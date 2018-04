Týden od 2. do 6. června na Mobil.cz

Nové telefony na Mobil.cz

Týdenní souhrn článků Mobil.cz

období pondělí, 2. června 2003 – pátek, 6. června 2003

pondělí, 2. června 2003

Váš příští mobil bude vyroben v Asii

Je váš současný mobil z Číny? Pokud ne, tak ten příští už asi bude. A když ne z Číny, tak třeba z Tchajwanu, nebo z Jižní Koreje. V Asii se totiž letos vyrobí víc než polovina celosvětové produkce mobilních telefonů. Většina jich bude pro celosvětově známé značky.

Oskardebil.cz patří Českému Mobilu: předvídavost, nebo paranoia?

Internetové domény je možno zneužít. Každý mobilní operátor řeší tento problém jinak. Zatímco kupříkladu Eurotel vyčkává a doufá, že se nic nestane, Oskar se snaží všechny potenciálně nebezpečné domény skoupit a zablokovat. Jedná se o účinnou ochranu nebo spíše o boj s větrnými mlýny?

Provozovatelé pevných sítí pořádají kampaň za zlevnění hovorů na mobily

Je normální, pokud je maloobchodní cena vyšší než cena velkoobchodní? Provozovatelé pevných sítí rozpoutali kampaň za snížení propojovacích poplatků a hodlají tlačit na mobilní operátory i na Český telekomunikační úřad, aby dosáhli jejich snížení.

TELeKONOM: Televize Nova končí...

... nikoli však všude a natrvalo, ale jen na zhruba čtyřech procentech území ČR a pouze na 12. televizním kanálu; železnice chtějí do vlastní mobilní sítě investovat až 1,7 miliardy korun; firma GTS získala pět procent z 80 tisíc lidí, kteří používají volbu operátora; o bankrotující americkou společnost Global Crossings má zájem firma XO Communications Inc.

úterý, 3. června 2003

Samsung C100 - špička ve svém oboru (první dojmy)

Líbí se vám telefony značky Samsung, ale jsou pro vás příliš drahé? Tak právě pro vás je tu nový model C100. Nabízí téměř to samé jako luxusní véčka výrobce, stojí ale necelou polovinu. Samsung C100 je jeden z nejlepších telefonů do šesti tisíc korun.

První zkušenosti s placenou SMS bránou Eurotelu

Od včerejšího dne je v provozu brána umožňující odesílání neomezených placených textových zpráv přímo z webových stránek společnosti Eurotel. Byli jsme jedni z prvních uživatelů této služby a naše postřehy nabízíme také vám.

O železničních mobilech je již zřejmě rozhodnuto

Analogové vysílačky začaly být v posledních šesti letech nahrazovány systémem GSM-R odvozeným od běžného GSM. V čem jsou si oba systémy podobné a v čem se liší?

Eurotel & T-Mobile & Oskar a jejich ceny mobilů na červen

Pokud plánujete v měsíci červnu nákup nového mobilního telefonu od některého z našich operátorů, můžete v tomto článku najít přehled oficiálních cen všech tří českých mobilních operátorů. A jako přídavek zde najdete porovnání cen několika vybraných mobilů.

Samsung C100 fotogalerie

Displej Samsungu C100 bude minimálně do konce prázdnin kralovat kategorii telefonů do 6 000 Kč. Prohlédněte si 35 obrázků displeje tohoto telefonu a porovnejte tento telefon i s dalšími konkurenty na trhu.

TELeKONOM: Ke čtvrt milionu lidí opustilo Český Telecom...

... za posledních 30 měsíců; globální prodej mobilních telefonů se v prvním čtvrtletí zvýšil o 18,2 procenta na 113 milionů; Nokia a Warner Music budou dělat mobilní hudbu; France Télécom obnovil linky do Alžírska postiženého zemětřesením.

středa, 4. června 2003

Z kuchyně Motoroly: MMS pro 388c, nový lady telefon a ještě jedna zajímavost

Komunikátor s barevným displejem 388c je nyní k dispozici i s podporou MMS, dámy ale jistě více zaujme speciální varianta modelu C350, která má design vytvořený speciálně pro ně. Na konec přidáváme jeden zajímavý model, který sice není úplnou novinkou, má ale zajímavý vzhled.

