 4,00, hodnotil 1 čtenář

pátek, 6. září 2002

Největší problém MMS: propojovací dohody a roaming

Připadá vám jako skvělý nápad poslat kolegovi z práce MMS z dovolené u moře? Bylo by to skvělé, ale operátoři si v současnosti neví rady s propojovacími poplatky za posílání MMS v roamingu. A jasno nemají ani v poplatcích za posílání MMS mezi sítěmi.

vydáno: pátek, 6. září 2002

rubrika: Trhy-business

diskuse: 5 příspěvků, poslední: 7. září, 6:22:11

hodnocení: průměrná známka 1,00, hodnotilo 5 čtenářů

Operátoři vám pomohou s přečíslováním na SIM kartě

Všichni čeští mobilní operátoři pomohou svým zákazníkům s úpravou jejich telefonních seznamů tak, aby je mohli používat i po přečíslování, které proběhne 22. září.

vydáno: pátek, 6. září 2002

rubrika: Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

diskuse: 18 příspěvků, poslední: 7. září, 15:13:03

hodnocení: průměrná známka 5,00, hodnotili 2 čtenáři

Představí dnes Nokia několik nových telefonů? (3650, 7650i)

Podle informací některých severoevropských médií, by měla dnes Nokia představit několik nových telefonů. Spekuluje se o modelu 3650, avantgardním telefonu s barevným displejem a fotoaparátem pro mládež a o inovované verzi modelu 7650. Možná ale bude novinek ještě více.

vydáno: pátek, 6. září 2002

rubrika: Nokia

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 6. září, 9:09:57

hodnocení: průměrná známka 2,50, hodnotilo 6 čtenářů

Otevřete oči - MMS od erotiky po počasí

Eurotel představil informační a zábavné služby MMS, které si můžete objednat jednorázově nebo na určitou dobu předplatit. Na váš moblní telefon vám tak mohou pravidelně přicházet multimediální zprávy různorodého obsahu a věřte, že vybírat je opravdu z čeho.

vydáno: pátek, 6. září 2002

rubrika: Služby EuroTelu

diskuse: 7 příspěvků, poslední: 7. září, 20:16:50

hodnocení: průměrná známka 2,00, hodnotil 1 čtenář

TELeKONOM: Chcete jiné telefonní číslo? OK...

... tvrdí Český Telecom, který chce po přečíslování takový dosud nepoznaný luxus svým klientům umožnit; ememesky přinesly mobilní erotiku; mobily budou mít stejné předvolby ještě nejméně osm let; Contactel začal nabízet volbu operátora; Telecom Italia zvýšil za první pololetí čistý zisk o 60 procent; akcie zadluženého France Télécom spadly včera o deset procent.

vydáno: pátek, 6. září 2002

rubrika: Ze světa

hodnocení: průměrná známka 2,00, hodnotili 2 čtenáři

Nokia 3610: buďte styloví (první dojmy)

Nekonformní design, nízká hmotnost i dostatečně velký displej jsou dobrými důvody, proč se poohlédnout po novém lowendu Nokia. Pozornost upoutá rovněž bílými LED diodami s vysokou svítivostí, které už jste mohli vidět u Nokie 8310.

vydáno: pátek, 6. září 2002 00:01

rubrika: Nokia

diskuse: 49 příspěvků, poslední: 8. září, 0:07:51

hodnocení: průměrná známka 1,40, hodnotilo 5 čtenářů

Aktuálně: Nokia 3510i - low-end, který stojí za to (první informace)

Nokia dnes představila vylepšený model low-endového telefonu 3510. Zlepšení jsou opravdu výrazná, nová 3510i má barevný displej, umí přijímat i posílat MMS a podporuje Javu. Vážně to vypadá na mobil, který stojí za to. Aktualizováno: známe předběžnou cenu!

vydáno: pátek, 6. září 2002 10:30

rubrika: Nokia

diskuse: 26 příspěvků, poslední: 7. září, 19:19:29

hodnocení: průměrná známka 1,71, hodnotilo 7 čtenářů

Aktuálně: Nová Nokia 3650 - tak to tady ještě nebylo! (první informace)

Nokia má na světovém trhu s mobily naprosto výsadní postavení, takže si může dělat téměř cokoliv. Důkazem toho je nová multimediální Nokia 3650, která vypadá, jako by na trh dostavila z jiné galaxie. Již z prvních obrázků je zřejmé, že design vzbudí hodně polemiky, ale na skvělou funkčnost si nikdo stěžovat nebude.

vydáno: pátek, 6. září 2002 11:40

rubrika: Nokia

diskuse: 47 příspěvků, poslední: 8. září, 8:19:38

hodnocení: průměrná známka 2,17, hodnotilo 12 čtenářů

Týdenní souhrn zpráv operátorů a agenturních zpráv

T-Mobile zlevnil tarif Twist Extra

Uživatelé tohoto tarifu mohou nyní volat od 2,20 Kč za minutu. Do konce října mají navíc možnost odesílat SMS zprávy do sítě T-Mobile za 1 Kč a za minutu volání v rámci sítě T-Mobile zaplatí ve špičce o korunu méně než doposud.

vydáno: pondělí, 2. září 2002 09:58

rubrika: Zprávy - operátoři

Oskar zvýšil odměnu za staré nokie 5110 na dva tisíce korun

Využijte nabídku Oskara a pořiďte si nový mobil se slevou 2 000 Kč, kterou získáte za svojí starou Nokii 5110.

vydáno: pondělí, 2. září 2002 16:02

rubrika: Zprávy - operátoři

Oskar zlevňuje čtyři telefony a nabízí špičkový Samsung T100

Nové ceny telefonů v nabídce Oskara. Některé přístroje jsou levnější a pro náročné zákazníky připravil Oskar do svého portfolia špičkový Samsung SGH-T100.

vydáno: pondělí, 2. září 2002 16:20

rubrika: Zprávy - operátoři

Oskar zprovozní GSM banking

Ještě v průběhu září by měl Oskar zprovoznit službu GSM banking pro zákazníky eBanky a GE Capital Bank.

vydáno: úterý, 3. září 2002 16:07

rubrika: Zprávy - operátoři

Telecom nebude odpojovat neplatiče

Český Telecom nebude v průběhu téměř celého září odpojovat dlužníky telefonních poplatků.

vydáno: úterý, 3. září 2002 18:16

rubrika: Zprávy - operátoři

Některé hovory budou levnější

Po přečíslová zlevní až třetina hovorů v rámci pevné telefonní sítě.

vydáno: úterý, 3. září 2002 18:23

rubrika: Zprávy - operátoři

MMS už je i pro karty Go

Zákazníci předplacených služeb Go mohou nyní zasílat fotografie, obrázky, melodie a jednoduché animace mezi mobilními telefony

vydáno: středa, 4. září 2002 13:00

rubrika: Zprávy - operátoři

Společné prohlášení mobilních operátorů k přečíslování

Naši mobilní operátoři se rozhodli vydat společné prohlášení k plánovanému přečíslování 22. září tohoto roku.

vydáno: čtvrtek, 5. září 2002 12:30

rubrika: Zprávy - operátoři

Týdenní souhrn aktualit Mobil.cz