Semec Hi Phone - pět krát pět pro pět let

Dovozce exotických telefonů se rozhodl pod svojí značkou prodávat v ČR telefon pro ty, jimž jsou pokročilé funkce i těch nejjednodušších a nejlevnějších mobilních telefonů zapovězeny. Hi Phone je totiž primárně určen dětem, a to těm úplně nejmenším.

Víte, kolik utratíte s MDA za GPRS?

Zařízení typu xDA jsou určena k přístupu na internet prostřednictví GPRS, ale výrobce je zapomněl vybavit počítadlem přenesených dat. Ať už to udělal schválně nebo ne, máme pro vás hned dvě aplikace, které váš účet za data pohlídají.

Dyad Group vzkřísila telefonování po internetu a nabízí levné mezinárodní volání

Chcete získat americké telefonní číslo, volat po Americe a Kanadě za paušál, do západní Evropy kdykoli během dne za 1,50 Kč za minutu a na pevné linky kdekoli v České republice za 2,10 Kč za minutu?

TELeKONOM: Telefonní seznam i s mobily? Kdepak...

... ještě si počkáme, vzkazuje vydavatel; japonská Matsushita tvrdí, že chce letos zvýšit prodej o 67 procent; největší evropský prodejce mobilů bez napojení na operátora, britský Carphone Warehouse, zvýšil loni čistý zisk o pětinu na 93 miliony dolarů.

Nový Sony Ericsson T226 - bude podobně vypadat nástupce T200?

SonyEricsson představil nový model pro americký trh. Podporuje sice standard GSM, ale pouze frekvence, jež se používají na americkém kontinentě - 850/1900 MHz. Je však pravděpodobné, že se připravuje i verze tohoto modelu pro Evropu. Možná bude vypadat velmi podobně.

čtvrtek, 5. června 2003

O síť UMTS je v Británii zájem - protože nabízí nižší ceny

Výsledky britského operátora 3, který provozuje síť UMTS, sice podle vlastních slov nedosahují původních plánů, ale přesto jsou lepší, než se obecně čekalo. Není to ale způsobeno zájmem o služby sítí třetí generace, ale jednoduše tím, že hovory v síti 3 jsou levnější než v ostatních mobilních sítích. Podle společnost Strand Consult ale taktika nižších cen vede do pekel.

Eleksen SoftPhone - hadrový mobil nezlomíte

Nevyhovuje vám véčko? Ani běžný mobil? Pak tu máme pro vás jeden zajímavý aparát, který si můžete vytvarovat podle libosti. Jmenuje se Eleksen SoftPhone a vypadá jako mobil v ponožce. Jeho kryt je totiž látkový a plně flexibilní.

Blackberry 7230 konečně přináší pořádnou porci barvy

Další dva nové chytré mobilní telefony Blackberry jsou mezi námi. Určitě mají čím zaujmout - vždyť nejvyšší model 7230 již nabízí i velký a kvalitní barevný displej.

TELeKONOM: Telecom se znovu pokusí koupit Eurotel...

... britské společnosti Cable & Wireless klesl loni čistý zisk na polovinu a firma se stahuje z amerického trhu; tisíc zaměstnanců švédského Ericssonu bude pět let dělat pro Hewlett-Packard; Tesco jde do telefonního businessu.

pátek, 6. června 2003

Slovenští podvodníci mají nový způsob kradení kreditu!

Slovenský Orange se potýká se zajímavým problémem - jeho nová služba Přenos kreditu se stala velmi vyhledávanou možností, jak přijít zdarma ke kreditu. Stačí jen najít pár důvěřivců.

Už mi nikdy nevolejte!

Díky programu Blacklist nebudete muset tuto větu už nikdy říct. Program pro operační systém Symbian vás spolehlivě ochrání před těmi, kteří se vám nemají dovolat. Pro určité lidi budete mít zkrátka pořád obsazeno.

Ze světových trhů: fúze, Korán a aliance

Kapesní počítače konvergují s mobilními telefony, DECT konverguje s internetovou telefonií, výrobci uzavírají aliance a uživatelé si mohou na displeji mobilu číst Korán.

TELeKONOM: Telecom ovládl Eurotel za 26 miliard korun...

... Telecom také vyplatí dividendu v celkové výši přes 18 miliard korun; o akcie Českých radiokomunikací je podezřelý zájem, prošetřuje jej burzovní komise; japonská Matsushita vloží do podpory Panasoniku 200 milionů dolarů.

Týdenní souhrn zpráv operátorů a agenturních zpráv

T-Mobile nabízí výhody spojené s Rolling Stones

T-Mobile sponzoruje koncertní turné Rolling Stones. Zákazníci v ČR díky tomu mohou využít levnější volání se speciální sadou Twist, získat lístek na pražský koncert za uzavření smlouvy a vyhrát mohou i setkání s členy kapely Rolling Stones

Český Telecom již ztratil 200 tisíc zákazníků

Zhruba 200 tisíc zákazníků ztratil během posledních dvou let Český Telecom. Dalších 150 tisíc by měl podle odhadu alternativních operátorů ztratit do konce roku.

Oskar nabízí nové LétoHrátky

Na začátku léta lidé mění barvu vlasů, partnera nebo alespoň školu. Oskar se rozhodl radikálně proměnit svou SMS Hernu, která je od 4. června bohatší o nové hry, nové ceny a nové možnosti, jak se ještě lépe pobavit s přáteli.

Český Mobil částečně souhlasí s APVTS

(ČIA) - S názorem Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS), že ceny za propojení do mobilních sítí by se měly odvíjet výhradně od nákladů vznikajících provozovateli v souvislosti s ukončením hovoru v jeho síti, souhlasí společnost Český mobil. Dnes o tom informoval ředitel reklamy, firemní komunikace a tiskový mluvčí firmy Igor Přerovský.

Telecom dnes oznámí koupi Eurotelu

Dohodu, podle které se Český Telecom stane stoprocentním vlastníkem Eurotelu, by měli akcionáři Telecomu oznámit dnes odpoledne.

Aliatel uvádí na trh službu ADSL

Službu vysokorychlostního přístupu k internetu na bázi ADSL uvádí v těchto dnech na trh společnost Aliatel pod názvem Speed Line DSL.

Neprotelefonované telefonní karty lze vyměnit do konce června

Nejpozději do 30. června mohou spotřebitelé vyměnit staré neprovolané telefonní karty, jejichž platnost původně měla skončit ke konci loňského roku.

Týdenní souhrn aktualit Mobil.cz

pátek, 6. června 2003 00:00 Operátor 3UK prodává 3G mobily jedna radost

Operátor 3UK jenž jako první v Evropě spustil komerční 3G síť, je zatím spokojen s prodejem mobilních telefonů třetí generace které nabízí. Prodej podle vyjádření operátora mírně překonává stanovený plán. Ke konci roku 3UK předpokládá dosažení jednoho milionu prodaných přístrojů. Plán všech evropských poboček společnosti "3" očekává ke konci roku 2 miliony prodaných telefonů třetí generace. 3UK prodává 3G telefony značek Motorola a Nec. Síť 3UK pokrývá v současné době asi 60% populace Velké Británie, ke konci roku je plánováno pokrytí zhruba 70%. pátek, 6. června 2003 00:00 Sendo zažalovalo Orange

Výrobce mobilních telefonů Sendo se domáhá u Nejvyššího soudu v Londýně, odškodnění od operátora Orange UK. Operátor podle Senda zneužil patent vlastněný výrobcem, který se týká technického vybavení telefonu (základní deska). Sendo loni zrušilo projekt vlastního smartphonu Z100 s operačním systémem Microsoft Smartphone – stejným je vybaven telefon Orange SPV, kterého se žaloba týká. čtvrtek, 5. června 2003 22:46 SonyEricsson T610 si zahraje ve filmu!

Přesněji řečeno ve druhém pokračování akčního komerčního snímku Charlies Angel. Po Nokii a Samsungu v Matrixu, Sony Ericsson a Nokii v Jamesi Bondu se další nový telefon objeví v celovečerním filmu. Prozatím není ještě známo, jakou roli tento telefon ve filmu dostane - určitě ale některá z hlavních hrdinek hojně využije vestavěného fotoaparátu. čtvrtek, 5. června 2003 16:29 Červnová akce T-Mobile

T-Mobile CZ ve spolupráci s firmou Siemens připravil akci týkající se slevy telefonu Siemens S55. Zákazníci tak mají možnost zakoupit telefon Siemens S55 o 1500Kč výhodněji - zájemce tedy zaplatí z 4 499 Kč jen 2999 Kč (s DPH). Jedná se o dotovanou cenu při současném zakoupení aktivace na 24 měsíců. Tuto akci je možné využít pouze ve vybraných značkových prodejnách. Platnost nabídky 1.6. - 30.6.2003 Seznam prodejen: Plzeň, Nákupní centrum Borská pole

Plzeň, Americká 3

Znojmo, Horní náměstí

Děčín, OD Korál

Havířov, Hlavní třída 65

Mladá Boleslav, Olympia centrum

Brno, Slovákova

Ostrava, 28.října

Tábor, tř. 9.května čtvrtek, 5. června 2003 14:42 Do konce června je možné vyměnit neprotelefonované karty Českého Telecomu. Více zde... čtvrtek, 5. června 2003 00:00 Sagem opustil Microsoft, ke slovu přichází Symbian

Další v řadě, kdo přešel od Microsoftu k OS Symbian, by měl být francouzský výrobce Sagem. Jeho nový smartphone postavený právě na OS Symbian by měl být představen v průběhu léta. středa, 4. června 2003 20:53 Nokia představila novou Nokii 7250i

Nová a právě představená Nokia 7250i vylepšuje spoustu nectností nepříliš staré Nokie 7250 (Mobil.cz přinesl recenzi. Nová Nokia 7250i má být dostupná také na našem trhu. Co vše tedy doznalo změn? Vnitřní paměť má kapacitu čtyři megabajty. Půl megabajtu je vyhrazeno pro telefonní seznam, textové zprávy, položky kalendáře i úkolovníku. O zbývající prostror se dělí MMS zprávy, fotografie, vyzváněcí tóny i javové programy.

Digitální fotoaparát nyní podporuje také noční režim, díky čemu se dají pořizovat fotografie také při špatném osvětlení. Přibyl také digitální zoom, možnost nastavení kontrastu a fotografie lze zobrazovat na displeji jako slide show.

MMS zprávy nyní podporují doručenky.

K položkám telefonního seznamu lze přiřazovat portrétní fotografie.

wapový prohlížeč nyní podporuje také XHTML formát. Nezměnila se však jedna podstatná věc: budík stále není opakovaný! středa, 4. června 2003 01:41 Motorola T720i - nejprodánější mobil v Polsku

Podle výsledků průzkumu společnosti GFK Poland, je nejprodávanějším telefonem za měsíc březen na polském trhu Motorola T720i. Její podíl na trhu činil 8,6%. Další pořadí tisková zpráva společnosti Motorola neuvádí. Motorola T720i se prodává i na našem trhu, najdete jí například v nabídce T-Mobile, nebo společnosti Oskar. středa, 4. června 2003 00:00 Samsung vzal za své Beatnika

Samsung nabídne ve svých připravovaných multimediálních telefonech audio software od společnosti Beatnik. Beatnik byl prý vybrán pro širokou podporu otevřených standardů, které zahrnují formáty MIDI, SP-MIDI, XMF, RMF a WAV. Beatnik Audio Engine v sobě spojuje syntetizér, možnost mixování, konvertor a přehrávač. Jeho výhodou je možnost přehrávání digitálních samplů jež obsahují vokály a různé hlasy. úterý, 3. června 2003 07:00 Test SMS bran zadarmo přináší dnešní LUPA. pondělí, 2. června 2003 22:10 Nové Blackberry s barevným displejem

Společnost Research In Motion (RIM) představila nový, barevný komunikátor Blackberry 7200. Ten je triální a jedná se o nástupce modelu 6220 (Mobil.cz informoval). Bližší informace připravujeme. pondělí, 2. června 2003 18:47 CZ.NIC hodlá spravovat domény pro česká telefonní čísla dle standardu ENUM

Marigold upozornil ve svém weblogu, že správce české národní top-level domény .CZ, CZ.NIC z.s.p.o., hodlá spravovat doménu 0.2.4.e164.arpa, do které se dle standardu ENUM mapují všechna telefonní čísla v České republice. Žádost byla postoupena Mezinárodní telekomunikační unii. Uvidíme, jak celá záležitost dopadne, správci národních . Jiří Orság z CZ.NIC, který žádost 17. května podával, dnes nebyl k zastižení. O problému jsme již referovali dříve.. pondělí, 2. června 2003 17:51 Již 13 stanic pražského metra je znovu pokryto signálem GSM. Zatím poslední obnova pokrytí byla ukončena 30. května ve stanicích Můstek B, Národní třída a Českomoravská. pondělí, 2. června 2003 12:21 Oskar začíná prodávat Nokii 6800 za 17977 Kč (zvýhodněný až za 12977 Kč) a Samsung SGH-A800 za 7977 Kč (zvýhodněný až za 3977 Kč)

